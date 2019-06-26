 Россия сорвет разведение. Подобные попытки уже проваливались в 14-15 гг., - Бутусов об отводе ВСУ под Станицей-Луганской

Об этом написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Сегодня в 12.00 под контролем ОБСЕ украинские подразделения были отведены назад с занятых позиций в районе пункта пропуска в Станице Луганской. Реализовано "разведение войск". Провел ли такое разведение противник, и уйдут ли наемники с "Князя Игоря" - неизвестно.
Украинские военные проявили добрую волю - противник не прекращает ночные перестрелки из стрелкового оружия. А по условиям разведения войск должна быть полная тишина в течение недели. Из-за этого ранее срывались все "разведения". Но мы это сделали. Риск большой - но теперь посмотрим, что дальше. Ответственность за решение - на новом Главнокомандующем", - отметил журналист.
По его мнению, Россия сорвет "разведение", и попытка добиться мира очередными беспомощными уступками будет провалена.
"Уступать свою землю нельзя. Попытки развести войска в 14-15 неизменно проваливались. Но сейчас это выглядит особенно нелепо, так как наши войска за три года вернули десятки квадратных километров серых зон, и значительно упрочили наше положение на фронте", - заключает главред Цензор.НЕТ.
обращаю внимание!!! о мире на наших условиях!!!!!!!!!!!!!!!!
даже отведя... может вернуться обратно и (не дай Бог) дальше...
Вони сдєлалі українців вмєстє.
Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
1 ч. ·
У Станиці Луганській відбулося розведення сил і засобів
#ООС #Операція_ОС
Сьогодні опівдні українські військові відійшли з однієї з позицій, котра знаходилась перед КПВВ "Станиця Луганська". Все відбувалось під наглядом представників ОБСЄ, котрі були по обидві сторони. Крім того за розведенням військ спостерігав особисто командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський. За його словами це перший етап відводу сторін від околиць Станиці Луганської.
По сигналу сигнальних ракет з нашої сторони та сторони бойовиків наші військові покинули визначені ОБСЄ позиції. Наразі не відомо чи відвів своїх військових противник, за цим уже стежать представники наглядової місії ОБСЄ. Також очікується на днях приїзд представника української тристоронньої контактної групи Леоніда Кучми для того аби продовжити роботу з розведення сторін на визначені Мінськими домовленостями рубежі.
Детальний відеозвіт про розведення підрозділів буде опубліковано згодом. Слідкуйте за оновленням інформації!
Или ты не знал что так будет?
Тем более, шо кудряшка пью и замутило те минские договорняки
- Я верховный говнокомандующий и имею право сам наступить на эти грабли! Причем с прыжка и обоими ногами!
Мирослав Гай @miroslavgai 2 ч.2 часа назад
Ми відвели війська від Станіци Луганської. Чи відвів противник - невідомо.
Боюся ми втратимо контроль над переправою.
Вот такое ватники российские ставят по поводу Станицы Луганской