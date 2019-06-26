 Зеленский согласовал документы, устанавливающие порядок применения Вооруженных Сил Украины, - Офис президента

В частности, эти документы определяют стратегические цели, задачи, состав Вооруженных Сил, других составляющих сил обороны, которые привлекаются к обороне государства, их потребность в личном составе, вооружении и военной технике, материально-технических средствах, финансовых и других ресурсах, необходимых для выполнения задач, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
Глава государства заслушал доклад начальника Генерального штаба - Главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака о состоянии дел в ВСУ, их реформирования и путей решения проблемных вопросов.
Владимир Зеленский отметил необходимость повышения интенсивности внедрения оборонной реформы.
"Особое внимание обращаю на реформирование управления ВСУ", - отметил Глава государства.
Он подчеркнул, что с 2020 года в Украине должно начаться внедрение стандартов и процедур НАТО в деятельности ВСУ, прежде всего в подготовке войск.
"Эта работа не должна быть имитацией, а стать реальными шагами реформирования украинской армии согласно стандартам Североатлантического альянса. При этом мы должны помнить, что основной ценностью является человек", - сказал Президент.
По словам главы государства, необходимо повысить престиж военной службы и создать для этого все условия. Главным при этом является достойное и стабильное денежное обеспечение, жилищные условия и реализация пакета социальной поддержки военнослужащих.
"Только после этого профессия защитника станет одной из самых престижных в стране", - отметил Президент.
Также Глава государства отметил, что в зоне проведения ООС необходимо обеспечить надлежащие условия жизнедеятельности личного состава всех составляющих сектора безопасности и обороны, участвующих в операции.
"Сохранение жизни и здоровья личного состава должно стать главным приоритетом работы командиров всех уровней. А для этого целесообразно предоставить командирам всех уровней максимальную инициативу и полномочия в принятии решений - с четкой ответственностью за результаты их выполнения", - подчеркнул Владимир Зеленский.
Президент обратил внимание Генштаба ВСУ на необходимость принятия мер, направленных на недопущение возникновения на арсеналах, базах и складах чрезвычайных ситуаций. Прежде всего речь идет о предотвращения диверсий и терактов.
Также Глава государства ознакомился с работой Центра оперативного управления и контроля Объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины.
А вы -то безосновательно каких-то чудесов ожидаете. Уже по первым просерам и назначениям понятно что будет.
Будет Малороссия. Правда, может вы этого и хотели. Тогда да. Будет вам.
Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
1 ч. ·
У Станиці Луганській відбулося розведення сил і засобів
#ООС #Операція_ОС
Сьогодні опівдні українські військові відійшли з однієї з позицій, котра знаходилась перед КПВВ "Станиця Луганська". Все відбувалось під наглядом представників ОБСЄ, котрі були по обидві сторони. Крім того за розведенням військ спостерігав особисто командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський. За його словами це перший етап відводу сторін від околиць Станиці Луганської.
По сигналу сигнальних ракет з нашої сторони та сторони бойовиків наші військові покинули визначені ОБСЄ позиції. Наразі не відомо чи відвів своїх військових противник, за цим уже стежать представники наглядової місії ОБСЄ. Також очікується на днях приїзд представника української тристоронньої контактної групи Леоніда Кучми для того аби продовжити роботу з розведення сторін на визначені Мінськими домовленостями рубежі.
Детальний відеозвіт про розведення підрозділів буде опубліковано згодом. Слідкуйте за оновленням інформації!
сразу видно - спец.
Неужели выговорил этот набор слов не по бамажке?
Ну какой он президент! Говорить не умеет, полуобразован, из опыта работы - скачки на сцене. Господи, плакать хочется, его даже к мужику приравнять сложно......
Найближчим часом в Україні знову запрацюють популярні сайти Вконтакте, пошуковик Яндекс , Вебмані, сервіси Майл.ру і багато інших заборонені Порошенко сайти.
Про це Elise Journal повідомляють власні джерела.
За нашими даними, блокування даних сайтів в 2017 році була пов'язана виключно з меркантильними цілями екс-президента України Петра Порошенка і Олександра Турчинова.
Блокування нібито російських сайтів, які мають офіси по всьому світу, завдала величезної шкоди ІТ-підприємцям України і бюджету нашої країни.
Відзначимо, що більше 70% громадян України були проти цензури і блокування популярних у всьому світі порталів.
Команда Володимира Зеленського, найближчим часом, готує скасування указу олігарха Порошенка про блокування Яндекса, ВК і інших популярних сайтів.
Відзначимо, що олігарх Порошенко почав жорстоку цензуру не в 2014 році, коли щодня гинули сотні українських Героїв, а саме в 2017 році, коли стрімко падав його рейтинг.
Блокування сайтів і телеканалів навпростець пов'язана з жагою влади у олігарха Петра Порошенка.
Також потрібно констатувати, що новий Президент України Володимир Зеленський був і є противником блокування будь-яких сайтів, які не порушують законів України.
«Моя думка - цю ситуацію я називаю« парковки в Києві ». У мене колись забирали машину, а зараз штрафують. Чи не там припаркувався, наприклад, - оштрафували. Ти мені дай парковки, а потім жорстко мене карай, коли я не виконую закон », - заявив Зеленський.
За його словами, з соцмережами склалася схожа ситуація - спочатку необхідно дати людям альтернативу, а вже потім блокувати. Президент вважає, що неправильно блокувати популярні в усьому світі сайти, заради рейтингу.
Дам пану поцріотному і від себе гривню. Одну.