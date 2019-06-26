 Если оккупанты не уведут войска, силы ООС вернутся на позицию, - глава Станично-Луганской РГА Золкин

Об этом "Укринформу" заявил глава Станично-Луганской РГА Юрий Золкин, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы должны получить информацию с той стороны, что наш противник тоже сделал шаг. Информацию мы получаем только через ОБСЕ. Сейчас у меня нет данных, что ОБСЕ подтвердила, что наш противник тоже сделал такой шаг. Я думаю, что утром уже будет понятно", - отметил Золкин.

Отвечая на вопрос, вернутся украинские военные на свои позиции в случае, если российско-террористические войска не отведут свои подразделении, Золкин сообщил: "Да, все вернется на исходные позиции".

Он заверил, что Объединенные силы не будут совершать следующие шаги, пока не получат подтверждения, что противник выполняет свои обязательства. В то же время глава райгосадминистрации выразил сомнение в том, что террористические группировки станут соблюдать Минские договоренности. "У меня лично очень большие сомнения, что они будут делать то, что они обязаны сделать", - подытожил Золкин.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня, 26 июня украинские военные отошли с одной из позиций, которая находилась перед КПВВ "Станица Луганская". По словам командующего Объединенными силами Александра Сырского, это первый этап отвода сторон от окраин населенного пункта.