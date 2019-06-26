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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1900) НАТО (6396) Донбасс (18800) Мун Мадлен (3)

 Президент ПА НАТО Мун попросила Зеленского организовать ее визит на Донбасс

Президент Парламентской ассамблеи НАТО Мадлен Мун предложила Президенту Украины Владимиру Зеленскому свозить ее в зону конфликта на Донбассе.

Об этом Мун заявила на брифинге в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

"Мы начали диалог. Я также предложила президенту, если он захочет это сделать, организовать визит в зону конфликта на Донбассе, чтобы я могла увидеть своими глазами и потом четко отчитаться перед Парламентской ассамблеей о том, что там увидела", - сказала она.

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Также Мун сообщила, что президента Украины Владимира Зеленского ждут на заседании Парламентской ассамблеи НАТО, которая состоится в Лондоне осенью этого года.

"Я только что была первая, из, надеюсь, целого ряда встреч и интересных разговоров с новым президентом господином Зеленским. Мы обсудили будущее сотрудничество между Украиной, в том числе президентом, с Парламентской ассамблеей НАТО. У нас здесь запланированы две будущие встречи", - сказала Мун.

Она отметила, что одна из этих встреч касается наблюдения за выборами в Верховную Раду в июле.

"Также я пригласила президента присоединиться к нам на ежегодной осенней сессии Парламентской ассамблеи осенью. Надеюсь, он сможет приехать и обратиться к Ассамблее. Будут представлены два отчета, которые будут рассматриваться на ежегодной Парламентской ассамблеи в Лондоне. Один из них касается непосредственно Украины, в том числе ситуации относительно безопасности. Второй доклад касается санкций", - отметила она.

Также читайте: Зеленский согласовал документы, устанавливающие порядок применения Вооруженных Сил Украины, - Офис президента

Источник: https://censor.net.ua/n3134389
 
   
 Топ комментарии
 
Давайте краще депутатів ПАСЕ, одразу на підвали.
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Пусть берет с собой этих даунов из ПАСЕ и на ноль их всех
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нашла кого просить свозить на передовую...он и сам не особый туда ходок. Президент ПА НАТО Мун попросила Зеленского организовать ее визит на Донбасс - Цензор.НЕТ 3181
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Давайте краще депутатів ПАСЕ, одразу на підвали.
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Был на днях в Бердянске, время от времени слышно глухое уханье взрывов со стороны Мариуполя! Такой диссонанс - идёшь вдоль пляжа - люди загорают, пьют пиво в кафе, а на горизонте - БА-БАХ! БА-БАХ!

Когда возвращался обратно встретил на вьезде в город и по трассе очень много авто на дипломатических номерах - едущих в Бердянск
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Пусть берет с собой этих даунов из ПАСЕ и на ноль их всех
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пусть обменяют ее на моряков
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а от и повод на колени грохнуться перед даунбасянцами - поперло короче....
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Нормально, и продвигать идею настоящего перемирия с миротворцами и без обстрелов.
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Тобто ти за прямі перемовини із сепарами?
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Я за двустороннее выполняющееся перемирие с гарантиями миротворцев ООН, а кто с кем будет вести переговоры ради этого - мне наплевать.
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О як почав говорити! А це і є визнання сепарів та ордло незалежними від України. Тобто ти сепар.
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Нет, ты обычный соевый манипулятор, сознательно подменяющий понятия "независимый" и "неконтролируемый".
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Коли будеш писати українською сепар? Ти підмінив те, що з вашими сепарами перемовини не ведуть. Твої сепари не є визнаними суб'єктами з якими ведуть перемовини. Зрозумів, сепар?
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Ради перемирия и введения миротворцев переговоры пусть ведутся хоть с чертом, как их вели когда надо было поменять пленных. Потому как перемирие ни устанавливает новых границ, ни меняет государственный устрой Украины.
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Брехня. Перемовини ведуть лише з рівними. Ще раз кажу, що ви маєте сепарські погляди і тому ви є сепаром.
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Вони "ради миру" хочуть приєднати Україну до ордло
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Так путина пусть попросит! его банда как раз вернулась!
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Чтоб увидеть истину надо ехать туда без предупреждения и переодеться в обычного человека. А так их встретят с караваем и ...
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точно)) и ещё мастер заголовков скромно, стесняясь, добавил в конце "Также я пригласила президента присоединиться к нам на ежегодной осенней сессии Парламентской ассамблеи осенью..."
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Дык посмотрит, а потом скажет вова, дай денег а? А то я скажу что, у вас там тихо спокойно и нет никакой войны. Грамотно подошла к вопросу.
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Узеленский сам по себе зона конфликта так шо и ехать никуда не надо просто послушайте шо оно несёт
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Только везти ее надо не туда, где Владимир Александрович рассекал в голубой рубашке прямо на самой передовой....якобы... Президент ПА НАТО Мун попросила Зеленского организовать ее визит на Донбасс - Цензор.НЕТ 445
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За тымчука нужно разменять предателей рабиновича и шуфрича с журнашлюхами которые остались на зик. Предательских журнашлюх на 112 newsone на размен на тымчука
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нашла кого просить свозить на передовую...он и сам не особый туда ходок. Президент ПА НАТО Мун попросила Зеленского организовать ее визит на Донбасс - Цензор.НЕТ 3181
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Так вона тому його і прохала, що хоча побачити з якого борошна страждання Президент ПА НАТО Мун попросила Зеленского организовать ее визит на Донбасс - Цензор.НЕТ 5166 він зроблений.
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І чи може він очолити державний будуй у військові годинники - чи не почне спонтанно здавати паркан сечі на аналіз, якщо раптом почнуть стріляти зі стовбурів артилерійських знарядь Президент ПА НАТО Мун попросила Зеленского организовать ее визит на Донбасс - Цензор.НЕТ 7667
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Звичайно йому все по силах, а якщо не буде виходити лайно із його стовбура, то прибіжить зекоманда і почне кидатися лайном, яке вони загорнули у методички.
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почему? - рубаха синяя знаете как маскирует?
а если еще мигалку на каске, но то потом....
я бы ее внедрил в плане подготовки к вступлению в нато..
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надеюсь тетка додумается проверить по GPS куда её отвезут, а то завезёт клоун куда-нидь под Киев и скажет "вот видите всё тихо-мирно у нас, не зовёте меня в НАТО? Ну и не надо."
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Вангую сценарій:
- перед візитом Мун (не тої, що вночі на небі світить, а з НАТО) "повсранцям" дадуть суворий наказ не фулюганити;
- вона приїздить - а там все спокійно;
- НАТО заявляють, що жодної війни там нєтутя, не кажучи вже про кацапів;
- черговий злив України та тріумф кацапів.
Покладіть мій комент собі у кишеню. Тут і парфумів викликати не треба, щоб спрогнозувати. Сценарій під назвою "готуємось, такого-то числа до нас РАПТОВО їде ревізор".
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сепары будут ходить строем по передку, в стволах цветочки, в блиндажах картинки про мечту о мире и т.д. Сына полка может заведут.
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Шо мы имеем в украинской Власти, через совсем скоро?
-- коммуняк, кацапов, сепаров, банкротов, жидов, жлобов и диллетантов...
...и, шоб попасть в Зону Конфликта, надо будет только до Польско-Украинской границы доехать...
Мадлен Мун и без Зели обойдётся -- сама допхается -- тут недалеко...
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Круто, відчуваю ваше київське походження!
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під обстріли?відвезти..чи накрити стіл прям на передовій?
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Если уж она хочет поехать посмотреть, то должна побывать с двух сторон линии разграничения. Для полноты картины.
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если проведет по тем местам, где сам был на передовой, то и выезжать на донбасс не придется и безопасно будет
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на сафари на мелкую дамбасню просится. это хорошо.
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Что-то мне подсказывает не будет ни одного обстрела, мало того, срочно все отремонтируют и покрасят.
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Клоуну легче шаурмы пожрать да в фонтане покупаться А там сыкотно
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Ща казломордые ЗАВЕРЕСЧАТЬ!!!: НАТО НАСТУПАЕТ!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрезидент ПА НАТО Мун попросила Зеленского организовать ее визит на Донбасс
 
 
 
 
 
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