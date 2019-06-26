 Президент ПА НАТО Мун попросила Зеленского организовать ее визит на Донбасс

Об этом Мун заявила на брифинге в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.
"Мы начали диалог. Я также предложила президенту, если он захочет это сделать, организовать визит в зону конфликта на Донбассе, чтобы я могла увидеть своими глазами и потом четко отчитаться перед Парламентской ассамблеей о том, что там увидела", - сказала она.
Также Мун сообщила, что президента Украины Владимира Зеленского ждут на заседании Парламентской ассамблеи НАТО, которая состоится в Лондоне осенью этого года.
"Я только что была первая, из, надеюсь, целого ряда встреч и интересных разговоров с новым президентом господином Зеленским. Мы обсудили будущее сотрудничество между Украиной, в том числе президентом, с Парламентской ассамблеей НАТО. У нас здесь запланированы две будущие встречи", - сказала Мун.
Она отметила, что одна из этих встреч касается наблюдения за выборами в Верховную Раду в июле.
"Также я пригласила президента присоединиться к нам на ежегодной осенней сессии Парламентской ассамблеи осенью. Надеюсь, он сможет приехать и обратиться к Ассамблее. Будут представлены два отчета, которые будут рассматриваться на ежегодной Парламентской ассамблеи в Лондоне. Один из них касается непосредственно Украины, в том числе ситуации относительно безопасности. Второй доклад касается санкций", - отметила она.
Когда возвращался обратно встретил на вьезде в город и по трассе очень много авто на дипломатических номерах - едущих в Бердянск
борошнастраждання він зроблений.
а если еще мигалку на каске, но то потом....
я бы ее внедрил в плане подготовки к вступлению в нато..
- перед візитом Мун (не тої, що вночі на небі світить, а з НАТО) "повсранцям" дадуть суворий наказ не фулюганити;
- вона приїздить - а там все спокійно;
- НАТО заявляють, що жодної війни там нєтутя, не кажучи вже про кацапів;
- черговий злив України та тріумф кацапів.
Покладіть мій комент собі у кишеню. Тут і парфумів викликати не треба, щоб спрогнозувати. Сценарій під назвою "готуємось, такого-то числа до нас РАПТОВО їде ревізор".
-- коммуняк, кацапов, сепаров, банкротов, жидов, жлобов и диллетантов...
...и, шоб попасть в Зону Конфликта, надо будет только до Польско-Украинской границы доехать...
Мадлен Мун и без Зели обойдётся -- сама допхается -- тут недалеко...
Пять лет возил меня по всем своим кондитерским.