 "Мы терпели многое, мы терпели долго. Но Кива....", - часть одесской "Оппозиционной платформы - За життя" вышла из партии

Об этом сообщает Апостроф со ссылкой на издание "Одесские ведомости".
В частности, свое недоверие к руководству "За життя" и заявление о роспуске сделали 24 районные парторганизации области, а также городская и ее ячейки в 4 районах Одессы.
По словам Пундика, такое решение связано с включением в проходную часть списка, по его словам, "ярого националиста-маргинала" Ильи Кивы.
По мнению политика, ради прихода к власти, руководство партии пошло на откровенную продажу проходных мест в списках.
"Мы терпели многое, мы терпели долго. Но сегодня настал момент, когда терпеть стало невозможно. Включение в проходную часть списка откровенных пособников прошлой власти, откровенных националистов делает невозможным наше дальнейшее пребывание в данной организации. Мы вынуждены покинуть это беспринципное коммерческое образование, которое невозможно назвать ни политической, ни оппозиционной, ни партией", - заявил Пундик.
Политик считает, что единственная политическая сила, которая стала реальной оппозицией является "Оппозиционный блок".
"В условиях проходящих в Украине парламентских выборов мы заявляем о поддержке и призываем голосовать за единственную реальную партию мира и справедливости - за партию "Оппозиционный блок", - подытожил Пундик.
балуваная ваша Галя))))
Мне до Червонограда 1ч40 минут ехать.
Шахтёры называют Зеленского "треплом" и говорят, что если бы "Прямой" не купил квартиру, то Зеленский спустил бы свои бла-бла-бла про квартиры на тормозах.
Спрашиваю, откуда в Червонограде столько людей, которые голосовали за Зеленского?
Они отвечают... ну, были единицы, но в основной массе никто за Зеленского не голосовал.
Возникает вопрос к ЦВК ... вы, случаем голоса не попутали?
Порошенко может смело подавать в суд и требовать повторного подсчета голосов.
Народна приказка : " Брехнею весь світ обійдеш, але назад не повернешся".
Треба було не брехати, не красти, не цілуватись в засос з ригами, а робити справу, засранці соєві.
Это жы ж руководитель "Социалистической партии Украины" как ни как...
Неможет быть, никогда такого небыло и вот опять...