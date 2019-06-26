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Все про:Россия (73163) Минобороны РФ (495)

 В России анонсировали новую экипировку для военных: она будет защищать от мин и тепловизоров

В комплект под названием "Сотник" должны войти "противоминные ботинки", "противотепловой костюм, скрывающий солдата от инфракрасных датчиков, и противорадиолокационный костюм".

Создание анонсировали в пресс-службе госкорпорации "Ростех", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское информагентство "Интерфакс".

"Комплект, который придет на смену "Ратнику", получит название "Сотник". В комплект войдут "противоминные ботинки", "противотепловой костюм, скрывающий солдата от инфракрасных датчиков, и противорадиолокационный костюм", - говорится в сообщении госкорпорации.

В нем отмечается, что в автоматизированные системы управления тактического звена планируется внедрить микро-беспилотные летательные аппараты. Изображение с камеры беспилотника будет проецироваться на забрало шлема или защитные очки. На электронные очки также можно будет проецировать команды управления, карты местности и другие данные.

"Согласно планам, комплект третьего поколения "Сотник" должен прийти на смену "Ратнику" уже в 2025 году. Это будет принципиально новая экипировка, в которую будут интегрированы лучшие высокотехнологичные наработки российских предприятий, в том числе входящих в "Ростех", - сказал генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов.

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Глава "Ростеха" отметил, что применение инновационных материалов и совмещение функций отдельных элементов позволит снизить вес комплекта на 20% по сравнению с "Ратником" и достичь показателя около 20 килограммов.

"В "Сотнике" будет использован электроуправляемый материал "хамелеон" - совместная разработка ЦНИИточмаша и холдинга "Росэлектроника". Электрохром способен менять цвет в зависимости от маскируемой поверхности и окружающей ее среды", - отметили в госкорпорации.

Также на Цензор.НЕТ: Россия везет в Беларусь эшелоны военной техники якобы "на парад", - Inform Napalm. ФОТО

Впервые шлем с уникальным покрытием демонстрировался на форуме "Армия-2018".

"Ростех" поставляет российской армии комплект боевой экипировки второго поколения "Ратник" с 2014 года. Экипировка состоит из пяти интегрированных друг с другом комплексов, включающих системы жизнеобеспечения, управления и связи, поражения, защиты и энергообеспечения.

Источник: https://censor.net.ua/n3134379
 
 
 Топ комментарии
 
ржунеможу...а від проносу не захищатиме?
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противоминные штиблеты порадовали. Типа кишки раскидает по деревьям, а они целыми останутся.
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В названии очепятка, не сотник, а двухсотник.
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ржунеможу...а від проносу не захищатиме?
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захищатиме трупні залишки від розкладання)
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на жаль, з таким презом, нас можуь примусити з почестями ховати цих вилупків під пердосалюти членів "за життя", "оппоблоку", зєлєногнійного електорату ...та інших любітєлєй руського міра...
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противоминные штиблеты порадовали. Типа кишки раскидает по деревьям, а они целыми останутся.
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Ну да, ботинки останутся для следующего лемминга и так далее
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Так это разработка еще 1930-х годов, "кирзачи" называется
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Чрствый
противоминные штиблеты порадовали. Типа кишки раскидает по деревьям, а они целыми останутся.
У Росії анонсували нове екіпірування для військових: воно захищатиме від мін і тепловізорів - Цензор.НЕТ 5657

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Про "бойовий підгузник" нічого не сказано, можливо будуть вирішувати цю проблему традиційним русссським способом - закупорювати "отвір" пляшкою, або вмонтують внутрішній "бойовий сортир" як в танку Сраматі.
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Максимум що їм видадуть - це труси із бєрьозовой кори, шоби в жопу нє кусалі і нє гризлі камари.
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со встроенной кнопкой самоликвидации
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как вы сказали название? 200-й) А ну тогда норм, Это типа в мешок для трупов
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Костюмы робота Алешу поставят на конвейер ? А-хахах
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будут выдавать шапку невидимку и скатерть-самобранку
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Ещё сапоги-скороходы, ковер-самолет, и по фляге с мертвой водой на перед сном и с живой на утро
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ростех эта та мордовская контора кторая тунгусам не разрешает охотиться в тайге? А лапти таки да теперь для русни будут отливаться из чугуна на челябинском заводе.
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без мультика про скотника не поверю. почему-то вспомнились анонсы арматы и сухого суперджета)).
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Ну если у нас на армии тырят миллионы, то там ввиду бюджета бензоколонки - тырят миллиарды. И в ус не дуют.
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Ботинки против мин улыбнули..
С этими ботинками будет отлетать не только нога, но и жопа...
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та не,ты недопонял...то модификация сапогов-скороходов.они унюхивают мины и на скорости 27 Махов обходят угрожающий участок
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В названии очепятка, не сотник, а двухсотник.
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и то оказывается не мухи над ним роятся а "микро-беспилотные летательные аппараты" Источник: https://censor.net.ua/n3134379
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хорошая небось штука противотепловой костюм в жару выше 35 по цельсию В России анонсировали новую экипировку для военных: она будет защищать от мин и тепловизоров - Цензор.НЕТ 3670
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хорошая небось штука противотепловой костюм в жару выше 35 по цельсию В России анонсировали новую экипировку для военных: она будет защищать от мин и тепловизоров - Цензор.НЕТ 5592

Как сейчас на Донбассе...
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дык, имелось ввиду без теплообмена, тобто, в термомешке - термошок, при полной выкладке гарантирован. Кацапы опосля будут валяться на поле , як смаженi буряти., зы... мабуть, прорезиненные списанные химкондомы советские серебрянкой покрасят, шобы свет рассеивали. А шобы тепло не излучали , еще и алюминиевой фольгой обмотаются как мумие в гробнице... ХЕХ...
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Молодцы!!!! Тока кто детей наших вернет ВАРВАРЫ Гулаговские!!!!
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Они самолёт- невидимку не могут сделать,а тут двухмиллионную армию переобуть.Кузю разворовали.Нам надо быстрей и бегом интегрироваться с США.Нельзя пасти задних.Просить у США лендлиз и обучение воинов.Приглашать сюда их войска на взаимовыгодных условиях,как Польша.
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а также біалагічєскоє аружиє смєрдящіє валєнкі-антіпіндоси да акустічєскій істрібітєль НАТИ - дрон-балалайка 🤣
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Кстати да, в тёплое время суток при "незаметном" движении их будет выдавать штын от носков.
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Сначала "Ратник"... Потом - "Сотник". Потом - "Тысячник", "Темник"... Так и до "Хана", с "Каганом", доберутся... А насчёт "противоминных ботинок" - так американцы, подобные, уже лет тридцать, носят...(Их после Вьетнама, разработали, когда вьетнамцы, обученные "миротворцами русскоговорящими", массово стали выставлять на тропах "самопалы" из бамбуковых трубок с гвоздями, заряженные пистолетным патроном... ). На Донбассе подобного нет... Там, в основном - "растяжки"... А они поражают не снизу, сбоку - для них нужно иное снаряжение... Например, "противоминные штаны" (с памперсами).
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А лучше сразу - большой пластиковый мешок.
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Тю, то перед танками буряты будут разминировать ДОРОГУ в сапогах скороходах... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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Так собі костюмчик двадцятикілограмовий . Для цього костюмчика прийдеться до 2025 року вивести генномодифіковану породу кацапів , які б змогли це добро на собі тягати . Бо тут ще і зброя і ********** і якась рація. Для породи Kazapus wulharis це занадто .
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опять шо ля в лаптеунты кузнечные обуют...
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ой ) что то мне здшние коменты напомнили про мост с мосфильма )))))
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Ну если РосТех это заявляет...
То можно быть спокойным!)))
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тю, чи не защита... Как бы кацапы не прятались , но они со своим железом находятся в естественном магнитном поле земли, которое искажают своим присутствие. А это легко определяется прибором, пусть ты даже оденешь на бестолковку шапку-невидимку... Разве шо ходить в атаку без автоматов или с деревянными аналогами. тогда лучше незаметно сидеть на печи и не рыпаться, бо в противном случае полюбос отлетишь(вперед ногами).
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Если к этим разработкам приложили руки "умельцы" из Сколково или концерна Калашников можно даже не париться В России анонсировали новую экипировку для военных: она будет защищать от мин и тепловизоров - Цензор.НЕТ 2450
В России анонсировали новую экипировку для военных: она будет защищать от мин и тепловизоров - Цензор.НЕТ 2359
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FELIN скопировали и назвали "Ратник"(спасибо коррупционеру Саркози), а теперь надеются купить или украсть более новую разработку у европейцев или просто мультики?... В России анонсировали новую экипировку для военных: она будет защищать от мин и тепловизоров - Цензор.НЕТ 9816
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Зашёл по ссылке и не понял, для какой именно армии эти примочки. Флажок вроде ещё парашный, а морда уже явно китайская.
В России анонсировали новую экипировку для военных: она будет защищать от мин и тепловизоров - Цензор.НЕТ 9753
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А мультик на эту тему Путин уже показывал? Пока не будет мультика - не поверю!
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ждем подкопченніх "сотников" в смердящих посадках Бамбаса!
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Учитывая, что беспилотником в РФии считается воздушный шарик на митинге...
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НЕ ВЕРЮ, ШО ЭКИПИРУЮТ, бо бизнесмены от груза-200 быстрее всего замочат муйлушу, чем станут прозябать в своей безнадежно угрюмой стране.
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Американский комплект ACU resistant ( не горит) и NIR ( near infra red)- не видимый тепловизором покупал себе ещё в 2012. В армии США уже лет 10 это носят. И многое другое то чего в РФ ещё не видели в войсках.
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Так, еще нужно все это протестировать в реальном режиме. 1) Каждого кацапа-асвабадителя обязать в этой "защите" стать на мину ПФМ-1. 2) Выделить минобороне рф на безоплатной основе земельный участок для "асвабадителя" 1х2 и на глубину 2 м.
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1) целыми останутся только "противоминные ботинки". 2) слишком щедро.
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А что там с теми костюмами,которые назработали наши умельцы?Уже всех оснастили или рашикам технологию продали?А то показать показали и тишина.Только баркасы в"боевые"корабли переоборудуют за несколько десятков миллионов долларов,а как решили проверить,что там за переоборудование такое грандиозное,дЫк сразу сожгли нах!!!
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...и фуфірь емкостью стограмм с боярою (поєтому и сотник)
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КАк уничтожить венгрию.

Чтобы вступить в нато украине нужно уничтожить венгрию за 50 лет и заместить их население жопниками и залетниками.
1. Требовать проведения лгбт-гей парадов для рекламы для венгерских детей и замещения ихней сексуальной прошивки выживания на имитированную жопниковскую. Уже сегодня они увели радугу, цвета радуги и занятия спортом(как негры засрали даже название "негры" и сами от него шарахаются) от всеобщего под свои знамена общетолпового восприятия толкования. Тоесть все эти понятия и предметы уже начинают ассоциироваться с гамасятиной.Продолжать захватывать и другие сферы в сознании толпы венгрии. Чтобы гамасятина стала нормой в венгрии, а кто против должны объявлены как второй криминальный сорт.
2.Навязать венгрии высокие права женщинам, белых мужиков загнать под шконки по правам, чтобы стали запуганной шерстью и были заняты лизанием песты бабам, а не требовали у орбана величия по прошлых временах до первой мировой. Реклама гейства по зомбоящику и в школы, кто противится объявить врагом прогрессивности.
3.Геи постепенно должны проникать во все высшие руководящие должностя и зомбоящик венгрии. все основные и развлекательные программы в венгрии должны вести гамасеки для рекламы гамасятины для детей и запретить реагировать взрослых венгерских нациков.
Так как интересы у них уже другие, им выгодно для жопных дел будет завлекать больше жопников с других стран африки и азии. За некоторое время некому будет отстаивать нац интересы, так как они гамасякам нах не нужны и потому начнут сливать нац политику и вот тогда украине можно будет вступить в нато.Возможно эти процессы в венгрии идут давно, лет 10-20 осталось до нейтрализации венгрии, как содомисты нейтролизировали поздний рим, а потом венгрию уже некому будет защищать, как некому было защищать римскую империю от варваров.
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Якщо таке вже є у арміях НАТО, то технологію могли просто сфіздити..... При чому копії москалів набагато гірші ніж у китайців....

Якщо це УНІКАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА ЛЄГЄНДАРНИХ РУССКІХ РУКАЖОПОВ і АНАЛОГОВ НЄТ В МІРЄ, то будьте певні, що це - ТУФТА, черговий РАЗПІЛ БАБЛА, а деталі куплені на АЛІЕКСПРЕСІ))))
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Украине надо реально без пиара развивать беспилотники и робототехнику в современных войнах за ними будущее, а не за авианосцами ,подлодками и танками, маленькая умная машинка сможет их победить
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Скажите пожалуйста, а еще меньшей машинки у вас не найдется?
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А вы знаете от куда этот "ум" в машинах берется?
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А вы знаете от куда этот "ум" в машинах берется?
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немного знаю ,так как сам делаю радиоуправляемые кораблики У Росії анонсували нове екіпірування для військових: воно захищатиме від мін і тепловізорів - Цензор.НЕТ 5449
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войны будущего будут вестись боевыми роботами
поэтому вся эта херомантия - лапша на уши товаришша путина
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После зимнего пикселя цвета змея с которым русня борется но он их побеждает У Росії анонсували нове екіпірування для військових: воно захищатиме від мін і тепловізорів - Цензор.НЕТ 8257
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фунфырик бы в сухпай лучше положили!!!.... говно-петушиные войска)))
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Противоминные... противотепловизорные... Остаётся только поверх всего этого протиозачаточное изделие надеть, чтобы отряд гандонов невидимо наступал
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Сотник... Ратник... Сратник...
Похоже это из той же серии что и мультики про ядерные ракеты. Чем бы биомусор не тешился, лишь бы за деньги вопросы не задавал. Не думаю что кто-либо в мире ещё серьёзно ведётся на эти "анало говнет", так что скорее всего для собственной биомассы. Их утилизуют на Донбассе с регулярностью, вот им и поднимают боевой дух таким образом.
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ППЦ... Срочно увольняюсь! Это же ХИЩНИКИ!
А противоминные ботинки это как? Ногу не отрывает и она не улетает, улетает РАТНИК целый и невредимый? ХОЧУ ПОСМОТРЕТЬ!!!
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А шо там смотреть, я вас умоляю. Кацап - в мотлох, а ботиночки как новенькие, начищены и в них отражаются звезды. У Росії анонсували нове екіпірування для військових: воно захищатиме від мін і тепловізорів - Цензор.НЕТ 4807
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маленькая умная мина залегла на дне океана и ждёт команды
получив сигнал, она всплывает и поражает корабль или подводную лодку противника - оператор контролирует процесс
маленький умный спутник по команде оператора сбрасывает атомную бомбу на объект противника с высоты 60 км - время подлёта боеголовки 3 минуты
маленькая умная машинка подгоняется к передовой и после включения аппаратуры распространяет на окопы противника импульсы ужаса и страха - враги не выдерживают и корчатся в мучениях, пока мимо них проходит автоматизированная бронетехника наступающих
маленький умный самолёт барражирует небо в ожидании команды - и наносит смертельный удар по объекту врага
всё это происходит в то время, когда россиянские солдаты примеряют на себя противоминные подгузники
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Ратник в последней разрабатываемой версии стоил до ***...ни зелени, в серию не пошёл бо дорого, этот будет ещё дороже, шарят у них бабло пилить под то чего не будет никогда, бо когда появится то уже будет нихера не актуален
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В общем ясно: Шойгу посмотрел очередной американский фильм про военных 20-ти летней давности и ищет повод снять такой же.
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***** не забудь снабдить развывающюеся табой маладые республики лугандон и дыру, а то они во вьетнамках на посту стоят.
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обеспечить кацапа туалетной бумагой - и незаметность бойца Мокши возрастёт в разы..
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ России анонсировали новую экипировку для военных: она будет защищать от мин и тепловизоров
 
 
 
 
 
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