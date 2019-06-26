 Трамп и Путин встретятся 28 июня, на повестке дня - Украина

Встреча продлится около часа и пройдет с участием команд обоих президентов. Об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
Главы двух стран планируют обсудить общее состояние двусторонних дел, вопросы стратегической стабильности и региональные конфликты. Имеются в виду Украина, Сирия, Корейский полуостров, Афганистан, Венесуэла, и "иранская программа".
Накануне в администрации США заявили, что встреча Трампа и Путина в Осаке станет одной из серии личных встреч Трампа с несколькими зарубежными лидерами. Глава Совета по международным отношениям США Ричард Хаасс тогда заявил, что для успеха встречи в Осаке "ничего не подготовлено". Он отметил, что отношения между Москвой и Вашингтоном "находятся в плохом состоянии".
Также на Цензор.НЕТ: Трамп и Путин на встрече в рамках G20 будут говорить об освобождении украинских моряков, - Климкин. ВИДЕО
Ось деякі коментарі європейських політичних аналітиків, з австрійської, німецької та швейцарської преси:
- Схоже на те, що ми до кінця не розуміємо - що відбувається у відносинах України і Росії. Довгий час екс президент Порошенко переконував нас, що український народ чітко визначився зі своїм вибором, але виходячи з результатів останніх президентських перегонів, це м'яко кажучі не зовсім так.
- Конфлікт між Україною і Росією є сусідським непорозумінням політиків. Український народ зацікавлений у добрих відносинах з Росією. Взагалі все це не наша справа.
- Європа не повинна битися за американські інтереси в Україні. До того ж цього не бажає і сам український народ.
- Президент Зеленський шукає шляхи припинення конфронтації з росією і зближення позицій. Європа не повинна втручатися і заважати цьому.
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.
Те, ради вежливости, аннулировали шенгенские визы отравителям...
Да на что вы надеетесь!
Будапештского меморандума вам мало, принятие РФ в ПАСЕ- мало, оккупации Донбасса и Крыма - мало.
Верить надо в себя и в свои силы ,а не в дядю Сема или старушку Европу!
Дело долгое, а с такими проходимцами как Петя, нам ничего не светит.
Надіюсь, що наші "партнери" цим не скористаються... Ато в ПАРє вже європейці показали своє справжнє рило і "європейські" цінності...
Аби грошi...
зеля украл из бюджета больше, бегая от налогов, мог бы и заплатить
))))) дешОвка оно
Максим Мирович @maxim_nm 5 ч.5 часов назад
Хорошая купажная летняя коллекция от лучших фонфурье на замену резко испортившемуся грузинскому вину: