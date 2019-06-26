 Россия сорвет разведение. Подобные попытки уже проваливались в 14-15 гг., - Бутусов об отводе ВСУ под Станицей-Луганской

Об этом написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Сегодня в 12.00 под контролем ОБСЕ украинские подразделения были отведены назад с занятых позиций в районе пункта пропуска в Станице Луганской. Реализовано "разведение войск". Провел ли такое разведение противник, и уйдут ли наемники с "Князя Игоря" - неизвестно.

Украинские военные проявили добрую волю - противник не прекращает ночные перестрелки из стрелкового оружия. А по условиям разведения войск должна быть полная тишина в течение недели. Из-за этого ранее срывались все "разведения". Но мы это сделали. Риск большой - но теперь посмотрим, что дальше. Ответственность за решение - на новом Главнокомандующем", - отметил журналист.

По его мнению, Россия сорвет "разведение", и попытка добиться мира очередными беспомощными уступками будет провалена.

"Уступать свою землю нельзя. Попытки развести войска в 14-15 неизменно проваливались. Но сейчас это выглядит особенно нелепо, так как наши войска за три года вернули десятки квадратных километров серых зон, и значительно упрочили наше положение на фронте", - заключает главред Цензор.НЕТ.

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