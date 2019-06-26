 Дело "Корвалола" пока не выиграла ни одна из сторон, – адвокат

Судебные разбирательства продолжатся. Об этом сообщил партнер юридической компании AEQUO Александр Мамуня, представляющий интересы "Дарницы", комментируя решение Большой палаты Верховного Суда от 25 июня, передает УНИАН.

"В этом деле ранее было два решения нижестоящих судов. Суд первой инстанции решил в пользу "Фармака", суд апелляционной инстанции – в пользу "Дарницы". Оба решения – и первой, и второй инстанции – 25 июня были отменены. Соответственно, суд не отдал предпочтение ни одной, ни другой стороне", - объяснил юрист. По его словам, поскольку Верховный суд направил дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции, можно сказать, что судьи фактически предложили сторонам рассмотреть дело с самого начала. Мамуня также подчеркнул, что сейчас "Дарница" имеет законное право выпускать препарат "Корвалол-Дарница".

"На сегодняшний день "Фармак" не обладает хорошо известным знаком "Корвалол". В реестре хорошо известных знаков он отсутствует, поскольку был изъят по решению апелляционного суда", - объяснил адвокат. Как сообщалось, "Фармак" стремится отменить регистрацию препарата "Корвалол-Дарница", считая себя единственным законным правообладателем торгового знака "Корвалол Corvalolum". Судебное противостояние длится с 2004 года. В 2011 году "Фармак" окончательно проиграл спор, однако в 2017-м решил возобновить его. Апелляционная палата Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) признала обозначение "Корвалол Corvalolum" хорошо известным по отношению к "Фармаку". Однако в 2018 году Киевский апелляционной хозяйственный суд по апелляционной жалобе "Дарницы" отменил это решение. ЧАО "Фармак" основано в 1925 году. Является одной из крупнейших фармкомпаний Украины.

В 2018 году компания увеличила чистую прибыль на 25,16% - до 1,05 млрд грн. ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" основано в 1930 году. Является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Портфель компании включает около 250 наименований готовых лекарственных средств. В 2018 году "Дарница" увеличила чистую прибыль на 31,3%, до 449,134 млн грн.





