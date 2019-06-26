Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, информирует Цензор.НЕТ.
Прежде всего, процесс коснется подготовки армии, сказал Зеленский после заслушивания доклада начальника Генерального штаба – главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака.
"Эта работа не должна быть имитацией, а реальными шагами реформирования украинской армии согласно стандартам Североатлантического альянса. При этом мы должны помнить, что основной ценностью является человек", - отметил Зеленский.
Он отметил необходимость повышения интенсивности внедрения оборонной реформы и призвал обратить особое внимание на реформирование управления ВСУ.
Внедрение стандартов НАТО в ВСУ начнется с 2020 года. Эта работа не должна быть имитацией, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 2020 года должно начаться внедрение стандартов и процедур НАТО в деятельности Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, информирует Цензор.НЕТ.
а существительное одно - марионетка
от вопросов по укр. языку тикаешь как зю от сдачи анализов в независимую лабораторию.
держи очередной талончик на стекломойчик.
каждому,блд !
Зю ссыт в глаза совсем не стесняясь...
Шут гороховый...
У нас комиссия Украина-НАТО уже 5 лет работает...
от люблю я зе - юморит и юморит...
ляпнул главный спец по имитациям ))))
как вас мастерски ****...т, зебенята... варежки раскрыли? хавайте
иди целуй зелю в ОПУ
кароче так - цели поставлены, задачи нарублены...
всем вольно и отходить с занятых позиций....
https://investigator.org.ua/news-2/217564/
есть склады у союзников и заводы. и есть лендлиз. но зеля как раз лендлиз и ломает
все зелины поклонники или идиоты или подлецы, вменяемых не встречал
война это прежде всего соревнование экономик
украинская экономика еще долго не сможет воевать против российской.
а война неизбежна в обозримом будущем
поэтому есть только одно решение - получить ленлиз от союзников
это петя и делал. пиндосы с европой вам просто так выделяли сотни лимонов в зелени на перевооружение армии?
а долбо..ы вроде вас выбрали капитуляцию. "договориться посередине" это и есть капитуляция. так что жрите.
вы уже капитулировали
а украина даже сегодня готова к большой войне с рф?
а скоко сотен лимонов в зелени и в железе получили всу с тех пор??
и куда это решил похерить зеля под ваши аплодисменты?
дипломатия это искусство возможного
но долбо...м вроде вас этого не понять
вы как раз продажного таксиста и выбрали...))))))))))))))))))