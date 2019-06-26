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 Политика Украины
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 Россия не выполнила приказ Международного трибунала по морскому праву и выдвинула неприемлемое условие для освобождения моряков, - МИД

Российская Федерацией не выполнила приказ Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 года и продолжает незаконно удерживать 24 украинских моряков - членов экипажей военных кораблей "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу".

Об этом говорится в комментарии МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"25 июня МИД Украины получило ноту Министерства иностранных дел Российской Федерации, в которой содержится циничное предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством.

Считаем это предложение России неприемлемым и таким, которое обостряет спор между Украиной и Россией по иммунитету военных кораблей. Об этом украинская сторона уже проинформировала Международный трибунал по морскому праву", - гововрится в сообщении.

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МИД портребовал от РФ без каких-либо дальнейших условий выполнить приказ Международного трибунала по морскому праву и безотлагательно освободить захваченных 24 украинских моряков.

В украинском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание Кремля на то, что для выполнения требования Трибунала достаточно имеющихся в российском законодательстве механизмов, а также существующих многосторонних международных договоров, участниками которых являются Украина и Россия.

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

Срок досудебного следствия по делу был продлен до августа 2019 года.

25 мая, Международный Трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которомуРоссия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.

Источник: https://censor.net.ua/n3134403
 
 
 Топ комментарии
 
І ось з таким "субъектом" коземанда збирається про щось домовлятися?
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Зеле скажи. А то похоже наш зеленый прЗЕдент ничего об этом не слышал.
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Оборзели на х@й, захватили военные корабли в территориальных водах Украины. Ещё и на трибунал положили.
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Зеле скажи. А то похоже наш зеленый прЗЕдент ничего об этом не слышал.
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Он сидит в фесбук-окопе и оттуда посты и ролики грозные шлет. Недонаполеон хренов. У него есть сейчас дела поважнее - ВЫБОРЫ. Надо как можно больше слуг в Раду пропихнуть. Что ему моряки или страна?
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Все просто - конфискация всего что плавает от парашки под другими флагами по всем морям и океанам.
Парашка понимает и уважает силу.
Переговоры для парашки это унижения достоинства. Парашка понимает только язык силы.
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Они на всех положили. Это стиль жизни лишнехромосомных такой. Залезть к соседу нагадить , обворовать , поубивать и ..... назвать братом .
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Зебилы довольны, вон дескать, как наши дулю под нос Порошенко приставили. Будет знать на кого крошить батон. Своими гневными и справедливыми постами вы их только радуюте.
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ну тогда ра они нарушили Морское право-закрыть для военных кораблей проход через Босфор и Дарданеллы..пока не выполнят требование суда
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І ось з таким "субъектом" ********* збирається про щось домовлятися?
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Дуже логічно - домовиться переслідувати на терирорії України всіх хто не подобається ************, та ще й по лішнєхромосомним законам!
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"Согласиться" с паРашкой. Забрать ребят. Объявить об абсолютном приоритете международного права над парашкинским. Снять с ребят все "обвинения". Amen.
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И плевать на все договоры и на Европу с их пасе
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Что это за организации ,которые никак не могут повлиять на рассию?
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Нічого. Ми на все дамо кацапам адекватну відповідь. Ось, вони нас з виконанням рішення Трибуналу послали, а ми їм раз - і відвели війська від Станиці Луганської. На кожну западлянку з їхньої сторони проти нас ми теж відповімо западлянкою, але з нашої сторони... Ні, не проти них - проти нас теж. Ми їх збентежимо.
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Да срали они на все законы и права а Европа им анус вылизывает
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Что-то не видно предвыборного задора в отношение освобождения пленных от Владимира Александровича.... Россия не выполнила приказ Международного трибунала по морскому праву и выдвинула неприемлемое условие для освобождения моряков, - МИД - Цензор.НЕТ 2121
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никому не должен. кстати "Прислуга Урода" уже 34%. может в течении месяца у биомассы подсохнут мозги на солнышке, а то очень влажные были по весне, и все станет на свои места как осенью 17%.
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"Российский авианосец водоизмещением около 60 тысяч тонн превосходит действующий корабль Королевского ВМФ Queen Elizabeth, заявил научный руководитель «Крыловского государственного научного центра» Валерий Половинкин".
Вообще, у него лишь один недостаток - его не существует
(C)
@L_Stotch
🤔
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Дурачье, соглашаться нужно было, главное ребят вытащить.
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Еще и «условия» выдвигают.........вот же ж мудачье кацапское 😡
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Надо было соглашаться а потом после освобождения моряков в украинском суде установить отсутствие состава преступления. Но нашим центурионам и совковым комиссарам из МИДа лучше на моряках пиариться, а +-полгода их отсидки дело второстепенное.
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Идея хорошая, но с одним большим минусом: а что после этого будет с Сенцовым, Клыхом и другими гражданами Украины, находящимися в мокшанских тюрьмах? И это только самое первое, что приходит в голову.
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Кормящиеся на кацапские нефтедоллары 112 newsone журнашлюхи должны быть преданы праху.

За тымчука нужно разменять предателей свинную тушку с отрицательной шеей рабиновича, и шуфрича с журнашлюхами, которые остались на зик. Предательских журнашлюх на 112 newsone на размен на тымчука.
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Совсем больной если предлагаешь убить журналистов.
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ватник, они не журналисты, это молюски которые делают какак в противоположную сторону от корма - корм из ватных нефтедолларов(zik это из новых тем суркова, обещанных путину).
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Та бред, рос право на тер. Украины ну никак не может быть распространено, но через украинский суд можно было бы все закончить... глупейшая ситуация.
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Что и следовало ожидать. На мой взгляд, дальше глубокой озабоченность, дело не пойдёт.
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Рашка теперь заявит что мол хотела отпустить при условии суда в Украине, в ЕС вполне это проглотят.
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" Хочу звернутися до людини, яка займає дуже високий пост, пост президента України. Пан зеленський, я дуже хочу, щоб ви від «я вам ничего не должен» перейшли до «я зроблю», а саме згадали про те, про що ви забули, про наших полонених моряків, які зараз сидять за ґратами і чекають, поки ви реєструєте торгівельні марки "Ze" и "ZeNews", та іншу херню, на кшталт лозунгів "Зробимо це разом!", Команда Зеленського, Зе!, Зе, Зе!Команда, Зекоманда, Ze, Ze!, Ze2019.


Будь ласка, зробіть це. Це ваші справи. Тому що блазень, який став президентом, це сумно." (с)
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