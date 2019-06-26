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 Общество
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 Обвиняемого по делу штурма Майдана экс-главу УСБУ Щеголева отпустили под домашний арест

Защита смогла убедить суд в том, что нет побега Александра Щеголева. Его обязали носить электронный браслет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание Insider.

На Щеголева возложили обязанность носить электронное средство контроля. Судья отметил, что данное постановление суда не подлежит обжалованию в апелляции.

В начале заседания защитники просили изменить Щеголева меру пресечения на любую не связанную с содержанием под стражей.

Защищающий его пророссийский адвокат Рыбин заявил, что никаких рисков не существует. Он ссылался на два недавних решения Конституционного суда, в частности, о возможности обвиняемым обжаловать меру пресечения.

В то же время прокурор Супрун акцентировал, что не предоставлено никакой информации, которая бы опровергала бы наличие рисков.

"Я хочу обратить внимание на циничность подхода защиты к исследованию эфира телеканала. Я хочу напомнить, что мы имели возможность смотреть в онлайн режиме факты совершения преступлений. Мы видели разные последствия действий спецназовцев", - говорит он.

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Впрочем, Шевченковский суд постановил удовлетворить ходатайство стороны защиты. Суд изменил меру пресечения Щеголеву на круглосуточный домашний арест.

В комментарии Insider прокурор сказал, что на Щеголева будут возложены все предусмотренные нормами обязанности, включая ношение электронного браслета.

По его словам, Щеголев уже сегодня выйдет из СИЗО.

Кроме того, сегодня суд продолжит исследование видеодоказательств, в частности, завершит просмотр эфира "5 канала".

Прокурор обратил внимание, что на видео изображена фаза активного наступления на свободное собрание граждан. Из громкоговорителя тогда прозвучало обращение к женщинам и детям о том, что на Майдане в Киеве будет проводиться антитеррористическая операция.

На видео также видно, как беркутовцы бросали камни в активистов Майдана. Зафиксировано также применение водометов против активистов.

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Прокурор отметил, что на видеозаписи телеэфира видно, как протестующие защищали себя. "Когда правоохранители на Майдане начали применять помповые ружья, люди начали защищаться всеми возможными подручными средствами", - говорит прокурор Александр Супрун.

Адвокат Валентин Рыбин отрицает наступление правоохранителей на активистов. Мол, на видео нет этого момента.

"Мы смотрим кино, ваша честь. И ничего больше", - заявил он.

"Всем этим пренебрегали руководители штабов, в том числе Щеголев. Впоследствии уже были погибшие. Об этом сообщали уже все СМИ. Но не было остановки штурма. Более того - они применяли уже все подразделения спецподразделений", - акцентировал прокурор.

Напомним, Александра Щеголева обвиняют в организации и осуществлении силового штурма протестующих на Майдане путем проведения антитеррористической операции, в том числе ее силовой фазы в Доме профсоюзов. Щеголев был взят под стражу 20 августа 2015.

Источник: https://censor.net.ua/n3134374
 
 
 Топ комментарии
 
привіт вам, зебіли) Усталі ат вайни?
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Расстреляли сотню человек в центре европейской столицы среди бела дня и никто не наказан
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привіт потужно реформованому пеціному суду та прокуратурі. вишенька на торті рошен
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зебілізм крепчав, Зе біли й далі думали про голобородьковатність Зе
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У вас порохоботов кто не за пэтра те кацапы,только вы ылитные арийцы
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Такое впечатление что судьям дали отмашку.
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так что ждем возвращения хфедоровича???
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Расстреляли сотню человек в центре европейской столицы среди бела дня и никто не наказан
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Дык один зебил никак следственный эксперимент провести не может.
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Когда представят к правительственной награде? Это будет первый, награждённый лично зю?

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Anton Sanchenko‏ @AntonSanchenko 51 минуту назад

Згадуєм, згадуєм узус 90-х.
Те, що вони зараз роблять з країною, називається кошмарити.
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Ленин всегда живой ,Ленин всегда со мной,глянешь на Вову и чё то пионер лагерь вспоминается и радостно, .и грустно,хотя бы на следующее утро не проснуться в таком пионар лагере Обвиняемого по делу штурма Майдана экс-главу УСБУ Щеголева отпустили под домашний арест - Цензор.НЕТ 1209
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Еще один замечательный человек, незаслуженно пострадавший от киевской хунты....
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Послезавтра окажется в Крыму, как и Садовник.
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К узеленскому вопросов не было изначально понятно шо это кусок тупого говнища . СТРАНУ ПРОСРАЛИ 72 процента ЗЕБИЛОВ и вот к ним есть вопросы . Шо собираетесь предпринимать а хомяки ?
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они не по этому делу, они хотят кушать. ЭТО ВСЕ ЧЕГО ОНИ ХОТЯТ.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоОбвиняемого по делу штурма Майдана экс-главу УСБУ Щеголева отпустили под домашний арест
 
 
 
 
 
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