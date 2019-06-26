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 Суд над Насировым и Новиковым отменили из-за занятости судей, - САП

Шевченковский райсуд должен был рассматривать сегодня дело бывшего главы ГФС Романа Насирова. Но заседание отменили из-за занятости судей. Судья идет в отпуск, так что в ближайшее время заседаний не будет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

"В среду, 26 июня 2019 года, в Шевченковском районном суде города Киева запланировано судебное заседание по существу по рассмотрению обвинительного акта в уголовном производстве по обвинению экс-главы ГФС Украины, а также руководителя Департамента ГФС Украины", - сказано на странице САП в Facebook.

Но заседание отменили, так как судьи заняты в других судебных процессах.

"В суде сообщили, что судья с 27 июня 2019 будет находиться в отпуске, поэтому заседания в ближайшее время проводиться не будут", - добавили в САП.

При этом срок действия обязанностей, возложенных на фигурантов производства, заканчивается 4 июля 2019. Прокуроры САП подали ходатайство об их продлении. По закону ходатайства должны быть рассмотрены в течение 3 дней с момента подачи.

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Источник: https://censor.net.ua/n3134360
 
 
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Над девочкой с плакатом не отменили, а над коррупционеров отменили. Пока в обществе будет проходить такая фигня нечего кивать на европейцев.
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с беспределом судейским надо что то делать ,обнаглели что нет на них управы суки в мантиях до самой ручки Суд над Проданом отменили из-за занятости судей, - САП - Цензор.НЕТ 9198
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При чем внуки в буквальном смысле!
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Над девочкой с плакатом не отменили, а над коррупционеров отменили. Пока в обществе будет проходить такая фигня нечего кивать на европейцев.
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слепая Фемида на вес "чувствует" каким делом ей лучше заняться
с девочки что сшибешь? а с коррупционера? (как весы не ломаются!?!)))))
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та они офигели вообще, это новые зебенины судьи...
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Никакие они не новые-это внуки судей ещё при Щербицком. Только внешнее правление американцами может спасти Украину от коррупции судей, но это не возможно. К сожалению.
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Это когда ж Зеленский успел судей назначить?
Или вы просто БРЕХЛО ВАТНОЕ КОН-Е!
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с беспределом судейским надо что то делать ,обнаглели что нет на них управы суки в мантиях до самой ручки Суд над Проданом отменили из-за занятости судей, - САП - Цензор.НЕТ 9198
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ой и чем же они заняты? в ручную переслюнявливают "заставы"?
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Чем заняты? Бабло от Насирова щитают?
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Судья ,глав врач и сразу дом как у царя!!!! Сколько же вас много!!!!
Ничего- все пройдет!!!
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ну так там и без суда все ясно....линчевать падлюк
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судьи жрут шаурму и купаються в фонтанах,просьба не беспокоить
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСуд над Насировым и Новиковым отменили из-за занятости судей, - САП
 
 
 
 
 
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