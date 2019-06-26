 Будем зачитывать Конституцию каждому члену ЦИК, - Сакварелидзе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Сакварелидзе отметил: "Придется отлавливать и стучатся к каждому члену ЦВК по очереди! Как в "старые добрые времена" зачитывать им Конституцию!
И ни куда вы не денетесь!"
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Сакварелидзе отметил: "Придется отлавливать и стучатся к каждому члену ЦВК по очереди! Как в "старые добрые времена" зачитывать им Конституцию!
И ни куда вы не денетесь!"
Ситуация следующая: Порошенко включил режим саботажа по всем направлениям, от международного до судейского. В этой ситуации Зеленский не нашел ничего лучше как спрятаться и ждать как тотальный ****** сам по себе рассосётся.
поэтому в кругу друзей рускаваезычной щелэпой щелкать низзя
не суди по себе, кацап
Ты по профессии шлифовщик?
Точно, ****, шлифовщик
9.8. Конституційно-правовий статус народного депутата України
Народним депутатом може бути громадянин України, що на день виборів досяг 21 року, має право голосу ТА ПРОЖИВАЄ В УКРАЇНІ ПРОТЯГОМ ОСТАННІХ 5 РОКІВ.
Крапка!
Что еще непонятно?
Петруху давай
Раздел IV ВЕРХОВНАЯ РАДА УКРАИНЫ
Статья 76. Конституционный состав Верховной Рады Украины - четыреста пятьдесят народных депутатов Украины, которые избираются на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования сроком на пять лет. {Часть первая статьи 76 в редакции Закона № 2952-VI от 01.02.2011}
Народным депутатом Украины может быть гражданин Украины, достигший на день выборов двадцати одного года, имеющий право голоса и проживающий в Украине в течение последних пяти лет. Не может быть избран в Верховную Раду Украины гражданин, имеющий судимость за совершение умышленного преступления, если эта судимость не погашена и не снята в установленном законом порядке
Дружок, решение суда, год, наименование суда, фамилия судьи, срок, место отбывания - в студию!
Их высеры все тупее и тупее!!!!!
Они радуются если когото задеть удстся за это им петя и платит чем грязнее тем жирнее
их пайка.