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 Происшествия, Общество
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Все про:Луганщина (4082) Бутусов Юрий (1752) операция Объединенных сил (1333)

 Россия сорвет разведение. Подобные попытки уже проваливались в 14-15 гг., - Бутусов об отводе ВСУ под Станицей-Луганской

За отведением украинских войск в районе Станицы Луганской навряд ли последуют зеркальные действия со стороны террористов "ЛНР".

Об этом написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Сегодня в 12.00 под контролем ОБСЕ украинские подразделения были отведены назад с занятых позиций в районе пункта пропуска в Станице Луганской. Реализовано "разведение войск". Провел ли такое разведение противник, и уйдут ли наемники с "Князя Игоря" - неизвестно.

Украинские военные проявили добрую волю - противник не прекращает ночные перестрелки из стрелкового оружия. А по условиям разведения войск должна быть полная тишина в течение недели. Из-за этого ранее срывались все "разведения". Но мы это сделали. Риск большой - но теперь посмотрим, что дальше. Ответственность за решение - на новом Главнокомандующем", - отметил журналист.

По его мнению, Россия сорвет "разведение", и попытка добиться мира очередными беспомощными уступками будет провалена.

"Уступать свою землю нельзя. Попытки развести войска в 14-15 неизменно проваливались. Но сейчас это выглядит особенно нелепо, так как наши войска за три года вернули десятки квадратных километров серых зон, и значительно упрочили наше положение на фронте", - заключает главред Цензор.НЕТ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3134367
 
   
 Топ комментарии
 
Тобто без жодного пострілу віддали теротистам шматокнашої землі. Тепер щоб повернути її назад скільки життів наших солдат треба буде покласти, га, зебуїн?
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Свою землю уступать нельзя. Это было при Порохе Забудьте .Щас, тихой сапой, отдадут всё что завоёвано и полито кровью наших Воинов. Пороха ушли военные зебилы и теперь на фронте рулят чучмоиды. Захватчики свои войска не отведут, а приберут к рукам оставленные ВСУ позиции. И накроют поляну ОБСЕ в кабаке Донецка. То, что они едят с рук абдраченцев известно с 2015 года. За чучму и говорить нечего. Он аппаратчик и ничего не делает без указания зешайки. Просто зачитывает написанный в АП текст.
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Дак тут и к бабке не ходи шо сорвёт.
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кацапов нужно уничтожать!.. это единственно правильный способ разговоров с ними о мире!
обращаю внимание!!! о мире на наших условиях!!!!!!!!!!!!!!!!
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Кацапы недоговорные. Вообще. У них другие цели и задачи. Порошенко это понимал.
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в одностороннем порядке вывели??????????? даже петя до такого не доходил
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По суті, так. Тепер чекають від ОБСЄ підтвердження, чи кацапи зробили то само Россия сорвет разведение. Подобные попытки уже проваливались в 14-15 гг., - Бутусов об отводе ВСУ под Станицей-Луганской - Цензор.НЕТ 2510
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не сомневаюсь...
даже отведя... может вернуться обратно и (не дай Бог) дальше...
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Що значить "зірве"? Українська сторона вже відвела війська. Тепер кацапи продвинуться вперед, от і все розведення. А точніше - разводка.
Вони сдєлалі українців вмєстє.
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разводняк уже в процесі?..

Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

1 ч. ·

У Станиці Луганській відбулося розведення сил і засобів
#ООС #Операція_ОС
Сьогодні опівдні українські військові відійшли з однієї з позицій, котра знаходилась перед КПВВ "Станиця Луганська". Все відбувалось під наглядом представників ОБСЄ, котрі були по обидві сторони. Крім того за розведенням військ спостерігав особисто командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський. За його словами це перший етап відводу сторін від околиць Станиці Луганської.
По сигналу сигнальних ракет з нашої сторони та сторони бойовиків наші військові покинули визначені ОБСЄ позиції. Наразі не відомо чи відвів своїх військових противник, за цим уже стежать представники наглядової місії ОБСЄ. Також очікується на днях приїзд представника української тристоронньої контактної групи Леоніда Кучми для того аби продовжити роботу з розведення сторін на визначені Мінськими домовленостями рубежі.

Детальний відеозвіт про розведення підрозділів буде опубліковано згодом. Слідкуйте за оновленням інформації!
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Тобто без жодного пострілу віддали теротистам шматокнашої землі. Тепер щоб повернути її назад скільки життів наших солдат треба буде покласти, га, зебуїн?
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в дыре заяваят что всу отступили от их натиска, воодушевление врага
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статью-то хоть сам прочитал, убогий? Тупые ЗЕленые твари.
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Кацапы это лживые выродки биомусор говорить с этими подонками себя не уважать
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Так чего ж ты за Зелю топил перед выборами?
Или ты не знал что так будет?
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У кацапов идет скрытая мобилизация,а тут разводняк..!
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Порох всегда говорил не сантиметра нашей земли не отдадим - так шо сходи нахер со своим высером
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Во оно как, пэтька алкаш разводил и это пэидиотов не смущало, тут вой подняли.
Тем более, шо кудряшка пью и замутило те минские договорняки
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Гы...Гы....кудряшка пью....это ты классно придумал....Так теперича у нас знаки всем керует кудряшка Кью??
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С террористами так себя не ведут. И названия не меняют с АТО на другие.
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Зе:
- Я верховный говнокомандующий и имею право сам наступить на эти грабли! Причем с прыжка и обоими ногами!
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Россия сорвет разведение. Подобные попытки уже проваливались в 14-15 гг., - Бутусов об отводе ВСУ под Станицей-Луганской - Цензор.НЕТ 6038 Мирослав Гай‏ @miroslavgai 2 ч.2 часа назад

Ми відвели війська від Станіци Луганської. Чи відвів противник - невідомо.

Боюся ми втратимо контроль над переправою.
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Россия сорвет разведение. Подобные попытки уже проваливались в 14-15 гг., - Бутусов об отводе ВСУ под Станицей-Луганской - Цензор.НЕТ 5286Игнат‏ @Mrignats 38 мин.38 минут назад
Вот такое ватники российские ставят по поводу Станицы Луганской

Россия сорвет разведение. Подобные попытки уже проваливались в 14-15 гг., - Бутусов об отводе ВСУ под Станицей-Луганской - Цензор.НЕТ 7816

Россия сорвет разведение. Подобные попытки уже проваливались в 14-15 гг., - Бутусов об отводе ВСУ под Станицей-Луганской - Цензор.НЕТ 362
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Надежда, конечно, умирает последней...., НО оркам верить - себя 10 раз нае...........
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссия сорвет разведение. Подобные попытки уже проваливались в 14-15 гг., - Бутусов об отводе ВСУ под Станицей-Луганской
 
 
 
 
 
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