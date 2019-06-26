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Все про:G20 (131) Путин (24853) Япония (958) Трамп (2285)

 Трамп и Путин встретятся 28 июня, на повестке дня - Украина

Президенты США Дональд Трамп и России Владимир Путин встретятся 28 июня на полях саммита Большой Двадцатки в Осаке (Япония).

Встреча продлится около часа и пройдет с участием команд обоих президентов. Об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Главы двух стран планируют обсудить общее состояние двусторонних дел, вопросы стратегической стабильности и региональные конфликты. Имеются в виду Украина, Сирия, Корейский полуостров, Афганистан, Венесуэла, и "иранская программа".

Накануне в администрации США заявили, что встреча Трампа и Путина в Осаке станет одной из серии личных встреч Трампа с несколькими зарубежными лидерами. Глава Совета по международным отношениям США Ричард Хаасс тогда заявил, что для успеха встречи в Осаке "ничего не подготовлено". Он отметил, что отношения между Москвой и Вашингтоном "находятся в плохом состоянии".

Также на Цензор.НЕТ: Трамп и Путин на встрече в рамках G20 будут говорить об освобождении украинских моряков, - Климкин. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3134387
 
 
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Так і було, при Порошенкові. І Україна, вато, пишеться з великої літери, на відміну від рашки
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Як продумано працюють тролі. Трамп в них "друг путіна", хоча США мабуть єдина країна, котра нам реально допомогла та допомагає в цій війні. А західні європейці, котрі допомагали путіну проти нас з 2014 року - хороші люди, "партнери".
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Пуйло уже натирает свои новенькие лабутены
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теперь пиндосы сдавать Украину будут
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а ее уже сдали
Ось деякі коментарі європейських політичних аналітиків, з австрійської, німецької та швейцарської преси:
- Схоже на те, що ми до кінця не розуміємо - що відбувається у відносинах України і Росії. Довгий час екс президент Порошенко переконував нас, що український народ чітко визначився зі своїм вибором, але виходячи з результатів останніх президентських перегонів, це м'яко кажучі не зовсім так.
- Конфлікт між Україною і Росією є сусідським непорозумінням політиків. Український народ зацікавлений у добрих відносинах з Росією. Взагалі все це не наша справа.
- Європа не повинна битися за американські інтереси в Україні. До того ж цього не бажає і сам український народ.
- Президент Зеленський шукає шляхи припинення конфронтації з росією і зближення позицій. Європа не повинна втручатися і заважати цьому.
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.
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Петиное "об украине не без украины будет"?
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Так і було, при Порошенкові. І Україна, вато, пишеться з великої літери, на відміну від рашки
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После встречи Трампа и Путина пост в фейсбуке: "Я разочарован...Наши американские партнёры не дослушались к нам".
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Як продумано працюють тролі. Трамп в них "друг путіна", хоча США мабуть єдина країна, котра нам реально допомогла та допомагає в цій війні. А західні європейці, котрі допомагали путіну проти нас з 2014 року - хороші люди, "партнери".
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Трамп ≠ США. США помогают как страна, а Трамп во многом ставит палки в колёса (уже как 3 года игнорирует наложение санкций на парашку)
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За Скрипалей сам не ввёл, да ещё и саботировал ЕС.
Те, ради вежливости, аннулировали шенгенские визы отравителям...
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Хочется верить, что Осака-2019 не станет для Украины Мюнхеном-1938..
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Хочется верить, что Осака-2019 не станет для Украины Мюнхеном-1938..

Да на что вы надеетесь!
Будапештского меморандума вам мало, принятие РФ в ПАСЕ- мало, оккупации Донбасса и Крыма - мало.
Верить надо в себя и в свои силы ,а не в дядю Сема или старушку Европу!
Дело долгое, а с такими проходимцами как Петя, нам ничего не светит.
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петя??? ))))) ну и публика эти зебилы ))))))))))))
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Зараз Україна дуже слабка - недосвічений гарант, ВР і кабмін, що "доживають" останні тижні, риго і соєва сволота, що преться до влади і скуповує все, включно з судами і цілими телеканалами...
Надіюсь, що наші "партнери" цим не скористаються... Ато в ПАРє вже європейці показали своє справжнє рило і "європейські" цінності...
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😂 Штанишки проверь там Порох не насрал тебе? А то у вас Зесептиконов частенько это в последнее время. Про покупают суды особый перл 😁
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Я і не за Петра, і не за Зе і тим більше проти риг. Так що ідіть в дупу, пане порохобот.
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Ато в ПАРє вже європейці показали своє справжнє рило і "європейські" цінності...

Аби грошi...
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там сумма 33 млн евро.
зеля украл из бюджета больше, бегая от налогов, мог бы и заплатить
))))) дешОвка оно
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да не подъемно для бени, он так обнищал..)))
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***** небось со своим пойлом едет Трамп и Путин встретятся 28 июня, на повестке дня - Украина - Цензор.НЕТ 6890

Максим Мирович‏ @maxim_nm 5 ч.5 часов назад

Хорошая купажная летняя коллекция от лучших фонфурье на замену резко испортившемуся грузинскому вину:

Трамп и Путин встретятся 28 июня, на повестке дня - Украина - Цензор.НЕТ 2084
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если хохлы такие тупорылые, пусть идут в рашку за обрезанным зеленым "моисеем", но не 40 лет, как в еврейской песне-шаг вперед и два назад, а сразу. наХ рубить хвост собаки по кусочку. пусть пуйло отстегнет нормальным 25% украинцам по 100 000$ на переезд и мы свалим, у плешивого карлика бабла море! будет единое государство, сокращенно ЕВ-РО.
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украина опять объект чужой торговли... спасибо зебилам. это их выбор
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп и Путин встретятся 28 июня, на повестке дня - Украина
 
 
 
 
 
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