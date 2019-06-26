 Оружие, из которого убили 5-летнего Кирилла Тлявова, до сих пор не нашли, - ГБР

Об этом директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил во время брифинга в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Сейчас основная наша цель - это установление оружия, из которого были совершены выстрелы. Оружие в настоящее время не установлено. Местонахождение - не установлено, так как среди лиц, которые могут быть причастны к совершению этого преступления, есть сотрудники правоохранительных органов. Здесь субъект, который действовал умышленно на уничтожение орудия совершения преступления", - сказал Труба.

Директор территориального управления ГБР в Киеве Руслан Марчук добавил, что правоохранители установили тип оружия, из которого стреляли, и изъяли пулю. Сейчас следственные действия и экспертизы в этом производстве еще продолжаются.

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Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяславе-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

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4 июня суд взял взял под стражу на 2 месяца без права внесения залога подозреваемых в убийстве полицейского Ивана Приходько и Владимира Петровца.