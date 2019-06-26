EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Протесты в Грузии Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  2399  97
Все про:обыск (1285) Бирюков (97) Европейская Солидарность (30)

 Почему у ГБР не возникает вопроса к тем, кто годами грабил украинское войско, и политикам, которые привели в Украину "русскую весну"? - Петров

Действия работников Государственного бюро расследований, которые сегодня проводят обыски в доме волонтера Юрия Бирюкова, политически мотивированы.

Об этом заявил участник боевых действий на Донбассе, член команды партии "Европейская Солидарность" Алексей Петров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт политсилы.

"Я был волонтером с марта 2014 года. Я помню, в каком состоянии было украинское войско: железные каски времен СССР, резиновые тапочки, советские рации... На каждого волонтера, такого как Юрий Бирюков, люди возлагали очень большие надежды. Родители наших бойцов просили приобрести любой ценой бронежилеты, кевларовые каски, тепловизоры... И таких родителей были тысячи. Мы помним, как вся Украина собирала на это деньги. Сейчас почему-то в ГБР возникли вопросы к одному из лидеров волонтерского движения. А почему у ГБР не возникает вопрос к тем, кто годами грабил украинское войско - бывшим министрам обороны, бывшим начальникам Генерального штаба, политикам, которые привели в Украину "русскую весну"?", - заявил Алексей Петров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР подтвердило проведение обысков у должностных лиц Минобороны: Труба даст брифинг

Алексей Петров отметил, что решение о проведении обыска было принято сразу же после регистрации Юрия Бирюкова кандидатом в народные депутаты от партии "Европейская Солидарность".

Напомним, 26 июня партия "Европейская Солидарность" сообщила, что у Юрия Бирюкова проходят "несанкционированные обыски".

Источник: https://censor.net.ua/n3134370
 
   
 Топ комментарии
 
то-то зебилы постят слово в слово методички с ботоферм ольгино о 3-5%...
 показать весь комментарий
 
Мої родичі пішли на контракт у ці роки. Дійсно, що нічого не було. Тепер почалися переслідування волонтерів. Що чекати від такої влади?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Чучело порохоботское отмазывает мародера-младшего Бирюкова.
 показать весь комментарий
 
 
чучело лахтинское сшибает милостыньку на Цензор-паперти. держи уже, страждущее, на рюмашку стекломоя. Почему у ГБР не возникает вопроса к тем, кто годами грабил украинское войско, и политикам, которые привели в Украину "русскую весну"? - Петров - Цензор.НЕТ 6046
 показать весь комментарий
 
AIM 7
Чучело порохоботское отмазывает мародера-младшего Бирюкова.
 показать весь комментарий
 
то-то зебилы постят слово в слово методички с ботоферм ольгино о 3-5%...
 показать весь комментарий
 
 
Теперь очередь Коломойского ответь на благодарность пети за не сдачу Днепра
 показать весь комментарий
 
 
только полный лох из ольгино может постить о "несдаче Днепра" Почему у ГБР не возникает вопроса к тем, кто годами грабил украинское войско, и политикам, которые привели в Украину "русскую весну"? - Петров - Цензор.НЕТ 3827
ЛЮБОЙ украинец помнит, как Беня уничтожал добробаты в Иловайском котле..

 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Да и за это стал личным врагом пуйла
 показать весь комментарий
 
 
да-да... верим в сказочки "личного врага". Зебилы, вы реально верите что Беню интересует что-то кроме ДЕНЕГ? Почему у ГБР не возникает вопроса к тем, кто годами грабил украинское войско, и политикам, которые привели в Украину "русскую весну"? - Петров - Цензор.НЕТ 7413 ЕГО ДЕНЕГ.. которые по недоразумению пока что в твоих карманах..
 показать весь комментарий
 
 
Вопрос почему не наказаны те, кто привел в Украину русскую весну и грабили армию нужно задать прошлой власти,которая 5 лет ничего не делал и даже те кто дал указание расстрелять Майдан не посажены. Пусть Пэдря и его партия и его коалиция за это отвечают,уроды.
 показать весь комментарий
 
прикольно спостерігати за істерикою порохобілів ! Почему у ГБР не возникает вопроса к тем, кто годами грабил украинское войско, и политикам, которые привели в Украину "русскую весну"? - Петров - Цензор.НЕТ 6408
 показать весь комментарий
 
 
держи уже, страждущее, напоследок. скоро уволят тя, цапа!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Коломойский единственный из Украинских олигархов на которых РФ не наложила санкции! Не скажешь почему?
 показать весь комментарий
 
 
Угу. И "личный враг *****" спокойно себе жил в Израэле, битком набитом русской агентурой Почему у ГБР не возникает вопроса к тем, кто годами грабил украинское войско, и политикам, которые привели в Украину "русскую весну"? - Петров - Цензор.НЕТ 4746
 показать весь комментарий
 
 
ага, і досі живий, навіть морду наїв некошерну)))
 показать весь комментарий
 
 
Все с ******** жадности началось не перекручивай. Пожалел он Липецкую рошенку
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
зебил, Семенченко завел своих бойцов в котел, а потом, подстреливши себе зад - сидел в ФБ и постил расположение и силы украинских войск в открытый доступ - в ФБ
еще раз: командир батальона, с царапиной на заднице но в сознании и хорошо выспавшийся по дороге на Киев - находясь в 500 км от своих гибнущих бойцов - постит в открытый доступ информацию о расположении и силах своего батальона в ФБ.

Напомню, на то время ВСЕ добробаты НЕ подчинялись ВСУ и Порошенко.
А были в полном подчинении у Коломойского.
И Коломойский, руками Семенченко - кинул добробаты на захват элекстростанции и ряда других объектов (интересы Коломойского), БЕЗ согласования даже с Генштабом.

За Семенченко, как и за Парасюком - стоял и стоит Коломойский.
А теперь подумаем, не было ли это тем самым спусковым крючком, когда Кремль, видя угрозу освобождения Донецка украинской армией, - принимает решение о вторжении? По дате - сходится.

Дальше события развивались снежным комом - от отсутствия резервов чтобы прикрыть наступления на всех направлениях из Расеи - на Донецк и Луганск (с юга и востока) до предательства и побега Литвина.
 показать весь комментарий
 
 
а ник ушлёпка и дату его высера замазал из-за стыда?
 показать весь комментарий
 
Авторитетный источник Женщина с косой. Это из серии ОБС? В смысле Одна Баба Сказала?
 показать весь комментарий
 
 
Очень позитивный сценарий. Если бы ваши слова да Богу в уши....
 показать весь комментарий
 
ГБР ГРАБИМ БЪЕМ РАЗРУШАЕМ......
а то что евреи решили искоренить Украину далеко не новость... вот только как бы им не пришлось в ближайшей перспективе вкушать "!Холокост дубль 2" Бог их любит... но Бог их и наказывает постоянно... но они наглы тупы бездарны ворье жлобье из фирменная фишка и к тому же повально тупые причем лидируют и по части умственных растройств и деградаций личности... а причина- развитие в еврейском социуме инцестов кровных браков и сношений... а ВОРВОАТЬ ДЕНЬГИ ДЕЛАТЬ ПРОЦЕНТЫ С ВОЗДУХА ДЛЛЯ ЭТОГО УМА МНОГО НЕ НАДО ГЛАВНОГЕ ДО АФЕРЫ НАЧИНАТЬ ЕВРЕЯМ ПЕРВЫМИ КРИЧАТЬ ВЭЙ ВЭЙ ЕВРЕЕВ ПРЕССЛЕДУЮТ ....в руском варианте это- кто кричит громче всех -Украли! -вор и кричит так и евреи... и великие грешники евреии также ...за руп готовы веровать в иного Бога и Дьявола если им сие выгодно.. странный народец рядом с ромами акуурат им место в табелях об иерархии народов нацийи этноса Земли...
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Пусть у мародёра об этом спросит. Почему у ГБР не возникает вопроса к тем, кто годами грабил украинское войско, и политикам, которые привели в Украину "русскую весну"? - Петров - Цензор.НЕТ 7502
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
потому что "новым мордам" нужно ПРИДУМАТЬ лайно для корыта Г+Г)
И отвлечь зебилов от неудобных вопросов по тарифам и "избранникам"
https://censor.net.ua/resonance/3134268/chi_vi_slugi_lyudi_vavrisha_pavlyuka_dti_regonalv_sldi_avakova_chastina_3
Чиї ви, слуги? Люди Вавриша і Павлюка, діти регіоналів і сліди Авакова. Частина 3
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
О появилась Порохоботина )))
 показать весь комментарий
 
 
ты откуда, чухонец? из каких запоребриков выполз?) Почему у ГБР не возникает вопроса к тем, кто годами грабил украинское войско, и политикам, которые привели в Украину "русскую весну"? - Петров - Цензор.НЕТ 6899
 показать весь комментарий
 
 
Виноват во всем Порошенко инфа 100% да Зебилы ?
 показать весь комментарий
 
 
Да нет, зебил, виноваты во всем рептилоиды с Альфы Центавра, что конкретно в годы войны процветает воровство в оборонке.
 показать весь комментарий
 
 
мокшанец, ты забыл добавить - как всегда это делал - "в Украине гражданская война и Украина напала на расею". Именно так ты визжал последние годы в компании ботов из лахти)
Почему у ГБР не возникает вопроса к тем, кто годами грабил украинское войско, и политикам, которые привели в Украину "русскую весну"? - Петров - Цензор.НЕТ 8160
 показать весь комментарий
 
 
хібридниє хєрої попьорлі напролом
 показать весь комментарий
 
 
и политикам, которые привели в Украину "русскую весну"? ...политики идут очередной раз во власть ,чтобы не возникал вопрос у ГБР,просто у нас всё европейски, а убивают Украину по российски,чтобы потом быть на равне в авне
 показать весь комментарий
 
 
Мої родичі пішли на контракт у ці роки. Дійсно, що нічого не було. Тепер почалися переслідування волонтерів. Що чекати від такої влади?
 показать весь комментарий
 
 
Как чего? Завтра в ВР пройдет "Слуга урода" Жопоблок, старуха - колясочница, создадут большинство, благодаря дебилам проголосующим за них, и начнутся репрессии и убийства патриотов и честных людей. А послезавтра солдат ВСУ и героев добробатов обвинят в том, что они не защитники Родины, а преступники.
 показать весь комментарий
 
 
Я теж думаю, що це майбутнє. Але далі через кров почнеться Майдан і ці будуть бігти у різні боки Почему у ГБР не возникает вопроса к тем, кто годами грабил украинское войско, и политикам, которые привели в Украину "русскую весну"? - Петров - Цензор.НЕТ 1215
 показать весь комментарий
 
 
То навіщо до цього допускати? Чому повинні гинути невинні люди? Невже не краще здушити невеликий поки що гадючник?
 показать весь комментарий
 
Нема тих людей, які зараз це зроблять. Але через деякий час ми об'єднаємося із зебілами і виженемо цю зебільну владу.
 показать весь комментарий
 
Почитайте статьи за последних два года,скольких волонтеров и добровольцев ваша власть защимила.Если они не лизали жопу Потроху и его команде.
 показать весь комментарий
 
 
Перечисли кого?Сашка Билого- так его убить команду дал ваш Аваков!
 показать весь комментарий
 
 
дивно - доки аваков 4 роки охороняв соєвого Хряка він був ваш , а тепер раптом став наш ..? Почему у ГБР не возникает вопроса к тем, кто годами грабил украинское войско, и политикам, которые привели в Украину "русскую весну"? - Петров - Цензор.НЕТ 5365
 показать весь комментарий
 
Для дебила повторяю,перечитай статьи за последних 2 года!А то шо Потрох и его подельники,толпу молодежи с Майдана отправил на расстрел без оружия в даунбасс напоминать надо?А то все подзабыли,как этих потровских тварей после их договорняков с Яныком гнали нах с Майдана!!! И фуями обкладывали!Где результаты расследования с Майдана?Шо ********** и его свора время не нашли за 5 лет?Или сцут твари,что многое откроется,как они к власти пришли и сколько народу мрази загубили?!Суки!!!
 показать весь комментарий
 
 
Ти живеш у приватному секторі і перечитуєш статті за два роки? Ти тосчно хвора людина! Тобі треба психіатр?
 показать весь комментарий
 
не хами людям , кацап ! тут тобі не сайти с.ру Почему у ГБР не возникает вопроса к тем, кто годами грабил украинское войско, и политикам, которые привели в Украину "русскую весну"? - Петров - Цензор.НЕТ 9584
 показать весь комментарий
 
Ваша? Так, саме ваша влада! Я скоро буду у Чернігові. Де шукати ваш схрон з якого ви ведете сепарську пропаганду?
 показать весь комментарий
 
Мне надо начинать боятся?Ты мне тварь угрожаешь?Не забывайся чмо ************!Вообще офуело?Шевченко 13.Когда подъедешь?
 показать весь комментарий
 
Замана, Лебедев, Соломатин, Иващенко, Ежель, Ехануров, Гриценко, Кузьмук, Марчук, Шкидченко, Шмаров, Радецкий.
Оно чувствуют себя прекрасно. Живут сытно, в большом достатке. И это только МО, без НГШ и замов с командующими видами и родами Войск. К ним вопросов нет?
 показать весь комментарий
 
 
Звичайно, що є лише політичне замовлення. Тому питання лише до тих, хто ще тимчасово при владі. Потім часу не буде, бо треба грабувати українців.
 показать весь комментарий
 
 
правильно! посадить этих мародёров волонтеров и а а потом и карателей ВСУ!
 показать весь комментарий
 
 
По логике Петрова вообще кандидатов трогать нельзя, потому как это будет политически мотивированным. Петров может забыл, что Труба был назначен в бытность президентства лидера его политсилы. И поэтому говорить о политической мотивировке как-то несолидно...
 показать весь комментарий
 
 
Ну и что что назначен. Украина - с 1991 года страна телефонного права и денег. В судах всегда идет соревнование между этими двумя величинами. В данном случае победил телефон. А ты из какой страны вообще?
 показать весь комментарий
 
 
Судячи з лексики, то це десь Калуга.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Это реваншисты, о которых пытается всем рассказать Порошенко, но его не слушают.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А я думал "русскую весну" привел Майдан. Ведь раньше ничего такого не было.
 показать весь комментарий
 
 
Орков с зауральских епеней привел "майдан"? Действительно, орки с Зауралья поперли в Украину грабить и убивать именно после майдана.
 показать весь комментарий
 
 
Бо Гіркін був зайнятий в Югославії та Молдавії.
 показать весь комментарий
 
 
вони і при Кучмі намагалися - але той не злякався їх крупнокаліберними кулеметами на Тузлі зустріти .. .
 показать весь комментарий
 
 
Данилович, звісно, ще та сволоч, але яйця мав.
 показать весь комментарий
 
 
Команда клоунів і сепарів та прихильників руцького міра почала нахабно знищувати Україну. Це дуже небезпечно,бо може виникнути дійсно збройний конфлікт в середині України.Невже народ--бидло, щоб ними правили зекі і клоуни, гопникі і бандити.
 показать весь комментарий
 
 
Тогда вооружайся....фекалии и вентилятор ваше главное оружие
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ты за здоровье своей меркельши переживай. Сейчас на всех друзей путлера трясучка нападет
 показать весь комментарий
 
На Бирюкове-клейма негде ставить.Он ШирЛан так строил,что всё разворовали,и солдатики в багне.Пораженковский лизоблюд.Нам ещё предстоит узнать и ужаснуться насколько низко пала власть папередников за 5 лет.Власть мегабрёхов гангстеров.Сколько патриотов в Сизо забили,скольких убили ради своей и ФСБшной корысти.Лезут во все щели,как тараканы ,нарекая себя Зелеманами.
 показать весь комментарий
 
 
Давай доведені факти, бо інакше твої зелені тебе прикопають у лісі.
 показать весь комментарий
 
 
сєпар - твоє дівоче прізвище ... невже забув ? Почему у ГБР не возникает вопроса к тем, кто годами грабил украинское войско, и политикам, которые привели в Украину "русскую весну"? - Петров - Цензор.НЕТ 2563
 показать весь комментарий
 
 
Украине как и Израилю, Индии и Пакистану нужно Ядерное оружие. Это единственный шанс не повторить Голодомор!
 показать весь комментарий
 
 
Уявляєш, що вже нема ресурсів та інженерів, які це можуть відновити?
 показать весь комментарий
 
 
Не думаю что Пакистан более технологически развит
 показать весь комментарий
 
 
Чому це? Наявність у пакистанців атомної зброї не перешкоджає США надавати їм фінансову та військову допомогу.
 показать весь комментарий
 
 
У ПЕСа начали отнимать последнее, "будку" вот собаки и лают!
 показать весь комментарий
 
 
Такое впечатление что ты бухой постоянно
 показать весь комментарий
 
 
Це наслідки невагомості у ракеті Циклон, де він постійно на орбіті співає пісню:
Если очень захотеть, можно в космос полететь,
Если очень захотеть, можно в космос полететь,

Каждый может стать пилотом,
Чтобы управлять самолетом,
Я согласен прямо завтра,
Превратиться в космонавта,
Ты не видел жизнь на Марсе,
Поскорей давай - одевайся,
Набери с собой побольше меди,
Полетели со мной на ракете.
 показать весь комментарий
 
Об этом заявил член команды партии "Европейская Солидарность" Алексей ПетровИсточник: https://censor.net.ua/n3134370 - далі можне не читати ...

А все просто - соєва ботва просто отримує по заслузі Как выглядит реванш
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Зебилам на такие вопросы не ответить априори. Они не поняли в принципе, о чем идет речь. Ну а непонимание приводит к невозможности адекватной оценки и реакции. Не трудитесь, зеленоголовые. Это вопросы риторические, которые не требуют ваше реакции. Она будет, конечно. Позднее, но будет. Вы еще будете краснеть за свое позеленение.
 показать весь комментарий
 
 
Во загнул, Гриценко - член семьи разумкова, а капительман - вообще кровница!
 показать весь комментарий
 
 
проводники руцькой весны: медведчук и ахметов неприкасаемые благодаря партии бирюкова.
вот свежак и по другому направлению - Аудит заводу "Укроборонпрому" виявив зв'язки з РФ і махінації з офшором та землею. но виноват сами знаете кто)).
 показать весь комментарий
 
 
Во все вновь созданные структуры пролазит вся колорадская шелупонь.
Почему так?
Украинцы, неужели снова просрём незалежнисть, как и 100 лет назад?
 показать весь комментарий
 
 
Мы ее просрали когда Петя подружился с медведчуковичем и его кумом
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Петров,а почему ты не задаешь вопросы своему хозяину о:
-4х артарсеналах,высаженых в воздух
-2х котлах
-2х стратегических городах
-диком контрабасе в обе стороны
-мэрах и политиках-сепарах,с которыми твой шеф имел гешефт

или слишком хорошо платят?
у Рычковой не спрашивай,она не знает.
 показать весь комментарий
 
 
Г-но Петров поднял этот вопрос, чтобы отвлечь внимание от мародёров, которые грабят ВСУ сейчас во время войны с Московией.
 показать весь комментарий
 
Непокарання одних злочинців, не є підставою для непритягнення до покарання других злочинців.. До речі - чому кум югко не пред'явив жодного звинувачення щодо розкрадання та розвалу армії в період до 2014 року?
 показать весь комментарий
 
 
Да что тут не понятного. Коломойский через своего агента Портнова мстит Порошенко и всем кто с ним работал, в сфере восстановления обороноспособности ВСУ. Это ещё раз доказывает, что Коломойскому глубоко плевать на Украину. И что его в этой стране интересует только личный гешефт. Причём аппетит у израильской обезьяны, растёт не по дням, а по часам.
Но реванша не будет, не волнуйтесь. А будет со всеми этими "реваншистами" то, что и бывает со всеми предателями...
Почему у ГБР не возникает вопроса к тем, кто годами грабил украинское войско, и политикам, которые привели в Украину "русскую весну"? - Петров - Цензор.НЕТ 4566
 показать весь комментарий
 
 
З яких пір для Портнова кацапи - це ворог? Погано в Москві жилося після втечи з України? Забагато доводилося платити за безпеку та харчування?
 показать весь комментарий
 
Нарешті, можу скласти свій пазл. Раніше я декому розповідав свій погляд на ситуацію. Але тепер все складається дуже цікаво.
У 2017 році ЮВТ робить обмовку з приводу виборів президента, розповідаючи, що об'єднаний олігархат готує свого кандидата, який цитую "поняття зеленого не має а ні в економіці, а ні в політиці". Тоді ведуча подумала і озвучила прізвище Вакарчука. Хоча в той же час, трохи згодом поступає інформація, що Святослав вчиться у якомусь виші у Лондоні.
3 роки назад на екрані 1+1 з'явився телесеріал "Слуга народу". У ролі президента ВОЗ. Все легко і чудово, смішки смішками, але тоді перші думки про Президента Зеленського промайнули у кожного третього глядача. В той же час ефір плюсів починає цілковито і повністю заповнюватися обличчям майбутнього гаранта - Вечірній квартал, Вечірній Київ, Ліга сміху і т.д. 100% ротація серіалів, розважальних передач та фільмів з ВОЗом.
В цей період всі новини на усіх олігархічних каналах транслюють хоча б один сюжет про "косяки" влади на різних рівнях.
Добробати блокують залізничні сполучення під егідою "зупинити торгівлю з окупантами". Сьома Семенчкнко і Ко активно виступають із заявами, що влада наживається.
Так звані добробати Донбас, Азов, Дніпро 1 і 2 були створені ІВКоломою, і суперечливою думати, що вони мали ціль зберегти Дніпропетровську область. Насамперед, офіс Приватгрупи знаходився у Дніпрі, тому скоріше був банальний захист своїх активів, а не населення, як багато хто досі вважає.
Розкрадання Приват Банку у 5.5 млрд зелених підтверджено аудитом Kroll, але враховуючи, що цей банк зайняв майже всю нішу бюджетників і не тільки, закриття його "поклало" б всю банківську систему. У той же час активно капіталізують державний Ощад, як альтернативу відомого банку.
Повернення Укрнафти у державу став остаточним ляпасом Коломойському, який із своїм партнером Боголюбовим швидкоруч покидають кордони України.
Фірташ під санкціями у Австрії, яку покидати не збирається через тиск ФБР, яке намагається отримати екстрадицію для суду.
У 2014 ПОП разом з Кличком літали до нього - домовлятися. Бо не секрет партія УДАР і боксер лобіювали інтереси Фірташа. Тоді, як виявилося, президентство в обмін на контроль Києва.
Пінчук "найінтелегентніший" з усіх, тихенько зайняв позицію вичікування до кінця 2018 та початку 2019.
Розкачування населення невдоволенням влади досягає апогею в кінці 18го, коли лиса балакуча голова, що займалася пів життя шахрайством, записує змонтовано та зрежисоване інтерв'ю із Зеленським. Активно поширюжться в мережі і ось вуаля, молодь ютуба та інстаграма "хавають" нового кандидата, ще до його офіційної заяви.
Паралельно за ці роки активності наберають блогери такі як Наумич, Дубінський, що шатають у своїх зверненнях бляхерів, кабмін, дороги, ціни, а згодом і самого ПАП.
31 грудня в ефірі плюсів замість привітання Президента на екрані голос хриплого коали, що повідомляє про своє балотування. І, еврика, під шампанське та бутерброд з червоною ікрою, "зубожілий" народ попадає на гачок нового обличчя.
Наступні 3 місяці відверто по всім каналам починається чорнуха в сторону Пороха та його оточення, фієрія - розслідування Бігуса по Оборонпром. (До речі інформацію якому злити міг сам Матіос, щоб залишитися при посаді наступні 5 років - чувак непогано збагатився).
Вся кампанія Зеленого будується на відеозвернення та маніпулятивними бордами з "кінцем епохи бідності", "ні обіцянок, ні пробачень", "весна - будемо сажати". Жодних програм, жодних реальних дій.
Перед 1-м туром куратори блазня роблять фатальну помилку, випускають на ефір до Мазур, де кандидат ні бе, ні ме. Після чого тактично ховають його від журналістів та людей. З екранів ТВ та соц.мереж транслюють лише гарно зрежисовані відео, де українська мова без проблем, де речення чіткі та вигляд впевненого чоловіка. Рейтинг врятовано, 2й тур виграно.
Пінчук влаштовує зустрічі з впливовими дядьками Європи , презентує хлопця.
Дебати шоу, яке показує дуже "демократичні вибори" для всіх.
Беззаперечну перемогу святкує штаб.
І ось, поїздка в Туреччину, простого "парня з народу" в оточенні чималої охорони, наданої ІВК по "контрактіку". ВОЗ втомлений, треба відпочити, всі 73% підтримують свого кандидата, бо йому ай скільки ще працювати на благо - "знизити тарифи, побудувати дороги, подолати корупцію і загалом перезавантажити систему". Але ж ніфіга. Розумков дав чітке поняття, що то не функція Президента, та зробив месседж майбутнім виборам у Раду, мов "хлопці та дівчата все буде, але треба в раду партію нашу".
Бо зараз це єдиний важіль у нашій державі не пустити все коту під сраку.
Так от з турками, веселками, відпочинком. По дивному збігу обставин святкувати Пасху разом з Зеленським вирішило багато іншої еліти нашої держави - Медведчук, представники Фірташа та Ахмєтова, Боголюбов, Коломойський та деякі риги.
Здається мені, шо нас вже розпиляли. Що кому і як, та хто з ким та над ким. А хлопчику просто дали певні інструкції (сценарій), який треба вивчити та впевнено донести люду, чому нові обличчя це всі тіж старі, тільки з ботексом.
Росія активно кошмарить схід та шатає Україну.
Так от відчуття у мене кепське, що ми на порозі великого шухеру.
 показать весь комментарий
 
потому что при расследовании выйдут на знакомые уже 30 лет нам персонажи,как говорится на манеже одни и те же Почему у ГБР не возникает вопроса к тем, кто годами грабил украинское войско, и политикам, которые привели в Украину "русскую весну"? - Петров - Цензор.НЕТ 8657
 показать весь комментарий
 
.. уЗеленського з тими людьми одна ідеологія, вони вихідці з того субстрату, їх не чіпатимуть.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПочему у ГБР не возникает вопроса к тем, кто годами грабил украинское войско, и политикам, которые привели в Украину "русскую весну"? - Петров
 
 
 
 
 
 вверх