 Экстрадированного в РФ Тумгоева приговорили к 18 годам колонии

Об этом сообщает "Кавказский узел", передает Цензор.НЕТ.

Судьи признали Тумгоева участником группировки сирийских боевиков. Прокурор просил для Тумгоева 19 лет колонии, однако защита настаивала, что его вина не доказана, и просила оправдания. В последнем слове Тумгоев назвал обвинения несправедливым, однако выразил готовность отправиться в колонию "по воле Аллаха".

По версии следствия, в октябре 2014 года Тимур Тумгоев выехал в Грузию, затем в Турцию, а оттуда в Сирию, где примкнул к боевикам группировки "Джейш аль-Мухаджирин валь-Ансар", которую обвинение считает частью запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство".

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Тумгоев был задержан в Харькове в июне 2016 года, а в сентябре 2018 года выдан России по запросу ФСБ.

Ранее Цензор.НЕТ подробно писал о ситуации с экстрадицией Тумгоева: Законная выдача ценой в жизнь. Украина выдала сбежавшего из РФ человека, которого террористы обвиняют в терроризме.