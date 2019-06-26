 Если оккупанты не уведут войска, силы ООС вернутся на позицию, - глава Станично-Луганской РГА Золкин

Об этом "Укринформу" заявил глава Станично-Луганской РГА Юрий Золкин, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы должны получить информацию с той стороны, что наш противник тоже сделал шаг. Информацию мы получаем только через ОБСЕ. Сейчас у меня нет данных, что ОБСЕ подтвердила, что наш противник тоже сделал такой шаг. Я думаю, что утром уже будет понятно", - отметил Золкин.
Отвечая на вопрос, вернутся украинские военные на свои позиции в случае, если российско-террористические войска не отведут свои подразделении, Золкин сообщил: "Да, все вернется на исходные позиции".
Он заверил, что Объединенные силы не будут совершать следующие шаги, пока не получат подтверждения, что противник выполняет свои обязательства. В то же время глава райгосадминистрации выразил сомнение в том, что террористические группировки станут соблюдать Минские договоренности. "У меня лично очень большие сомнения, что они будут делать то, что они обязаны сделать", - подытожил Золкин.
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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня, 26 июня украинские военные отошли с одной из позиций, которая находилась перед КПВВ "Станица Луганская". По словам командующего Объединенными силами Александра Сырского, это первый этап отвода сторон от окраин населенного пункта.
учись политэсу,бестолочь.а то скоро и с таиланда вас пинками выгонять будут
иди уже, нацик мокшанский.. с тобой давно всё ясно
Показательно, как в слуги урода поперла вся проросийская сволота, а вазелина - повылезадла защищать ботоферма из ольгино. Но особо отличились такие как ты безмозглые говнисты, которые насмотрелись Г+Г и повторяют ... бред паРаша пропаганды
Показательно, как в слуги урода поперла вся проросийская сволота, а вазелина - повылезала защищать ботоферма из ольгино. Но особо отличились такие как ты безмозглые говнисты, которые насмотрелись Г+Г и повторяют ... бред паРаша пропаганды
Потому кучму на размен тымчуку
Что такое ватный войновый бизнес. Это когда генералу есть потребность заработать и можно это замутить только войной.
Это такие как герасимов. И устальцы нападаемой стороны гарантируют успех такого бизнеса.С одной стороны нужны деньги ватрабов, а вторая сторона должна обеспечить устальцами от войны.И герасим на миллиардах выделенных на кампанию может подпилить миллиард-другой, а ватка будет молчать так как получила моральное удовлетворение величием.То есть устальцы приносят миллиарды ватным генералам. И за такую возможность их нужно уничтожать.
Как этого герасимовы этого добиваются.
1.Сначала совращают путина величием и могут даже обвинить в предательстве в ненападение на устальцев:"вон столько устальцев в украине, и не напасть на них грех".Деньги выделяемые на кампанию(пред развал армии и подготовка зомбаков сми) и ватные трупы это из разряда ватного патриотизма, то есть можно и нужно.
2.Нападение.
3. Постоянные обстрелы, минирование по всей стране.
4. Устальцы кричат "хватит обстрелов, мы согласны на капитуляцию и рабство".
5. Профит защитан, новые проекты на новые заработки на новых или старых устальцах.
6. Вывод - чем больше заранее убивать устальцев, тем меньше будет воен и жертв, потому что они несут войны и смерти. И рашка бы с мацковской области бы не вылезала.
Чем регулярнее объявлять охоту на устальцев внутри, тем меньше будет воен извне.
7. Украинские устальцы несут войну казахстану по успешности воя устальцев в украине, потому казахстанцам также временно разрешается убивать украинских устальцев.
Шуфрич цапский предатель и коллаборацианист, который кормится у кацапской главной нефте-газовой кормушки. Токсичный материал, кто будет у него брать интервью и общаться с предателем под расстрел.Всех кто будет голосовать за предателя должны считаться руцкими свиньями,которые кличут румир голодоморов и кровавых чекистов с билетом в одну сторону на цапские болота - пусть там строят мир дураков, больше на ни что цапы не способны и за столько они там считают больше концлагеря запуганных чекистами быдла как на кацапии не посроили.Потому что это мокшанские лживые рукожопы, которые украли у киевской руси историю и выдают себя русскими.
Предательские журнашлюхи, которые остались на ZIK и которые предательствуют на купленными токсичным кащеем 112 и newsone должны проследовать на руцмир чекисткий концлагерь, который напал на украину задля поднятия рейтинга недо сцаёёрю - чемодан-вокзал-чекисткий концлагерь.Разменивайте предателей на тымчука.
ОБСЕ скомпрометировала себя, когда у орков «таксистами» работали........поэтому веры им (ОБСЕрешникам) нет......
*********, которые еще вчера проголосовали за возвращение оккупантов в ПАСЕ
Не судьба хохлам иметь свое государство и быть в нем хозяевами
это ж как два пальца...об асфальт...да?
какими потерями возвращаться? и на хрена единолично и односторонне было уходить?
сколько можно верить оккупанту и ихтамнету на слово - лживое и ...трижды брехливое?
Сколько еще нужно положить ради экспериментов триждынеслужившего главнокомандующего?
Порошенко нашел оптимум = выполнял минск не выполняя его. тянул кота за хвост, но орки напоминали ежедневными обстрелами.
Зеро играет на усталости от них = мир на любых условиях, т.е. условиях кремля = сдача страны =выполнение минска
Естественно согласованы с кремлядями.
Главное то, что эта троица выкручивала руки Порошенко 15часов и даже без сна. Он подписал, а орки дальше Дебальцево не пошли...
Пункт 1 - "Незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины и его строгое выполнение начиная с 00 ч. 00 мин. (киевское время) 15 февраля 2015 года." ... прекращения огня нет до сих пор. Значит и выполнять этот документ оснований нет.
Парашка и моряков не отдаст и правильно сделает и будет держаться до конца и поступит для себя правильно. Нужно понимать что парашка отдает только в одном режиме - смуте или как в 1991м.
Но для этого им нужно навязать гонку вооружений, гонку скреп и гонку понтов.
Готовьте новый проход парочки военных лоханок через пролив с западными с яйцами мирильщиками, можна и с моссада.