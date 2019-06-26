 Репутация ПАСЕ в Европе сильно подорвана: СМИ начали публиковать поименный список всех проголосовавших за возвращение РФ, - Борислав Береза

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал член украинской делегации ПАСЕ Борислав Береза, передает Цензор.НЕТ.

"Для того, чтобы прекратить все возможные спекуляции и разгон фейков от экспэрдов, сообщаю:

1. Украина не вышла из ПАСЕ.

2. Украинская делегация приостановила свою работу в ПАСЕ на период этой сессии и будет принимать участие исключительно в процессах по оспариванию полномочий российской делегации и наложению на нее санкций.

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3. В европейских СМИ действительно началась кампания по обструкции депутатов ПАСЕ, которые проголосовали за возвращение в Ассамблею российской делегации. В немецкой прессе начали уже публиковать поименный список всех проголосовавших. Люди хотят знать своих "хероев". Репутация ПАСЕ в Европе сильно подорвана.

4. Реакция Украины должна быть взвешенной, прагматичной, циничной и болезненной для ПАСЕ. Это должно быть быстрое консолидированное решение Верховной Рады, Президента и министра иностранных дел. Как один из вариантов - это отзыв приглашения ПАСЕ быть наблюдателями на выборах в Украине и закрытие офиса Совета Европы в Киеве через непродление меморандума. После того, как наплевав на свои правила и растоптав уважение к стандартам демократии, руководство ПАСЕ вернуло в зал страну-агрессора, страну-оккупанта, то считаю, что Совет Европы утратил право быть моральным авторитетом и задавать стандарты. Для начала Совету Европы и ПАСЕ надо будет восстановить свою репутацию.

5. Украина будет и дальше взаимодействовать с ПАСЕ, как с органом, в котором принимаются важные резолюции. Формат работы будет определен в ближайшее время", - рассказал Береза.

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"Украина должна научиться защищать себя на всех фронтах. В том числе на дипломатическом уровне. Для подобных действий нужны яйца. Надеюсь, что они есть у всех", - резюмировал нардеп.

Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас ранее приветствовал решение о возвращении делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы.