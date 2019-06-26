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 Политика Украины
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 Зеленский согласовал документы, устанавливающие порядок применения Вооруженных Сил Украины, - Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский 26 июня рассмотрел и согласовал документы, устанавливающие порядок применения Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны.

В частности, эти документы определяют стратегические цели, задачи, состав Вооруженных Сил, других составляющих сил обороны, которые привлекаются к обороне государства, их потребность в личном составе, вооружении и военной технике, материально-технических средствах, финансовых и других ресурсах, необходимых для выполнения задач, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Глава государства заслушал доклад начальника Генерального штаба - Главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака о состоянии дел в ВСУ, их реформирования и путей решения проблемных вопросов.

Владимир Зеленский отметил необходимость повышения интенсивности внедрения оборонной реформы.

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"Особое внимание обращаю на реформирование управления ВСУ", - отметил Глава государства.

Он подчеркнул, что с 2020 года в Украине должно начаться внедрение стандартов и процедур НАТО в деятельности ВСУ, прежде всего в подготовке войск.

"Эта работа не должна быть имитацией, а стать реальными шагами реформирования украинской армии согласно стандартам Североатлантического альянса. При этом мы должны помнить, что основной ценностью является человек", - сказал Президент.

По словам главы государства, необходимо повысить престиж военной службы и создать для этого все условия. Главным при этом является достойное и стабильное денежное обеспечение, жилищные условия и реализация пакета социальной поддержки военнослужащих.

"Только после этого профессия защитника станет одной из самых престижных в стране", - отметил Президент.

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Также Глава государства отметил, что в зоне проведения ООС необходимо обеспечить надлежащие условия жизнедеятельности личного состава всех составляющих сектора безопасности и обороны, участвующих в операции.

"Сохранение жизни и здоровья личного состава должно стать главным приоритетом работы командиров всех уровней. А для этого целесообразно предоставить командирам всех уровней максимальную инициативу и полномочия в принятии решений - с четкой ответственностью за результаты их выполнения", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент обратил внимание Генштаба ВСУ на необходимость принятия мер, направленных на недопущение возникновения на арсеналах, базах и складах чрезвычайных ситуаций. Прежде всего речь идет о предотвращения диверсий и терактов.

Также Глава государства ознакомился с работой Центра оперативного управления и контроля Объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3134351
 
   
 Топ комментарии
 
Военная прокуратура Украины вызвала на допрос пресс-секретаря Зеленского Юлию Мендель относительно ее заявлений об обстрелах военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) жилых кварталов в Донбассе.
https://thebabel.net/news/32190-press-sekretarya-zelenskogo-yuliyu-mendel-vyzyvayut-na-dopros-iz-za-zayavleniya-ob-obstrele-mirnogo-naseleniya-na-donbasse-ona-otricaet

"Военная прокуратура вызвала на допрос пресс-секретаря президента Юлию Мендель. Ее ждут в течение 26 или 27 июня", - сообщило издание со ссылкой на собственные источники.Вызов на допрос связан с заявлением Мендель, сделанным 7 июня в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1". В частности, она говорила, что украинские военные, отвечая на провокации, обстреливают мирное население в Донбассе.
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Надо выяснить, с каких пор она работает на российскую разведку.
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Ну пусть уже на зло Пороху Зеля развалит страну. Мне будет плохо, но и вам зелебенятам тоже. А может еще хуже. Я то от него ничего хорошего не жду.
А вы -то безосновательно каких-то чудесов ожидаете. Уже по первым просерам и назначениям понятно что будет.
Будет Малороссия. Правда, может вы этого и хотели. Тогда да. Будет вам.
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Как же мы без пятраликсееча столько уже накосячили ай ай ай
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Уж накосячили так накосячили. Петру до вас далеко.
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разводняк уже в процесі?..

Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

1 ч. ·

У Станиці Луганській відбулося розведення сил і засобів
#ООС #Операція_ОС
Сьогодні опівдні українські військові відійшли з однієї з позицій, котра знаходилась перед КПВВ "Станиця Луганська". Все відбувалось під наглядом представників ОБСЄ, котрі були по обидві сторони. Крім того за розведенням військ спостерігав особисто командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський. За його словами це перший етап відводу сторін від околиць Станиці Луганської.
По сигналу сигнальних ракет з нашої сторони та сторони бойовиків наші військові покинули визначені ОБСЄ позиції. Наразі не відомо чи відвів своїх військових противник, за цим уже стежать представники наглядової місії ОБСЄ. Також очікується на днях приїзд представника української тристоронньої контактної групи Леоніда Кучми для того аби продовжити роботу з розведення сторін на визначені Мінськими домовленостями рубежі.

Детальний відеозвіт про розведення підрозділів буде опубліковано згодом. Слідкуйте за оновленням інформації!
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" Президент звернув увагу Генштабу ЗСУ на необхідність вжиття заходів, спрямованих на недопущення виникнення на арсеналах, базах та складах надзвичайних ситуацій. Насамперед ідеться про запобігання диверсіям і терактам.". Це безумовно шедевр доручення , так як нинішній головний Генштабіст Руслан Хомчак і був "начальником штабу - першим заступником командувача Сухопутних військ ЗС України (2015-2017), головним інспектором Міністерства оборони України (2017-2019). Вікіпедія " , який мав відповідати за арсенали а потім проводити перевірки на них. Результат його діяльності ми змогли побачити , коли один за одним знищувалися слади з ************ ,і при цьому ніхто не був притягнутий до відповідальності. Пшик як нарада , так і доручення.Показуха.
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"отметил необходимость повышения интенсивности внедрения" Источник: https://censor.net.ua/n3134351

сразу видно - спец.
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"необходимость повышения интенсивности внедрения"

Неужели выговорил этот набор слов не по бамажке?
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Долго репетировал, снимая на смартфон. Государство же у нас - в смартфоне.
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Шо там в том охвісі на обід гриби давали
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Господи, когда читаю про серьезные вещи, а там клоун, просто плакать хочется.....

Ну какой он президент! Говорить не умеет, полуобразован, из опыта работы - скачки на сцене. Господи, плакать хочется, его даже к мужику приравнять сложно......
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Треба мужик? Може пану треба на сайт знайомств?
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Слава! Слава! Слава!

Найближчим часом в Україні знову запрацюють популярні сайти Вконтакте, пошуковик Яндекс , Вебмані, сервіси Майл.ру і багато інших заборонені Порошенко сайти.
Про це Elise Journal повідомляють власні джерела.
За нашими даними, блокування даних сайтів в 2017 році була пов'язана виключно з меркантильними цілями екс-президента України Петра Порошенка і Олександра Турчинова.
Блокування нібито російських сайтів, які мають офіси по всьому світу, завдала величезної шкоди ІТ-підприємцям України і бюджету нашої країни.
Відзначимо, що більше 70% громадян України були проти цензури і блокування популярних у всьому світі порталів.
Команда Володимира Зеленського, найближчим часом, готує скасування указу олігарха Порошенка про блокування Яндекса, ВК і інших популярних сайтів.
Відзначимо, що олігарх Порошенко почав жорстоку цензуру не в 2014 році, коли щодня гинули сотні українських Героїв, а саме в 2017 році, коли стрімко падав його рейтинг.
Блокування сайтів і телеканалів навпростець пов'язана з жагою влади у олігарха Петра Порошенка.
Також потрібно констатувати, що новий Президент України Володимир Зеленський був і є противником блокування будь-яких сайтів, які не порушують законів України.
«Моя думка - цю ситуацію я називаю« парковки в Києві ». У мене колись забирали машину, а зараз штрафують. Чи не там припаркувався, наприклад, - оштрафували. Ти мені дай парковки, а потім жорстко мене карай, коли я не виконую закон », - заявив Зеленський.
За його словами, з соцмережами склалася схожа ситуація - спочатку необхідно дати людям альтернативу, а вже потім блокувати. Президент вважає, що неправильно блокувати популярні в усьому світі сайти, заради рейтингу.
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Кому треба російські ресурси можуть заходити на них через закордонні домени. А хто не заходив на них, то заходити і не буде.
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Ну сепар ти--читаєш по методичці написаній в фсб. Від тебе за кілометр смердить російською туфлятиною
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рассмотрел!!!! *****!!! Точно документы!!
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А новий, нульовй, російський троль обов"язково має бути невігласом, лаятись і лити бруд на Зеленнського?
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Тобі,росіянському тролю,краще знати.
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Ну так. В Україні 73%(зараз вже 88%) росіянських тролів. І лише 3% справжніх безкорисних патріотів(1000гр - хіба це гроші?), що повірили мародеру Порошенку Зеленський погодив документи, що встановлюють порядок застосування Збройних сил України, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 3913.
Дам пану поцріотному і від себе гривню. Одну. Зеленський погодив документи, що встановлюють порядок застосування Збройних сил України, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 3675
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оооо один из 73%? Я вообще то в Киеве живу. Критика на клоуна не нравится?
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Звучить обнадійливо. А як буде на ділі? Подивимось
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Кіна не буде а буде пшик, з величезними проблемами для України і українців.Нинішній харант , це помісь Юща, Двічі не судимого і Пороха .
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Ну поки ще жодного казана для добровольціві і висадженого у повітря арсеналу. Чекаємо посадок. Найперше - Порошенка
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На ділі у волонтерів починають проводити обшуки...
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Це пан шахрая Бірюкова називає волонтером? В українців очі на лоба полізуть, коли суддя буде зачитувати цьому пройдисвіту обвинувачувальний висновок.
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В принципе - не плохие предложения и задачи......... посмотрим как будет на деле........
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...**** с 91го года в армии нифига не поменялось((( Как новая метла так опять мармелад в уши,только как это все сделать хрен его знает...Не бабло конечно под это все выделят ну а дальше как всегда!!!!!
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У порохоглистов очередная активизация по обсиранию зеленского и вылизыванию обделавшейшеся соевой дупы,с 5%.До выборов.А потом минстецька разгонят и все успокоится.Меньше месяца осталось до окончательного вылета Мародера из политики и влета в тюрягу
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский согласовал документы, устанавливающие порядок применения Вооруженных Сил Украины, - Офис президента
 
 
 
 
 
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