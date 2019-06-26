 Трамп и Путин встретятся 28 июня, на повестке дня - Украина

Встреча продлится около часа и пройдет с участием команд обоих президентов. Об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Главы двух стран планируют обсудить общее состояние двусторонних дел, вопросы стратегической стабильности и региональные конфликты. Имеются в виду Украина, Сирия, Корейский полуостров, Афганистан, Венесуэла, и "иранская программа".

Накануне в администрации США заявили, что встреча Трампа и Путина в Осаке станет одной из серии личных встреч Трампа с несколькими зарубежными лидерами. Глава Совета по международным отношениям США Ричард Хаасс тогда заявил, что для успеха встречи в Осаке "ничего не подготовлено". Он отметил, что отношения между Москвой и Вашингтоном "находятся в плохом состоянии".

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