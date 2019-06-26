 При проведении у меня обыска ГБР превысило полномочия, - Бирюков

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Бирюков отметил: "В общем, странное утро, неординарное. И вообще, слово "странно" меня сегодня весь день преследует.
24 июня меня (в рамках списка партии Європейська Солідарність) зарегистрировали кандидатом в народные депутаты.
24 июня Бориспольский горрайонный суд выдает текст решения, в котором санкционирует обыск. Ну, это ж типа совпадение, да?
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Европейская Солидарность" заявила про обыски у кандидата Бирюкова, назвав их "частью реванша"
В решении суда очень много странного. Уголовное производство по части 2 статьи 364 УК, это про злоупотребление властью и служебным положением. Осталось только понять как можно злоупотреблять служебным положением сотрудника патронатной службы, единственным полномочием которого является возможность подавать рапорты на имя министра обороны Украины.
Странно и то, что ГБР вообще-то должно заниматься госслужащими, а я им не был никогда. То есть, они фактически превысили свои полномочия. Что и подтвердил следователь - он НЕ ЗНАЛ почему они пришли ко мне и как я могу превысить полномочия, которых нет.
Странно то, что наибольший интерес вызвала моя собственная форма, которую собрались изымать. Прямо вот уже мешок принесли, нитки-иголку, печать-протокол. Потом (блинский Віталій Гайдукевич спугнул) передумали, сказали, что уже не нужно.
Странно то, что очень большой интерес вызывал Приказ министра обороны о нормах вещевого обеспечения. Прям тоже хотели изъять, но потом увидели, что это Приказ за подписью Гриценко и Януковича, да и передумали.
Странно, что искали "нормативна документація на речове майно - ТУ". Это, ну возможно, страшная улика. Тогда делаю признание - все ТУ висят на сайте МО с 2015 года, это была одна из самых главных реформ в обеспечении армии, когда мы сломали многолетнюю монополию нескольких "избранных" поставщиков, которые ТУ оформляли на себя и делали потом поставки на условиях "эксклюзива".
Странно, что надеялись найти какие-то залежи денег и прочего дорогого барахла. Хотя, нет, не странно - да, я видел фотки с обысков и знаю страсть коррупционеров к слиткам золота и пачкам денег. Но я прошел фронт, пусть и не в статусе военного, а волонтера. Я хоронил друзей. Я рыдал потом под табличками с их фамилиями в Зале памяти. И за пять лет работы в МО мне нечего стыдиться и не за что бояться.
Начался реванш. И увы, он начался около армии.
Обыски идут у "пиратов" Дмитрия Марченко, обыски идут у офицеров, которые 4 года ломали схемы, вскрывали поставки дерьма в армию, находили воровство топлива и писали ТУ... которые теперь ищут следователи.
Дальше, как я понимаю, займутся продовольственным обеспечением и пайками - "старожилы" поставок ненавидят новую систему питания, а следователи ГБР у нас... странные. Странные и не знающие подследственности.
А там и до общаг дойдут".
Наверное тупенький не знал как пиночет с мародерами поступил бы.
Спасибо ватные региональные уроды, вы не люди, вы отбросы общества
Цензор, чего молчите что патриотов шманают?
Бо порохобот.
Коселёк, коселёк... Какой коселёк?
Зустрічайте режим політичного терору та ОДНІЄЇ партії, ОДНОГО єлбаси та ОДНІЄЇ генеральної лінії.
І наразі готуйтеся - воїни та волонтери скоро стануть вбивцями розіп'ятих хлопчиків, ґепілептичних бабць та ветеранів-снігурів.
Це розумний, - бац себе по лоб: «Ех, правда хлопці, протупив ! Буду знати надалі, як робити не треба».
А дурень буде битися лобом об стовба, поки не розїб'є.
Замість обійти.
Могу хоть сто раз повторить потрохоботы.
Могу хоть сто раз повторить потрохоботы.
Вдома у волонтера і кандидата в депутати від ЄС Юрія Бірюкова відбувся обшук…
З Юрієм Бірюковим особисто я познайомився у 2016 р. - коли групу блогерів запросили до підрозділів тилу Міноброни, до Центру розвитку і супроводу матеріального забезпечення збройних сил (Центру Марченка), та на завод «Талан» де виробляли для ЗСУ берці - відомі нині «коричневі талани - демісезонки». Покликали нас тоді з двох причин. По-перше у пресі тоді було розв'язане цькування харчової реформи у Збройних силах. По-друге, виник тоді важкий конфлікт між Міністерством оборони та представниками швейних компаній, які за всяку ціну намагалися шити форму для війська за старими ТУ (і в принципі, формально, були праві). Зустрічей тоді було кілька. В результаті галасу здійнятому блогерами, тоді МО і «швейники» зуміли прийти до порозуміння. Результат - нинішня форма «укропіксель» яку носять і Збройні сили, і СБУ, і ще багато хто.
Ще запам'яталася розмова про реформу харчування. Бірюков нам тоді сказав із сумною відвертістю: «Знаєте, я не вірю що провести цю реформу нам вдасться. Надто великі гроші на кону - навряд чи вдасться переломити таке об'єднання інтересів». Зараз ми знаємо - палки в колеса реформи харчування тоді ставили навіть на рівні міністра Данилюка. Ще ми знаємо - переламати вдалося. Вдалося спершу по сухих пайках - і фронт отримав «сухпаї у вакуумі», які нині стали брендом. Потім - вдалося переломити в питанні харчування військових частин. Я знаю від волонтерів - вони балділи коли бачили як на фронт привозять хлопцям овочі і круасани. А тоді…
Не скажу, що моє спілкування з Юрієм Бірюковим зразу було простим - справа в тому, що ми були знайомі ще й заочно. Восени 2014 р. - зразу після історії з оточенням 32-го блокпосту на Луганщині, з якого противники президента Порошенка зробили дивовижний піар напередодні виборів, мені довелося перед Юрієм Бірюковим вибачатися. Чому? Тому що на той час про Бірюкова я чув неймовірні обсяги чорнухи. У волонтерському середовищі про нього розповідали чимало гидоти - при чому задовго до того, як він став радником президента. Мерзоту про нього писали в той самий час, коли Бірюков вивозив поранених з Південного мішку (оточення), коли знаходив шляхи до оточених частин і возив їм забезпечення, коли розгортав нові й нові проекти для допомоги війську.
Зачепило це й мене - в одному дописі я взяв і розповів деякі байки які чув на волонтерських посиденьках. І от в коменти прийшов Юрій, кількома фразами заперечив все мною викладене - і поцікавився, чи не хочу я вибачитися? Що зробив я? Я кинувся до тих, хто мені оте все про Бірюкова розповідав - аби підтвердили, мовляв. У відповідь… коротше з того як ті люди м'ялися і ламалися, я збагнув що мені просто набрехали. Я тоді все зрозумів і перед Бірюковим вибачився. Але залишок залишився.
Обидві ситуації гарно характеризують цю людину. Юрій Бірюков часто кидався вирішувати питання, які здавалося вирішити неможливо. Вирішити примудрявся. Але, постійно мав проблему - роти за спиною, які смердять. Які не заткнеш. Про Бірюкова розповідали чимало мерзоти. Тому що - виділявся. Тому що - на виду. Тому що не боявся говорити те що думав. Тому що успішний - у першу чергу. Він завжди діє масштабно і з розмахом - і у «Крилах Фенікса», і з реформою форми, і з реформою харчування, і з гуртожитками для військових. Він робить те, що робити мусили професіонали протягом попередніх 26 років - і ні чорта не робили. А ще Бірюкова завжди не любили за те, що не грав на дві сторони. Прийнявши бік президента Порошенка, він залишився одним з найстійкіших його прибічників.
Обшук у Юрія Бірюкова, вже кандидата в народні депутати за списком партії «Європейська солідарність» - це більш ніж виразні дія і месидж. Дія - проти партії «Європейська солідарність». Удар по найбільш видному, експансивному і успішному кандидату, мусить уповільнити (а в ідеалі - паралізувати) цілі напрямки передвиборчої кампанії. Це очевидно. А мессидж цей - лідерам громадської думки, порохоботам. Мессидж прозорий - ми Бірюкова під статтю підвести не боїмося, подумайте що буде з вами усіма?! Вже повірте - подумаємо. Маємо такий досвід - посіпаки Москви на фронті теж не раз пропонували подумати. Зліші будемо.
Ні, не даремно старий знайомець голови АП (чи ОПУ) Андрія Богдана приїхав до України - і тепер спокійно розсікає вулицями. Відчувається стиль і почерк. Все як в добрі старі часи Віктора Федоровича. Не даремно ДБР, яке провело у Бірюкова обшук очолює давній товариш Богдана, Роман Труба… Проте…
Знаєте, партії які мають надійні шанси взяти у Верховній раді однопартійну більшість - до таких прийомів не вдаються. До них вдаються інші партії - які обвально втрачають рейтинг і бояться на фініші опинитися на бобах. Такі дії влади щодо кандидатів у депутати парті-конкурента - прояв слабкості. А слабких - боятися гидко.
Дмитро Калинчук - https://site.ua/dmitro.vovnyanko/20891-ne-zalyakaete/
Драку заказывали?
Получите!
Наприклад, ще тут:
"Зіц-президент Володимир Зеленський готує указ про скасування рішення РНБО щодо заборони росийських соціальних мереж. Про це в ефірі "Прямого" на ток-шоу "Ситуація" заявиви журналіст Роман Реведжук.
«За моєю інформацією, зараз готується укази зіц-президента с щодо касування рішення РНБО з заборони росийських соціальних мереж. Ця інформация йде з силових структур. Ми можемо повернутись у процес, що нам поновлять "ВК" та "Одноксласники"», заявив Р.Редвежук.
ВЫ ТЕПЕРЬ НИКОМУ НЕ НУЖНЫ! Можете поиметь только на развале!
https://forum.pravda.com.ua/?topic=815712.0
Вот другое странно, что "патритоты" зеленского рукоплещую холую овоща и регионалу Портнову и при этом рассказывают, что они за Украину. Тупее придумать нельзя, но 73% смогли
Когда Честный президент Зеленский посадит украинофобских мразей и ворюг Портнова, Авакова, БОгдана, Разумкова?
Бирюков ! Куда делись 2 (два) полевых госпиталя с оборудованием и медикаментами , подаренные правительством USA -Украинской Армии .
https://censor.net.ua/news/378964/*******************
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"Год назад, мы воевали с системой, чтобы доставить американский госпиталь, ценою в 8.5 миллионов долларов в Украину. Тогда, я еще не понимал, что спустя год, меня сольют по всем направлениям, за то, что я по просьбе представителей американского посольства, узнал о том, где и как этим госпиталем пользуются, для создания потемкинских деревень и поддержания амбиций "героя Источник: https://censor.net.ua/n378964
Гнида он редкая и холуй.Точка.И бумеранг никто не отменял.
Бирюков назвал "врагами" всех недовольных украинскими властями
Люди, обвиняющие в проблемах Украины ее руководство - враги,написал в Facebook советник Петра Порошенко Юрий Бирюков. Существующие в стране трудности чиновник объяснил вооруженным конфликтом в Донбассе и действиями России, перечислив также заслуги киевских властей. В частности, Бирюков отметил, что на Украине не ввели карточную систему отпуска продуктов и обязательную трудовую повинность.
Тех граждан, которые винят в проблемах власти, Бирюков назвал "гигантской толпой идиотов".
"Мы называем этих людей зрадофилами. Но не пора ли уже сказать очевидное? Они - враги", - заключил советник украинского президента.