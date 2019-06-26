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Все про:Россия (73163) экстрадиция (420) Тумгоев (21)

 Экстрадированного в РФ Тумгоева приговорили к 18 годам колонии

Суд в РФ приговорил уроженца Владикавказа Тимура Тумгоева к 18 годам колонии строгого режима по обвинению в терроризме. В прошлом году Тумгоев был экстрадирован в РФ из Украины.

Об этом сообщает "Кавказский узел", передает Цензор.НЕТ.

Судьи признали Тумгоева участником группировки сирийских боевиков. Прокурор просил для Тумгоева 19 лет колонии, однако защита настаивала, что его вина не доказана, и просила оправдания. В последнем слове Тумгоев назвал обвинения несправедливым, однако выразил готовность отправиться в колонию "по воле Аллаха".

По версии следствия, в октябре 2014 года Тимур Тумгоев выехал в Грузию, затем в Турцию, а оттуда в Сирию, где примкнул к боевикам группировки "Джейш аль-Мухаджирин валь-Ансар", которую обвинение считает частью запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство".

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Тумгоев был задержан в Харькове в июне 2016 года, а в сентябре 2018 года выдан России по запросу ФСБ.

Ранее Цензор.НЕТ подробно писал о ситуации с экстрадицией Тумгоева: Законная выдача ценой в жизнь. Украина выдала сбежавшего из РФ человека, которого террористы обвиняют в терроризме.

Источник: https://censor.net.ua/n3134395
 
 
 Топ комментарии
 
Только он несколько лет ваевал на Донбасе и Украину защищал, а так, зачем быть благодарным тем, кто за твою страну кровь проливает?
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марадёр за деньги готов любого сдать. соевая мразь 5 лет шарила по карманам украицев.
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марадёр за деньги готов любого сдать. соевая мразь 5 лет шарила по карманам украицев.
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Украине нах не нужен алахакбар
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Ну и хер на него пусть ему Аллах помогает в тундре снег убирать
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Только он несколько лет ваевал на Донбасе и Украину защищал, а так, зачем быть благодарным тем, кто за твою страну кровь проливает?
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Эти "песни про "ЗРАДУ" мы долго слушали... Вот только запели их поздновато... Вопрос об задержании и экстрадиции Тумгоева решался в течение ГОДА!!! Чем занимался, всё это время, адвокат? Почему не собрал данные об участии Тумгоева, в АТО? А визг подняли, когда суд УЖЕ вынес решение об экстрадиции... Да и то, в его оправдание - слова ОДНОГО человека, произнесённые, как я слышал, вообще, не в судебном заседании, то есть, не под присягой... Ни приказов, ни других документов, в отношении его, нет... (В боёвках УПА, в партизанских условиях, и то документацию вели, списки личного состава, писали... Тумгоев что, был "один в поле воин"? "Боец невидимого фронта"? Или все сослуживцы погибли?
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Теперь бы беню напару с гундявым выдать куда-нибудь. Желательно за полярный круг.
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загодував шаурмою до непритомності та вивіз за наказом коломойського Экстрадированного в РФ Тумгоева приговорили к 18 годам колонии - Цензор.НЕТ 9457 а петя нічого не знав.
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А Гигу за пам'ять платять, мабудь) Що потрібно - воно не пам'ятає
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ну,видать не к тем боевикам примкнул...к нескрепным
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Ты придурок. Он за Украину воевал, а диабет его слил *****
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Он за ИГИЛ воевал, а не за Украину.
Если бы Украина скрывала ИГИЛовца - то получила бы пистон от США
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Путинская РФ всех кто восстал в Сирии против людоеда Асада считает террористами. Порохоботам это прекрасно известно - но готовы позориться, что бы хряка отмазать.
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кацапа,ты в своих делах разобраться не можешь-а лезешь судить в сирию.там хорошо,где вас нет.и в сирии было бы хорошо-но появились вы.
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​Заява речника ГПУ Андрія Лисенка, в якій український посадовець повторював звинувачення ФСБ про причетність Тумгоєва до так званої «Ісламської держави», викликала обурення в батальйоні імені шейха Мансура. Вояки свідчать - Тумгоєв був одним із найзапекліших опонентів ІДІЛ.

«Це брехня, у ГПУ немає чим виправдати свої дії, тому вони зараз готові говорити будь-що, аби пояснити незаконну екстрадицію Тімура», - каже Ахмад.

За його словами, найближчими днями із заявою виступить командир підрозділу Муслім Чеберлоєвський, він ще раз готовий підтвердити: Тімур Тумгоєв воював на боці України проти ​Заява речника ГПУ Андрія Лисенка, в якій український посадовець повторював звинувачення ФСБ про причетність Тумгоєва до так званої «Ісламської держави», викликала обурення в батальйоні імені шейха Мансура. Вояки свідчать - Тумгоєв був одним із найзапекліших опонентів ІДІЛ.

«Це брехня, у ГПУ немає чим виправдати свої дії, тому вони зараз готові говорити будь-що, аби пояснити незаконну екстрадицію Тімура», - каже Ахмад.

За його словами, найближчими днями із заявою виступить командир підрозділу Муслім Чеберлоєвський, він ще раз готовий підтвердити: Тімур Тумгоєв воював на боці України проти російських гібридних сил.
https://www.google.com/amp/s/www.radiosvoboda.org/amp/29489944.html
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Імбіцил соєвий на читай, розвивайся недоумку
Генпрокуратура України видала російського громадянина Тімура Тумгоєва до Росії на запит її спецслужб. Це підтвердив речник ГПУ Андрій Лисенко наступного дня після екстрадиції, яка відбулася вночі 12 вересня. Це перший випадок співробітництва українських і російських спецслужб, який офіційно визнав Київ.
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Потому что Тімур Тумгоєв - исламист, ИГИЛовец, против которого воюет Западная коалиция во главе с США. А выдали тула, откуда пришел.
Ты же предлагаешь УКРЫВАТЬ ТЕРРОРИСТОВ международного масштаба!
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Це тобі слідком ******** особисто повідомив??
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Неправда, это группировка не считается частью ИГИЛ, не считается таковой ни в США, ни в ООН, они воюют с Асадом и объявили войну рф, за участие в войне на стороне Асада, а также ведут войну против ИГИЛ, вот ссылка:
https://www.longwarjournal.org/archives/2015/07/officials-from-al-nusrah-front-ahrar-al-sham-vow-to-continue-fight-against-islamic-state.php
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Это неверно:
"В мае 2013 г. группировка «****** аль-Мухаджирин» объединилась с двумя другими отрядами исламистов и приняла своё название «Джейш-аль-Мухаджирин валь-Ансар». Командующим группировкой долгое время был человек, известный под псевдонимом «Абу 'Умар аш-Шишани»араб. - Абу Умар Чеченец. Позднее он вместе со своим отрядом перешёл на сторону Исламского государства. Начиная с октября 2012 г., «Джейш-аль-Мухаджирин валь-Ансар» вместе с «Фронтом ан-Нусра» принимала участие в боях за Алеппо
Т.е. эти ДВЕ группировки не одно и тоже

https://www.longwarjournal.org/archives/2012/10/al_nusrah_front_comm.php
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Ну таки то . что он воевал добровольцем он сам и от прокуратуры и от суда скрывал . сообщили об этом его же коллеги из батальона Мансура уже после того как был передан . передать его раше насколько помню постановил Европейский суд по правам человека опять таки после того как он просрочил документы на пребывание в Украине .
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Порох вместе с луциком предатели УКРАИНЫ!!!!!!МРАЗИ!!!!Защитника нашей родины ,отослать в страну,которая напала на нас и убивает наших люде каждый день. ЭТО -СВЕРХ ЦИНИЗМ!!!
РАСТРЕЛЯТЬ ВАС,ГНИД
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Итого:
Украине нах не нужен алахакбар. Все, кто спекулирует на этой выдаче, хотят на деле превратить Украину в убежище ИСЛАМИСТОВ-ТЕРРОРИСТОВ международного масштаба!

Потому что Тімур Тумгоєв - исламист, ИГИЛовец, против которого воюет Западная коалиция во главе с США!!! А выдали туда, откуда пришел.

то . что он ЯКОБЫ воевал добровольцем он сам и от прокуратуры и от суда скрывал , сообщили об этом его же коллеги из батальона Мансура уже после того как был передан .
передать его раше постановил Европейский суд по правам человека опять таки после того как он просрочил документы на пребывание в Украине .
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только приехал он из Турции, а насколько я знаю закон о реадмиссии, выслать должны были в страну из которй заехал, а передали рф.
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Погрався в воїна аллаха,тепер буде час подумати.
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что и тре доказать.
ПЕТЕраст-это состояние души.
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После Иловайска, Дебальцево и взорванных складов такая развязки была вполне очевидной..(
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Это позор Украины и личный позор мародеров и предателей Порошенка, Луценка и ост мразей . кто выполнил эту просьбу путлера . через Медведчука .
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ну петерасты,будем выть про 73%зебилов?
петя и им подписанные судьи-предатели.и вы-предатели,только бедные и глупые.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЭкстрадированного в РФ Тумгоева приговорили к 18 годам колонии
 
 
 
 
 
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