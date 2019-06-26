 Будущий глава Киевской ОГА Бно-Айриян работал в правительстве Азарова и был одногруппником Разумкова, - "Схемы"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут "Схемы".

26 июня правительство на закрытом заседании согласовало 8 кандидатур на должности руководителей облгосадминистраций, внесенных Зеленским. Бно-Айрияна президент хочет назначить главой Киевской области.

Вместе с Разумковым Бно-Айриян учился в одной группе в Киевском институте международных отношений.

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Как отмечают журналисты, карьера Бно-Айрияна тесно связана с экс-министром иностранных дел Януковиче Константином Грищенко.

"Во время, когда Грищенко был послом Украины в РФ (2009-2010 гг), Михаил Бно-Айриян работал в посольстве Украины в России: сначала третьим, а затем и вторым секретарем. А после победы Виктора Януковича на президентских выборах 2010 года Грищенко получил должность министра иностранных дел в правительстве Николая Азарова. Тогда же Бно-Айриян также вернулся в Киев - и вплоть до 2014 года работал на различных должностях в МИД и в аппарате вице-премьера Константина Грищенко", - говорится в сообщении.

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