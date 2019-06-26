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 Оружие, из которого убили 5-летнего Кирилла Тлявова, до сих пор не нашли, - ГБР

Следствие обнаружило пулю и установило тип оружия, из которого был убит Кирилл Тлявов. Но само оружие не нашли, возможно, его уничтожили сотрудники правоохранительных органов.

Об этом директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил во время брифинга в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Сейчас основная наша цель - это установление оружия, из которого были совершены выстрелы. Оружие в настоящее время не установлено. Местонахождение - не установлено, так как среди лиц, которые могут быть причастны к совершению этого преступления, есть сотрудники правоохранительных органов. Здесь субъект, который действовал умышленно на уничтожение орудия совершения преступления", - сказал Труба.

Директор территориального управления ГБР в Киеве Руслан Марчук добавил, что правоохранители установили тип оружия, из которого стреляли, и изъяли пулю. Сейчас следственные действия и экспертизы в этом производстве еще продолжаются.

Читайте на Цензор.НЕТ: Родные 5-летнего Кирилла Тлявова, убитого в Переяславе-Хмельницком, обратились к Зеленскому

Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяславе-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

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4 июня суд взял взял под стражу на 2 месяца без права внесения залога подозреваемых в убийстве полицейского Ивана Приходько и Владимира Петровца.

Источник: https://censor.net.ua/n3134407
 
 
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Мутное дело, оружия нет, даже конкретного подозреваемого нет, менты якобы ничего не помнят, замнут похоже со временем.
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и в СМИ идёт вал сообщений про педофильские дела. для вымывания информации про дело Кирилла из голов людей.
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ГБР сейчас не до этого. Они заказ Бени отрабатывают:

"...Прошло всего пару часов и в сети уже появился пост одиозного экс-заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова, который открыто заявил, что обыск в волонтера Юрия Бирюкова - это его работа. Мол обыск проводится в рамках уголовного дела по некачественным бронежилетам, которыми, якобы по схемам Порошенко, снабжали украинских военных на передовой, отмывая бюджетные средства. Интересный еще один нюанс, а именно - ГБР подчинено другу главы АП Богдана Трубе и в данном случае выполняет заказ друга Богдана Портнова, а кандидат от «Слуги народа» пророссийский блогер Макс Бужанский Портнову аплодирует в комментариях..."
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какие сотрудники, каких правоохранительных органов, с какой целью стали сообщниками убийц
Кто приказал покрывать преступников
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Моя собачка, лучший следователь в мире .Прикус 2 тонны, 50мм клыков. Мну только надо оставить её один на один с преступником, надеть наушники и отвернутся.
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Ну нет - так нет,отцу ребенка нужно просто организовать справедливый суд мистера Линча.
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как то мыролюбно все получается. Убитый мальчик есть а оружия мусоров убийц нету. Может это последствия мыролюбной реформы воров свиновальцмана?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОружие, из которого убили 5-летнего Кирилла Тлявова, до сих пор не нашли, - ГБР
 
 
 
 
 
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