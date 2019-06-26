 Будущий глава Киевской ОГА Бно-Айриян работал в правительстве Азарова и был одногруппником Разумкова, - "Схемы"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут "Схемы".
26 июня правительство на закрытом заседании согласовало 8 кандидатур на должности руководителей облгосадминистраций, внесенных Зеленским. Бно-Айрияна президент хочет назначить главой Киевской области.
Вместе с Разумковым Бно-Айриян учился в одной группе в Киевском институте международных отношений.
Читайте также: Зеленский внес в Кабмин 8 кандидатов на должности глав ОГА, - Розенко. СПИСОК
Как отмечают журналисты, карьера Бно-Айрияна тесно связана с экс-министром иностранных дел Януковиче Константином Грищенко.
"Во время, когда Грищенко был послом Украины в РФ (2009-2010 гг), Михаил Бно-Айриян работал в посольстве Украины в России: сначала третьим, а затем и вторым секретарем. А после победы Виктора Януковича на президентских выборах 2010 года Грищенко получил должность министра иностранных дел в правительстве Николая Азарова. Тогда же Бно-Айриян также вернулся в Киев - и вплоть до 2014 года работал на различных должностях в МИД и в аппарате вице-премьера Константина Грищенко", - говорится в сообщении.
Хотя, зебили не визнають своєї тупості ні-каг-ДА!
Будуть доказувати, що то - продєлки Пороха.
Да, і ще теми конкрсу. Ну, щоб випадково не нарватися на "розсміши коміка".
они уже и забыли (точнее - сменились методички), что раньше о "Порохе - агенте кремля"
а тут - бац, вазелин берет на все теплые места проросийских друзей-кумовьев..
это единственная задача - зачем марионетку поставили на власть
Глава АП Богдан, слуга Каломойского, причетній до кредитної афери на 200 мільйонів
расследование Бихус
https://bihus.info/glava-ap-bogdan-zasvitivsya-v-ofshorci-prichetniy-do-kreditnoi-aferi-na-200-milyoniv
Браво, зебилы! лучшей характеристики для вас, ватников, и не нужно
Цензор, ты не пожелтел, ты стал четко желтым с мурвевским направлением.
Там все лица НОВЫЕ !!!!!
Кучма к примеру.
Браво, зебилы! лучшей характеристики для вас, ватников, и не нужно :D