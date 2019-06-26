 Филатов подал заявление в прокуратуру на руководство парка Глобы

Так, в заявлении говорится о том, что руководством парка заключались сомнительные договоры и предоставлялись здания парка в аренду без соответствующего разрешения. Об этом 26 июня сообщил директор департамента парков и рекреаций Днепровского городского совета Максим Музыка.

Максим Музыка

"С третьего апреля управление аудита и контроля Днепровского городского совета проводило аудит работы парка. По его результатам городской голова Борис Филатов подал заявление в прокуратуру Днепропетровской области по признакам уголовных преступлений. Среди них - завышение цен строительных работ и цен на материалы и товары, заключения незаконных договоров через сдачу зданий в аренду, хотя парк не имел права это делать без разрешения департамента активов, нарушение правил размещения временных сооружений. Теперь с этим будет разбираться прокуратура ", - отметил Максим Музыка.

Кроме этого, из-за инцидента, который произошел недавно с колесом обозрения, с владельцем 56 единиц аттракционов ООО "Кедр", которые расположены в парке Глобы (в частности колесо) был расторгнут договор "О частичной компенсации расходов на содержание и благоустройство парка им. Л. Глобы "в одностороннем порядке.

Так, собственник в пятидневный срок должен прекратить работу этих аттракционов и самостоятельно их демонтировать.

"Цена для посетителей за пользование этими аттракционами от 20 до 100 гривен. В месяц они платят парку в летний период 19800 грн. В целом этот владелец занимает 2700 квадратных метров парка, только уборка территории, которой должен заниматься парк, стоит дороже, чем покрывает эта сумма. Парк недополучал средства, но это уже вопрос правоохранительных органов. Наша задача сначала расчистить парк от опасных и морально и физически устаревших аттракционов. В частности колесо 1991 года выпуска. Мы несем ответственность за жизнь и безопасность наших детей, пользующихся этими аттракционами. Мы хотим, чтобы в парке появились новые аттракционы, на прозрачных конкурсных условиях, поэтому приглашаем предпринимателей, чтобы они обращались в департамент парков и рекреаций со своими предложениями ", - добавил Максим Музыка.