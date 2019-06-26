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 Кабмин утвердил 182 тыс. мест государственного заказа в вузах на 2019 год, - Минобразования

Кабинет Министров утвердил объемы государственного заказа на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, повышение квалификации и переподготовку кадров в 2019 году.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования.

В этом году на 899 мест возрос госзаказ для бакалавров, поскольку увеличилось количество выпускников школ.

"Как и предыдущие годы, при формировании госзаказа мы продолжаем прежде всего ориентироваться на потребности рынка труда. По нашему представлению увеличен заказ на инженерные специальности, а также специальности естественно-математического цикла. Также увеличивается количество бюджетных мест для подготовки учителей. В то же время мы уменьшаем заказ на так называемые конъюнктурные специальности, например, уменьшено количество бюджетных мест для подготовки политологов и финансистов", - сообщила министр образования Лилия Гриневич.

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В целом же государственный заказ на подготовку бакалавров по сравнению с 2018 годом увеличены по таким отраслям и специальностям:

Наибольшее изменение в государственном заказе этого года состоялась по образовательным степени "Магистр" для поступающих на основе диплома бакалавра. По сравнению с прошлым годом количество таких мест сократилось на 11%. Это обусловлено уменьшением количества выпускников вузов, которые получили степень бакалавра в 2019 году.

В целом же в 2019 году всем образовательно-квалификационным уровням, на аспирантуру и докторантуру государственный заказ составляет 182 тыс 567 мест. Из них 161 тыс 794 места - заказ на подготовку специалистов по дневной форме обучения.

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Кабмин утвердил 182 тыс. мест государственного заказа в вузах на 2019 год, - Минобразования 01

Источник: https://censor.net.ua/n3134420
 
   
 Топ комментарии
 
Помните как зедрот говорил, что "на Донбассе живут наши люди которых теряем", что надо их перевоспитывать?
Вот , получите:
Кабмин утвердил 182 тыс. мест государственного заказа в вузах на 2019 год, - Минобразования - Цензор.НЕТ 4120
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Зовете с русскими гитлеровцами сесть на одном поле?
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А и не надо, при чём здесь соцсети? Сцаться шакаловы прихвостни.
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Зовете с русскими гитлеровцами сесть на одном поле?
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ШАКАЛАдное говно не кидай на вентилятор!
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Ага, ШАКАЛадник , сразу кацап! А ...блот тебе я Украинец, но не такой и.....панутый!
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Помните как зедрот говорил, что "на Донбассе живут наши люди которых теряем", что надо их перевоспитывать?
Вот , получите:
Кабмин утвердил 182 тыс. мест государственного заказа в вузах на 2019 год, - Минобразования - Цензор.НЕТ 4120
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Уже писал не кидай ШАКАЛАдное говно на вентилятор!
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Мысль одна и та ШАКАЛАдная! Свын рулит 25%!
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председатель правления «Житомироблэнерго» Алексей Шекета заявил об отмене «ночного тарифа» для населения с 1 июля 2019 года.
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180 тысяч для "обездоленныхнашихлюдей" и 2 тысячи для граждан Украины...
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