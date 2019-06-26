 Доводы беглого нардепа Онищенко неубедительны, ЦИК имеет право не регистрировать его кандидатом, - решение ВС

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Верховного Суда.

"Ценз оседлости в национальном избирательном законодательстве выражается в требовании к кандидату в народные депутаты проживать на территории Украины в течение последних пяти лет. Лицо считается проживающим на территории Украины, если его разовый выезд за границу по частным делам не превышал 90 дней, а в сумме за год - 180 дней", - заявил Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда, рассмотрев в апелляционном порядке дело по иску представителя Александра Онищенко в Центральную избирательную комиссию.

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Верховный Суд отменил решение суда первой инстанции, отметив, что пассивное избирательное право в выборах народных депутатов Украины не является абсолютным и реализуется при условии соблюдения избирательных цензов, в частности возрастного, гражданства и оседлости. Ценз оседлости направлен на то, чтобы депутатами Верховной Рады Украины избирались лица, которые достаточно глубоко знают и понимают экономические, политические, социальные и другие проблемы государственного и общественного развития Украины и в соответствии с этим могут более компетентно выполнять свои обязанности.

Оценивая причины отсутствия истца за пределами территории Украины, Суд выяснил, что в письме ОО "Всеукраинская федерация конного спорта Украины" нет сведений о наименовании соревнований, места и даты их проведения, статуса истца в этих соревнованиях и основания, на котором истец принимал в них.

Суд пришел к выводу, что доводы истца о нарушении ответчиком требований Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины" при решении вопроса о регистрации кандидата в народные депутаты Александра Онищенко не были подтверждены, а потому суд констатировал отсутствие оснований для удовлетворения исковых требований.

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Напомним, ЦИК отказал в регистрации кандидатом в народные депутаты Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года Александру Онищенко. Апелляционный суд обязал ЦИК пересмотреть решение. Центризбирком подал апелляцию и вновь отказал Онищенко в регистрации.

ЦИК мотивировала отказ в регистрации, в частности, тем, что истец не соответствует требованиям относительно проживания в Украине в течение последних пяти лет на день проведения внеочередных выборов народных депутатов.

Свое временное пребывание за пределами Украины Онищенко пояснил участием в международных спортивных соревнованиях по конному спорту в статусе всадника, во время которых он представлял Украину, в подтверждение чего предоставил письмо Общественной организации "Всеукраинская федерация конного спорта Украины".

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