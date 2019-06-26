 В России анонсировали новую экипировку для военных: она будет защищать от мин и тепловизоров

Создание анонсировали в пресс-службе госкорпорации "Ростех", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское информагентство "Интерфакс".
"Комплект, который придет на смену "Ратнику", получит название "Сотник". В комплект войдут "противоминные ботинки", "противотепловой костюм, скрывающий солдата от инфракрасных датчиков, и противорадиолокационный костюм", - говорится в сообщении госкорпорации.
В нем отмечается, что в автоматизированные системы управления тактического звена планируется внедрить микро-беспилотные летательные аппараты. Изображение с камеры беспилотника будет проецироваться на забрало шлема или защитные очки. На электронные очки также можно будет проецировать команды управления, карты местности и другие данные.
"Согласно планам, комплект третьего поколения "Сотник" должен прийти на смену "Ратнику" уже в 2025 году. Это будет принципиально новая экипировка, в которую будут интегрированы лучшие высокотехнологичные наработки российских предприятий, в том числе входящих в "Ростех", - сказал генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов.
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Глава "Ростеха" отметил, что применение инновационных материалов и совмещение функций отдельных элементов позволит снизить вес комплекта на 20% по сравнению с "Ратником" и достичь показателя около 20 килограммов.
"В "Сотнике" будет использован электроуправляемый материал "хамелеон" - совместная разработка ЦНИИточмаша и холдинга "Росэлектроника". Электрохром способен менять цвет в зависимости от маскируемой поверхности и окружающей ее среды", - отметили в госкорпорации.
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Впервые шлем с уникальным покрытием демонстрировался на форуме "Армия-2018".
"Ростех" поставляет российской армии комплект боевой экипировки второго поколения "Ратник" с 2014 года. Экипировка состоит из пяти интегрированных друг с другом комплексов, включающих системы жизнеобеспечения, управления и связи, поражения, защиты и энергообеспечения.
противоминные штиблеты порадовали. Типа кишки раскидает по деревьям, а они целыми останутся.
С этими ботинками будет отлетать не только нога, но и жопа...
Как сейчас на Донбассе...
То можно быть спокойным!)))
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/38/Knight_into_museum.JPG/200px-Knight_into_museum.JPG
Чтобы вступить в нато украине нужно уничтожить венгрию за 50 лет и заместить их население жопниками и залетниками.
1. Требовать проведения лгбт-гей парадов для рекламы для венгерских детей и замещения ихней сексуальной прошивки выживания на имитированную жопниковскую. Уже сегодня они увели радугу, цвета радуги и занятия спортом(как негры засрали даже название "негры" и сами от него шарахаются) от всеобщего под свои знамена общетолпового восприятия толкования. Тоесть все эти понятия и предметы уже начинают ассоциироваться с гамасятиной.Продолжать захватывать и другие сферы в сознании толпы венгрии. Чтобы гамасятина стала нормой в венгрии, а кто против должны объявлены как второй криминальный сорт.
2.Навязать венгрии высокие права женщинам, белых мужиков загнать под шконки по правам, чтобы стали запуганной шерстью и были заняты лизанием песты бабам, а не требовали у орбана величия по прошлых временах до первой мировой. Реклама гейства по зомбоящику и в школы, кто противится объявить врагом прогрессивности.
3.Геи постепенно должны проникать во все высшие руководящие должностя и зомбоящик венгрии. все основные и развлекательные программы в венгрии должны вести гамасеки для рекламы гамасятины для детей и запретить реагировать взрослых венгерских нациков.
Так как интересы у них уже другие, им выгодно для жопных дел будет завлекать больше жопников с других стран африки и азии. За некоторое время некому будет отстаивать нац интересы, так как они гамасякам нах не нужны и потому начнут сливать нац политику и вот тогда украине можно будет вступить в нато.Возможно эти процессы в венгрии идут давно, лет 10-20 осталось до нейтрализации венгрии, как содомисты нейтролизировали поздний рим, а потом венгрию уже некому будет защищать, как некому было защищать римскую империю от варваров.
Якщо це УНІКАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА ЛЄГЄНДАРНИХ РУССКІХ РУКАЖОПОВ і АНАЛОГОВ НЄТ В МІРЄ, то будьте певні, що це - ТУФТА, черговий РАЗПІЛ БАБЛА, а деталі куплені на АЛІЕКСПРЕСІ))))
поэтому вся эта херомантия - лапша на уши товаришша путина
Похоже это из той же серии что и мультики про ядерные ракеты. Чем бы биомусор не тешился, лишь бы за деньги вопросы не задавал. Не думаю что кто-либо в мире ещё серьёзно ведётся на эти "анало говнет", так что скорее всего для собственной биомассы. Их утилизуют на Донбассе с регулярностью, вот им и поднимают боевой дух таким образом.
А противоминные ботинки это как? Ногу не отрывает и она не улетает, улетает РАТНИК целый и невредимый? ХОЧУ ПОСМОТРЕТЬ!!!
получив сигнал, она всплывает и поражает корабль или подводную лодку противника - оператор контролирует процесс
маленький умный спутник по команде оператора сбрасывает атомную бомбу на объект противника с высоты 60 км - время подлёта боеголовки 3 минуты
маленькая умная машинка подгоняется к передовой и после включения аппаратуры распространяет на окопы противника импульсы ужаса и страха - враги не выдерживают и корчатся в мучениях, пока мимо них проходит автоматизированная бронетехника наступающих
маленький умный самолёт барражирует небо в ожидании команды - и наносит смертельный удар по объекту врага
всё это происходит в то время, когда россиянские солдаты примеряют на себя противоминные подгузники