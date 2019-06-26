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 Политика Украины
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Все про:армия (7454) Зеленский (1900) НАТО (6396)

 Внедрение стандартов НАТО в ВСУ начнется с 2020 года. Эта работа не должна быть имитацией, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 2020 года должно начаться внедрение стандартов и процедур НАТО в деятельности Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, информирует Цензор.НЕТ.

Прежде всего, процесс коснется подготовки армии, сказал Зеленский после заслушивания доклада начальника Генерального штаба – главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака.

"Эта работа не должна быть имитацией, а реальными шагами реформирования украинской армии согласно стандартам Североатлантического альянса. При этом мы должны помнить, что основной ценностью является человек", - отметил Зеленский.

Он отметил необходимость повышения интенсивности внедрения оборонной реформы и призвал обратить особое внимание на реформирование управления ВСУ.

Читайте также: Зеленский согласовал документы, устанавливающие порядок применения Вооруженных Сил Украины, - Офис президента

Источник: https://censor.net.ua/n3134386
 
   
 Топ комментарии
 
Они скоро и безвиз введут и ассоциацию с ЕС подпишут Внедрение стандартов НАТО в ВСУ начнется с 2020 года. Эта работа не должна быть имитацией, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4190
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Andriy Kalnyshevsky - тоже заметили, да?

Зю ссыт в глаза совсем не стесняясь...
Шут гороховый...
У нас комиссия Украина-НАТО уже 5 лет работает...
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это все прилагательные.
а существительное одно - марионетка
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Существительное по вертикали сверху вниз
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они друг другу не мешают, скорее дополняют )))))))
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Стандарты НАТО вводятся в ВСУ с 2014 года включая совместные учения инструкторов и программ. Всё новое вооружение под калибры и требования НАТО. Понятно, что хоться натянуть гандон на глобус и присвоить заслуги Пороха, при этом ничего не делая, но поезд уже давно ушёл.
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О сейчас старорежимные тузики всеми голосами завоют
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разговор двух грелок Внедрение стандартов НАТО в ВСУ начнется с 2020 года. Эта работа не должна быть имитацией, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2887
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Свое дерьмо будешь есть сам. Ну с мамой можешь поделиться.
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ты, лахта, к Украине никакого отношения не имеешь.
от вопросов по укр. языку тикаешь как зю от сдачи анализов в независимую лабораторию.
держи очередной талончик на стекломойчик. Внедрение стандартов НАТО в ВСУ начнется с 2020 года. Эта работа не должна быть имитацией, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2795
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От вошь платяная прицепилась. Да не нужен тут никому твой руский стекломой. У нас тут даже бомжи такого не пьют!
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Щас приползут соевый отряд с автоматическими гамномётами и начнут и это заявление Зеленского поливать дерьмом соевым.
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ЗАчем стандарты НАТО, если ты отводишь ВСУ и отдаешь земли оккупантам? Бабла отмыть? Нажиться на армии? Ну понятно, тебе не впервой тыреные у страны деньги отмывать, в Привате хорошу. школу прошел
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Я так понимаю ты всему этому рад? Теперь твои дырявые войска могут занят Станицу, понятно перемога у тебя. Извини но поздравлять не буду
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Естественно рад. Стандарты НАТО это своя квартира со своим гаражем с машиной у каждого солдата. У офицера - дом. Обязательно двухэтажный. Внизу столовая, кухня и тд, вверху - спальни.
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...и пачку Мальборо ежедневно...
каждому,блд !
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Єто запрещено. Курящие пролетают мимо стандартов НАТО. Но медобслуживание в лучших клиниках военным и их семьям, это да.
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а если в семье есть учитель,то зп ему будет $ 4.000 ?
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Стрелки не переводи. У нас тут Война идет, поэтому первыми на европейско-американские стандарты перейдут военные.
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Ты не понял, это ж известная сказка про Ходжу Насреддина, который взялся научить осла читать коран - за 20 лет. Через 20 лет = никогда.
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больше чем петя земли оккупантам никто не отдал.
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Никогда не поздно начать вводить их еще раз
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Они скоро и безвиз введут и ассоциацию с ЕС подпишут
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Andriy Kalnyshevsky - тоже заметили, да?

Зю ссыт в глаза совсем не стесняясь...
Шут гороховый...
У нас комиссия Украина-НАТО уже 5 лет работает...
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На словах разве что, кондитер вводил, всей стране, по самое мама не горюй...
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"Прежде всего, процесс коснется подготовки армии..." - а не прежде кого? сельхозсектор?
от люблю я зе - юморит и юморит... Внедрение стандартов НАТО в ВСУ начнется с 2020 года. Эта работа не должна быть имитацией, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1156
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Хотелось бы Верить,что кроме Слов будут - будут Дела ,а не Трали-Вали!
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"Эта работа не должна быть имитацией,"
ляпнул главный спец по имитациям ))))
как вас мастерски ****...т, зебенята... варежки раскрыли? хавайте
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Не верьте! Этот текст ему снова подсунули! Очередная провокация Порошенко!
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нашему военпрому я так понял уже звезда?
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Вообщето наше ВСУ уже реформируется по стандартом НАТО, а к 2020 году должна была их достичь, дайте ему правильную бумажку
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У него правильная бумажка. Постепенно подменяются формулировки. По новому плану - до 20-го года не рыпаться, а потом уже всем будет пофиг: Украины не будет.
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Стоп, так кудряшка пью последние годы вводил же. Даже полторашку в гражданские произвел. Не доввел таки, шоле？
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ну если зеля тебе еще раз собрал, то при чем тут петя??
иди целуй зелю в ОПУ
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Теперь правильно говорить - иди в ОПУ и целуй зелю. Указ про Офис Президента Украины он уже подписал.
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от такой внятной речи даже деревянные палканы остобенели мабуть...
кароче так - цели поставлены, задачи нарублены...
всем вольно и отходить с занятых позиций....
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Ага, как в сказке про Ходжу Насреддина. Через 20 лет, по расчету Зеленского, тут давно уже будет Россия, и отвечать за базар не придется. Какое же оно, все-таки, грязное, мелкое, подлое... ПреЗЕдент, блд.
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у нас вже окремі бригади отримали сертифікати НАТО на проведення спец. операцій, а малороське недорозуміння тільки збирається вводити стандарти НАТО
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Все он правильно делает. Потихоньку подменяет понятия. Процесс перехода на стандарты НАТО следует остановить - поэтому 2020й объявляется годом не окончания, а начала процесса, а через пару лет, глядишь, вопрос сам собой отпадет. Т.к. тут уже будет россия.
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Идиот... у нас уже есть целые подразделение СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ по стандартам НАТО.
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Та ты шо!? А можно узнать подробнее, что это за такие подразделения? Наверное, супер-супер секретные?
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Ну, конечно, автомат калашникова у ребят вполне соответствует НАТОвским стандартам! Внедрение стандартов НАТО в ВСУ начнется с 2020 года. Эта работа не должна быть имитацией, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7887
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ну котяра умнее натовских инструкторов.. нет сомнений, что оно долбо..б
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Зеля, во-первых, об этом не знает, во-вторых, ему это не нужно. Наоборот, ему необходимо застолбить, что переход только начнется через 20 лет, а до тех пор все должно быть по прежнему.
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Голограмма имитирует работу и гарантирует отсутствие имитации. Очень сложно, все. Зебилы, вы в курсе, что есть прямые пути в жизни, и чаще всего они и есть правильные?
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Вот за 5 лет никогда такого в ВСУ не было и тут ЗЕ начал делать то, что уже давно делается.
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Сивочолий гетьман за 5 років патронний завод не збудував. Може цей зможе? Було б непогано.
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идиоты и есть идиоты. зачем тебе пороховой завод?
есть склады у союзников и заводы. и есть лендлиз. но зеля как раз лендлиз и ломает
все зелины поклонники или идиоты или подлецы, вменяемых не встречал
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Який пороховий завод,який ленд-ліз, дядя? Ти *******?
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патронный , пороховой какая разница?
война это прежде всего соревнование экономик
украинская экономика еще долго не сможет воевать против российской.
а война неизбежна в обозримом будущем
поэтому есть только одно решение - получить ленлиз от союзников
это петя и делал. пиндосы с европой вам просто так выделяли сотни лимонов в зелени на перевооружение армии?
а долбо..ы вроде вас выбрали капитуляцию. "договориться посередине" это и есть капитуляция. так что жрите.
вы уже капитулировали
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а мінський договорняк - хіба не Петіна робота?
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а петя хоть что то из него выполнил?
а украина даже сегодня готова к большой войне с рф?
а скоко сотен лимонов в зелени и в железе получили всу с тех пор??
и куда это решил похерить зеля под ваши аплодисменты?
дипломатия это искусство возможного
но долбо...м вроде вас этого не понять
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Який ти вумний. Шкода, що ті, хто вміють керувати країною, вже працюють перукарями і таксистами. )))
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и клоунами, пошучивая про порноактрис...
вы как раз продажного таксиста и выбрали...))))))))))))))))))
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Якщо твій Петро був такий класний президент, чому його не вибрали знову? Можеш чітко відповісти? Отож бо.
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Ага, вон он уже свой ренжровер за кирпичом послал.
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Зачем на полгода оттягивать задачу,Зе?В Украине стараниями не желающих уходить папередников управляемый изнутри и из ФСБ хаос.Через месяц нужны 75% ,чтобы это 28летний хаос ушёл в прошлое.Плотная привязка к стандартам США ,а не ЕС позволит нам это сделать.
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стандарты Вермахта и СС - и дело пойдёт..
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Пеца нам втирал что наша армия самая сильная,что стандарты НАТО уже в действии (Порохососы верили),а на самом деле взрывал склады,обворовывал
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Петя их и не собирался вводить,была одна показуха.Разве можно было в начале войны уволить всех пронатовских генералов,убрать адмирала Кабаненко и Смешко и др. а поставить полного придурка адмирала Тенюха.. Внедрение стандартов НАТО в ВСУ начнется с 2020 года. Эта работа не должна быть имитацией, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2595
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Справедливости ради: Тенюха назначил Турчинов, причем в такой ситуации, когда думать о выборе было особенно некогда; и пробыл Тенюх и.о. министра всего месяц, а потом его сменил тоже назначенный Турчиновым генерал Коваль. А Порошенко, став президентом, назначил министром сперва лично ему преданного Гелетея, и только, когда непригодность Гелетея стала всем бить в глаза, назначил Полторака.
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вчіть, вчіть зебілів... Хоча би історії... Хоча... вони настільки зебіли, що нездатні навчатися.
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Внедрение стандартов НАТО в ВСУ начнется с 2020 года. Эта работа не должна быть имитацией, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7083бегать в светлых рубашках и броники жопой одевать научат? Внедрение стандартов НАТО в ВСУ начнется с 2020 года. Эта работа не должна быть имитацией, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7083
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Кому верить: генералам НАТО, которые высоко оценили процесс подготовки ВО сил Украины или президенту Зеленскому ???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВнедрение стандартов НАТО в ВСУ начнется с 2020 года. Эта работа не должна быть имитацией, - Зеленский
 
 
 
 
 
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