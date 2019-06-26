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 Политика Украины
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Все про:выборы (22582) Одесса (5496) оппозиционный блок (370) Кива (101) досрочные выборы (34)

 "Мы терпели многое, мы терпели долго. Но Кива....", - часть одесской "Оппозиционной платформы - За життя" вышла из партии

Глава одесского отделения "Оппозиционной платформы - За життя" Николай Пундик заявил о выходе ряда представителей из областной ячейки партии, включая его самого, и призвал голосовать за "Оппоблок".

Об этом сообщает Апостроф со ссылкой на издание "Одесские ведомости".

В частности, свое недоверие к руководству "За життя" и заявление о роспуске сделали 24 районные парторганизации области, а также городская и ее ячейки в 4 районах Одессы.
По словам Пундика, такое решение связано с включением в проходную часть списка, по его словам, "ярого националиста-маргинала" Ильи Кивы.

По мнению политика, ради прихода к власти, руководство партии пошло на откровенную продажу проходных мест в списках.

"Мы терпели многое, мы терпели долго. Но сегодня настал момент, когда терпеть стало невозможно. Включение в проходную часть списка откровенных пособников прошлой власти, откровенных националистов делает невозможным наше дальнейшее пребывание в данной организации. Мы вынуждены покинуть это беспринципное коммерческое образование, которое невозможно назвать ни политической, ни оппозиционной, ни партией", - заявил Пундик.

Политик считает, что единственная политическая сила, которая стала реальной оппозицией является "Оппозиционный блок".

"В условиях проходящих в Украине парламентских выборов мы заявляем о поддержке и призываем голосовать за единственную реальную партию мира и справедливости - за партию "Оппозиционный блок", - подытожил Пундик.

Источник: https://censor.net.ua/n3134362
 
   
 Топ комментарии
 
З Киви такий же націоналіст, як із риби альпініст!
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Кива националист ? да он на ваш каприз может быть кем угодно "Мы терпели многое, мы терпели долго. Но Кива....", - часть одесской "Оппозиционной платформы - За життя" вышла из партии - Цензор.НЕТ 4437
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ой какие брезгливые)))) кива им не симпатичен)))
балуваная ваша Галя))))
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Кива смотрящий Авакова за сепарами зажопа "Мы терпели многое, мы терпели долго. Но Кива....", - часть одесской "Оппозиционной платформы - За життя" вышла из партии - Цензор.НЕТ 2990 .
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НЕ можуть із скромності сказати, що їх перекупив рижий Ахмєтка.
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ой какие брезгливые)))) кива им не симпатичен)))
балуваная ваша Галя))))
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З Киви такий же націоналіст, як із риби альпініст!
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Кива националист ? да он на ваш каприз может быть кем угодно "Мы терпели многое, мы терпели долго. Но Кива....", - часть одесской "Оппозиционной платформы - За життя" вышла из партии - Цензор.НЕТ 4437
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лучше перестреляйте друг друга - и счеты сведете и нам легче и спокойнее.
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Кива их научит тяжелым наркотикам.. просто пацаны за ЗОЖ и веганы!
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єто хорошо когда в оккупационном блоке междусобойчик.
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Сюр, просто ідіотія якась.Ватноголові бабло між собою не поділили.Дебіл Ківа їм не сподобався.
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Кива националист? Та он ваш до мозга костей, такое же дерьмо!!!
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В Червонограде вообще история интересная вырисовывается.
Мне до Червонограда 1ч40 минут ехать.
Шахтёры называют Зеленского "треплом" и говорят, что если бы "Прямой" не купил квартиру, то Зеленский спустил бы свои бла-бла-бла про квартиры на тормозах.
Спрашиваю, откуда в Червонограде столько людей, которые голосовали за Зеленского?
Они отвечают... ну, были единицы, но в основной массе никто за Зеленского не голосовал.
Возникает вопрос к ЦВК ... вы, случаем голоса не попутали?

Порошенко может смело подавать в суд и требовать повторного подсчета голосов.
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Поразку треба сприймати гідно, порохоботи. А головне робити правильні висновки!!!
Народна приказка : " Брехнею весь світ обійдеш, але назад не повернешся".
Треба було не брехати, не красти, не цілуватись в засос з ригами, а робити справу, засранці соєві.
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Це не до порохоботів, це ти до Зеленського з приводу його ганебної поразки в Червонограді. "Ми терпіли багато, ми терпіли довго. Але Ківа...", - частина одеської "Опозиційної платформи - За життя" вийшла з партії - Цензор.НЕТ 9148
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Чего это они так небрежно о Киве?
Это жы ж руководитель "Социалистической партии Украины" как ни как...
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ПРОСТІТУТ він. Уже 3-тя партія за 3 роки... Скоро Петра наздожене і обжене...
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Вчера случайно включил Zik, и увидел там пастора церкви "Мира" Киву, с проповедью о мире с повстанцами ордло.
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Запасаемся попкорном- толи еще будет..))
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Шизофренік, який навіть борщ жере руками, розвалить банду з середини.
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"Откровенный пособник прошлой власти" - это как? Какой "прошлой"?
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Так какая же он "прошлая" Он самая "настоящая"!
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ЖОПАБЛОК ДАЖЕ ВНУТРИ ПАРТИИ ДОГОВОРИТСЯ НЕ МОЖЕТ, А ПО ТЕЛЕУ РАСКАЗИВАЮТ ЧТО ДОГОВОРЯТСЯ С ПУТИНИМ... СМЕШНО
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Голосовать за них это вообще полное днище.
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"По мнению политика, ради прихода к власти, руководство партии пошло на откровенную продажу проходных мест в списках."

Неможет быть, никогда такого небыло и вот опять...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы терпели многое, мы терпели долго. Но Кива....", - часть одесской "Оппозиционной платформы - За життя" вышла из партии
 
 
 
 
 
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