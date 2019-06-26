 Россия не выполнила приказ Международного трибунала по морскому праву и выдвинула неприемлемое условие для освобождения моряков, - МИД

Об этом говорится в комментарии МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"25 июня МИД Украины получило ноту Министерства иностранных дел Российской Федерации, в которой содержится циничное предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством.

Считаем это предложение России неприемлемым и таким, которое обостряет спор между Украиной и Россией по иммунитету военных кораблей. Об этом украинская сторона уже проинформировала Международный трибунал по морскому праву", - гововрится в сообщении.

Смотрите: Украинский военнопленный моряк Беспальченко женился в московском СИЗО "Лефортово". ФОТО

МИД портребовал от РФ без каких-либо дальнейших условий выполнить приказ Международного трибунала по морскому праву и безотлагательно освободить захваченных 24 украинских моряков.

В украинском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание Кремля на то, что для выполнения требования Трибунала достаточно имеющихся в российском законодательстве механизмов, а также существующих многосторонних международных договоров, участниками которых являются Украина и Россия.

Читайте также: Москва не считает это дело подсудным Международному трибуналу ООН по морскому праву и отдавать моряков не будет, - Песков

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

Также читайте: Помпео призвал Россию освободить пленных украинских моряков

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

Срок досудебного следствия по делу был продлен до августа 2019 года.

25 мая, Международный Трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которомуРоссия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.