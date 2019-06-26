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 Чиновник ГСЧС задержан на Львовщине при получении 8 тыс. грн взятки за разрешительные документы, - ГБР

Правоохранители задержали при получении взятки заместителя начальника Галицкого районного отдела ГУ Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций во Львовской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Чиновник ГСЧС задержан на Львовщине при получении 8 тыс. грн взятки за разрешительные документы, - ГБР 01

По предварительной информации, чиновник требовал 8 тыс. грн взятки от предпринимателя за содействие в беспрепятственном получении документов разрешительного характера, а также непривлечение к административной ответственности за нарушение норм пожарной безопасности.

Должностное лицо задержали при получении взятки в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Следователями ГБР решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3134408
 
 
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Реву берите за жабры,там,в его ведомстве,главные взяточники.
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