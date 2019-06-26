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Все про:обыск (1285) Бирюков (97)

 При проведении у меня обыска ГБР превысило полномочия, - Бирюков

Советник министра обороны и кандидат в депутаты Юрий Бирюков прокомментировал обыски, которые прошли у него 26 июня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Бирюков отметил: "В общем, странное утро, неординарное. И вообще, слово "странно" меня сегодня весь день преследует.

24 июня меня (в рамках списка партии Європейська Солідарність) зарегистрировали кандидатом в народные депутаты.

24 июня Бориспольский горрайонный суд выдает текст решения, в котором санкционирует обыск. Ну, это ж типа совпадение, да?

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Европейская Солидарность" заявила про обыски у кандидата Бирюкова, назвав их "частью реванша"

В решении суда очень много странного. Уголовное производство по части 2 статьи 364 УК, это про злоупотребление властью и служебным положением. Осталось только понять как можно злоупотреблять служебным положением сотрудника патронатной службы, единственным полномочием которого является возможность подавать рапорты на имя министра обороны Украины.

Странно и то, что ГБР вообще-то должно заниматься госслужащими, а я им не был никогда. То есть, они фактически превысили свои полномочия. Что и подтвердил следователь - он НЕ ЗНАЛ почему они пришли ко мне и как я могу превысить полномочия, которых нет.

Странно то, что наибольший интерес вызвала моя собственная форма, которую собрались изымать. Прямо вот уже мешок принесли, нитки-иголку, печать-протокол. Потом (блинский Віталій Гайдукевич спугнул) передумали, сказали, что уже не нужно.

Странно то, что очень большой интерес вызывал Приказ министра обороны о нормах вещевого обеспечения. Прям тоже хотели изъять, но потом увидели, что это Приказ за подписью Гриценко и Януковича, да и передумали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почему у ГБР не возникает вопроса к тем, кто годами грабил украинское войско, и политикам, которые привели в Украину "русскую весну"? - Петров

Странно, что искали "нормативна документація на речове майно - ТУ". Это, ну возможно, страшная улика. Тогда делаю признание - все ТУ висят на сайте МО с 2015 года, это была одна из самых главных реформ в обеспечении армии, когда мы сломали многолетнюю монополию нескольких "избранных" поставщиков, которые ТУ оформляли на себя и делали потом поставки на условиях "эксклюзива".

Странно, что надеялись найти какие-то залежи денег и прочего дорогого барахла. Хотя, нет, не странно - да, я видел фотки с обысков и знаю страсть коррупционеров к слиткам золота и пачкам денег. Но я прошел фронт, пусть и не в статусе военного, а волонтера. Я хоронил друзей. Я рыдал потом под табличками с их фамилиями в Зале памяти. И за пять лет работы в МО мне нечего стыдиться и не за что бояться.

Начался реванш. И увы, он начался около армии.

Обыски идут у "пиратов" Дмитрия Марченко, обыски идут у офицеров, которые 4 года ломали схемы, вскрывали поставки дерьма в армию, находили воровство топлива и писали ТУ... которые теперь ищут следователи.

Дальше, как я понимаю, займутся продовольственным обеспечением и пайками - "старожилы" поставок ненавидят новую систему питания, а следователи ГБР у нас... странные. Странные и не знающие подследственности.

А там и до общаг дойдут".

Источник: https://censor.net.ua/n3134418
 
   
 Топ комментарии
 
Ещё обыск идем у Майка, да того самого человека, благодаря которому ДАП держался больше 250 дней. Комбрига 95 бригады ДШВ, героя Украины.

Спасибо ватные региональные уроды, вы не люди, вы отбросы общества

Цензор, чего молчите что патриотов шманают?
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тебя посодют. а ты не воруй,порохоботня тупая!
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Не залякаєте

Вдома у волонтера і кандидата в депутати від ЄС Юрія Бірюкова відбувся обшук…
З Юрієм Бірюковим особисто я познайомився у 2016 р. - коли групу блогерів запросили до підрозділів тилу Міноброни, до Центру розвитку і супроводу матеріального забезпечення збройних сил (Центру Марченка), та на завод «Талан» де виробляли для ЗСУ берці - відомі нині «коричневі талани - демісезонки». Покликали нас тоді з двох причин. По-перше у пресі тоді було розв'язане цькування харчової реформи у Збройних силах. По-друге, виник тоді важкий конфлікт між Міністерством оборони та представниками швейних компаній, які за всяку ціну намагалися шити форму для війська за старими ТУ (і в принципі, формально, були праві). Зустрічей тоді було кілька. В результаті галасу здійнятому блогерами, тоді МО і «швейники» зуміли прийти до порозуміння. Результат - нинішня форма «укропіксель» яку носять і Збройні сили, і СБУ, і ще багато хто.
Ще запам'яталася розмова про реформу харчування. Бірюков нам тоді сказав із сумною відвертістю: «Знаєте, я не вірю що провести цю реформу нам вдасться. Надто великі гроші на кону - навряд чи вдасться переломити таке об'єднання інтересів». Зараз ми знаємо - палки в колеса реформи харчування тоді ставили навіть на рівні міністра Данилюка. Ще ми знаємо - переламати вдалося. Вдалося спершу по сухих пайках - і фронт отримав «сухпаї у вакуумі», які нині стали брендом. Потім - вдалося переломити в питанні харчування військових частин. Я знаю від волонтерів - вони балділи коли бачили як на фронт привозять хлопцям овочі і круасани. А тоді…
Не скажу, що моє спілкування з Юрієм Бірюковим зразу було простим - справа в тому, що ми були знайомі ще й заочно. Восени 2014 р. - зразу після історії з оточенням 32-го блокпосту на Луганщині, з якого противники президента Порошенка зробили дивовижний піар напередодні виборів, мені довелося перед Юрієм Бірюковим вибачатися. Чому? Тому що на той час про Бірюкова я чув неймовірні обсяги чорнухи. У волонтерському середовищі про нього розповідали чимало гидоти - при чому задовго до того, як він став радником президента. Мерзоту про нього писали в той самий час, коли Бірюков вивозив поранених з Південного мішку (оточення), коли знаходив шляхи до оточених частин і возив їм забезпечення, коли розгортав нові й нові проекти для допомоги війську.
Зачепило це й мене - в одному дописі я взяв і розповів деякі байки які чув на волонтерських посиденьках. І от в коменти прийшов Юрій, кількома фразами заперечив все мною викладене - і поцікавився, чи не хочу я вибачитися? Що зробив я? Я кинувся до тих, хто мені оте все про Бірюкова розповідав - аби підтвердили, мовляв. У відповідь… коротше з того як ті люди м'ялися і ламалися, я збагнув що мені просто набрехали. Я тоді все зрозумів і перед Бірюковим вибачився. Але залишок залишився.
Обидві ситуації гарно характеризують цю людину. Юрій Бірюков часто кидався вирішувати питання, які здавалося вирішити неможливо. Вирішити примудрявся. Але, постійно мав проблему - роти за спиною, які смердять. Які не заткнеш. Про Бірюкова розповідали чимало мерзоти. Тому що - виділявся. Тому що - на виду. Тому що не боявся говорити те що думав. Тому що успішний - у першу чергу. Він завжди діє масштабно і з розмахом - і у «Крилах Фенікса», і з реформою форми, і з реформою харчування, і з гуртожитками для військових. Він робить те, що робити мусили професіонали протягом попередніх 26 років - і ні чорта не робили. А ще Бірюкова завжди не любили за те, що не грав на дві сторони. Прийнявши бік президента Порошенка, він залишився одним з найстійкіших його прибічників.
Обшук у Юрія Бірюкова, вже кандидата в народні депутати за списком партії «Європейська солідарність» - це більш ніж виразні дія і месидж. Дія - проти партії «Європейська солідарність». Удар по найбільш видному, експансивному і успішному кандидату, мусить уповільнити (а в ідеалі - паралізувати) цілі напрямки передвиборчої кампанії. Це очевидно. А мессидж цей - лідерам громадської думки, порохоботам. Мессидж прозорий - ми Бірюкова під статтю підвести не боїмося, подумайте що буде з вами усіма?! Вже повірте - подумаємо. Маємо такий досвід - посіпаки Москви на фронті теж не раз пропонували подумати. Зліші будемо.
Ні, не даремно старий знайомець голови АП (чи ОПУ) Андрія Богдана приїхав до України - і тепер спокійно розсікає вулицями. Відчувається стиль і почерк. Все як в добрі старі часи Віктора Федоровича. Не даремно ДБР, яке провело у Бірюкова обшук очолює давній товариш Богдана, Роман Труба… Проте…
Знаєте, партії які мають надійні шанси взяти у Верховній раді однопартійну більшість - до таких прийомів не вдаються. До них вдаються інші партії - які обвально втрачають рейтинг і бояться на фініші опинитися на бобах. Такі дії влади щодо кандидатів у депутати парті-конкурента - прояв слабкості. А слабких - боятися гидко.

Дмитро Калинчук - https://site.ua/dmitro.vovnyanko/20891-ne-zalyakaete/
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тебя посодют. а ты не воруй,порохоботня тупая!
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Ивано- Франковск. Эшелоны с карпатским лесом для оккупантов. А кто щас наживается на крови. ГБР. Или то свои им понятия, а волонтёрам закон.

При проведении у меня обыска ГБР превысило полномочия, - Бирюков - Цензор.НЕТ 6974

При проведении у меня обыска ГБР превысило полномочия, - Бирюков - Цензор.НЕТ 7548
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тупой кто гонит на тех кто сделали изменений для армии больше чем то кто гонит
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бирюков брызжа слюнями постил давеча пиночета и мечтал о массовых расстрелах на стадионах.

Наверное тупенький не знал как пиночет с мародерами поступил бы.
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Нік зміни кацапський виродок на "покоління дебілів".
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ПНХ тупорилий зелений петух на свою "сруродіну" - паРашу!
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Господи, сволота мокшанская повылазила.
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Коли такі заяви - то значить щось таки знайшли у солоденького..
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Вот ваш друг Портнов постарался, молодец Леня, вернул своих региАналов к власти, возьми с полки ватный пирожок
При проведении у меня обыска ГБР превысило полномочия, - Бирюков - Цензор.НЕТ 4155
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Ещё обыск идем у Майка, да того самого человека, благодаря которому ДАП держался больше 250 дней. Комбрига 95 бригады ДШВ, героя Украины.

Спасибо ватные региональные уроды, вы не люди, вы отбросы общества

Цензор, чего молчите что патриотов шманают?
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ЦЕНЗОР- почему нет материалов на эту тему?
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Cкорее таки забашляли, да бы умалчивать откровено украинофобские действия ватного режима Зе
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Особисте ставлення Бутусова до Бірюкова.
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А ось Бірюков підійме хайп, коли прийдуть до Бутусова.
Бо порохобот.
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Потому, что молчит БЭТМЭН Соболев, когда наплевали на его закон о люстрации, назначив Богдана, молчит, антикоррупционер Шабунин, когда Онишенко пытаюся зарегистрировать в ЦИК., молчат ВСЕ СМИ, включая Цензор, когда назначают БУхарева, с женой - россиянкой и непонятно откуда взявшимся достатком и директора квартала - главойСБУ, при такой же жене россиянке. Все просто- когда раздували "зраду" и орали из всех утюгов, за всей волной стояли кукловоды, направляющие процесс в нужное русло. Покупали СМИ, журналистов,коррупционеров и антикоррупционеров. Теперь кукловоды стали властью и все умерло. И выяснилось, в одночасье, что в Украине НИКАКОЙ НЕЗАВИСИМОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ( в отличие от РФ, где есть Новая газета, Медуза) НЕТ и НЕ БЫЛО. Может никогда и не будет
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Посмотрим, как ГБР приземлит Авакова, который нажился на рюкзаках для военных.
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Того хто дійсно крав вазелін не чіпає.
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Ще одне тупориле зелене гівно виглянуло із Пальми і зекнуло хрень мокшанську! Чуєш, банан, якщо у тебе дійсно є факти, то давай їх викладай, а не підтявкуй зеленим-мародерам-гопнікам-при Владі!
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Бирюков напоминает Костю Сапрыкина.
Коселёк, коселёк... Какой коселёк?
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Расслабься, никто на тебя не смотрит.
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Ну що, 73%? ЗаЗЕленіла народна частка, як нирки на деревах?
Зустрічайте режим політичного терору та ОДНІЄЇ партії, ОДНОГО єлбаси та ОДНІЄЇ генеральної лінії.
І наразі готуйтеся - воїни та волонтери скоро стануть вбивцями розіп'ятих хлопчиків, ґепілептичних бабць та ветеранів-снігурів.
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їм шлюбує разумковських придатностей для розуміння Вашого посту
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Так, для багатьох з 73% зрозуміти український текст - це вже лінгвістичні борошна. Не розмовляючи вже про поринути в його утримання ))))
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Епоха "справедливості" по-Зєлєбєнєвськи???!..і ВСІ МОВЧАТЬ прихильники цього зєлєногнійного торчка, за спиною якого вже почалося зведення рахунків з патріотами країни...ну, шо? скоро "здравствуй рюзькій мір"?. То за ЦЕ гинули на майдані , на фронті?? і гинуть досі....Ой, причаїлася біда...за рогом за 3 кроки...
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Почитай в инете про этого патриота, там есть все, даже бизнес на секс услугах.
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зебіл, не посилайся на гівно "Г+Г" і "сраны".
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И шо, ты часто пользовался?? Или подрабатывал?
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А де ви бачили, щоб натуральний дурень, та зізнався, що його пошили у дурні?
Це розумний, - бац себе по лоб: «Ех, правда хлопці, протупив ! Буду знати надалі, як робити не треба».
А дурень буде битися лобом об стовба, поки не розїб'є.
Замість обійти.


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думает что подельники с воровской солидарности прикроют...
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Ползучая контрреволюция достоинства. К власти пришли люди без имени и Родины из подворотен шоу рассмеши гомика.
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для тебя Кривой Рог не Родина и подворотня ? Позволь спросить где твоя Родина ? Козин? Конча Заспа ?
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Рассмешил тебя Зе? От ГБР поплачишь.
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Трепло, суд разрешил обыск по делу о закупках некачественных бронежилетов да еще и по завышенным ценам, а он тут ангела строит, и таких дел на него вагон и тележка, например пропажа мет. оборудования и лекарств на 20 млн.
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"волонтер" дошел до стыда вместе с Порохом, засахарился.
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Всех вас порохоботов нужно обыскивать и конфисковывать с превышением полномочий,то что вытворяет с малым и средним бизнесом потроховские взяточники должно обязательно отразиться и на всех вас мрази.
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Какие взятки с вас берут порохоботы? В чем ваше производство?
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Тобто ви закликаєте правоохоронні органи перевищувати повноваження! Зробіть з цього скрин.
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Всех вас порохоботов нужно обыскивать и конфисковывать с превышением полномочий,то что вытворяет с малым и средним бизнесом потроховские взяточники должно обязательно отразиться и на всех вас мрази.

Могу хоть сто раз повторить потрохоботы.
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Всех вас порохоботов нужно обыскивать и конфисковывать с превышением полномочий,то что вытворяет с малым и средним бизнесом потроховские взяточники должно обязательно отразиться и на всех вас мрази.

Могу хоть сто раз повторить потрохоботы.
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Життя складна штука і такі заклики обов'язково обернуться проти тебе самого. І коли ті повноваження будуть перевищені стосовно тебе, потім не скигли про не дотримання законності.
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Не залякаєте

Вдома у волонтера і кандидата в депутати від ЄС Юрія Бірюкова відбувся обшук…
З Юрієм Бірюковим особисто я познайомився у 2016 р. - коли групу блогерів запросили до підрозділів тилу Міноброни, до Центру розвитку і супроводу матеріального забезпечення збройних сил (Центру Марченка), та на завод «Талан» де виробляли для ЗСУ берці - відомі нині «коричневі талани - демісезонки». Покликали нас тоді з двох причин. По-перше у пресі тоді було розв'язане цькування харчової реформи у Збройних силах. По-друге, виник тоді важкий конфлікт між Міністерством оборони та представниками швейних компаній, які за всяку ціну намагалися шити форму для війська за старими ТУ (і в принципі, формально, були праві). Зустрічей тоді було кілька. В результаті галасу здійнятому блогерами, тоді МО і «швейники» зуміли прийти до порозуміння. Результат - нинішня форма «укропіксель» яку носять і Збройні сили, і СБУ, і ще багато хто.
Ще запам'яталася розмова про реформу харчування. Бірюков нам тоді сказав із сумною відвертістю: «Знаєте, я не вірю що провести цю реформу нам вдасться. Надто великі гроші на кону - навряд чи вдасться переломити таке об'єднання інтересів». Зараз ми знаємо - палки в колеса реформи харчування тоді ставили навіть на рівні міністра Данилюка. Ще ми знаємо - переламати вдалося. Вдалося спершу по сухих пайках - і фронт отримав «сухпаї у вакуумі», які нині стали брендом. Потім - вдалося переломити в питанні харчування військових частин. Я знаю від волонтерів - вони балділи коли бачили як на фронт привозять хлопцям овочі і круасани. А тоді…
Не скажу, що моє спілкування з Юрієм Бірюковим зразу було простим - справа в тому, що ми були знайомі ще й заочно. Восени 2014 р. - зразу після історії з оточенням 32-го блокпосту на Луганщині, з якого противники президента Порошенка зробили дивовижний піар напередодні виборів, мені довелося перед Юрієм Бірюковим вибачатися. Чому? Тому що на той час про Бірюкова я чув неймовірні обсяги чорнухи. У волонтерському середовищі про нього розповідали чимало гидоти - при чому задовго до того, як він став радником президента. Мерзоту про нього писали в той самий час, коли Бірюков вивозив поранених з Південного мішку (оточення), коли знаходив шляхи до оточених частин і возив їм забезпечення, коли розгортав нові й нові проекти для допомоги війську.
Зачепило це й мене - в одному дописі я взяв і розповів деякі байки які чув на волонтерських посиденьках. І от в коменти прийшов Юрій, кількома фразами заперечив все мною викладене - і поцікавився, чи не хочу я вибачитися? Що зробив я? Я кинувся до тих, хто мені оте все про Бірюкова розповідав - аби підтвердили, мовляв. У відповідь… коротше з того як ті люди м'ялися і ламалися, я збагнув що мені просто набрехали. Я тоді все зрозумів і перед Бірюковим вибачився. Але залишок залишився.
Обидві ситуації гарно характеризують цю людину. Юрій Бірюков часто кидався вирішувати питання, які здавалося вирішити неможливо. Вирішити примудрявся. Але, постійно мав проблему - роти за спиною, які смердять. Які не заткнеш. Про Бірюкова розповідали чимало мерзоти. Тому що - виділявся. Тому що - на виду. Тому що не боявся говорити те що думав. Тому що успішний - у першу чергу. Він завжди діє масштабно і з розмахом - і у «Крилах Фенікса», і з реформою форми, і з реформою харчування, і з гуртожитками для військових. Він робить те, що робити мусили професіонали протягом попередніх 26 років - і ні чорта не робили. А ще Бірюкова завжди не любили за те, що не грав на дві сторони. Прийнявши бік президента Порошенка, він залишився одним з найстійкіших його прибічників.
Обшук у Юрія Бірюкова, вже кандидата в народні депутати за списком партії «Європейська солідарність» - це більш ніж виразні дія і месидж. Дія - проти партії «Європейська солідарність». Удар по найбільш видному, експансивному і успішному кандидату, мусить уповільнити (а в ідеалі - паралізувати) цілі напрямки передвиборчої кампанії. Це очевидно. А мессидж цей - лідерам громадської думки, порохоботам. Мессидж прозорий - ми Бірюкова під статтю підвести не боїмося, подумайте що буде з вами усіма?! Вже повірте - подумаємо. Маємо такий досвід - посіпаки Москви на фронті теж не раз пропонували подумати. Зліші будемо.
Ні, не даремно старий знайомець голови АП (чи ОПУ) Андрія Богдана приїхав до України - і тепер спокійно розсікає вулицями. Відчувається стиль і почерк. Все як в добрі старі часи Віктора Федоровича. Не даремно ДБР, яке провело у Бірюкова обшук очолює давній товариш Богдана, Роман Труба… Проте…
Знаєте, партії які мають надійні шанси взяти у Верховній раді однопартійну більшість - до таких прийомів не вдаються. До них вдаються інші партії - які обвально втрачають рейтинг і бояться на фініші опинитися на бобах. Такі дії влади щодо кандидатів у депутати парті-конкурента - прояв слабкості. А слабких - боятися гидко.

Дмитро Калинчук - https://site.ua/dmitro.vovnyanko/20891-ne-zalyakaete/
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Говорят , что на границе задержали 40 кг наркотиков с кумом Богдана. И ТИШИНА. Тему замяли
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А мудак недорозвинутий, який дозволяє у своїх висловлюваннях сексизми.
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как только обитателей корыта и их приближенных начинают брать за фаберже ,сразу крики хунта! Но позвольте хунта это же вы,и вы этим гордились!
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Хотелось бы увидеть расследование СХЕМ на тему . Это важно
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Реванш синих, перекрашенных в зеленое, рыгов, закончится большой дракой и кровью.
Драку заказывали?
Получите!
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В правильном направлении у них все. Они через пол года под памятником небесной сотне срать будут.
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Вже один пам'ятник в Києві повалили... Да, Вятрович з Порошенком одразу відновили, виконавця затримали - і все ж... Факт вже стався.
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Да, реванш і тут; і не тільки.
Наприклад, ще тут:

"Зіц-президент Володимир Зеленський готує указ про скасування рішення РНБО щодо заборони росийських соціальних мереж. Про це в ефірі "Прямого" на ток-шоу "Ситуація" заявиви журналіст Роман Реведжук.
«За моєю інформацією, зараз готується укази зіц-президента с щодо касування рішення РНБО з заборони росийських соціальних мереж. Ця інформация йде з силових структур. Ми можемо повернутись у процес, що нам поновлять "ВК" та "Одноксласники"», заявив Р.Редвежук.
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А хто там у вас президент? І за що йому імпічмент? При проведении у меня обыска ГБР превысило полномочия, - Бирюков - Цензор.НЕТ 4602
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Если это случится, то сразу на гиляку
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А у Голландіі теж е президент? Теж імпічмент?
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Главное теперь стравит ЗАДРОТОВ Зрады между собой перед шутом!
ВЫ ТЕПЕРЬ НИКОМУ НЕ НУЖНЫ! Можете поиметь только на развале!
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Суд у Рівному визнав дівчину і хлопця винними через плакат про «імпічмент президенту» ///
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Відчувається рука Гандруші Портнова - цинізм, цинізм і ще раз цинізм
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А Портнов это и не скрывает, даже в ФБ пишет, что его рук дело.
Вот другое странно, что "патритоты" зеленского рукоплещую холую овоща и регионалу Портнову и при этом рассказывают, что они за Украину. Тупее придумать нельзя, но 73% смогли
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Если это дело рук Портного то это еще не значит что мразь Бирюков не аферист и ворюга.
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Если все кто голосовал за ЗЕ патриоты и ненавидят региАналов, то чего сейчас рукоплещут Портнову?

Когда Честный президент Зеленский посадит украинофобских мразей и ворюг Портнова, Авакова, БОгдана, Разумкова?
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А що Портнов? Кат необхідний будь якій владі. Багато є бажаючих стинати голови приречених? Отож бо.
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Портнов такий. Закриє і оком не блимне. Стецькам вже фігня гуляти залишилась При проведении у меня обыска ГБР превысило полномочия, - Бирюков - Цензор.НЕТ 9921
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Месяц. Всего месяц понадобился Зе, чтобы угробить всё.
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нацрада заблокована клованом ("скасував" указ Порошенка про призначення Горковенка членом ради) і бенею, який руками його ставлениці Герасимюк блокує роботу. Вона не відкриває засідань ради.
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Обер мародерський шахрай Бірюков акі святий, блін. А чого він тоді ще за Ющенка ховавсь від кредиторів і навіть удавав з себе померлого(не було кому сфоткати красаву?))
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так он у тебя украл берцы 1000 шагов и дубоко стекляху и дал нормальную форму При проведении у меня обыска ГБР превысило полномочия, - Бирюков - Цензор.НЕТ 3933
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Ох уж этот Реванш. Так и гоняется за порохатыми.
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дуже схоже на бєню...знищувати тих, хто йому наступив на зубний біль- він вміє майстерно...Півроку змішувати з брехлолайном ім'я Пороха майже з усіх каналів, яке причмокуючи хавав піпл- це було організовано бездоганно...
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а в цей час: Поддерживать, а не карать: под Офисом Президента митинговали наркозависимые. ФОТОрепортаж...Тобто???? Свої до СВОГО прийшли??? Бо ці "бідолаги" своїх добре знають... Як примусити цього новообраного здати аналізи на наркозалежність???? Поки він кайфує,- шавки олігархів знищують країну і патріотів!
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Ну шо , лолиботы ? Потихесеньку подбираются к вашему хозяину ? А - аааааа При проведении у меня обыска ГБР превысило полномочия, - Бирюков - Цензор.НЕТ 3423
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Стекломой мне уже пригожен прислал . У меня носки все дырявые , теперь на носки зарабатываю . Шоб были как у НАБУ При проведении у меня обыска ГБР превысило полномочия, - Бирюков - Цензор.НЕТ 1478
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https://censor.net.ua/photo_news/388086/12.05.16 10:41 Переданный Украине американский военно-полевой госпиталь стоимостью $7,6 млн простаивает в глубоком тылу. Раненых не привозят, нет врачей и уникального оборудования, - Hromadske.tv
Бирюков ! Куда делись 2 (два) полевых госпиталя с оборудованием и медикаментами , подаренные правительством USA -Украинской Армии .

При проведении у меня обыска ГБР превысило полномочия, - Бирюков - Цензор.НЕТ 1557
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14.03.16 11:25 Военно-полевой госпиталь стоимостью в $8,5 млн, переданный из США, не используется по назначению в зоне АТО, - волонтер Богдан Ковалев
https://censor.net.ua/news/378964/*******************
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"Год назад, мы воевали с системой, чтобы доставить американский госпиталь, ценою в 8.5 миллионов долларов в Украину. Тогда, я еще не понимал, что спустя год, меня сольют по всем направлениям, за то, что я по просьбе представителей американского посольства, узнал о том, где и как этим госпиталем пользуются, для создания потемкинских деревень и поддержания амбиций "героя Источник: https://censor.net.ua/n378964

При проведении у меня обыска ГБР превысило полномочия, - Бирюков - Цензор.НЕТ 7154
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Мародери бірюкови розікрали усе обладнання польового шпиталю. А нафіга шпіталь бірюковим? Вони ж в тилу сидять, вибухів не чують.
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А Оксана Корчинська вважає, що проблеми з таким госпіталем нема; і що НИНІ, саме нині! достатньо потужностей госпіталів в Дніпрі та в Харкові.
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любітєлі серіалів, готуйтеся до епохи диктатури 3-х олігархів...Всі- в наймити до бєні! разом з родинами...Ви не розумієте, що тоді за кожну вашу відкриту ротяку- винищать і вашу рідню...Забудете і про "свободу слова" і про демократію...і про все те, що означає людську гідність...Всіх перемелять в тупу і німу рабсилу...За що ви горлянки продовжуєте драти? за таке майбутнє для себе і своїх нащадків?
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Шококрекери, пора вам з цією портянкою якось розібратися 🙄, бо так скоро і за Олешкой прийдуть і фотографічні світлини де "Петро серед народу" ізимуть та по хамськи спалять
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заскавчала порохоботня,п-ц вам мразям приходить, а ваш алкаш-обриган вже не просихає взагалі))))
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У главного порохобота провели обыск. Вой на весь мир. А чего переживать, если он якобы кристально чистый?
Гнида он редкая и холуй.Точка.И бумеранг никто не отменял.
Бирюков назвал "врагами" всех недовольных украинскими властямиПри проведении у меня обыска ГБР превысило полномочия, - Бирюков - Цензор.НЕТ 2437


Люди, обвиняющие в проблемах Украины ее руководство - враги,написал в Facebook советник Петра Порошенко Юрий Бирюков. Существующие в стране трудности чиновник объяснил вооруженным конфликтом в Донбассе и действиями России, перечислив также заслуги киевских властей. В частности, Бирюков отметил, что на Украине не ввели карточную систему отпуска продуктов и обязательную трудовую повинность.
Тех граждан, которые винят в проблемах власти, Бирюков назвал "гигантской толпой идиотов".
"Мы называем этих людей зрадофилами. Но не пора ли уже сказать очевидное? Они - враги", - заключил советник украинского президента.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПри проведении у меня обыска ГБР превысило полномочия, - Бирюков
 
 
 
 
 
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