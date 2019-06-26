 Будем зачитывать Конституцию каждому члену ЦИК, - Сакварелидзе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Сакварелидзе отметил: "Придется отлавливать и стучатся к каждому члену ЦВК по очереди! Как в "старые добрые времена" зачитывать им Конституцию!

И ни куда вы не денетесь!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК отказал в регистрации кандидатам от партии Саакашвили: Списки были утверждены гораздо раньше назначения даты выборов