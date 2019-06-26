EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Протесты в Грузии Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  1076  55
Все про:Киевская область (1682) ОГА (1446) Разумков Дмитрий (70)

 Будущий глава Киевской ОГА Бно-Айриян работал в правительстве Азарова и был одногруппником Разумкова, - "Схемы"

Михаил Бно-Айриян, которого президент Владимир Зеленский хочет назначить председателем Киевской облгосадминистрации, работал в правительстве Николая Азарова и был одногруппником председателя партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут "Схемы".

26 июня правительство на закрытом заседании согласовало 8 кандидатур на должности руководителей облгосадминистраций, внесенных Зеленским. Бно-Айрияна президент хочет назначить главой Киевской области.

Вместе с Разумковым Бно-Айриян учился в одной группе в Киевском институте международных отношений.

Читайте также: Зеленский внес в Кабмин 8 кандидатов на должности глав ОГА, - Розенко. СПИСОК

Как отмечают журналисты, карьера Бно-Айрияна тесно связана с экс-министром иностранных дел Януковиче Константином Грищенко.

"Во время, когда Грищенко был послом Украины в РФ (2009-2010 гг), Михаил Бно-Айриян работал в посольстве Украины в России: сначала третьим, а затем и вторым секретарем. А после победы Виктора Януковича на президентских выборах 2010 года Грищенко получил должность министра иностранных дел в правительстве Николая Азарова. Тогда же Бно-Айриян также вернулся в Киев - и вплоть до 2014 года работал на различных должностях в МИД и в аппарате вице-премьера Константина Грищенко", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин согласовал назначение глав восьми ОГА, - Герус. СПИСОК

Источник: https://censor.net.ua/n3134426
 
   
 Топ комментарии
 
вот и новые лица а,точнее новые хари(((
 показать весь комментарий
 
А до 40 дней правления ЗЕкаломанды Украина хоть останется?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
вот и новые лица а,точнее новые хари(((
 показать весь комментарий
 
 
Выиграл хлопец конкурс. Были ж конкурсы - любой зебил подтвердит.
 показать весь комментарий
 
 
порошенко работал в правительстве Азарова )
 показать весь комментарий
 
 
кончено выиграл,как прЭсс-сэкрэтутка юлька мЭндель)))
 показать весь комментарий
 
 
да,вы,точно,написали и обратил внимание)))
 показать весь комментарий
 
Как вы думаете, как скоро теперь низенький станет "барыгой"? Будущий глава Киевской ОГА Бно-Айриян работал в правительстве Азарова и был одногруппником Разумкова, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 2102
Хотя, зебили не визнають своєї тупості ні-каг-ДА!
Будуть доказувати, що то - продєлки Пороха. Будущий глава Киевской ОГА Бно-Айриян работал в правительстве Азарова и был одногруппником Разумкова, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 2102
 показать весь комментарий
 
А кого ж ще? Така лафа, - роби шо хоч а винувата Зінка(с)

Будущий глава Киевской ОГА Бно-Айриян работал в правительстве Азарова и был одногруппником Разумкова, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 9060
 показать весь комментарий
 
 
хотілось би побачити склад жюрі та результати...
Да, і ще теми конкрсу. Ну, щоб випадково не нарватися на "розсміши коміка".
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Работать в правительстве Азарова - это черная метка для политики. Каждого такого чинушу нужно гнать вон взашей. Правильно я говорю, порохоботы?
 показать весь комментарий
 
 
Шо ты шо ты нам нужно все сливки с говнища по должностям распределить все просто супер продолжайте дальше
 показать весь комментарий
 
 
всё правильно)))подтяните ещё и колю азирова,а потом и янека)видимо,всё к этому идёт)
 показать весь комментарий
 
 
не зебил, не правильно. вы уважаете только тех кто имеет отношение к кремлю)))
 показать весь комментарий
 
 
у зебилов пошли отмазки Будущий глава Киевской ОГА Бно-Айриян работал в правительстве Азарова и был одногруппником Разумкова, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 7021
они уже и забыли (точнее - сменились методички), что раньше о "Порохе - агенте кремля" Будущий глава Киевской ОГА Бно-Айриян работал в правительстве Азарова и был одногруппником Разумкова, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 3507
а тут - бац, вазелин берет на все теплые места проросийских друзей-кумовьев..
Будущий глава Киевской ОГА Бно-Айриян работал в правительстве Азарова и был одногруппником Разумкова, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 3892
 показать весь комментарий
 
 
Зебіл, втям, нарешті: якщо підпадає під люстрацію - то це, справді, мітка.
 показать весь комментарий
 
Говориш правильно. А на увазі маєш херню. Ваша зебільна фішка - говорити одне, а мат. На увазі інше.
 показать весь комментарий
 
Alex Rozhenko Ты мне ответь - ты за мир с орками и ввод главарей лугандона в Раду? Это единственное условие, при котором пуйло закончит войну, условие, которое ЗЕБИЛ готов выполнить на коленях.
это единственная задача - зачем марионетку поставили на власть
 показать весь комментарий
 
 
Ага. Пан Петро ще й конкурс виграв чесний, по-коломойськи.
 показать весь комментарий
 
О ну это серьёзная рекомендация нужно брать иибудет нам щастя🙋🙋🙋🙋
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
А пидрошенко в правительстве азарова не працював?
 показать весь комментарий
 
Чергові "нові обличчя" зі старої колоди карт.
 показать весь комментарий
 
 
Страну захватила банда воров и рейдеров!

Глава АП Богдан, слуга Каломойского, причетній до кредитної афери на 200 мільйонів

расследование Бихус

https://bihus.info/glava-ap-bogdan-zasvitivsya-v-ofshorci-prichetniy-do-kreditnoi-aferi-na-200-milyoniv

 показать весь комментарий
 
 
ну, тут всё ясно.. логика зебилов простая:
Будущий глава Киевской ОГА Бно-Айриян работал в правительстве Азарова и был одногруппником Разумкова, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 7083
 показать весь комментарий
 
 
епоха кумівства і любих друзів по-зєлєбєнєвскі тільки набирає обертів...електорат псевдоголобородька, чого мовчите, неначе хрін ковтнули??? Де ж ваше громадське обурення щодо такої зради вами обраного клоуна???
 показать весь комментарий
 
 
А до 40 дней правления ЗЕкаломанды Украина хоть останется?
 показать весь комментарий
 
 
Й нащо,воно потрібне Будущий глава Киевской ОГА Бно-Айриян работал в правительстве Азарова и был одногруппником Разумкова, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 744 Хто завгодно,аби не українець Будущий глава Киевской ОГА Бно-Айриян работал в правительстве Азарова и был одногруппником Разумкова, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 9488
 показать весь комментарий
 
главное что кумовства теперь нет .. это же просто одногрупничество ...
 показать весь комментарий
 
 
Дуже виразна картинка бачення вбогими, свого президентства Їх(кандидатів в президенти) потрібно садити в клітку в момент виникнення бажання попризеденствувати Будущий глава Киевской ОГА Бно-Айриян работал в правительстве Азарова и был одногруппником Разумкова, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 1987
 показать весь комментарий
 
Прихильники петі на тутешньому форумі розпочинають натужно репетувати і брехати - ніби й забули про роботу свого найсолодшого ідола, "сивочолого гетьмана та батька нації" в злочинному уряді кілі азірова..
 показать весь комментарий
 
 
т.е. зебилы, выгораживая вазелина - орут что "так и Порох делал"? Будущий глава Киевской ОГА Бно-Айриян работал в правительстве Азарова и был одногруппником Разумкова, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 9001
Браво, зебилы! лучшей характеристики для вас, ватников, и не нужно Будущий глава Киевской ОГА Бно-Айриян работал в правительстве Азарова и был одногруппником Разумкова, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 9001
 показать весь комментарий
 
 
Яке на диво нове обличчя! Зебенята, ви хоч для годиться, щоб чесне обличчя борцунів з корупцією зберегти хором так покривали, як з Порошенка - ні ригам, ні кумовству, ні друзям у владі! Не чути. Всі замовкли. Тиша. Занавіс.
 показать весь комментарий
 
 
це порохоботи накрутили йому голосів у конкурсі на фейсбуці🤣
 показать весь комментарий
 
 
Так мощно и постоянно о сторонниках ЗЕ и ни слова о ПЕСах. Там нет ничего странного？
Цензор, ты не пожелтел, ты стал четко желтым с мурвевским направлением.
 показать весь комментарий
 
зебилы, в чем проблема? ты ОБИДЕЛСЯ и начал осознавать что к власти пришли имитаторы и разводилы лохов? Будущий глава Киевской ОГА Бно-Айриян работал в правительстве Азарова и был одногруппником Разумкова, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 7074
 показать весь комментарий
 
 
Один хлопчик так гарно пародіював президентів , що в підсумку САМ СТАВ ПАРОДІЄЮ НА ПРЕЗИДЕНТА 🙄🙄🤔
 показать весь комментарий
 
 
це жесть, тепер стає зрозумілим мій тролинг на підприємстві і намагання будь як "затулити мені рота" на Цензорі. .лядь (вибачте)
 показать весь комментарий
 
Не надо нас лечить!!!
Там все лица НОВЫЕ !!!!!
Кучма к примеру.
 показать весь комментарий
 
 
Ну и что? Порошенко тоже работал в правительстве Азарова. Под всех ложился, что бы не отогнали от кормушки.
 показать весь комментарий
 
 
Он работал полгода. И цель была - отобрать у Пети НБУ, где тот засел со времен Ющенко. Вот ему дали министерский пост, а потом через полгода уволили. Вот и вся его работа на Азарова.
 показать весь комментарий
 
 
какая разница. Он идеолог Партии Регионов! Одно слво- БАРЫГА!
 показать весь комментарий
 
т.е. зебилы, выгораживая вазелина - орут что "так и Порох делал"? Одобряя тем самым Пороха.. :D
Браво, зебилы! лучшей характеристики для вас, ватников, и не нужно :D

 Будущий глава Киевской ОГА Бно-Айриян работал в правительстве Азарова и был одногруппником Разумкова, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 492
 показать весь комментарий
 
Так бывший ПЕ-резидент Украины тоже работал в правительстве Азарова и был однокумником Ющенко...
 показать весь комментарий
 
А что плохого в Ющенко, а про Петю всё понятно. Он не креатура никого, а самостоятельный игрок. А сейчас в Киеве будет править человек Грищенко, который регионал до мозга костей.
 показать весь комментарий
 
т.е. Порох - хороший, да?)) Или вазелин действует как Порох - беря на работу не "новые лица", а старые морды.. Значить вазелин - плохой, как и Порох, верно? Будущий глава Киевской ОГА Бно-Айриян работал в правительстве Азарова и был одногруппником Разумкова, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 9209
 показать весь комментарий
 
Там чудачки з окружної й чудаки з окружного ще не збираються ухвалювати рішення про переіменування Києва в Зелєноград?
 показать весь комментарий
 
 
Опубликуйте сколько устроили на работу Кролик одноклассников и Петя подельников Будущий глава Киевской ОГА Бно-Айриян работал в правительстве Азарова и был одногруппником Разумкова, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 3364
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБудущий глава Киевской ОГА Бно-Айриян работал в правительстве Азарова и был одногруппником Разумкова, - "Схемы"
 
 
 
 
 
 вверх