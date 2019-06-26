 Полной ратификации делегации РФ в ПАСЕ сегодня не будет: вопрос полномочий "депутатов", "избранных" в оккупированном Крыму, отправлен на изучение в Венецианскую комиссию, - Арьев

Об этом написал на своей странице в Фейсбуке глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, передает Цензор.НЕТ.

"Штош. Немного испортили праздник россиянам. Регламентный комитет ПАСЕ признал, что отрицание полномочий российской делегации по процедурным причинам остается в силе и единогласно направил в Венецианскую комиссию на изучение вопрос: являются ли депутатами те, кто избраны в российский парламент с помощью голосов Крыма в одномандатном округе РФ (по партийным спискам)? То есть полной ратификации российской делегации сегодня не будет, один вопрос повис над россиянами дамокловым мечом", - рассказал Арьев.

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Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас ранее приветствовал решение о возвращении делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы.