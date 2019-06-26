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 Политика Украины
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Все про:Минобороны (5787) обыск (1285) Труба (99) ГБР (375)

 ГБР проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн, - Труба (обновлено)

Сотрудники Госбюро расследований (ГБР) и Генпрокуратуры Украины проводят в среду около 40 обысков по местам проживания ряда должностных лиц Минобороны, работников коммерческих структур и в офисных помещениях в рамках расследования уголовного производства о закупке для нужд Вооруженных сил Украины имущества по завышенным ценам.

Об этом заявил директор ГБР Роман Труба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"ГБР вместе с Департаментом защиты экономики и Генпрокуратуры по месту проживания должностных лиц Минобороны, коммерческих структур, в офисных помещениях... В рамках уголовного производства по фактам закупок имущества по завышенным ценам для Вооруженных сил", - заявил он на брифинге в среду в Киеве.

"По предварительной информации, сумма убытков, нанесенных государству, на данное время составляет около 100 млн грн", - сказал Труба, пишет Гордон.

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Он отметил, что это могло поставить под угрозу жизни украинских военнослужащих. 

"Например (и это только некоторые примеры, которые нами были установлены, и сейчас собираются доказательства для подтверждения этих фактов) закуплены 20 тыс. бронежилетов. По предварительной информации, три из пяти бронежилетов простреливаются. Закуплены 100 тыс. комплектов военной формы по завышенным ценам. И только стоимость одного элемента одежды завышена на сумму около 10 млн грн. Были закуплены палатки, которые непригодны для использования. Перечень таких непригодных вещей, которые были закуплены для ВСУ, достаточно большой", - сказал глава ГБР.

По словам Трубы, точная сумма ущерба будет известна после проведения экспертиз.

В свою очередь директор теруправления ГБР в Киеве Руслан Марчук добавил, что бронежилеты изъяты на воинских складах и они не поступили на вооружение украинской армии.

Отвечая на вопрос о том, кто является производителем этих бронежилетов, Марчук сказал, что пока следствие не может сообщить эту информацию.

Труба уточнил, что договор на поставку бронежилетов был подписан в начале этого года. Досудебное расследование проводится около двух месяцев.

Он также сообщил, что в ходе обысков изъято 11 тысяч бронежилетов.

По словам директора ГБР, в преступную группу входили должностные лица Минобороны и частных структур, однако пока подозрение никому не предъявлялось.

"Все лица, у которых проводятся обыски, являются свидетелями. Подозрение я никому не предъявлялось", - подчеркнул Труба, отвечая на вопрос о том, на каком основании проводились обыски у бывшего внештатного советника пятого президента Украины Петра Порошенко, экс-помощника министра обороны, кандидата в народные депутаты от партии "Европейская Солидарность" Юрия Бирюкова.

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"Процессуального документа в настоящее время в отношении кого-либо не составлено, подозрение не выдвигалось", - добавил он.

Также директор ГБР отверг политическую подоплеку в деле о закупке имущества для Минобороны.

"О каком политическом преследовании можно говорить, когда оперативные мероприятия проводились на протяжении года... никаких политических намерений в этом уголовном производстве нет", - сказал он.

Ранее "Европейская Солидарность" заявила про обыски у кандидата Бирюкова. Отметим, что ранее Бирюков был помощником министра обороны по вопросам вещевого обеспечения ВСУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3134375
 
 
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Политычни переслидування, реванш... Ви все брешете!11
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Посмотрим, если посадят Рюкзакова, значит можно поверить, что это не одна шайка.
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Аваков неприкасаем. Он нужен для противодействия попыткам устроить госпереоворот агрессивным меньшинством конченных порохоботских мразей.
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"завышенные цены" это дело труба, как можно доказать что цены завышены если все через тендеры закупается
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зробити експертну оцінку це прокуратура робить і не тільки
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экспертная оценка цены? интересно какая будет экспертная оценка цены айфона, например...
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ти як малий дивлячись яка модель можна й умовне гівно купити за 20 тис
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бирюков таки влип)) "реваншисты" взялись за мародёров.
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А где расследование о вышках Бойко? Или с Киваловыми и компани ему только по пути?
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У Юри запитайте і Петра!!! За 5 років УЖЕ МОГЛИ БИ і розслідувати.
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а потому что нельзя пойти в магазин и купить, нужно выбирать из участников тендера
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Свинарчуки везде свой след оставили,ловите их.
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если оставили, если доказательства будут реальные и суды заслуживающие авторитета а не выпускающие рыгов и сажающие попередников - тогда да ! обоими руками за!
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Что за банальщина,подключай извилины,будь интересен.
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Если всего на 100 лимонов, значит у Бени не проводят.
Он только на дизтопливе 20 лярдов наварил.
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RedWhite_heart

@RedWhite_heart


Я досі пам'ятаю, як Бєня спас Україну і заправив армію своїм паливом... по 16.50 при ринкових 11.50. Скажіть, я дуже злопам'ятний? Чи мєлочний?
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я, например, не злопамятный с всё записываю и храню вечно в архивах.
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А Сивочолий головнокомандувач ні сном ні духом не відав...)))
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Документально звичайно ж ні. Він же не дурень. Дурень ніяк не може стати мілліардером, перебуваючи на держслужбі. Так що до нього навряд чи доберуться...
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Классическая схема-разводняк от соевых.
Что характерно, как только подобные факты начинают всплывать на поверхность - тут же начинается соевое нытье про голу-босу армию и про то что лучше было переплатить.
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Ага. Строго под выборы. Потму что 100 миллионов - это 4 милиона долларов. Можно придолбаться к чему у годно, при закупках в сотни миллионов. А потом кто после выборов то вспомнит? Главное зомяков развести.
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А порошенковский свинарник уже забыт? ГБР проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн, - Труба - Цензор.НЕТ 2539
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Якщо три з п'яти бронежилетів прострілюються - то це "політичне переслідування" , прихильники петі, чи свідоме посягання вбивство воїна ЗСУ?
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а чем гбр занималось при порошенко? труба ВНЕЗАПНО роботун включил? чует жепой что скоро сядет
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вот вам и ответ ,почему мы уже надоели Европе ,за красивой ширмой патриотов и реформаторов профессиональные воры ,это вам не шапки тырить
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Да, беня танчики запрвлял в 14м году по сильно завышеным ценам.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГБР проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн, - Труба (обновлено)
 
 
 
 
 
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