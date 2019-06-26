 Комитет ПАСЕ отклонил поправки, предусматривающие санкции в отношении российской делегации, - Гончаренко

Об этом сообщил в Facebook член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.
"Мониторинговый комитет ПАСЕ провалил все поправки, предусматривающие санкции в отношении российской делегации. Страсбургский сговор продолжается. Последний бой будет сейчас в зале Ассамблеи", - написал Гончаренко.
Напомним, ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюциюпроголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.
Регламентный комитет ПАСЕ признал, что отрицание полномочий российской делегации по процедурным причинам остается в силе и единогласно направил в Венецианскую комиссию на изучение вопрос: являются ли депутатами те, кто избраны в российский парламент с помощью голосов Крыма в одномандатном округе РФ (по партийным спискам).
...война миров, фули...*)
Я адрес по-русски спросил у хохла, хохол отвечал: - Нэ чую. -
Я не из кацапов-разинь. Я - дедом козак, другим - сечевик, а по рожденью - грузин.
1. Совет Европы и ПАСЕ - не органы Евросоюза.
2. Совет Европы - сбор министров европейских (всех, а не ЕС) стран, его часть ПАСЕ - сбор депутатов национальных парламентов.
3. ПАСЕ принимает только декларативные резолюции.
4. Каких-то серьезных санкций против РФ ПАСЕ не вводила ввиду отсутствия полномочий. Санкции ПАСЕ - это лишение россиян права голосовать в ПАСЕ, то есть, их даже не выгоняли.
каждый раз когда русские не получают заслуженный поджопник конечно не есть хорошо
они должны были его получить и в пасе, а не получили
но и истерику пороть как там щас геращенко это делает - унизительно
все эти годы они там своей протянутой рукой успешно формировали имидж Украины как убогой пропрошайки о которую всегда можно вытереть ноги
как союственно и завещал великий попрошенко
так сто встали все спокойно, вышли из пасе и ушли делами заниматься к себе домой
Навіть його кукловодам.
Так що наближається час відповідати баризі з підбарижниками за скоєні ними злочини. І схоже що їхні кукловоди не будуть їх рятувати.