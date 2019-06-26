 Суд отправил под домашний арест двух подозреваемых в избиении харьковского оператора Макарюка, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий на сегодняшний день работники полиции установили трех лиц, причастных к нападению на представителя СМИ.

Одному из них, 26-летнему харьковчанину, ранее сообщалось о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 1 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. 12 июня суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком до 10 августа с применением электронного средства контроля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У избитого в Харькове оператора Макарюка ретроградная амнезия, риск повторного инсульта и не работает правая рука, - журналистка Черненко

Другим двум лицам, 21-летнему и 37-летнему харьковчанам, также сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 171 (препятствование профессиональной деятельности журналиста), ч. 2. ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста), а 37-летнему мужчине еще и по ч. 1 ст. 347-1 (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста) Уголовного кодекса Украины.

Сегодня, 26 июня Киевский районный суд Харькова избрал им меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Также смотрите: Полиция установила двух напавших на телеоператора Макарюка во время стычки в Харькове, - замначальника ГУПН Чиж. ВИДЕО