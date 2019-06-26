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 Политика Украины
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 ЦИК с помощью жеребьевки определил порядок размещения партий в бюллетене. СПИСОК

Состоялась жеребьевка, которая определила порядок размещения партий в бюллетенях на выборах в Верховную Раду 21 июля.

Об этом сообщает "Опора", передает Цензор.НЕТ.

В жеребьевке приняла участие 21 партия, за каждой из которой был закреплен порядковый номер в бюллетене.

  1. "Оппозиционный блок"
  2. "Сила и честь"
  3. ВО "Батькивщина"
  4. "Патриот"
  5. "Сила людей"
  6. "Оппозиционная платформа - За жизнь"
  7. "Партия зеленых Украины"
  8. ВО "Факел"
  9. Объединение "Самопомич"
  10. "Европейская Солидарность"
  11. "Украинская стратегия Гройсмана"
  12. "Гражданская позиция"
  13. "Социальная справедливость"
  14. "Слуга народа"
  15. "Сила права"
  16. "Радикальная партия"
  17. "Партия Шария"
  18. "Голос"
  19. "Независимость"
  20. "Аграрная партия"
  21. ВО "Свобода"

Читайте также: "Слуга народа", "ОП - За життя", "Батькивщина", "Европейская Солидарность", "Голос" и "Сила и честь" преодолевают 5% барьер, - опрос "Деминициатив" и Центра Разумкова

Следует также отметить,  что согласно судебным решениям возможно повторное рассмотрение регистрации некоторых партий, например, "Движения новых сил" Михеила Саакашвили. Если партия будет зарегистрирована, жеребьевку нужно будет проводить заново.

Источник: https://censor.net.ua/n3134376
 
 
 Топ комментарии
 
а "Слуга Урода" спасение? беда в том, что тупая биомасса всегда гадит, а разгребают и рискуют жизнью настоящие патриоты.
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1, 6, 10, 11, 16 та 17 - однаковісіньке зло для України..
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1, 6, 10, 11, 16 та 17 - однаковісіньке зло для України..
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а "Слуга Урода" спасение? беда в том, что тупая биомасса всегда гадит, а разгребают и рискуют жизнью настоящие патриоты.
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Поэтому у 14 и 6 в Николаеве офис в одном кабинете 😀 Зебилы такие зебилы
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Сааку таки прокидали. ЦИК с помощью жеребьевки определила порядок размещения партий в бюллетене - Цензор.НЕТ 8881Не понял, что не стоит откусывать свои пару % от того, кто смилостивился и вернул гражданство.
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"Если партия будет зарегистрирована, жеребьевку нужно будет проводить заново."
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А сенсу? В цього РНС пів відсотка довіри. Тільки осоромляться. А так, хоч збережуть обличча
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жаль слуга урода 13 номер не отхватил, их цифра, впрочем 14 тож номер фуфловый
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можно сэкономить на краске, и коротко ШУТ
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Их номер 6..
У слуги колоМойшы другого быть не должно...
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зато ПЕТЮхи ПЕСячьи получат свои опущенские 5% и заткнутся как отбросы на уровне шума
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5%? Это, если очень повезет и порохатый опять фальсифицирует все, что только можно и нельзя.
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Ледокоин Гетьмана‏ @YevhenS

СЬОГОДНІ ЦВК ПРОВЕЛА ЖЕРЕБКУВАННЯ ПАРТІЙ БЕЗ РНС Вони ДО ЖЕРЕБКУВАННЯ мали зареєструвати РНС на базі рішення Суду І могли паралельно подати касацію до ВСУ Але вони вчинили по своєму порушивши ст.157ч.3 та ст.382ч.3 Тим самим вони підвели себе під відкриття КС по цим двом статтям

Прибрежный Лис‏ @ponaduse

Прибрежный Лис Ретвитнул(а) Сергей Даншин

@ZelenskyyUa Зеленский,у нас каждый чиновник теперь будет знать что может не выполнять решения суда! А потеря доверия людей аукнется всей вашей команде на выборах 21 июля! Ruslan-Lev‏ @RuslanLev76ZRA

Ruslan-Lev Ретвитнул(а) Boris Borisenko

А Зе повний рот води набрав !!! Давай гарант конституцii тримай так i надалi !!! Будуть тобi i голоса на виборах та iмпiчмент
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А як же РухНовихСил - чи для ЦВК рішення суду не указ ?!
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когда было решение суда и когда закончилась регистрация
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Для ЦВК рішення продажного суду не указ, тому що є Закон, згідно з яким кандидат має проживати останні пять років в Україні.
Не знаєш як діяти, дій по Закону. От ЦВК і діє по Закону.
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Так это ж правильный пацанский блок, а не какой-то "ЗаЖОП" у которого №6 ЦИК с помощью жеребьевки определила порядок размещения партий в бюллетене - Цензор.НЕТ 5475
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По количеству проголосовавших за 10 и 11 можно узнать число граждан с IQ меньше 25.
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Партия Шария... вообще в этом ЦИК ничего святого, глумятся на народом
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почему "слуга народа" не судится с "клоном" - "партией зеленых"?!
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Зебил, зеленые на политической арене Украины давным давно.
По сути это они должны судится за плагиат с новоделом, Слугой
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Вовочка молчит.. Ну молчи, молчи... Похоже ты решил просрать всё и сразу ЦИК с помощью жеребьевки определила порядок размещения партий в бюллетене - Цензор.НЕТ 7936
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Был Керенский, теперь Зеленский. В истории все повторяется.
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ВО "Свобода" должны провести независимый, свой, опрос за 2-3 дня перед голосованием
и если ..... то кого рекомендуют

шоб голоса не ушли в унитаз
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21 партия.Курам на смех.В новой конституции надо что-то делать.Постоянные рулоны туалетной бумаги вместо бюллетеней.Многие партии -фейки идут ,чтобы поторговать местами в избирательных комиссиях?Не выиграю,но нагажу.
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А портия Шария никого не смущает и не возмущает?
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Шарий - кучка дерьма. Все мимо проходят и нос зажимают.
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При нынешних уже никого ничто не удивляет - ни Портнов з фильтрационными лагерями, ни Дубинский с газовыми камерами, ни Богдан на котором клейма негде ставить, не переименование проспекта в честь садиста Жукова, ни просер в ПАСЕ, ни понаехавший Бабломойский с Онищенком...ни....
Пошла страна в разнос благодаря 75- процентным. И тут уж не виноваты ни европы с америками , а сильно хитро-мудрый украинский нарид. История его ничему не учит. Даже кровь своих сыновей.
Впервые за все годы независимости не верю в мудрый народ
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Чекаємо реєстрацію партії Саакашвілі, ото будуть пукани рвати порохняві імбецили.
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Где лгут и себе и друг другу,
И ПАМЯТЬ НЕ СЛУЖИТ УМУ,
история ходит по кругу
из крови - по грязи - во тьму...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦИК с помощью жеребьевки определил порядок размещения партий в бюллетене. СПИСОК
 
 
 
 
 
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