 Почему у ГБР не возникает вопроса к тем, кто годами грабил украинское войско, и политикам, которые привели в Украину "русскую весну"? - Петров

Об этом заявил участник боевых действий на Донбассе, член команды партии "Европейская Солидарность" Алексей Петров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт политсилы.
"Я был волонтером с марта 2014 года. Я помню, в каком состоянии было украинское войско: железные каски времен СССР, резиновые тапочки, советские рации... На каждого волонтера, такого как Юрий Бирюков, люди возлагали очень большие надежды. Родители наших бойцов просили приобрести любой ценой бронежилеты, кевларовые каски, тепловизоры... И таких родителей были тысячи. Мы помним, как вся Украина собирала на это деньги. Сейчас почему-то в ГБР возникли вопросы к одному из лидеров волонтерского движения. А почему у ГБР не возникает вопрос к тем, кто годами грабил украинское войско - бывшим министрам обороны, бывшим начальникам Генерального штаба, политикам, которые привели в Украину "русскую весну"?", - заявил Алексей Петров.
Алексей Петров отметил, что решение о проведении обыска было принято сразу же после регистрации Юрия Бирюкова кандидатом в народные депутаты от партии "Европейская Солидарность".
Напомним, 26 июня партия "Европейская Солидарность" сообщила, что у Юрия Бирюкова проходят "несанкционированные обыски".
Чучело порохоботское отмазывает мародера-младшего Бирюкова.
ЛЮБОЙ украинец помнит, как Беня уничтожал добробаты в Иловайском котле..
еще раз: командир батальона, с царапиной на заднице но в сознании и хорошо выспавшийся по дороге на Киев - находясь в 500 км от своих гибнущих бойцов - постит в открытый доступ информацию о расположении и силах своего батальона в ФБ.
Напомню, на то время ВСЕ добробаты НЕ подчинялись ВСУ и Порошенко.
А были в полном подчинении у Коломойского.
И Коломойский, руками Семенченко - кинул добробаты на захват элекстростанции и ряда других объектов (интересы Коломойского), БЕЗ согласования даже с Генштабом.
За Семенченко, как и за Парасюком - стоял и стоит Коломойский.
А теперь подумаем, не было ли это тем самым спусковым крючком, когда Кремль, видя угрозу освобождения Донецка украинской армией, - принимает решение о вторжении? По дате - сходится.
Дальше события развивались снежным комом - от отсутствия резервов чтобы прикрыть наступления на всех направлениях из Расеи - на Донецк и Луганск (с юга и востока) до предательства и побега Литвина.
а то что евреи решили искоренить Украину далеко не новость... вот только как бы им не пришлось в ближайшей перспективе вкушать "!Холокост дубль 2" Бог их любит... но Бог их и наказывает постоянно... но они наглы тупы бездарны ворье жлобье из фирменная фишка и к тому же повально тупые причем лидируют и по части умственных растройств и деградаций личности... а причина- развитие в еврейском социуме инцестов кровных браков и сношений... а ВОРВОАТЬ ДЕНЬГИ ДЕЛАТЬ ПРОЦЕНТЫ С ВОЗДУХА ДЛЛЯ ЭТОГО УМА МНОГО НЕ НАДО ГЛАВНОГЕ ДО АФЕРЫ НАЧИНАТЬ ЕВРЕЯМ ПЕРВЫМИ КРИЧАТЬ ВЭЙ ВЭЙ ЕВРЕЕВ ПРЕССЛЕДУЮТ ....в руском варианте это- кто кричит громче всех -Украли! -вор и кричит так и евреи... и великие грешники евреии также ...за руп готовы веровать в иного Бога и Дьявола если им сие выгодно.. странный народец рядом с ромами акуурат им место в табелях об иерархии народов нацийи этноса Земли...
И отвлечь зебилов от неудобных вопросов по тарифам и "избранникам"
https://censor.net.ua/resonance/3134268/chi_vi_slugi_lyudi_vavrisha_pavlyuka_dti_regonalv_sldi_avakova_chastina_3
Чиї ви, слуги? Люди Вавриша і Павлюка, діти регіоналів і сліди Авакова. Частина 3
Оно чувствуют себя прекрасно. Живут сытно, в большом достатке. И это только МО, без НГШ и замов с командующими видами и родами Войск. К ним вопросов нет?
Если очень захотеть, можно в космос полететь,
Если очень захотеть, можно в космос полететь,
Каждый может стать пилотом,
Чтобы управлять самолетом,
Я согласен прямо завтра,
Превратиться в космонавта,
Ты не видел жизнь на Марсе,
Поскорей давай - одевайся,
Набери с собой побольше меди,
Полетели со мной на ракете.
А все просто - соєва ботва просто отримує по заслузі Как выглядит реванш
вот свежак и по другому направлению - Аудит заводу "Укроборонпрому" виявив зв'язки з РФ і махінації з офшором та землею. но виноват сами знаете кто)).
Почему так?
Украинцы, неужели снова просрём незалежнисть, как и 100 лет назад?
-4х артарсеналах,высаженых в воздух
-2х котлах
-2х стратегических городах
-диком контрабасе в обе стороны
-мэрах и политиках-сепарах,с которыми твой шеф имел гешефт
или слишком хорошо платят?
у Рычковой не спрашивай,она не знает.
Но реванша не будет, не волнуйтесь. А будет со всеми этими "реваншистами" то, что и бывает со всеми предателями...
У 2017 році ЮВТ робить обмовку з приводу виборів президента, розповідаючи, що об'єднаний олігархат готує свого кандидата, який цитую "поняття зеленого не має а ні в економіці, а ні в політиці". Тоді ведуча подумала і озвучила прізвище Вакарчука. Хоча в той же час, трохи згодом поступає інформація, що Святослав вчиться у якомусь виші у Лондоні.
3 роки назад на екрані 1+1 з'явився телесеріал "Слуга народу". У ролі президента ВОЗ. Все легко і чудово, смішки смішками, але тоді перші думки про Президента Зеленського промайнули у кожного третього глядача. В той же час ефір плюсів починає цілковито і повністю заповнюватися обличчям майбутнього гаранта - Вечірній квартал, Вечірній Київ, Ліга сміху і т.д. 100% ротація серіалів, розважальних передач та фільмів з ВОЗом.
В цей період всі новини на усіх олігархічних каналах транслюють хоча б один сюжет про "косяки" влади на різних рівнях.
Добробати блокують залізничні сполучення під егідою "зупинити торгівлю з окупантами". Сьома Семенчкнко і Ко активно виступають із заявами, що влада наживається.
Так звані добробати Донбас, Азов, Дніпро 1 і 2 були створені ІВКоломою, і суперечливою думати, що вони мали ціль зберегти Дніпропетровську область. Насамперед, офіс Приватгрупи знаходився у Дніпрі, тому скоріше був банальний захист своїх активів, а не населення, як багато хто досі вважає.
Розкрадання Приват Банку у 5.5 млрд зелених підтверджено аудитом Kroll, але враховуючи, що цей банк зайняв майже всю нішу бюджетників і не тільки, закриття його "поклало" б всю банківську систему. У той же час активно капіталізують державний Ощад, як альтернативу відомого банку.
Повернення Укрнафти у державу став остаточним ляпасом Коломойському, який із своїм партнером Боголюбовим швидкоруч покидають кордони України.
Фірташ під санкціями у Австрії, яку покидати не збирається через тиск ФБР, яке намагається отримати екстрадицію для суду.
У 2014 ПОП разом з Кличком літали до нього - домовлятися. Бо не секрет партія УДАР і боксер лобіювали інтереси Фірташа. Тоді, як виявилося, президентство в обмін на контроль Києва.
Пінчук "найінтелегентніший" з усіх, тихенько зайняв позицію вичікування до кінця 2018 та початку 2019.
Розкачування населення невдоволенням влади досягає апогею в кінці 18го, коли лиса балакуча голова, що займалася пів життя шахрайством, записує змонтовано та зрежисоване інтерв'ю із Зеленським. Активно поширюжться в мережі і ось вуаля, молодь ютуба та інстаграма "хавають" нового кандидата, ще до його офіційної заяви.
Паралельно за ці роки активності наберають блогери такі як Наумич, Дубінський, що шатають у своїх зверненнях бляхерів, кабмін, дороги, ціни, а згодом і самого ПАП.
31 грудня в ефірі плюсів замість привітання Президента на екрані голос хриплого коали, що повідомляє про своє балотування. І, еврика, під шампанське та бутерброд з червоною ікрою, "зубожілий" народ попадає на гачок нового обличчя.
Наступні 3 місяці відверто по всім каналам починається чорнуха в сторону Пороха та його оточення, фієрія - розслідування Бігуса по Оборонпром. (До речі інформацію якому злити міг сам Матіос, щоб залишитися при посаді наступні 5 років - чувак непогано збагатився).
Вся кампанія Зеленого будується на відеозвернення та маніпулятивними бордами з "кінцем епохи бідності", "ні обіцянок, ні пробачень", "весна - будемо сажати". Жодних програм, жодних реальних дій.
Перед 1-м туром куратори блазня роблять фатальну помилку, випускають на ефір до Мазур, де кандидат ні бе, ні ме. Після чого тактично ховають його від журналістів та людей. З екранів ТВ та соц.мереж транслюють лише гарно зрежисовані відео, де українська мова без проблем, де речення чіткі та вигляд впевненого чоловіка. Рейтинг врятовано, 2й тур виграно.
Пінчук влаштовує зустрічі з впливовими дядьками Європи , презентує хлопця.
Дебати шоу, яке показує дуже "демократичні вибори" для всіх.
Беззаперечну перемогу святкує штаб.
І ось, поїздка в Туреччину, простого "парня з народу" в оточенні чималої охорони, наданої ІВК по "контрактіку". ВОЗ втомлений, треба відпочити, всі 73% підтримують свого кандидата, бо йому ай скільки ще працювати на благо - "знизити тарифи, побудувати дороги, подолати корупцію і загалом перезавантажити систему". Але ж ніфіга. Розумков дав чітке поняття, що то не функція Президента, та зробив месседж майбутнім виборам у Раду, мов "хлопці та дівчата все буде, але треба в раду партію нашу".
Бо зараз це єдиний важіль у нашій державі не пустити все коту під сраку.
Так от з турками, веселками, відпочинком. По дивному збігу обставин святкувати Пасху разом з Зеленським вирішило багато іншої еліти нашої держави - Медведчук, представники Фірташа та Ахмєтова, Боголюбов, Коломойський та деякі риги.
Здається мені, шо нас вже розпиляли. Що кому і як, та хто з ким та над ким. А хлопчику просто дали певні інструкції (сценарій), який треба вивчити та впевнено донести люду, чому нові обличчя це всі тіж старі, тільки з ботексом.
Росія активно кошмарить схід та шатає Україну.
Так от відчуття у мене кепське, що ми на порозі великого шухеру.