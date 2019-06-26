 Вернув Россию в ПАСЕ, Совет Европы отказался от собственных принципов, - Волкер

Спецпредставитель США выразил сожаление из-за ситуации с возвращением делегации РФ в сессионный зал ПАСЕ без выполнения каких-либо условий. Свою позицию Волкер выразил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Печально, что Совет Европы отказывается от собственных принципов по защите прав человека", - подчеркнул Волкер.
Также на Цензор.НЕТ: "Это поражение Запада и победа России. И к этому поражению Запад сам приложил руку", - Яценюк о возвращении РФ в ПАСЕ. ВИДЕО
Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.
Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас ранее приветствовал решение о возвращении делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
Читайте на Цензор.НЕТ: Полной ратификации делегации РФ в ПАСЕ сегодня не будет: вопрос полномочий "депутатов", "избранных" в оккупированном Крыму, отправлен на изучение в Венецианскую комиссию, - Арьев
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попросить прощения у кацапов в ПАСЕ?
Понятно что надо действовать культурно и продуктивно- но куда ты собрался менять курс внешней политики? Сделать вид как будто ничего не случилось и все норм?
...может на них бюджета СЕ без параши не хватает? -- незашо за их права бороться...*)
а, вы плоскостопый...
Группы военн.советников получили инструкции избегать контактов с гражданской командой Зеленского и работать напрямую с ВСУ.
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@agny262
🤔😱
"Протесты в Грузии должны быть уроком Зеленскому. Любая сделка с Россией, которая противоречила настроениям в обществе, встретит сопротивление", - отметил Щелиговски. (старший аналитик по вопросам Украины в PISM)
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@agny262
Время пошло, г-н Зеленский.
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@agny262
😱
Адже у вас є "Свати" !
США сдулись и это факт
Зеро сдал - пуйло принял.
73% сделали ЭТО разом
Європа теж "устала" і проголосувала за свою ковбасу по 2.20