EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Протесты в Грузии Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  3311  65
Все про:ПАСЕ (1357) Россия (73163) Гончаренко (262)

 Комитет ПАСЕ отклонил поправки, предусматривающие санкции в отношении российской делегации, - Гончаренко

Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы не поддержал поправки к проекту резолюции об утверждении полномочий делегации Российской Федерации.

Об этом сообщил в Facebook член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Мониторинговый комитет ПАСЕ провалил все поправки, предусматривающие санкции в отношении российской делегации. Страсбургский сговор продолжается. Последний бой будет сейчас в зале Ассамблеи", - написал Гончаренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вернув Россию в ПАСЕ, Совет Европы отказался от собственных принципов, - Волкер

Комитет ПАСЕ отклонил поправки, предусматривающие санкции в отношении российской делегации, - Гончаренко 01

Напомним, ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюциюпроголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

Регламентный комитет ПАСЕ признал, что отрицание полномочий российской делегации по процедурным причинам остается в силе и единогласно направил в Венецианскую комиссию на изучение вопрос: являются ли депутатами те, кто избраны в российский парламент с помощью голосов Крыма в одномандатном округе РФ (по партийным спискам).

Источник: https://censor.net.ua/n3134417
 
 
 Топ комментарии
 
Вовочка хорек ты хде? Шо за тишина пусть хоть кто-то пухлинькой ручкой от тебя в Фейсбуке накарлякает пару слов возмущения
 показать весь комментарий
 
Где????? ГДЕ????? НАШ пРЕЗИДЕНТ???? У меня нет слов, за месяц слить Украину. Анекдоты он почесал нецензурные, а ржут теперь с нас.... Бл..... нет слов, мы в жо...е.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
мнение 5% лузеров очень важно украинцам. мы вам перезвоним ))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
а уж как нам важно мнение дешёвых вонючек из лахты! большое спасибо! Комитет ПАСЕ отклонил поправки, предусматривающие санкции в отношении российской делегации, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 3522
 показать весь комментарий
 
 
ещё один кац за рюмкой стеломоя пришкандыбал. держи уже талончик, страждущее. Комітет ПАРЄ відхилив поправки, що передбачають санкції щодо російської делегації, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 1970
 показать весь комментарий
 
 
о...ше один москворотий cunt...))) ти нульовка також за своїм кєнтом-рахітом,рівним кроком...)))
 показать весь комментарий
 
москворота,ти до українців яке відношення маєш? а ущєрб?))
 показать весь комментарий
 
Не получается у Лёни плюсов себе заработать.
 показать весь комментарий
 
надо по телефону этот сарай заминировать... Комитет ПАСЕ отклонил поправки, предусматривающие санкции в отношении российской делегации, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 3349
 показать весь комментарий
 
Вовочка хорек ты хде? Шо за тишина пусть хоть кто-то пухлинькой ручкой от тебя в Фейсбуке накарлякает пару слов возмущения
 показать весь комментарий
 
 
не пугайте чувака, а то щас инфаркт микарда случится
 показать весь комментарий
 
 
И это у Зеленского еще нет большинства в Раде.
 показать весь комментарий
 
 
Мордор из ПАСЕ никто не выгонял. Они имели право приходить, выступать, дискутировать. Но их лишили права голоса, что их обидело и они сами ушли, попутно заявив, что прекращают платить членские взносы. А о возвращении формата G8 (G7 + РФ) речь вообще не идет.
 показать весь комментарий
 
Да все уже, в самом лучшем случае запретят депутатам из Крыма приезжать.
 показать весь комментарий
 
 
В Турции, обслуга так говорит: У русских денег меньше, чем у украинцев, но русские тратят больше, чем украинцы...
...война миров, фули...*)
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Геращенко, гончаренко та арьєв - просрали в парє все, що тільки могли.. Не в виправдовування парє, але делегація України нічого не зробила для України.. Вони були зайняті виключно участю в виборчій компанії в Україні..
 показать весь комментарий
 
 
😂😂😂😂не гони расеянен мы же знаем виноват Порошенко шо ты тут ложь карлякаешь
 показать весь комментарий
 
 
Слуги народу передивився, аж дах зриває? Це не вони просрали, це твій Зе просрав, точніше ті ідіоти, які його в президенти вибрали. Його Макрон і Меркель до себе запрошували, щоб подивитись, що то таке. От і результат. В них свої інтереси в Росії, а тут Зе, можна і уваги на нього не звертати. От така ось херня, дурнику.
 показать весь комментарий
 
 
Ты хоть знаешь что это в компетенции твоего зебила, внешней политика. Это он просрал, вместе с такими как и ты. И это только к сожелению начало, вашего зебильного шествия.
 показать весь комментарий
 
 
Справа тут навіть не у допуску кацапів в ПАРЄ чи виборах Слуцького. Справа в тому, що ПАРЄ де-факто визнає окупацію Криму. От що найстрашніше.
 показать весь комментарий
 
 
Походу ЕС становится раком перед рашей . Украине надо хорошо подумать, нужен ли ей тот ЕС.
 показать весь комментарий
 
 
та не нужен он вам, сидите дома Комитет ПАСЕ отклонил поправки, предусматривающие санкции в отношении российской делегации, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 5581 ну или турция вон
 показать весь комментарий
 
Я говорю не о туризме, а о вступлении в ЕС.
 показать весь комментарий
 
ЕС - это не только Франция, Германия и Италия. Это еще и Польша, Швеция, Хорватия. Но если в ЕС бабло победит базовые ценности, то из него выйдет не только Британия. Собственно, разложение ЕС начато и успешно проводится мордором.
 показать весь комментарий
 
 
Все верно.И у меня такое чувство,что в ЕС скоро между собой все перегрызутся.
 показать весь комментарий
 
 
ЕС распадётся. Уж слишком лоскутное одеяло получилось. Шитое белыми нитками. Противоречия внутри ЕС будут наростать. Старая Европа прогнила насквозь. Они уже открыто пренебрегают теми ценностями, которые декларировали, превоатив эти самые ценности в ширму, из-за которой уже открыто торчат их карманы, набитые путинским баблом. Особенно удивили Нидерланды: 192 погибших гражданина этой страны были преданы продажными политиками-согражданами. Всё это вызывает чувство омерзения.
 показать весь комментарий
 
 
ПАСЕ - это не ЕС. Если бы ПАСЕ был ЕС, то ни РФ, ни Украины там бы не было по определению.
 показать весь комментарий
 
Обязательно нужен! Это главная цель Украины войти в ЕС,отвечающая самым коренным интересам украинского народа. Без ЕС и НАТО мы никогда не выберемся из этой ямы. А насчет обиды-на обиженных воду возят. Реальный мир циничен и практичен. Если в Украине большинство партий стремящихся в ВР Украины еще не определились, а нужна ли им Украина вообще, о чем тогда требовать с ЕС? Естественно никто не будет защищать такую расколотую страну перед лицом российской агрессии.
 показать весь комментарий
 
Где????? ГДЕ????? НАШ пРЕЗИДЕНТ???? У меня нет слов, за месяц слить Украину. Анекдоты он почесал нецензурные, а ржут теперь с нас.... Бл..... нет слов, мы в жо...е.
 показать весь комментарий
 
 
Там еще у Маяковского такие строки есть:

Я адрес по-русски спросил у хохла, хохол отвечал: - Нэ чую. -

Я не из кацапов-разинь. Я - дедом козак, другим - сечевик, а по рожденью - грузин.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Санкции ПАСЕ ввёл за Крым. А снял из-за работы таких вот Гончаренко, Березы и Геращенко. В ПАСЕ посмотрели на вас дебилов и поняли что сделали ошибку. 4 года Гончаренко, Березаи Геращенко Арьев делали всё чтобы в ПАСЕ стали не навидеть Украину.
 показать весь комментарий
 
 
ПОСМОТРИ В ЗАПИСИ ЗАСЕДАНИЕ, ОНИ ДАЖЕ НЕ СЛУШАЛИ КТО ТАМ ЧТО ГОВОРИЛ, ИМ ДАЛИ КОМАНДУ ГОЛОСОВАТЬ ЗА И ВСЕ
 показать весь комментарий
 
 
Даже комментировать этот бред лень. 5 лет справлялись, а как в Украине выбрали клоуна - вдруг перестали. Совпадение ?/
 показать весь комментарий
 
 
Так и должно было быть,сын президента женился на шлёндре из правящего клана страны оккупанта,президент активно и много инвестировал в страну врага - почему европейцы должны прислушиваться к проблемам такой Украины и таких её граждан.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Украина пригрозила отменить безвизовый режим с Европой в случае восстановления полномочий российской делегации в ПАСЕ.(c)
 показать весь комментарий
 
Вряд ли. Безвизовый режим введен с Евросоюзом, а ПАСЕ - не орган Евросоюза.
 показать весь комментарий
 
Понятно, что вряд ли. Разве что какой-нибудь придурок, типо Гончаренко ляпнет. А можэ это он и ляпнул. Я только что наткнулся на эту хрень.
 показать весь комментарий
 
Госпади да бросайте нах то ПАСЕ срасе.. Выходите с резким заявлением и прекращайте платить членские взносы. Скоты соплежуйские без чести самоуважения и гордости. Хватит прогибаца перед евролядами. Дальше сидеть в этой помойке продажной вместе в кацапами это зашквар и унижение. Им в морду ссут еврошлюхи, а они носяца с этими подстилками кремлёвскими как дурень с писаной торбой. Ну сколько ещё будете унижаца..где та зелёная сопля ватная.. Внешняя политка это ж его монастырь, где ты чучело?? Сглотнул тряпка.
 показать весь комментарий
 
 
Проясним некоторые вещи, если кто не знал.

1. Совет Европы и ПАСЕ - не органы Евросоюза.
2. Совет Европы - сбор министров европейских (всех, а не ЕС) стран, его часть ПАСЕ - сбор депутатов национальных парламентов.
3. ПАСЕ принимает только декларативные резолюции.

4. Каких-то серьезных санкций против РФ ПАСЕ не вводила ввиду отсутствия полномочий. Санкции ПАСЕ - это лишение россиян права голосовать в ПАСЕ, то есть, их даже не выгоняли.
 показать весь комментарий
 
 
То есть, произошедшее- скорее Победа, чем поражение. Я всё правильно понял?
 показать весь комментарий
 
 
не передергивайте - это конечно не победа
каждый раз когда русские не получают заслуженный поджопник конечно не есть хорошо
они должны были его получить и в пасе, а не получили
но и истерику пороть как там щас геращенко это делает - унизительно
все эти годы они там своей протянутой рукой успешно формировали имидж Украины как убогой пропрошайки о которую всегда можно вытереть ноги
как союственно и завещал великий попрошенко
так сто встали все спокойно, вышли из пасе и ушли делами заниматься к себе домой
 показать весь комментарий
 
А кто передёргивает? Я??? Нисколечко. Вон, выше- так всё красиво изложено. Да и вы убедительны. В том- что всё в порядке. А я настаиваю: ничего хорошего не могло быть! Пока такая срань, аки Гончаренко- представляет интересы Украины!
 показать весь комментарий
 
Зе!, астанавись!!, срочно зови Пьетра Ляксееича!!!
 показать весь комментарий
 
 
ага, давайте этого профессионального попрошайку в пасе еще добавим, чтоб уже вся ассамблея блевала от одного упоминания Украины
 показать весь комментарий
 
 
потому что в пасе должны находиться профессиональные люди, а не продажные бездельники-попрошайки типа этого гончаренки
 показать весь комментарий
 
 
Ну що ж - маріонеточний режим кровавого бариги всім остогид...........
Навіть його кукловодам.
Так що наближається час відповідати баризі з підбарижниками за скоєні ними злочини. І схоже що їхні кукловоди не будуть їх рятувати.
 показать весь комментарий
 
 
Эта продажная тварь-гончаренко (депутат от партии Регионов)-первый кандидат на виселицу в Одессе.
 показать весь комментарий
 
ЕС нам обязательно нужен! Это главная цель Украины войти в ЕС,отвечающая самым коренным интересам украинского народа. Без ЕС и НАТО мы никогда не выберемся из этой ямы. А насчет обиды-на обиженных воду возят. Реальный мир циничен и практичен. Если в Украине большинство партий стремящихся в ВР Украины еще не определились, а нужна ли им Украина вообще, о чем тогда требовать с ЕС? Естественно никто не будет защищать такую расколотую страну перед лицом российской агрессии.
 показать весь комментарий
 
поправився Льошик, зажирів в Європах. І тут толку з нього не було, тільки воду каламутив, а там з дурнуватою Іркою і подавно нічого путнього не зроблять.
 показать весь комментарий
 
Барыжное шобло которое потратило народные деньги на прогулки в это ПАСЕ должно вернуть народу все до копейки и в последующем преданы суду за измену родине...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКомитет ПАСЕ отклонил поправки, предусматривающие санкции в отношении российской делегации, - Гончаренко
 
 
 
 
 
 вверх