 ЦИК с помощью жеребьевки определил порядок размещения партий в бюллетене. СПИСОК

Об этом сообщает "Опора", передает Цензор.НЕТ.
В жеребьевке приняла участие 21 партия, за каждой из которой был закреплен порядковый номер в бюллетене.
- "Оппозиционный блок"
- "Сила и честь"
- ВО "Батькивщина"
- "Патриот"
- "Сила людей"
- "Оппозиционная платформа - За жизнь"
- "Партия зеленых Украины"
- ВО "Факел"
- Объединение "Самопомич"
- "Европейская Солидарность"
- "Украинская стратегия Гройсмана"
- "Гражданская позиция"
- "Социальная справедливость"
- "Слуга народа"
- "Сила права"
- "Радикальная партия"
- "Партия Шария"
- "Голос"
- "Независимость"
- "Аграрная партия"
- ВО "Свобода"
Следует также отметить, что согласно судебным решениям возможно повторное рассмотрение регистрации некоторых партий, например, "Движения новых сил" Михеила Саакашвили. Если партия будет зарегистрирована, жеребьевку нужно будет проводить заново.
У слуги колоМойшы другого быть не должно...
СЬОГОДНІ ЦВК ПРОВЕЛА ЖЕРЕБКУВАННЯ ПАРТІЙ БЕЗ РНС Вони ДО ЖЕРЕБКУВАННЯ мали зареєструвати РНС на базі рішення Суду І могли паралельно подати касацію до ВСУ Але вони вчинили по своєму порушивши ст.157ч.3 та ст.382ч.3 Тим самим вони підвели себе під відкриття КС по цим двом статтям
Прибрежный Лис @ponaduse
Прибрежный Лис Ретвитнул(а) Сергей Даншин
@ZelenskyyUa Зеленский,у нас каждый чиновник теперь будет знать что может не выполнять решения суда! А потеря доверия людей аукнется всей вашей команде на выборах 21 июля! Ruslan-Lev @RuslanLev76ZRA
Ruslan-Lev Ретвитнул(а) Boris Borisenko
А Зе повний рот води набрав !!! Давай гарант конституцii тримай так i надалi !!! Будуть тобi i голоса на виборах та iмпiчмент
Не знаєш як діяти, дій по Закону. От ЦВК і діє по Закону.
По сути это они должны судится за плагиат с новоделом, Слугой
и если ..... то кого рекомендуют
шоб голоса не ушли в унитаз
Пошла страна в разнос благодаря 75- процентным. И тут уж не виноваты ни европы с америками , а сильно хитро-мудрый украинский нарид. История его ничему не учит. Даже кровь своих сыновей.
Впервые за все годы независимости не верю в мудрый народ
И ПАМЯТЬ НЕ СЛУЖИТ УМУ,
история ходит по кругу
из крови - по грязи - во тьму...