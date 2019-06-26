EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Протесты в Грузии Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 За рубежом
  14755  292
Все про:ПАСЕ (1357) Россия (73163)

 Полномочия делегации РФ в ПАСЕ полностью подтверждены. 7 делегаций устроили демарш и покинули зал заседаний

ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации в ассамблее, при этом в резолюции отсутствует упоминание каких-либо санкций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Таким образом, делегация РФ вернулась к работе в ПАСЕ с полным набором полномочий, чего и добивалась Россия.


Также читайте: Комитет ПАСЕ отклонил поправки, предусматривающие санкции в отношении российской делегации, - Гончаренко

Представители 7 государств-членов Совета Европы в ее парламентской ассамблеи объявили совместное заявление о совместных действиях в знак протеста против безусловного возвращения россиян, передает "Европейская правда".

"Безусловно восстановления прав российской делегации без выполнения ни одной из многочисленных требований Ассамблеи противоречит основным ценностям Совета Европы и его устава. Этот шаг посылает очень неправильный сигнал стране, которая прибегла к вооруженной агрессии, к отравлениям, не соблюдает права своих граждан и стремится дестабилизировать демократию в Европе", - говорится в документе, зачитанном в зале после завершения дебатов.

Данное заявление, совместно подписанное делегациями Украины, Грузии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии зачитал председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Будущее Совета Европы находится под угрозой в целом, поскольку Совет Европы теряет доверие людей, которых он защищает", - заявил он.

Эти 7 стран объявили о совместных действиях в ПАСЕ при "беспрецедентном кризисе доверия (в Совет Европы), который была создан на этой неделе".

"Мы возвращаемся домой, чтобы проконсультироваться с нашими парламентами и правительствами о совместных действиях в Ассамблее на следующих сессиях", - говорится в совместном документе.

Украинские депутаты, как и планировали, оставляют ПАСЕ как минимум до конца текущей сессии, но не все другие парламентарии согласились на такой шаг из-за важной резолюции, которая будет рассматриваться в четверг. "Мы взвешивали возможность но решили остаться, чтобы голосовать по резолюции по Бориса Немцова", пояснил один из собеседников.

Источник: https://censor.net.ua/n3134422
 
   
 Топ комментарии
 
Сегодня армия отошла на 900 метров возле Станицы, в ПАСЕ вернули россию. Зебильня, вы это сделали!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
Ти шо ?! Лахта-2 платить податки у бюджет України?
І ***** цього не знає ? !
 показать весь комментарий
 
родіна на Московії, туди і претензії мокша. І запам'ятай, родіна від слова "родьіна", тобто сім'я, ви навіть словами українським пишаєтеся не помічая того
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
"зеленский" Чучело *******!!!


Повноваження делегації РФ в ПАРЄ повністю підтверджені. 7 делегацій влаштували демарш і залишили зал засідань - Цензор.НЕТ 1843

 показать весь комментарий
 
 
Зебилы, хуже ведь не стало?!
Все нормально, войска чуть отводят, пока чуть, а там и до середины Днепра дойдем.
Зато трубы на рашу продаются, БК экономится)))
 показать весь комментарий
 
 
Для Украины началась эпоха украинской демократии без Европы, настал тот чудный час когда мы даже Европе утерли нос в этом плане.
Обошлись без победы коммунизма при совке, обойдемся без дерьмократии европы.
 показать весь комментарий
 
 
Дуже приємно, що нас підтримала Словаччина!
 показать весь комментарий
 
 
предлагаю в ответ на это запретить 3.14 дорам геить по Киеву
со своими парадами !!! Повноваження делегації РФ в ПАРЄ повністю підтверджені. 7 делегацій влаштували демарш і залишили зал засідань - Цензор.НЕТ 5322
 показать весь комментарий
 
Не пойму из-за чего паника? Какое-то ПАСЕ. Бюрократическая говорильня, про которую раньше и не знал никто. Вернулась и вернулась - Рашка стала беднее на 33 млн. евро и всё.
 показать весь комментарий
 
 
Якщо дебіли примудрилися налаштувати проти себе всіх парламентарів ПАРЄ, то не треба тепер верещати. До поведінки гопників-ватоборцiв в ПАРЄ не звикли і, як бачимо, звикати не збираються. Там потрібні мудрi шахiсти-дипломати, а не активісти-гопарі.
 показать весь комментарий
 
6 стран с вами вышло, но вы решили остаться...
У меня на уме ни одного приличного слова Повноваження делегації РФ в ПАРЄ повністю підтверджені. 7 делегацій влаштували демарш і залишили зал засідань - Цензор.НЕТ 8682
 показать весь комментарий
 
 
Напоминает -европа не торгуйте с агрессором, а мы будем, нам деньги нужны(
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
зеЛя мразота кацапская!
 показать весь комментарий
 
 
Рыбников может хороший текст написать о том, чем все это время занимается Зеленский.
 показать весь комментарий
 
 
Він з дупи Порошенка наколупав достатньо аргументів?
 показать весь комментарий
 
А про Велику Британію і Швецію, чому не кажуть?

 показать весь комментарий
 
 
Зероботи, а чому ваш презедент так багато обіцяв і так нічого не зробив маючи повноваження?
 показать весь комментарий
 
 
тому що ти порохнявий і нічого не розумієш в ковбасних обрізках
 показать весь комментарий
 
порохобот а где отрубленные руки , почему АТО не было закончено в считанные дни ? продолжать ? или так заткнешься ?
Да в случае чего - к поклонникам зеленского меня отнести сложно - просто уже бесит это стадо беснующихся в бессильной злобе порохоботов
 показать весь комментарий
 
 
А вонь "стадо" зелендоновцев тебя альтернативного не бесит.
 показать весь комментарий
 
 
настало время когда твоего клована козлить будут остальные пять лет... если не повторит судьбу черновецкого хотя с ним у него много общего!
 показать весь комментарий
 
 
Не по макаронами и меркелям ездить надо, а стучаться во все двери Вашингтона. Но, увы, не при этом клоуне.
 показать весь комментарий
 
 
этого клоуна Вашингтон сам в гости позвал,а предыдущего кловуна дядя Сэм всячески избегал...
 показать весь комментарий
 
 
Демарш устроили те страны, которые так или иначе пострадали от касабов, и потому не понаслышке знают об их мерзкой натуре. И, к сожалению, это не те страны, которые играют в ПАСЕ главные роли.
 показать весь комментарий
 
 
Як сказати - потрібні реформи.
Може Пєціка їм направити.
 показать весь комментарий
 
Ось що було написано одразу після першого туру.

Безвізу не буде.
Джавелінів не буде. І інших військових ніштяків теж.
Міжнародної підтримки не буде. Бо хто за неї домовиться? Ця говоряща голова? Чи її хазяїн?
Траншів МВФ не буде. Забудьте! Клоунам ніхто траншів не дає.
Долару по 8 не буде. А от по 80 - цілком ймовірно. Траншу-то не буде, звідки бабла взяти?
Дешевих квитків до Європи не буде. Буде МАУ. Не хочете - сидіть вдома.
Низьких цін на комуналкку не буде. Невже ви вірите, що Коломойський буде тратити бюджетні гроші, аби вам оплатити комуналку? Чи буде брати з вас менше там, де можна взяти по повній?
Ковбаси по 2.20 теж не буде. Я серйозно.
Зону вільної торгівлі з Європою скасують. Я знаю, що для вас це занадто складно, але уявіть собі, що ви кожного дня вирощували свиней і продавали їх на найближчий комбінат. Тепер комбінат закрився, інші комбінати з вами працювати не хочуть. Що будете робити? Отак само із зоною вільної торгівлі, але прирівняйте себе до цілої країни.
Підтримки армії не буде. Нахер кому та армія всралася? Про кар'єру, почесті, зростаючі зарплати і пільги про УБД можете забути.
А що буде?
Буде рейдерський безпрєдєл. Хто більше пообіцяє Коломойському, той буде віджимати у вас те, що віджимається. Найбільше ж навіджимає Коломойський.
Буде корупція. А що ви думали, Зеленський її переможе?
Будуть смотрящі за кожною галуззю, за кожною областю. Забули уже, як воно? Згадуйте.
Буде повернення Приватбанку Коломойському. Тому самому, який викачав звідти мільярди, а тепер ще й компенсацію за це отримає. Приватбанк стане загрозливим будь-якої хвилини. У вас там бабло? Перетопчетесь. Ігорю Валерійовичу також треба бабла.
Буде війна. А ви думали, вона зупиниться, бо Зеленський скаже "Стоп!"?? Росія уже прямим текстом сказала, що вона до цієї війни непричетна. А, якщо її військ нема в Україні, їй нічого звідси забирати, отже, вони там залишаються.
Будуть зняті санкції з Росії. Ті самі, з яких вона рже, але втрачає мільярди. І це бабло буде кинуте проти України - у військову сферу, в культурну, в інформаційну.
До речі, про культуру. Буде наплив російських артистів, російських книг і російського кіно. То херня, що вони нас будуть називати хохлами і уйобками, ми ще й самі разом посміємося з цього, правда ж?
Буде стаття за критику влади. Дуже просто зараз сказати "Порошенко - підарас". З Ігорем Валерійовичем і паном Зе так не забалуєш - будете сидіти або платити штрафи. До речі, не факт, що за таке приїде поліція, а не якісь інші "помічники". Так що, можете навіть не сидіти, можете лежати. З відбитими нирками і проламаним черепом.
Попереду багато цікавого. Не перемикайтесь.
Прошу про репост. Навіть ні - не про репост, а про поширення серед усіх прихильників Зеленої Дрисні! Покажіть їм їхній вибір ніс до носа!
 показать весь комментарий
 
 
Оооооо... Значить скоро Пєцік на смітник політиків відправиться. Там його Ющер давно чекає і Хам теж.
 показать весь комментарий
 
 
Хочете, завтра на Вас буде 9. Було б бажання.
 показать весь комментарий
 
Наші 73% "усталі ат вайни" і проголосували за ковбасу по 2.20.
Європа теж "устала" і проголосувала за свою ковбасу по 2.20
 показать весь комментарий
 
 
Це вже весною було ясно, що ПАСЕ потрібно бабло. Весь цей час думали вони як вірно преподнести світу своє рішення. Видумати кращого не змогли. Це ще раз підтверджує, що ці світові стандарти"озабоченость" "глубокое безпокойство" тільки слова, а ми повинні самі надіятися тільки на себе.
Ніхто не збудує комусь країну! Самим потрібно будувати свою державу. Слава Україні!!!
 показать весь комментарий
 
 
бабло невелике для бюджетів Європи..
разів у 10 більше бабло пішло у персональні кишені ЧЛЕНІВ..
 показать весь комментарий
 
 
Интересно, а вот если в ультимативной форме все (7) отказались от членства в ПАСЕ?
Мда.... на сегодняшний день это нереально
 показать весь комментарий
 
Украинцы, фигли вы ерепенитесь против Европы?
Если во всём Порох виноват, то почему его не скинули вовремя? -- даже попыток небыло...
...а, если виноват Зеля -- то кто его вам выбрал?
ЕС живёт хорошо! -- и будет жить. ...а что будет с вами -- вам самим решать...
Нашли себе отдушину -- плевать в колодец, из которого пьёте...
Помогите Камеруну войти в Евросоюз -- вслед за Украиной...*)
 показать весь комментарий
 
 
А ми й не "ерепенимся", просто визначаємося - що нам у такій Європі і чи не пошукати більш надійних партнерів. Ядрену бомбу, наприклад чи США, а може Китай....
А щодо Камеруну, то .... мож не треба йому таку свиню підкладати?
 показать весь комментарий
 
Какие партнёры в Европе, могут быть у воров, коррупционеров и коммуняк? -- это ж вы сами их у себя развели!
Ещё не хватало... ...может ещё и Лукашенко помогать с Россией бороться? *)
 показать весь комментарий
 
Тебе позже объяснят когда мозги от пропагандой говна очистят,что виновник всех европейских проблем кремлевские ***** возомнившее себя сталиным. А Украина,это тот барьер,через который ***** не перепрыгнуть,как бы не пыжился.Меркельский Евросоюз аморфная,сугубо экономическая организация,утратившая чувство самосохранения.Посмотрим,как запахнет жареным,когда США выйдут из НАТО и заключал новый военный союз с действительно дружественными и стратегически мыслящими странами.
 показать весь комментарий
 
 
.Здається стається все найгірше що могло статися ..... Зебіли в гівно втоптують країну ....
 показать весь комментарий
 
 
Селфи с шаурмой не плохой аргумент для ПАСЕ. КЛовун потужно начал
 показать весь комментарий
 
 
Не все так погано в Орді.
Наприклад ординцям дозволили збирати валєжнік.
 показать весь комментарий
 
 
А чому його повинні відмінити? Україна порушила якусь з умов надання безвізу?
 показать весь комментарий
 
Спадщину "Баригі" ліквідують без сумніву.
 показать весь комментарий
 
 
Тобто мордва поверне на місце вкрадені лампочки?
 показать весь комментарий
 
 
Это не первое и не последнее предательство Европы, а для адептов еврогейских солидарностей это конечно же шок, кому они теперь молиться будут.
 показать весь комментарий
 
 
По сути Европа показала свое истинное отношение к войне против Украины и к Украине в целом, когда приняла в ПАСЕ "депутатов" от крымнаша.
 показать весь комментарий
 
 
Знайшли кому давати зачитувати резолюцію - фсбшній підніжці Арьєву. Погано, що в нас не існує аналітичного центру, щоб досліджувати діяльність кожного політика. Патріотизм Арьєва - притворний. За його гучними ура-патріотичними заявами ховається зовсім не патріотична співпраця з ФСБ.
 показать весь комментарий
 
 
ЕС нам все равно обязательно нужен! Это главная цель Украины войти в ЕС,отвечающая самым коренным интересам украинского народа. Без ЕС и НАТО мы никогда не выберемся из этой ямы. А насчет обиды-на обиженных воду возят. Реальный мир циничен и практичен. Если в Украине большинство партий стремящихся в ВР Украины еще не определились, а нужна ли им Украина вообще, о чем тогда требовать с ЕС? Естественно никто не будет защищать такую расколотую страну перед лицом российской агрессии. Страна,которая не объединена в мощный кулак перед лицом внешней агрессии получила то,что заслуживает.
 показать весь комментарий
 
 
Ты об ЕС не беспокойся у них все будет хорошо. А вот как нам быть с таким руководством вот вопрос.
 показать весь комментарий
 
Так.прямий результат Вовкиних поїздок в Німеччину і Францію.
Повноваження делегації РФ в ПАРЄ повністю підтверджені. 7 делегацій влаштували демарш і залишили зал засідань - Цензор.НЕТ 7956
 показать весь комментарий
 
А це нічого, що рішення пустити Рашу в на засідання ПАРЕ було прийняте ще до інагурації Вовіка?
 показать весь комментарий
 
"Часом мені здається, що існує якийсь мозковий центр, що працює на самоліквідацію цієї держави, навіть не так руками її ворогів, як зусиллями власних тут ідіотів."

© Ліна Костенко, "Записки українського самашедшого"
 показать весь комментарий
 
 
Но не все другие парламентарии согласились на такой шаг из-за важной резолюции, которая будет рассматриваться в четверг. "Мы взвешивали возможность, но решили остаться, чтобы голосовать по резолюции по Борису Немцову". Источник: https://censor.net.ua/n3134422
 показать весь комментарий
 
 
Це'пасє' немає права на ісмнування!!!! Це збігорвисько нациків по розв'язуванню 3-ї світової Повноваження делегації РФ в ПАРЄ повністю підтверджені. 7 делегацій влаштували демарш і залишили зал засідань - Цензор.НЕТ 6194
Справа шіккельгрубера-джугашвілі живе й перемагає...
 показать весь комментарий
 
вот вам ребята и европейские ценности, фашисты,рашисты,европейцы это слова синонимы?
 показать весь комментарий
 
все союзники Украины должны вместе с Украиной покинуть ПАСЕ! Потому что возврат РФ -
это капитуляция, которая даже хуже, чем Мюнхенское соглашение 1938 года.
 показать весь комментарий
 
 
7 делегаций устроили демарш и покинули зал заседаний

Деньги правят миром...


 показать весь комментарий
 
Вот и весь итог дипломатической работы которую возглавлял шеколадный барон накрылась медным тазом - пусти себе пулю в башку ушлепок конченный...
 показать весь комментарий
 
Nasha Canada Newspaper 🇨🇦‏ @NashaCanada



Ученые обнаружили, что «русский мир», попадая человеку в голову, полностью вытесняет мозг.
Повноваження делегації РФ в ПАРЄ повністю підтверджені. 7 делегацій влаштували демарш і залишили зал засідань - Цензор.НЕТ 9651
 показать весь комментарий
 
 
Я навіть бачу вигоду в цьому.
Тепер руськаязІччних, які агітують за "рюській мірь" можна бити в пику без попередження, а євреїв можна називати відверто - жІди. І ПАРЄ ПНХ.
 показать весь комментарий
 
 
Что-то непонятно. Передумали?
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Канал 24", согласно результатам голосования, обнародованные на сайте ассамблеи, резолюцию в полном составе поддержали: Франция, Испания, Италия, Норвегия, Австрия, Словакия, Португалия, Сербия, Турция, Азербайжан. Источник: https://censor.net.ua/n3134024

Данное заявление, совместно подписанное делегациями Украины, Грузии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии зачитал председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев. Источник: https://censor.net.ua/n3134422

Согласно результатам голосования, обнародованные на сайте ассамблеи, резолюцию в полном составе поддержали:
Франция (за - все 16 делегатов);
Испания (5 за);
Италия (12 за, 1 воздержался);
Норвегия (5 за);
Австрия (5 за);
Словакия (3 за, 1 против);
Португалия (3 за, 1 против);
Сербия (5 за);
Турция (10 за);
Азербайджан (6 за).

Частично резолюцию о возвращении РФ в ПАСЕ поддержали:
Швейцария (4 за, 1 против);
Германия (11 за, 2 против);
Молдова (2 за, 1 против);
Чехия (2 за, 1 против, 1 воздержался);
Армения (3 за, 1 против);
Нидерланды (5 за, 2 против).

Полным составом "против" голосовали:
Украина (10 против);
Грузия (5 против).

Подавляющее большинство делегатов отдали свои голоса против резолюции от:
Польши (9 против, 1 за);
Литвы (4 против);
Латвии (3 против);
Эстонии (3 против);
Великобритании (8 против, 2 за, 3 воздержались);
Швеции (4 против, 1 за).
 показать весь комментарий
 
Скоріше пуйло просто підкупив євродепутатів. В нього добре працює мережа інформаторів в країнах ЄС. І він добре знає - хто може взяти хабар, а хто - ні. Відносно копійчаний внесок Раші - лише привід. Всі інші аргументи теж не витримують критики. Просто гроші пуйла лягли безпосередньо в кишені деяких євродепутатів. А це означає, що Європі - капець Повноваження делегації РФ в ПАРЄ повністю підтверджені. 7 делегацій влаштували демарш і залишили зал засідань - Цензор.НЕТ 6255
 показать весь комментарий
 
Почему в этом списке нет Молдовы,например, при оккупации ее территории. И это при том ,что парламент Молдовы принял резолюцию о выводе российской армии из Приднестровья. Ах да забыл почему молдован называют "малдаванами". Непонятно что делает Азербайджан, видно мало их научило,что армяне при безусловной поддержке мордора забрали 20% территории...
 показать весь комментарий
 
Сдача Украины в ПАСЕ - это не конец. Это только начало от продажной европы
 показать весь комментарий
 
"Мы взвешивали возможность но решили остаться, чтобы голосовать по резолюции по Бориса Немцова", пояснил один из собеседников. Источник"
Дебіли, ви ще до цього часу не зрозуміли , що кацапам люба резолюція до лампочки, якщо вона протирічить їхнім інтересам?
 показать весь комментарий
 

А от і делегація рассєюшкі підтягується в ПАСЕ(пасе іван свиней).
 показать весь комментарий
 
"ДЯКУЮ" 73 ЗЕЛЕНИМ ЧОЛОВІЧКАМ "ВИ НАЙКРАЩІ " Ви зробили все щоб ваш "слуга" керував країною за російським сценарієм.
 показать весь комментарий
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПолномочия делегации РФ в ПАСЕ полностью подтверждены. 7 делегаций устроили демарш и покинули зал заседаний
 
 
 
 
 
 вверх