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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Протесты в Грузии Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:ЦИК (3137) Сакварелидзе (294) Рух нових сил (20)

 Будем зачитывать Конституцию каждому члену ЦИК, - Сакварелидзе

Соратник Михеила Саакашвили Даид Сакварелидзе заявил, что их политическая сила бкдет читать Конституцию Украины каждому члену ЦВК, которая не зарегистрировала "Рух новых сил" на досрочныке парламентские выборы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Сакварелидзе отметил: "Придется отлавливать и стучатся к каждому члену ЦВК по очереди! Как в "старые добрые времена" зачитывать им Конституцию!

И ни куда вы не денетесь!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК отказал в регистрации кандидатам от партии Саакашвили: Списки были утверждены гораздо раньше назначения даты выборов

Источник: https://censor.net.ua/n3134412
 
   
 Топ комментарии
 
Вали нах, и там строчи свои высеры
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Вас, кацо, призвали в Украину гадить Пороху, а не отбирать голоса у зебилов. Вам указали шесток на насесте. Занимайте и не кудахтайте.
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ВОНИ ГОЛОСУВАЛИ ПРОТИ #РухНовихСил #Саакашвілі Це та кампашка від БПП Свободи Удару НФ, що асоціює себе з європейськими цінностями НА СЛОВАХ. А насправді просто банда БАРИГ!!!Будем зачитывать Конституцию каждому члену ЦИК, - Сакварелидзе - Цензор.НЕТ 7589 Будем зачитывать Конституцию каждому члену ЦИК, - Сакварелидзе - Цензор.НЕТ 9835
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Ехай нах в Грузию и там зачитывай свои права
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Ну шоб ты могло ещё накарлякать 😂😂😂 ты шо хотело ущербное?
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Ви праві, Саша. Я нічого не маю проти Сакварелідзе. Дещо маю претензії до Саакашвілі. Але тут справа в іншому. Уявімо, що наші заробітчани уКанадв, Іспанії, чи Португалії вчинили б дії, ероякі розказує Давід. Чи оголосили б про це,як він це робить.Ви можете собі уявити реакцію канадійців, іспанців, чи португальців? Наші емігранти були б винесені в одні ворота. Надто легко іноземцям дістається наше громадянство. Надто нагло вони себе поводять. І всізочуть керувати, або, як мінімум, засідати у Раді. Насправді це проблема. Українці стали у рідній країні схожими на індіанські племена Америки. Ті теж мають у владі суто символічне представництво. У Офісі преЗЕдента, який сам не є етнічним українцем, скільки українців? Скільки їх у Кабміні? І скільки їх буде у новому складі Ради? Індіанців можна зрозуміти - вони боролися і програли більш сильному супернику. Українців зрозуміти не можна. Вони таку ситуацію створюють добровільно. Проблема лише в тому, що потім будуть плачі і голосіння. А звинувачувати потрібно лише себе.
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Киевский 🇺🇦‏ @Kieffskiy

Ситуация следующая: Порошенко включил режим саботажа по всем направлениям, от международного до судейского. В этой ситуации Зеленский не нашел ничего лучше как спрятаться и ждать как тотальный ****** сам по себе рассосётся.
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только вот дух старых рыл никак на рейтинг ЕС не влияет-они ж не борыги Будем зачитывать Конституцию каждому члену ЦИК, - Сакварелидзе - Цензор.НЕТ 308.а вот у рейтнга слух нарота отщипывает.
поэтому в кругу друзей рускаваезычной щелэпой щелкать низзя
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Власов сирожа ну и ДИЧЬ ты накарлякал😅😅😅
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Саша а что ты читаешь плохо со словарем если непонятен текст то немного напряги извилины может вникни в суть там все просто написано а тебе уже дичь закусывать надо
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😂😂😂 ну для тебя подобных вполне нормально написано но людям эта дикуха зачем ?
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Их всех нужно уволить из окна последнего этажа,шлёндру граньковского первой.
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Вас, кацо, призвали в Украину гадить Пороху, а не отбирать голоса у зебилов. Вам указали шесток на насесте. Занимайте и не кудахтайте.
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ВОНИ ГОЛОСУВАЛИ ПРОТИ #РухНовихСил #Саакашвілі Це та кампашка від БПП Свободи Удару НФ, що асоціює себе з європейськими цінностями НА СЛОВАХ. А насправді просто банда БАРИГ!!!Будем зачитывать Конституцию каждому члену ЦИК, - Сакварелидзе - Цензор.НЕТ 7589
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Это только у меня такое впечатление, что грузинская команда от михуила ведёт себя в чужой стране так же нагло, как это любят делать кацапоидные гуманоиды? Будем зачитывать Конституцию каждому члену ЦИК, - Сакварелидзе - Цензор.НЕТ 4903
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Сколько тебе заплатят за этот тупорылый высер, прошка?
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дійсно, наглота. Втім, коли мені довелось детальніше познайомитися з історією "реформ-по-сааку" в Грузії - то підтверджу, що "михуила ВЕЛ себя в СВОЕЙ стране (Грузии) так же нагло, как это любят делать кацапоидные гуманоиды"
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"Зі знаннями кількох університетів" не можуть писати так неоковирно... Ймовірно "Еуропи" - це ПМР, а "Сходу" - це Абхазія )))
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Хлопці, їдьте краще в Грузію. Там зараз вас не вистачає.
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В Грузию едь зачитывай.
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Ручной суд Пэци принял решение зарегистрировать партию карлсона на выборы. Ручная ЦВК Пэци отказалась выполнять решение ручного суда Пэци.Шок шо творит этот Пэця!
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Шось пішло не так.Малюк жорстоко на..в Карлсона.
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КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
9.8. Конституційно-правовий статус народного депутата України

Народним депутатом може бути громадянин України, що на день виборів досяг 21 року, має право голосу ТА ПРОЖИВАЄ В УКРАЇНІ ПРОТЯГОМ ОСТАННІХ 5 РОКІВ.

Крапка!
Что еще непонятно?
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Эти швили сами то хоть Конституцию и законы читали?
Раздел IV ВЕРХОВНАЯ РАДА УКРАИНЫ

Статья 76. Конституционный состав Верховной Рады Украины - четыреста пятьдесят народных депутатов Украины, которые избираются на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования сроком на пять лет. {Часть первая статьи 76 в редакции Закона № 2952-VI от 01.02.2011}

Народным депутатом Украины может быть гражданин Украины, достигший на день выборов двадцати одного года, имеющий право голоса и проживающий в Украине в течение последних пяти лет. Не может быть избран в Верховную Раду Украины гражданин, имеющий судимость за совершение умышленного преступления, если эта судимость не погашена и не снята в установленном законом порядке
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Судимость у Саакашвили???
Дружок, решение суда, год, наименование суда, фамилия судьи, срок, место отбывания - в студию! Будемо зачитувати Конституцію кожному члену ЦВК, - Сакварелідзе - Цензор.НЕТ 3250
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Їм не Конституцію, а вирок суду потрібно зачитувати!
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Порохоботики такие тупые клоуны.....
Их высеры все тупее и тупее!!!!!
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демократия так демократия. т.к. ЦИК могут зарегистрировать на городском кладбище. страх прощелыг и проходимцев перед неизбежной расплатой велик и переходит грань за которой лишь одно - уничтожить тех людей которые реально намерены положить конец ТОТАЛЬНОЙ коррупции. в тени находится два - три бюджета которые работают на класс бюрократии. вот где запас прочности позволяющий совершить качественный рывок по выходу из перманентного кризиса. что есть фундамент победы. и да, какая такая амнистия за 5%? значит я плачу 20%,. а они 5! да еще и оправданы. нет зелень, такого не будет..
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пэдро назначил в ЦИК своих *********...долго выбирал и назначил....главным ********* назначил сожительницу своего подельника грановского...то что пэдро попал во второй тур это "заслуга" его *********... пэдро расчитувает на своих ********* на парламентских выборах.... Мише подгадить пэдру не привыкать...за волосы президента Грузии выкинул из Украины и ничего как так и надо... всяким ушлепкам место в Украине пэдро нашел, а известному во всем мире президенту Грузии у пэдра места не нашлось.. кому Миша мешает кроме воров?
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Вони всі клали на Конституцію, як і їхній хазяїн парашенко
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Давай в Сакартвело, що ти тут права качаєш?
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Шось я не зрозумів на шо намЕкує дзегіт? Це така погроза дєбільна?
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С порохоботоми не читать не отвечать их основная задача опустить коменты до их уровня.
Они радуются если когото задеть удстся за это им петя и платит чем грязнее тем жирнее
их пайка.
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з кожним днем мільчішає "Цензор", до кончаних ригоублюдків додались тупорилі порохоботи-поносники і коїться казна що...... , хитрожопий план ху.йла по дистабілізації і поділу країни на куски набирає обертів. пора з цим шось робити! от тільки хто в цій країні здатен утримати штурвал і продемонструвати бодай хоч якусь впевненість у завтрішньому дні???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБудем зачитывать Конституцию каждому члену ЦИК, - Сакварелидзе
 
 
 
 
 
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