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Все про:Луганщина (4082) операция Объединенных сил (1333)

 Если оккупанты не уведут войска, силы ООС вернутся на позицию, - глава Станично-Луганской РГА Золкин

Украинская сторона ожидает подтверждения от ОБСЕ информации о том, что российско-оккупационные войска начали отвод сил у Станицы Луганской. Подтверждение должно поступить к завтрашнему утру. Если этого не случится, украинские военные вернутся на свои позиции.

Об этом "Укринформу" заявил глава Станично-Луганской РГА Юрий Золкин, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы должны получить информацию с той стороны, что наш противник тоже сделал шаг. Информацию мы получаем только через ОБСЕ. Сейчас у меня нет данных, что ОБСЕ подтвердила, что наш противник тоже сделал такой шаг. Я думаю, что утром уже будет понятно", - отметил Золкин.

Отвечая на вопрос, вернутся украинские военные на свои позиции в случае, если российско-террористические войска не отведут свои подразделении, Золкин сообщил: "Да, все вернется на исходные позиции".

Он заверил, что Объединенные силы не будут совершать следующие шаги, пока не получат подтверждения, что противник выполняет свои обязательства. В то же время глава райгосадминистрации выразил сомнение в том, что террористические группировки станут соблюдать Минские договоренности. "У меня лично очень большие сомнения, что они будут делать то, что они обязаны сделать", - подытожил Золкин.

Читайте на Цензор.НЕТ: Россия сорвет разведение. Подобные попытки уже проваливались в 14-15 гг., - Бутусов об отводе ВСУ под Станицей-Луганской

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня, 26 июня украинские военные отошли с одной из позиций, которая находилась перед КПВВ "Станица Луганская". По словам командующего Объединенными силами Александра Сырского, это первый этап отвода сторон от окраин населенного пункта.

Источник: https://censor.net.ua/n3134392
 
 
 Топ комментарии
 
Ага, это если к утру оккупанты не займут эти украинские позиции.
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Це щоб повернутися на залишені!!! добровільно!!!! зручні позиції, скільки людей потрібно покласти? Чи може ОБСЄ на чолі з Мирським і головнокомандуючим позиції повертати піде?
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єтому "командувачу" нема коли - оно торговые марки продолжает регистрировать..
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Вже на Європейській буде... Зранку їде термос на роботу, дорога перекрита, красааа))) пів Києва стоїть у пробці)
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та, подожди чуть-чуть! он всю Европейскую перегородит охраной, замаскированной под чувачков с рюкзачками
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Войска не выводятся для того, чтоб возвращать. Это не карманный бильярд. Зебилы рассказывайте сказки друг другу, или купите петуха если нет никого рядом.
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Они посмотрели, что здесь пипец начинает происходить и приняли правильное решение.
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зебил, причина понятна - 21 апреля закончилась эпоха Достоинства. Зачем зебилам - Лондон и Европа, вам милее воркута и магадан..
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Я не поленился и прогуглил,ты умолчал что они одновременно прекращают полет в Киев и Санкт Петербург,так как рейсы коммерчески нецелесообразные,но полеты будут выполнятся до 3 октября,и компания сейчас ищщет на свое место более дешевых перевозчиков,ТЯЖЕЛО БЫЛО ПРАВДУ НАПИСАТЬ?
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Ага, это если к утру оккупанты не займут эти украинские позиции.
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Я бы при отходе оставил бы там радиоуправляемые мины. Так, на всякий случай.
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вы тупой. их нельзя занять незаметно. там река между позициями.
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На новиннєвих помийках рф пишуть, що "ЗСУ покидають позиції самовільно цілими дивізіями через погане забезпечення продуктами, набоями та іншим". Тільки от птурять окупантів регулярно, погане забезпечення у ЗСУ)
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кого не интересует-те свой немытый кацапский нос в чужой разговор не всовывают,сержык.
учись политэсу,бестолочь.а то скоро и с таиланда вас пинками выгонять будут Если оккупанты не уведут войска, силы ООС вернутся на позицию, - глава Станично-Луганской РГА Золкин - Цензор.НЕТ 2684
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зебил, из ольгино тебе конечно виднее.. в зеркале - на извилины) И с логикой у тебя напряг - раз не понял поста выше Если оккупанты не уведут войска, силы ООС вернутся на позицию, - глава Станично-Луганской РГА Золкин - Цензор.НЕТ 6823
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зебил, то что ты полез защищать идиотизм расейской пропаганды - ОЧЕНЬ симптоматично) Тебе, как боту из лахти конечно же обидно, что вас нагибают во всех направлениях. Поэтому, тупорылая мокшанина, еще раз - брысь за поребрик, вместе со всей зеленой шмарклей! андестэндми?)
Если оккупанты не уведут войска, силы ООС вернутся на позицию, - глава Станично-Луганской РГА Золкин - Цензор.НЕТ 9016
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Если ты был бы умным, то понял бы, что я не защищаю русскую пропаганду, а напоминаю соевому с одной извилиной, что такие мелочи их в принципе не интересуют. Что касается ЗеК то он еврей. А для меня хороших евреев как то не бывает
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чурка тупорылая, ты вообще понял - что тебя послали ВСЕ? но ты ж кацап - проглотил и полез за добавками
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То, что навалилось куча соевых меня не смущает. Кроме оскорблений и одной извилины на всех я как то не увидел
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естественно тебя не смущает быть уестествленным , ты ж чурка-мокшанская, для тебя это естественно))
иди уже, нацик мокшанский.. с тобой давно всё ясно Якщо окупанти не відведуть війська, сили ООС повернуться на позицію, - глава Станично-Луганської РДА Золкін - Цензор.НЕТ 6998
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Какой бедный у соевых словарный запас... Все иди лесом...
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мокшанец, из тебя "патриот", как из говна пуля :D
Показательно, как в слуги урода поперла вся проросийская сволота, а вазелина - повылезадла защищать ботоферма из ольгино. Но особо отличились такие как ты безмозглые говнисты, которые насмотрелись Г+Г и повторяют ... бред паРаша пропаганды
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лахта, держи талончик. Купи на ужин себе селедку.
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Та ясно, шо зесепарня всеми 4-мя конечностями поддерживает то, шо строчит руспропаганда. Раз там сказано "дивизия", значит для зебилов и есть дивизия.
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Так а я о чем? В Украине потребители руспропаганды - как раз зебуины.
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То кого ты называешь Зебуин а и в основном патриоты Украины, которым до таких чёртиков надоел Хряк, что они и за кащея проголосуют
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мокшанец, из тебя "патриот", как из говна пуля Якщо окупанти не відведуть війська, сили ООС повернуться на позицію, - глава Станично-Луганської РДА Золкін - Цензор.НЕТ 437
Показательно, как в слуги урода поперла вся проросийская сволота, а вазелина - повылезала защищать ботоферма из ольгино. Но особо отличились такие как ты безмозглые говнисты, которые насмотрелись Г+Г и повторяют ... бред паРаша пропаганды Якщо окупанти не відведуть війська, сили ООС повернуться на позицію, - глава Станично-Луганської РДА Золкін - Цензор.НЕТ 437
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Так зесепарня и проголосовала за ручную обезьянку Бени. Патриоты русского мира.
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Окупанты ничего не отведут на то они и окупанты а благодаря новоизбранному гаранту большой крови не миновать
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Це щоб повернутися на залишені!!! добровільно!!!! зручні позиції, скільки людей потрібно покласти? Чи може ОБСЄ на чолі з Мирським і головнокомандуючим позиції повертати піде?
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єтому "командувачу" нема коли - оно торговые марки продолжает регистрировать..
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ОБСЕ с наступлением темноты ушивается как можно дальше и как можно быстрее. Что там будет ночью можно себе представить. Получится - просто отдали позиции врагу.
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Не просто, а по команді самого верховного. Який заявляв, що люди - найцінніше.
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Совершенно верно. Когда военные ВСУ проливали свою кровь, чтобы отвоевать этот участок украинской земли у сепаратистов, ЗЕ ошивался в россии развлекая своими фильмами и концертами убийц-оккупантов.
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в світі такого нема---захопили територію і держава повинна відступити
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отвели, потому что кучме и его пинчуку хочется выгодно торговать с парашкой. Олигархат продажный. Упоротый капиталист за 300% прибыли готов отрезать себе яйца и опять пришить.
Потому кучму на размен тымчуку
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Вы находились на территории Украины Это Орки **** должны выметаться с выплатой репарации
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Ватная тема заработать.
Что такое ватный войновый бизнес. Это когда генералу есть потребность заработать и можно это замутить только войной.
Это такие как герасимов. И устальцы нападаемой стороны гарантируют успех такого бизнеса.С одной стороны нужны деньги ватрабов, а вторая сторона должна обеспечить устальцами от войны.И герасим на миллиардах выделенных на кампанию может подпилить миллиард-другой, а ватка будет молчать так как получила моральное удовлетворение величием.То есть устальцы приносят миллиарды ватным генералам. И за такую возможность их нужно уничтожать.
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Схема заработка миллиардов для герасимова.
Как этого герасимовы этого добиваются.
1.Сначала совращают путина величием и могут даже обвинить в предательстве в ненападение на устальцев:"вон столько устальцев в украине, и не напасть на них грех".Деньги выделяемые на кампанию(пред развал армии и подготовка зомбаков сми) и ватные трупы это из разряда ватного патриотизма, то есть можно и нужно.
2.Нападение.
3. Постоянные обстрелы, минирование по всей стране.
4. Устальцы кричат "хватит обстрелов, мы согласны на капитуляцию и рабство".
5. Профит защитан, новые проекты на новые заработки на новых или старых устальцах.
6. Вывод - чем больше заранее убивать устальцев, тем меньше будет воен и жертв, потому что они несут войны и смерти. И рашка бы с мацковской области бы не вылезала.
Чем регулярнее объявлять охоту на устальцев внутри, тем меньше будет воен извне.
7. Украинские устальцы несут войну казахстану по успешности воя устальцев в украине, потому казахстанцам также временно разрешается убивать украинских устальцев.
Шуфрич цапский предатель и коллаборацианист, который кормится у кацапской главной нефте-газовой кормушки. Токсичный материал, кто будет у него брать интервью и общаться с предателем под расстрел.Всех кто будет голосовать за предателя должны считаться руцкими свиньями,которые кличут румир голодоморов и кровавых чекистов с билетом в одну сторону на цапские болота - пусть там строят мир дураков, больше на ни что цапы не способны и за столько они там считают больше концлагеря запуганных чекистами быдла как на кацапии не посроили.Потому что это мокшанские лживые рукожопы, которые украли у киевской руси историю и выдают себя русскими.
Предательские журнашлюхи, которые остались на ZIK и которые предательствуют на купленными токсичным кащеем 112 и newsone должны проследовать на руцмир чекисткий концлагерь, который напал на украину задля поднятия рейтинга недо сцаёёрю - чемодан-вокзал-чекисткий концлагерь.Разменивайте предателей на тымчука.
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Где гарантия, что ОБСЕрешники достоверную инфу (об «отводе» орков) дадут?........
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Где вообще гарантия, что ОБСЕ не на стороне русских, так как постоянно с ними бухает по кабакам Донецка?
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А что ОБСЕ несёт ответственность за свои слова. Как то не заметил.
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Сергей,
ОБСЕ скомпрометировала себя, когда у орков «таксистами» работали........поэтому веры им (ОБСЕрешникам) нет......
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Не может развязать конфликт организация, ни за что не отвечающая, на первом месте которой собственная безопасность. Украина сделала большую глупость, когда пригласила их на Донбасс 2014.
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На очереди сдача Одесси, Харькова, Николаева, Херсона и т.д. "під наглядом ОБСЕ"
*********, которые еще вчера проголосовали за возвращение оккупантов в ПАСЕ
Не судьба хохлам иметь свое государство и быть в нем хозяевами
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Це відведення треба робити сінхронно. Розділити процес відведення на десять кроків. Зробили крок - і чекаємо, коли суперник його зробить. А інакше як?
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Это ты своему шефу КалоЗЕле дай приказ !
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Главное закрыть пункты пропуска лет на 20 и перестать террористам платить пенсию, а то они жалуются, что маленькая.
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Отойти от Станицы Луганской. Пока враг от-туда не отошёл - больше не отходить ни откуда. Или, дополнительно, подвести артиллерию на другом участке фронта. Мне непонятно коллективное переживание по этому поводу.
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ну-ну...
это ж как два пальца...об асфальт...да?
какими потерями возвращаться? и на хрена единолично и односторонне было уходить?
сколько можно верить оккупанту и ихтамнету на слово - лживое и ...трижды брехливое?
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то ми так скоро і до Кийова дійдем
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Скоро не скоро, а по 2 км щодня … за якийсь рік Если оккупанты не уведут войска, силы ООС вернутся на позицию, - глава Станично-Луганской РГА Золкин - Цензор.НЕТ 2731
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Где то по середине сказало дебильное Зе
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НА те позиции которые или оккупируют дырявые или заминируют дырявые. Ну это однозначно перемога, на разминирование надо пускать "партиотов" у которых на ФБ висит плашка "ЗЕ команда", они за подобные действия, пусть разгребают
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Они не могут, у них справка, что у них плоскостопие и что им служить нельзя.
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Каждый день умирают и калечатся наши солдаты.
Сколько еще нужно положить ради экспериментов триждынеслужившего главнокомандующего?
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Давайте посмотрим немного назад и на шаг вперёд. Т. н. Минские соглашения выписаны в Кремле ибо на другое Вова тупи просто не согласился. С точки зрения права эти согласен не полное дерьмо. Это если смотреть назад. Теперь проанализируем на шаг вперёд. Т. н санкционно дипломатическое освобождение будет только на условиях Кремля, неважно хоть де факто, хоть де юре. Юридически этот регион будет контролировать Украина, фактически Россия. На границе с Украиной будет стоять 50-100 военная группировка типа гаранта выполнения Киевом соглашений. Что и дальше будем бекать про безальтернативный Минск или как?
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германия и Франция изначально участвуют в шантаже кремля. Автор текста минска - лично Меркель. Если сказать, что Украина не будет придерживаться "минска", то шантажисты умывают руки = вторжение кремля , который повод найдет. Тем более скоро прекратится прикрывающий страну транзит газа.
Порошенко нашел оптимум = выполнял минск не выполняя его. тянул кота за хвост, но орки напоминали ежедневными обстрелами.
Зеро играет на усталости от них = мир на любых условиях, т.е. условиях кремля = сдача страны =выполнение минска
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Текст Минска выписан в кремле. Меркель такой ерундой в принципе заниматься не будет. Это мальдивский Хряк опустил страну до устных договоренностей
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Нет, писала на коленке прямо в минске Меркель - мемуары Олланда.
Естественно согласованы с кремлядями.
Главное то, что эта троица выкручивала руки Порошенко 15часов и даже без сна. Он подписал, а орки дальше Дебальцево не пошли...
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Не верю я Олланду. Не мог он в принципе написать, что Минские соглашения выписаны в кремле
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Почему не мог? Он именно это и написал. Меркель лишь всё оформила и согласовала с сурковым - путлером и прямо на месте правили текст.
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Согласно минским договоренностям, разведение сил возможно только при полном прекращении огня. Каждый день идут обстрелы. Каждый день потери. Поэтому минские договоренности не обязательны к выполнению, т.к. нет условий прописанных в соглашении.
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Открой и почитай их сначала, там ни про какое о ведение и слова нет
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Я то как раз его читал. А ты его , видимо, даже и не пытался прочитать.
Пункт 1 - "Незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины и его строгое выполнение начиная с 00 ч. 00 мин. (киевское время) 15 февраля 2015 года." ... прекращения огня нет до сих пор. Значит и выполнять этот документ оснований нет.
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Калокучма ,Пинчук и его марионетки чужих детей не пожалеют,чтоб они задохлик ублюдки кровожадные
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Тот кто дал приказ отводить несёт ответственность за то что за это время оккупант и сепары пособники не займут позиции ещё ближе ?
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А если утром будет понятно что ошиблись отводя? Золкины дети пойдут отвоёвывать свою территорию у оккупанта?
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Завтра зебилы будут кричать, что это Порошенко виноват.
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Что бы зебилам глотки поразрывало пусть кричат, их работа такая пособничать кацапам
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Совсем епанутые.Парашкинцы этого даже не заметят и путлу даже не проинформируют чекисты об такой херне. Парашки важно постоянно обстреливать, то что устальцы хотят другого его мало без полной капитуляции и рабства не интересует.

Парашка и моряков не отдаст и правильно сделает и будет держаться до конца и поступит для себя правильно. Нужно понимать что парашка отдает только в одном режиме - смуте или как в 1991м.

Но для этого им нужно навязать гонку вооружений, гонку скреп и гонку понтов.
Готовьте новый проход парочки военных лоханок через пролив с западными с яйцами мирильщиками, можна и с моссада.
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Мені ось цікаво. Яке слідуче місто, ЗЕ віддасть окупанту? Маріуполь, Славянськ чи повністю капітулює? Воно тількі місяць при владі, а вже від нього нудить.
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Договариваться с козломордыми свиносабаками ??? Якщо окупанти не відведуть війська, сили ООС повернуться на позицію, - глава Станично-Луганської РДА Золкін - Цензор.НЕТ 1776
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А говорили що по сигналу з ракетниці всі розійшлися, а тут така обісрака...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЕсли оккупанты не уведут войска, силы ООС вернутся на позицию, - глава Станично-Луганской РГА Золкин
 
 
 
 
 
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