 Почему у ГБР не возникает вопроса к тем, кто годами грабил украинское войско, и политикам, которые привели в Украину "русскую весну"? - Петров

Об этом заявил участник боевых действий на Донбассе, член команды партии "Европейская Солидарность" Алексей Петров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт политсилы.

"Я был волонтером с марта 2014 года. Я помню, в каком состоянии было украинское войско: железные каски времен СССР, резиновые тапочки, советские рации... На каждого волонтера, такого как Юрий Бирюков, люди возлагали очень большие надежды. Родители наших бойцов просили приобрести любой ценой бронежилеты, кевларовые каски, тепловизоры... И таких родителей были тысячи. Мы помним, как вся Украина собирала на это деньги. Сейчас почему-то в ГБР возникли вопросы к одному из лидеров волонтерского движения. А почему у ГБР не возникает вопрос к тем, кто годами грабил украинское войско - бывшим министрам обороны, бывшим начальникам Генерального штаба, политикам, которые привели в Украину "русскую весну"?", - заявил Алексей Петров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР подтвердило проведение обысков у должностных лиц Минобороны: Труба даст брифинг

Алексей Петров отметил, что решение о проведении обыска было принято сразу же после регистрации Юрия Бирюкова кандидатом в народные депутаты от партии "Европейская Солидарность".

Напомним, 26 июня партия "Европейская Солидарность" сообщила, что у Юрия Бирюкова проходят "несанкционированные обыски".