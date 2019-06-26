EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Протесты в Грузии Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Общество
  1270  20
Все про:лекарства (800) суд (22242)

 Дело "Корвалола" пока не выиграла ни одна из сторон, – адвокат

Спор за торговую марку "Корвалол Corvalolum" между фармацевтическими компаниями "Фармак" и "Дарница" (обе – Киев) пока не выигран ни одной из сторон.

 Судебные разбирательства продолжатся. Об этом сообщил партнер юридической компании AEQUO Александр Мамуня, представляющий интересы "Дарницы", комментируя решение Большой палаты Верховного Суда от 25 июня, передает УНИАН.

"В этом деле ранее было два решения нижестоящих судов. Суд первой инстанции решил в пользу "Фармака", суд апелляционной инстанции – в пользу "Дарницы". Оба решения – и первой, и второй инстанции – 25 июня были отменены. Соответственно, суд не отдал предпочтение ни одной, ни другой стороне", - объяснил юрист. По его словам, поскольку Верховный суд направил дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции, можно сказать, что судьи фактически предложили сторонам рассмотреть дело с самого начала. Мамуня также подчеркнул, что сейчас "Дарница" имеет законное право выпускать препарат "Корвалол-Дарница".

"На сегодняшний день "Фармак" не обладает хорошо известным знаком "Корвалол". В реестре хорошо известных знаков он отсутствует, поскольку был изъят по решению апелляционного суда", - объяснил адвокат. Как сообщалось, "Фармак" стремится отменить регистрацию препарата "Корвалол-Дарница", считая себя единственным законным правообладателем торгового знака "Корвалол Corvalolum". Судебное противостояние длится с 2004 года. В 2011 году "Фармак" окончательно проиграл спор, однако в 2017-м решил возобновить его. Апелляционная палата Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) признала обозначение "Корвалол Corvalolum" хорошо известным по отношению к "Фармаку". Однако в 2018 году Киевский апелляционной хозяйственный суд по апелляционной жалобе "Дарницы" отменил это решение. ЧАО "Фармак" основано в 1925 году. Является одной из крупнейших фармкомпаний Украины.

В 2018 году компания увеличила чистую прибыль на 25,16% - до 1,05 млрд грн. ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" основано в 1930 году. Является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Портфель компании включает около 250 наименований готовых лекарственных средств. В 2018 году "Дарница" увеличила чистую прибыль на 31,3%, до 449,134 млн грн.


Источник: https://censor.net.ua/n3134391
 
 
 Топ комментарии
 
Они уже возросли. После прихода к влсти барыги-мародера. Платежки, нищенские пенсии-зарплаты, цены..... Корвалол популярен уже не только среди пенсионеров.
 показать весь комментарий
 
Та скока тама той Ылиты!
🤣
 показать весь комментарий
 
Они к заднице прикладывали портрет порошенко,болезни как рукой снимало
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
О пенсионерах думают - за них и бьются.
 показать весь комментарий
 
 
За нариков они бьются, а не за пенсионеров. Справу "Корвалолу" поки не виграла жодна зі сторін, - адвокат - Цензор.НЕТ 3161 Вернее за производство фенобарбитала.
 показать весь комментарий
 
Мы на пороге корвалольных войн с бабульками-титушками.
 показать весь комментарий
 
Ну, с приходом команды узеленского к власти, продажи корвалола точно возрастут.
 показать весь комментарий
 
 
Они уже возросли. После прихода к влсти барыги-мародера. Платежки, нищенские пенсии-зарплаты, цены..... Корвалол популярен уже не только среди пенсионеров.
 показать весь комментарий
 
 
Сторчаться на барбитуре, если ты неудачник - это твой выбор.
 показать весь комментарий
 
Ох уж эти корвалолопролитные войны!
 показать весь комментарий
 
 
Там одни школьные учителя после зарплаты цистерны две вылакают. А еще зеботам обмывать корвалолом крайне удачную шутку Зе о снижении тарифов! До них с трудом доходит и Герус им все недавно растолковывал.
 показать весь комментарий
 
Та Я про тебе Ылітник і твоїх свинопесиків..
😁
 показать весь комментарий
 
 
Та писал бы уже не тая и про своих роялецелователей.
 показать весь комментарий
 
Зроби щеплення від сказу, свиноПЕСику...
 показать весь комментарий
 
 
Они к заднице прикладывали портрет порошенко,болезни как рукой снимало
 показать весь комментарий
 
 
Зеботы то писей о рояль трутся, то задницей о портреты, то в любых комбинациях перечисленных вещей и органов... Перекрашивайте зеленую команду в голубую...
 показать весь комментарий
 
 
Можем тебя перекрасить,поймаем и перекрасим
 показать весь комментарий
 
 
Говорят, препарат корвалол (как и валидол) - это фуфломицин, т. е., ни хрена не помогает сердцу.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбществоДело "Корвалола" пока не выиграла ни одна из сторон, – адвокат
 
 
 
 
 
 вверх