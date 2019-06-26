EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Протесты в Грузии Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 За рубежом
  4833  73
Все про:ПАСЕ (1357) Россия (73163) Волкер Курт (447)

 Вернув Россию в ПАСЕ, Совет Европы отказался от собственных принципов, - Волкер

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер прокомментировали возвращение России в ПАСЕ.

Спецпредставитель США выразил сожаление из-за ситуации с возвращением делегации РФ в сессионный зал ПАСЕ без выполнения каких-либо условий. Свою позицию Волкер выразил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Печально, что Совет Европы отказывается от собственных принципов по защите прав человека", - подчеркнул Волкер.

Также на Цензор.НЕТ: "Это поражение Запада и победа России. И к этому поражению Запад сам приложил руку", - Яценюк о возвращении РФ в ПАСЕ. ВИДЕО

Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас ранее приветствовал решение о возвращении делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Читайте на Цензор.НЕТ: Полной ратификации делегации РФ в ПАСЕ сегодня не будет: вопрос полномочий "депутатов", "избранных" в оккупированном Крыму, отправлен на изучение в Венецианскую комиссию, - Арьев

Источник: https://censor.net.ua/n3134414
 
   
 Топ комментарии
 
Украина должна двигаться в фарватере США как южная Корея и тогда все будет окей
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
США то этот высер переживёт, а вот переживёт ли старушка Европа ответный говнопад это вопрос, подачек типа плана Маршалла скоро ждать им не придётся.
 показать весь комментарий
 
 
А КТО насрал?? Страны опозорившие себя в истории САМИ "легшие" под Гитлера, ВНОВЬ "ложаться" под русского Гитлера (((( вновь себя ОПОЗОРИВ в истории.....
 показать весь комментарий
 
 
В первую очередь страна, породившая Гитлера поддержала Гитлера 21 века ((((( и Франция которая всю войну под оккупацией пересидела ((((( ПОЗОР !!!! Поэтому у нас и Минские соглашения НЕ РАБОТАЮТ из за таких "нейтральных нормандских наблюдателей"
 показать весь комментарий
 
 
Украина должна двигаться в фарватере США как южная Корея и тогда все будет окей
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А что, поди тоскливо нынче в Ольгино? Хлебни стекломою, может полегчает.
 показать весь комментарий
 
Волкер повністю правий, але як правильно вчинити українській делегації?
 показать весь комментарий
 
 
Думаю что там уже идут консультации по дальнейшей стратегии.
 показать весь комментарий
 
 
Це відомо, що є консультації. Поки відомо про присутність у залі української делегації лише у випадку обговорення санкції проти росії. Але що далі?
 показать весь комментарий
 
З ПАРЕ не виходити і не влаштовувати ідіотських істерик. Зняти майки і вдягнутися нормально. Гончаренка прибрати, бо поводить себе як провокатор. А загалом треба змінювати курс зовнішньої політики. Нажаль, це лише мрії.
 показать весь комментарий
 
 
Тобто треба змиритися із присутністю росіян та з тим, що їх повернули не виконавши своїх резолюцій?
 показать весь комментарий
 
 
У безвихідній ситуації треба поводити гідно. Вийшовши з ПАРЕ, ми втратимо важелі і опинимось поза рамками європейського діалогу. Московитам це на руку та і франко-германії. Будуть потім самі казати, ось бачите все правильно було зроблено - українці вони такі, психические.
 показать весь комментарий
 
 
А загалом треба змінювати курс зовнішньої політики.

--------
попросить прощения у кацапов в ПАСЕ?
Понятно что надо действовать культурно и продуктивно- но куда ты собрался менять курс внешней политики? Сделать вид как будто ничего не случилось и все норм?
 показать весь комментарий
 
Натякав на прапорець біля вашого ніку.
 показать весь комментарий
 
 
к сожалению для смены курса в эту сторону- Украина должна показать стабильный вектор направления, даже не в экономике, а в своей внешней политике, а если Украину будет колбасить в разные стороны или страна будет пытаться сидеть на 2х стульях- США не будут наращивать свою не финансовую помощь Украине- так и будут просто помогать баблом и все, но никакой другой существенной помощи на других уровнях не будет
 показать весь комментарий
 
 
З чогось треба починати. Перший крок найважчий
 показать весь комментарий
 
Канеша, не уходить из ПАСЕ, а вредить и разваливать изнутри Отозвать громко и публично мандат на выборы ВР, в качестве наблюдателей. Ну и парламент должен не медленно, в очень жёсткой форме, ответить.
 показать весь комментарий
 
 
Получается, что они там сидят ради денег, бабло отмывают.
 показать весь комментарий
 
 
В Брюсселе, нищие мамки с детьми, на улицах попрошайничают, спят и гадят прямо в центре... ...был недавно, когда их фотал -- чуть не побили...*)
...может на них бюджета СЕ без параши не хватает? -- незашо за их права бороться...*)
 показать весь комментарий
 
 
Та, какие они нищие? -- беженцы побочно зарабатывают...*)
 показать весь комментарий
 
 
Надо почаще мокать мокать мордой евролядей в их какахи. Чтобы взяв кровавые деньги отмыться было сложновато
 показать весь комментарий
 
 
Евро-пейские ценности победили . Зачем Европе поддерживать Украину? Они имеют доступ к нашим ресурсам, рынку, пользуются нашей рабочей силой, получают проценты с кредитов. Конкурент им не нужен. И зачем им ссориться с поставщиком энергоресурсов, бензоколонкой и потребителем их товаров - россией?
 показать весь комментарий
 
 
Для салтовский партизан 18:29 Вот именно... Каждое государство поступает исходя только из собственных интересов...
 показать весь комментарий
 
якраз то Європа притримується власних принципів, а Україна, на жаль, їх розтринькала. Плюс тотальна корупція, непослідовність в політиці зовнішній і внутрішній. Нема чого звинувачувати європейців. Нам ніхто нічого не винен.Треба жити своїм розумом
 показать весь комментарий
 
 
В мене наприкінці 80-х велосипед такий був, альтаїр. Ху*ня повна! Чомусь згадалося...
 показать весь комментарий
 
 
алі, як там удмуртки? Покохав якусь дівулю з фотки? Вони близькі до твого етносу
 показать весь комментарий
 
Так а де він тут їх знайде? Це на альтаірі ********* розвелося, спаму нема...
 показать весь комментарий
 
дурне ти і нехитре, це стосується вчорашньої суперечки. Мацквааа рулит
 показать весь комментарий
 
А що вчора сталося? Пайку в лахті не видали? Ну "ви там дєрєжитєсь, здаров'я вам і харошева настраєнія..."
 показать весь комментарий
 
Стара зажирівша проститутка Європа єдине що ******** - це гроші.. На всі інші цінності вона плює..
 показать весь комментарий
 
 
можна казати що йдемо,але робити протилежне,ідеологія у влади змінилася і це відразу вловили в ЄС.
 показать весь комментарий
 
 
В ЕС "вловили", что 5 лет это много и пора кончать!
 показать весь комментарий
 
 
Ну що, все правильно Волкєр сказав. Ще якби нагадав жвроблядям про "руськіх казак в паріже", то було б взагалі по феншую...
 показать весь комментарий
 
вы в каком полку служили? я дам вам парабеллум...
а, вы плоскостопый...
 показать весь комментарий
 
США объяснило всему миру и Украине,что Украина важный союзник и стратегический партнер,а управляющие ею люди, - шалости демократии.
Группы военн.советников получили инструкции избегать контактов с гражданской командой Зеленского и работать напрямую с ВСУ.
(C)
@agny262
🤔😱
 показать весь комментарий
 
 
Попутно США объяснило режиму Зеленского через хороших людей что
"Протесты в Грузии должны быть уроком Зеленскому. Любая сделка с Россией, которая противоречила настроениям в обществе, встретит сопротивление", - отметил Щелиговски. (старший аналитик по вопросам Украины в PISM)
(C)
@agny262
 показать весь комментарий
 
 
Но Зеленский не понял. Визит во Францию и заключение контракта а ля Аваков на покупку катеров у Франции, при том что США отдают лучше этих и даром, обучая экипажи, сказало США все что нужно.
Время пошло, г-н Зеленский.
(C)
@agny262
😱
 показать весь комментарий
 
 
Українці, нах.я вам те ПАРЄ ?
Адже у вас є "Свати" !
 показать весь комментарий
 
 
Подивилася Європа на те,що вибрала Україна і вирішила,що немає сенсу втрачати 30 млн на рік... Вернув Россию в ПАСЕ, Совет Европы отказался от собственных принципов, - Волкер - Цензор.НЕТ 2338
 показать весь комментарий
 
 
В країні,що воює,президентом обрали нікчемного клоуна. В ПАР'Є поміркували: раз так, чому і нам не можна бути конченими дебілами?
 показать весь комментарий
 
 
Возвращение кацапов в ПАСЕ - это результат сцикливой и двуличной политики Трампа и паралич американских спецслужб, оккупированых бабами и **********
США сдулись и это факт
 показать весь комментарий
 
Схоже ЄС починає посилати піндосів в "еротичну подорож"...........
 показать весь комментарий
 
"Они , украинская делегация в ПАСЕ сражались, как могли. Но их бросили без дипломатического прикрытия", - Порошенко

Зеро сдал - пуйло принял.
73% сделали ЭТО разом
 показать весь комментарий
 
 
Волкер молодець,разом рогатих переможемо!!!
 показать весь комментарий
 
 
а Волкер не замечал как свын мародер торговал с ******. так европейцы тоже хотят как пэтька мальдивская
 показать весь комментарий
 
 
Це мені одному здається , чо ЗЕ був з офіційним візитом в Франції і Німетчині саме для того, щоб Росію повернули в ПАРЄ ?
 показать весь комментарий
 
ОТ ВАМ І ТРОЯНСЬКИЙ КІНЬ І ЗЕлені чоловічки з їх головним.
 показать весь комментарий
 
Наші 73% "усталі ат вайни" і проголосували за ковбасу по 2.20.
Європа теж "устала" і проголосувала за свою ковбасу по 2.20
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВернув Россию в ПАСЕ, Совет Европы отказался от собственных принципов, - Волкер
 
 
 
 
 
 вверх