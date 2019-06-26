 Полномочия делегации РФ в ПАСЕ полностью подтверждены. 7 делегаций устроили демарш и покинули зал заседаний

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Таким образом, делегация РФ вернулась к работе в ПАСЕ с полным набором полномочий, чего и добивалась Россия.
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Представители 7 государств-членов Совета Европы в ее парламентской ассамблеи объявили совместное заявление о совместных действиях в знак протеста против безусловного возвращения россиян, передает "Европейская правда".
"Безусловно восстановления прав российской делегации без выполнения ни одной из многочисленных требований Ассамблеи противоречит основным ценностям Совета Европы и его устава. Этот шаг посылает очень неправильный сигнал стране, которая прибегла к вооруженной агрессии, к отравлениям, не соблюдает права своих граждан и стремится дестабилизировать демократию в Европе", - говорится в документе, зачитанном в зале после завершения дебатов.
Данное заявление, совместно подписанное делегациями Украины, Грузии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии зачитал председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.
"Будущее Совета Европы находится под угрозой в целом, поскольку Совет Европы теряет доверие людей, которых он защищает", - заявил он.
Эти 7 стран объявили о совместных действиях в ПАСЕ при "беспрецедентном кризисе доверия (в Совет Европы), который была создан на этой неделе".
"Мы возвращаемся домой, чтобы проконсультироваться с нашими парламентами и правительствами о совместных действиях в Ассамблее на следующих сессиях", - говорится в совместном документе.
Украинские депутаты, как и планировали, оставляют ПАСЕ как минимум до конца текущей сессии, но не все другие парламентарии согласились на такой шаг из-за важной резолюции, которая будет рассматриваться в четверг. "Мы взвешивали возможность но решили остаться, чтобы голосовать по резолюции по Бориса Немцова", пояснил один из собеседников.
І ***** цього не знає ? !
Все нормально, войска чуть отводят, пока чуть, а там и до середины Днепра дойдем.
Зато трубы на рашу продаются, БК экономится)))
Обошлись без победы коммунизма при совке, обойдемся без дерьмократии европы.
со своими парадами !!!
У меня на уме ни одного приличного слова
Да в случае чего - к поклонникам зеленского меня отнести сложно - просто уже бесит это стадо беснующихся в бессильной злобе порохоботов
Може Пєціка їм направити.
Безвізу не буде.
Джавелінів не буде. І інших військових ніштяків теж.
Міжнародної підтримки не буде. Бо хто за неї домовиться? Ця говоряща голова? Чи її хазяїн?
Траншів МВФ не буде. Забудьте! Клоунам ніхто траншів не дає.
Долару по 8 не буде. А от по 80 - цілком ймовірно. Траншу-то не буде, звідки бабла взяти?
Дешевих квитків до Європи не буде. Буде МАУ. Не хочете - сидіть вдома.
Низьких цін на комуналкку не буде. Невже ви вірите, що Коломойський буде тратити бюджетні гроші, аби вам оплатити комуналку? Чи буде брати з вас менше там, де можна взяти по повній?
Ковбаси по 2.20 теж не буде. Я серйозно.
Зону вільної торгівлі з Європою скасують. Я знаю, що для вас це занадто складно, але уявіть собі, що ви кожного дня вирощували свиней і продавали їх на найближчий комбінат. Тепер комбінат закрився, інші комбінати з вами працювати не хочуть. Що будете робити? Отак само із зоною вільної торгівлі, але прирівняйте себе до цілої країни.
Підтримки армії не буде. Нахер кому та армія всралася? Про кар'єру, почесті, зростаючі зарплати і пільги про УБД можете забути.
А що буде?
Буде рейдерський безпрєдєл. Хто більше пообіцяє Коломойському, той буде віджимати у вас те, що віджимається. Найбільше ж навіджимає Коломойський.
Буде корупція. А що ви думали, Зеленський її переможе?
Будуть смотрящі за кожною галуззю, за кожною областю. Забули уже, як воно? Згадуйте.
Буде повернення Приватбанку Коломойському. Тому самому, який викачав звідти мільярди, а тепер ще й компенсацію за це отримає. Приватбанк стане загрозливим будь-якої хвилини. У вас там бабло? Перетопчетесь. Ігорю Валерійовичу також треба бабла.
Буде війна. А ви думали, вона зупиниться, бо Зеленський скаже "Стоп!"?? Росія уже прямим текстом сказала, що вона до цієї війни непричетна. А, якщо її військ нема в Україні, їй нічого звідси забирати, отже, вони там залишаються.
Будуть зняті санкції з Росії. Ті самі, з яких вона рже, але втрачає мільярди. І це бабло буде кинуте проти України - у військову сферу, в культурну, в інформаційну.
До речі, про культуру. Буде наплив російських артистів, російських книг і російського кіно. То херня, що вони нас будуть називати хохлами і уйобками, ми ще й самі разом посміємося з цього, правда ж?
Буде стаття за критику влади. Дуже просто зараз сказати "Порошенко - підарас". З Ігорем Валерійовичем і паном Зе так не забалуєш - будете сидіти або платити штрафи. До речі, не факт, що за таке приїде поліція, а не якісь інші "помічники". Так що, можете навіть не сидіти, можете лежати. З відбитими нирками і проламаним черепом.
Попереду багато цікавого. Не перемикайтесь.
Прошу про репост. Навіть ні - не про репост, а про поширення серед усіх прихильників Зеленої Дрисні! Покажіть їм їхній вибір ніс до носа!
Порошенко - фигурант 8 уголовных дел в ГБР
Європа теж "устала" і проголосувала за свою ковбасу по 2.20
Ніхто не збудує комусь країну! Самим потрібно будувати свою державу. Слава Україні!!!
разів у 10 більше бабло пішло у персональні кишені ЧЛЕНІВ..
Мда.... на сегодняшний день это нереально
Если во всём Порох виноват, то почему его не скинули вовремя? -- даже попыток небыло...
...а, если виноват Зеля -- то кто его вам выбрал?
ЕС живёт хорошо! -- и будет жить. ...а что будет с вами -- вам самим решать...
Нашли себе отдушину -- плевать в колодец, из которого пьёте...
Помогите Камеруну войти в Евросоюз -- вслед за Украиной...*)
А щодо Камеруну, то .... мож не треба йому таку свиню підкладати?
Ещё не хватало... ...может ещё и Лукашенко помогать с Россией бороться? *)
...и с Европой сделаю тоже.
Наприклад ординцям дозволили збирати валєжнік.
© Ліна Костенко, "Записки українського самашедшого"
Справа шіккельгрубера-джугашвілі живе й перемагає...
это капитуляция, которая даже хуже, чем Мюнхенское соглашение 1938 года.
Деньги правят миром...
Ученые обнаружили, что «русский мир», попадая человеку в голову, полностью вытесняет мозг.
Тепер руськаязІччних, які агітують за "рюській мірь" можна бити в пику без попередження, а євреїв можна називати відверто - жІди. І ПАРЄ ПНХ.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Канал 24", согласно результатам голосования, обнародованные на сайте ассамблеи, резолюцию в полном составе поддержали: Франция, Испания, Италия, Норвегия, Австрия, Словакия, Португалия, Сербия, Турция, Азербайжан. Источник: https://censor.net.ua/n3134024
Данное заявление, совместно подписанное делегациями Украины, Грузии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии зачитал председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев. Источник: https://censor.net.ua/n3134422
Согласно результатам голосования, обнародованные на сайте ассамблеи, резолюцию в полном составе поддержали:
Франция (за - все 16 делегатов);
Испания (5 за);
Италия (12 за, 1 воздержался);
Норвегия (5 за);
Австрия (5 за);
Словакия (3 за, 1 против);
Португалия (3 за, 1 против);
Сербия (5 за);
Турция (10 за);
Азербайджан (6 за).
Частично резолюцию о возвращении РФ в ПАСЕ поддержали:
Швейцария (4 за, 1 против);
Германия (11 за, 2 против);
Молдова (2 за, 1 против);
Чехия (2 за, 1 против, 1 воздержался);
Армения (3 за, 1 против);
Нидерланды (5 за, 2 против).
Полным составом "против" голосовали:
Украина (10 против);
Грузия (5 против).
Подавляющее большинство делегатов отдали свои голоса против резолюции от:
Польши (9 против, 1 за);
Литвы (4 против);
Латвии (3 против);
Эстонии (3 против);
Великобритании (8 против, 2 за, 3 воздержались);
Швеции (4 против, 1 за).
Дебіли, ви ще до цього часу не зрозуміли , що кацапам люба резолюція до лампочки, якщо вона протирічить їхнім інтересам?
А от і делегація рассєюшкі підтягується в ПАСЕ(пасе іван свиней).