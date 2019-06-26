 Обвиняемого по делу штурма Майдана экс-главу УСБУ Щеголева отпустили под домашний арест

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание Insider.

На Щеголева возложили обязанность носить электронное средство контроля. Судья отметил, что данное постановление суда не подлежит обжалованию в апелляции.

В начале заседания защитники просили изменить Щеголева меру пресечения на любую не связанную с содержанием под стражей.

Защищающий его пророссийский адвокат Рыбин заявил, что никаких рисков не существует. Он ссылался на два недавних решения Конституционного суда, в частности, о возможности обвиняемым обжаловать меру пресечения.

В то же время прокурор Супрун акцентировал, что не предоставлено никакой информации, которая бы опровергала бы наличие рисков.

"Я хочу обратить внимание на циничность подхода защиты к исследованию эфира телеканала. Я хочу напомнить, что мы имели возможность смотреть в онлайн режиме факты совершения преступлений. Мы видели разные последствия действий спецназовцев", - говорит он.

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Впрочем, Шевченковский суд постановил удовлетворить ходатайство стороны защиты. Суд изменил меру пресечения Щеголеву на круглосуточный домашний арест.

В комментарии Insider прокурор сказал, что на Щеголева будут возложены все предусмотренные нормами обязанности, включая ношение электронного браслета.

По его словам, Щеголев уже сегодня выйдет из СИЗО.

Кроме того, сегодня суд продолжит исследование видеодоказательств, в частности, завершит просмотр эфира "5 канала".

Прокурор обратил внимание, что на видео изображена фаза активного наступления на свободное собрание граждан. Из громкоговорителя тогда прозвучало обращение к женщинам и детям о том, что на Майдане в Киеве будет проводиться антитеррористическая операция.

На видео также видно, как беркутовцы бросали камни в активистов Майдана. Зафиксировано также применение водометов против активистов.

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Прокурор отметил, что на видеозаписи телеэфира видно, как протестующие защищали себя. "Когда правоохранители на Майдане начали применять помповые ружья, люди начали защищаться всеми возможными подручными средствами", - говорит прокурор Александр Супрун.

Адвокат Валентин Рыбин отрицает наступление правоохранителей на активистов. Мол, на видео нет этого момента.

"Мы смотрим кино, ваша честь. И ничего больше", - заявил он.

"Всем этим пренебрегали руководители штабов, в том числе Щеголев. Впоследствии уже были погибшие. Об этом сообщали уже все СМИ. Но не было остановки штурма. Более того - они применяли уже все подразделения спецподразделений", - акцентировал прокурор.

Напомним, Александра Щеголева обвиняют в организации и осуществлении силового штурма протестующих на Майдане путем проведения антитеррористической операции, в том числе ее силовой фазы в Доме профсоюзов. Щеголев был взят под стражу 20 августа 2015.