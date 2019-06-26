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 Политика Украины
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Все про:Верховный Суд (727) ЦИК (3137) Онищенко Александр (553)

 Доводы беглого нардепа Онищенко неубедительны, ЦИК имеет право не регистрировать его кандидатом, - решение ВС

Верховный Суд признал правомерным отказ Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в регистрации кандидата в народные депутаты Александра Онищенко.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Верховного Суда.

"Ценз оседлости в национальном избирательном законодательстве выражается в требовании к кандидату в народные депутаты проживать на территории Украины в течение последних пяти лет. Лицо считается проживающим на территории Украины, если его разовый выезд за границу по частным делам не превышал 90 дней, а в сумме за год - 180 дней", - заявил Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда, рассмотрев в апелляционном порядке дело по иску представителя Александра Онищенко в Центральную избирательную комиссию.

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Верховный Суд отменил решение суда первой инстанции, отметив, что пассивное избирательное право в выборах народных депутатов Украины не является абсолютным и реализуется при условии соблюдения избирательных цензов, в частности возрастного, гражданства и оседлости. Ценз оседлости направлен на то, чтобы депутатами Верховной Рады Украины избирались лица, которые достаточно глубоко знают и понимают экономические, политические, социальные и другие проблемы государственного и общественного развития Украины и в соответствии с этим могут более компетентно выполнять свои обязанности.

Оценивая причины отсутствия истца за пределами территории Украины, Суд выяснил, что в письме ОО "Всеукраинская федерация конного спорта Украины" нет сведений о наименовании соревнований, места и даты их проведения, статуса истца в этих соревнованиях и основания, на котором истец принимал в них.

Суд пришел к выводу, что доводы истца о нарушении ответчиком требований Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины" при решении вопроса о регистрации кандидата в народные депутаты Александра Онищенко не были подтверждены, а потому суд констатировал отсутствие оснований для удовлетворения исковых требований.

Доводы беглого нардепа Онищенко неубедительны, ЦИК имеет право не регистрировать его кандидатом, - решение ВС 01

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Напомним, ЦИК отказал в регистрации кандидатом в народные депутаты Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года Александру Онищенко. Апелляционный суд обязал ЦИК пересмотреть решение. Центризбирком подал апелляцию и вновь отказал Онищенко в регистрации.

ЦИК мотивировала отказ в регистрации, в частности, тем, что истец не соответствует требованиям относительно проживания в Украине в течение последних пяти лет на день проведения внеочередных выборов народных депутатов.

Свое временное пребывание за пределами Украины Онищенко пояснил участием в международных спортивных соревнованиях по конному спорту в статусе всадника, во время которых он представлял Украину, в подтверждение чего предоставил письмо Общественной организации "Всеукраинская федерация конного спорта Украины".

Читайте также: Украина не отправляла Онищенко на соревнования по конному спорту, - министр спорта

Источник: https://censor.net.ua/n3134381
 
   
 Топ комментарии
 
Решение по Онищенко это мелочь, кинутая косточка, чтобы отвлечь от более масштабных решений чего только стоит недавнее решение КС домашний арест вместо содержания под стражей для террористов и изменников Родине
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Кому нужен такой депутат,который по нескольку лет где то или на ком то скачет? Скачи и дальше,олимпиец лошадиный.Украина и без тебя проживет.
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Онищенко дурак. Заявил бы, шо на велике с булавой в лапе ездил 5 лет - все было бы в порядке.
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прикольный был бы прецедентесли бы разрешили, овощ приехал бы на лошади регистрироваться в ЦИК
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і кінь його там і відтарабанив перед входом)
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З судами не все безнадійно, щось ще не піддалося єйфорії
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Решение по Онищенко это мелочь, кинутая косточка, чтобы отвлечь от более масштабных решений чего только стоит недавнее решение КС домашний арест вместо содержания под стражей для террористов и изменников Родине
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Зато с ЦВК безнадійно решение суда по РНС игнорировали
Прибрежный Лис‏ @ponaduse 1 ч.1 час назад

Прибрежный Лис Ретвитнул(а) Сергей Даншин

@ZelenskyyUa Зеленский,у нас каждый чиновник теперь будет знать что может не выполнять решения суда! А потеря доверия людей аукнется всей вашей команде на выборах 21 июля!
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Верховний Суд один з небагатьох дійсно реформованих...
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надо ж, ну хоть отказали в регистрации на выборы
его вообще повесить надо в крайнем случае посадить в тюрма
и конфисковать счёта
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нехай зареєструє свого коня "Слуга"-пройде
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Онищенко дурак. Заявил бы, шо на велике с булавой в лапе ездил 5 лет - все было бы в порядке.
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Кому нужен такой депутат,который по нескольку лет где то или на ком то скачет? Скачи и дальше,олимпиец лошадиный.Украина и без тебя проживет.
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ЦВК, мабуть, єдиний орган, який є сьогодні більш-менш обєктивним... Недарма Порошенко за нього так боровся - навіть через недопущення до його складу колишніх членів (зокрема, Охендовського). І навіть Магери...
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Весь захід визнав Оніщенко політичним вигнанцем, а ЦИК виявивсь найрозумнішим і робить з нього якогось марсіанина.
Схоже, що після цих виборів треба відразу проводити ще одні, але вже по новому виборчому закону і з новим складом ЦВК
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДоводы беглого нардепа Онищенко неубедительны, ЦИК имеет право не регистрировать его кандидатом, - решение ВС
 
 
 
 
 
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