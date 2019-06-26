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 Парламентская ассамблея НАТО не примет Россию назад и это остается нашей позицией, - президент ПА Мун

Российская делегация не вернется в Парламентскую ассамблею Североатлантического альянса.

Об этом на брифинге в Киеве в среду заявила президент Парламентской ассамблеи НАТО Мадлен Мун, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

"Да, конечно мы обсуждали (с Президентом Владимиром Зеленским. - Ред.) голосование в Парламентской ассамблее Совета Европы. Я - президент Парламентской ассамблеи НАТО. В ПАСЕ есть собственная организация, у них есть собственные представители и они делают собственные выводы. Приезжать или нет наблюдать за выборами - они также должны решить этот вопрос самостоятельно. Я могу говорить только от имени ПА НАТО, и я рада заявить, что мы решили в Братиславе, что не примем Россию назад, и это остается нашей позицией", - сказала Мун.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полной ратификации делегации РФ в ПАСЕ сегодня не будет: вопрос полномочий "депутатов", "избранных" в оккупированном Крыму, отправлен на изучение в Венецианскую комиссию, - Арьев

Напомним, ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас ранее приветствовал решение о возвращении делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Также читайте: Необходимо напоминать РФ о скорейшем возобновлении членских взносов в ПАСЕ, - Маас

Источник: https://censor.net.ua/n3134399
 
 
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Среди блядей есть ещё люди . Спасибо огромное за поддержку Украины.
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в нато дураков и дур не берут на службу... Парламентская ассамблея НАТО не примет Россию назад и это остается нашей позицией, - президент ПА Мун - Цензор.НЕТ 2527
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Я давно казав у гузицю той ЄС, основна наша мета це НАТО!!!
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Среди ****** есть ещё люди . Спасибо огромное за поддержку Украины.
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Cреди людей есть *****, которые расставлены так грамотно, что кажется их большинство.
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в нато дураков и дур не берут на службу... Парламентская ассамблея НАТО не примет Россию назад и это остается нашей позицией, - президент ПА Мун - Цензор.НЕТ 2527
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Я давно казав у гузицю той ЄС, основна наша мета це НАТО!!!
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Хорошо бы, чтобы немцы с французами нам не мешали вступать в НАТО, что они делают со времен Ющенко
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В 2005 году сотрудничество с НАТО приобрело формат «Ускоренного диалога», который призван был стать первым шагом на пути вхождения Украины в Организацию Североатлантического договора. В начале 2008 года Альянс получил письмо за подписью президента Украины Виктора Ющенко с просьбой присоединить Украину к «Плану действий по членству в НАТО», однако на Бухарестском саммите НАТО в апреле того же года украинская сторона получила отказ из-за позиции Германии и Франции. Тем не менее после этого генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп Схеффер заявил, что Украина со временем станет полноправным членом Альянса.
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Деньги, моряки и геи: ПАСЕ выдвинула России условия.
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Вот, где лично был Зеля - порядок, а там где дурковал порохоскот типа Арьева, Гончаренко и шлюхи Геращенко - маемо }{уйню.
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Потому что НАТО это в основном США. Они больше всех вносят бабла в эту организацию. А ЕС это в основном Германия и Франция.
Именно поэтому у нас есть шанс вступить в НАТО но никаких шансов на вступление в ЕС.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПарламентская ассамблея НАТО не примет Россию назад и это остается нашей позицией, - президент ПА Мун
 
 
 
 
 
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