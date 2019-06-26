 Экстрадированного в РФ Тумгоева приговорили к 18 годам колонии

Об этом сообщает "Кавказский узел", передает Цензор.НЕТ.
Судьи признали Тумгоева участником группировки сирийских боевиков. Прокурор просил для Тумгоева 19 лет колонии, однако защита настаивала, что его вина не доказана, и просила оправдания. В последнем слове Тумгоев назвал обвинения несправедливым, однако выразил готовность отправиться в колонию "по воле Аллаха".
По версии следствия, в октябре 2014 года Тимур Тумгоев выехал в Грузию, затем в Турцию, а оттуда в Сирию, где примкнул к боевикам группировки "Джейш аль-Мухаджирин валь-Ансар", которую обвинение считает частью запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство".
Тумгоев был задержан в Харькове в июне 2016 года, а в сентябре 2018 года выдан России по запросу ФСБ.
Ранее Цензор.НЕТ подробно писал о ситуации с экстрадицией Тумгоева: Законная выдача ценой в жизнь. Украина выдала сбежавшего из РФ человека, которого террористы обвиняют в терроризме.
Если бы Украина скрывала ИГИЛовца - то получила бы пистон от США
«Це брехня, у ГПУ немає чим виправдати свої дії, тому вони зараз готові говорити будь-що, аби пояснити незаконну екстрадицію Тімура», - каже Ахмад.
За його словами, найближчими днями із заявою виступить командир підрозділу Муслім Чеберлоєвський, він ще раз готовий підтвердити: Тімур Тумгоєв воював на боці України проти Заява речника ГПУ Андрія Лисенка, в якій український посадовець повторював звинувачення ФСБ про причетність Тумгоєва до так званої «Ісламської держави», викликала обурення в батальйоні імені шейха Мансура. Вояки свідчать - Тумгоєв був одним із найзапекліших опонентів ІДІЛ.
«Це брехня, у ГПУ немає чим виправдати свої дії, тому вони зараз готові говорити будь-що, аби пояснити незаконну екстрадицію Тімура», - каже Ахмад.
За його словами, найближчими днями із заявою виступить командир підрозділу Муслім Чеберлоєвський, він ще раз готовий підтвердити: Тімур Тумгоєв воював на боці України проти російських гібридних сил.
https://www.google.com/amp/s/www.radiosvoboda.org/amp/29489944.html
Генпрокуратура України видала російського громадянина Тімура Тумгоєва до Росії на запит її спецслужб. Це підтвердив речник ГПУ Андрій Лисенко наступного дня після екстрадиції, яка відбулася вночі 12 вересня. Це перший випадок співробітництва українських і російських спецслужб, який офіційно визнав Київ.
Ты же предлагаешь УКРЫВАТЬ ТЕРРОРИСТОВ международного масштаба!
https://www.longwarjournal.org/archives/2015/07/officials-from-al-nusrah-front-ahrar-al-sham-vow-to-continue-fight-against-islamic-state.php
"В мае 2013 г. группировка «****** аль-Мухаджирин» объединилась с двумя другими отрядами исламистов и приняла своё название «Джейш-аль-Мухаджирин валь-Ансар». Командующим группировкой долгое время был человек, известный под псевдонимом «Абу 'Умар аш-Шишани» (с араб. - Абу Умар Чеченец. Позднее он вместе со своим отрядом перешёл на сторону Исламского государства. Начиная с октября 2012 г., «Джейш-аль-Мухаджирин валь-Ансар» вместе с «Фронтом ан-Нусра» принимала участие в боях за Алеппо
Т.е. эти ДВЕ группировки не одно и тоже
https://www.longwarjournal.org/archives/2012/10/al_nusrah_front_comm.php
РАСТРЕЛЯТЬ ВАС,ГНИД
Украине нах не нужен алахакбар. Все, кто спекулирует на этой выдаче, хотят на деле превратить Украину в убежище ИСЛАМИСТОВ-ТЕРРОРИСТОВ международного масштаба!
Потому что Тімур Тумгоєв - исламист, ИГИЛовец, против которого воюет Западная коалиция во главе с США!!! А выдали туда, откуда пришел.
то . что он ЯКОБЫ воевал добровольцем он сам и от прокуратуры и от суда скрывал , сообщили об этом его же коллеги из батальона Мансура уже после того как был передан .
передать его раше постановил Европейский суд по правам человека опять таки после того как он просрочил документы на пребывание в Украине .
ПЕТЕраст-это состояние души.
петя и им подписанные судьи-предатели.и вы-предатели,только бедные и глупые.