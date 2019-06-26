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 Политика Украины
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 47% украинцев вообще не читали текст Конституции, - опрос "Деминициатив" и Центра Разумкова

Почти половина населения Украины не читала Конституцию, однако количество граждан, которые читают Основной Закон для того, чтобы проверить, действуют ли высшие органы власти в соответствии с ним, за последние четыре года выросло вдвое.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова для проекта Центра политико-правовых реформ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

Так, согласно опросу, почти половина населения (47%) вообще не читала текст Конституции, а около трети (32%) читали только отдельные ее разделы.

Как отметили авторы исследования, фактически такие же результаты были и у аналогичного опроса 2015: тогда 50% Конституцию не читали, а 33% граждан читали отдельные разделы.

Со всеми разделами знакомы лишь 11% населения (в 2015 году - 12%). Из тех, кто с содержанием Конституции знакомился, половина (как и в 2015 году) делала это для того, чтобы знать свои права.

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В то же время, политолог, научный руководитель Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, профессор Киево-Могилянской Академии Алексей Гарань, представляя эти результаты, отметил, что, по его мнению, то, что треть граждан читали отдельные разделы Конституции, - обнадеживающая информация.

"Я думаю мало кто, кроме специалистов, читал полный текст Конституции. Граждане читают те разделы, которые им интересны. А это не так уж и плохо ", - отметил эксперт.

Обнадеживающим, по его мнению является и то, что количество граждан, которые читают Конституцию, чтобы проверить, действуют ли высшие органы власти в соответствии с Основным Законом, за 4 года выросла вдвое (с 10% в 2015 до 22% в 2019 году).

Если сравнить с 2015 годом, отмечают авторы исследования, в мотивах изучения Конституции произошли определенные изменения: в 2015 году 40% читали Конституцию, так как нуждались в этих знаниях для учебы или работы, сегодня это является главной целью для 32%. ).

Несколько возрос интерес и к тому, какова в Украине политическая система (11% в 2015 и 18% в 2019 году.).

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Опрос был проведен с 13 по 20 июня 2019 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Источник: https://censor.net.ua/n3134349
 
 
 Топ комментарии
 
Це потім будуть використовувати як привід її змінити? 47% украинцев вообще не читали текст Конституции, - опрос "Деминициатив" и Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 2085
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но это самые активные ЗЕбилы, которые критикуют и дают советы в инете и на улице.
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так это же основа и ядро зелебенского лохтората.радоваться должны,что вата нелюбопытна
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10-12% из них банальные россияне, которые в бессильной злобе и зависти гадят Украине.
осталось 60-61%.
из этих 61%, по данным последнего соцопроса, который тут на Цензоре присутствует, 40% считают, что курс Украины НЕ ПРАВИЛЬНЫЙ. И того, сколько осталось? Пральна - 20-21% у зеленой ....... .
Но не забываем, это купленый опрос и даже он не смог скрыть потрясающей потери доверия зеленой ...... .

На основании этого, можно логично прийти к выводу, что у зеленой ..... поддержка населения составляет вего то, от 3 до 5%.
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Подозреваю, шо 97,5% депутатов ВР ее тоже не читали.
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в 11 классе проходят конституцию рамках предмета история. но то, как дается материал, его не помнят. его не для чего помнить, в преподаваемом формате материал не применим. и кто его приподает, учитель, которьі сам в законах баран?
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Проте мінімум 73% спеціалісти з конституційного права. Та й з усього спеціалісти.
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Да, когда главный балабол нарушил ст.25 Конституции Украины, никто даже рта не открыл.
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Это те, которые пять лет назад в один тур проголосовали за гибридный мир, или те, котрые теперь стали на путь зрады всего того, что мыздобулы папередники? 47% украинцев вообще не читали текст Конституции, - опрос "Деминициатив" и Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 4642
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Как люди могут не читать Конституцию, если ее даже в школе, если не ошибаюсь, проходят?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины47% украинцев вообще не читали текст Конституции, - опрос "Деминициатив" и Центра Разумкова
 
 
 
 
 
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