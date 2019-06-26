EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Протесты в Грузии Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, Экономика
  532  46
Материалы по теме:
Все про:деньги (776) ЦИК (3137) Радченко Евгений (20)

 ЦИК потратит на выборы в Раду около 2 млрд гривен

Расходы Центральной избирательной комиссии на подготовку и проведение внеочередных выборов в Верховную Раду ориентировочно составят около 2 млрд грн.

Об этом заместитель главы ЦИК Евгений Радченко заявил на брифинге в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На сегодняшний день утверждено 1 млрд 900 млн грн", - сказал Радченко.

Он уточнил, что эта сумма приблизительная, поскольку еще не подписаны договоры.

По словам Радченко, в частности, на пакеты со специальной системой защиты предусмотрены расходы в 362 260 грн, услуги по доставке и изготовлению пломб - 594 326 грн, журналы для регистрации документов - 621 тыс. грн, изготовление бюллетеней на полиграфкомбинате "Украина" - 281 млн 845 тыс. 240 грн.

Также на Цензор.НЕТ: Восемь Зеленских идут на выборы в Раду, - ЦИК

Источник: https://censor.net.ua/n3134347
 
 
 Топ комментарии
 
300 миллионов на новую администрацию, 3 миллиарда на новую столицу, 2 миллиарда на перевыборы. Пенсионеры держитесь - денег нет..
 показать весь комментарий
 
Алла Прасолова:
Ось деякі коментарі європейських політичних аналітиків, з австрійської, німецької та швейцарської преси:
- Схоже на те, що ми до кінця не розуміємо - що відбувається у відносинах України і Росії. Довгий час екс президент Порошенко переконував нас, що український народ чітко визначився зі своїм вибором, але виходячи з результатів останніх президентських перегонів, це м'яко кажучі не зовсім так.
- Конфлікт між Україною і Росією є сусідським непорозумінням політиків. Український народ зацікавлений у добрих відносинах з Росією. Взагалі все це не наша справа.
- Європа не повинна битися за американські інтереси в Україні. До того ж цього не бажає і сам український народ.
- Президент Зеленський шукає шляхи припинення конфронтації з росією і зближення позицій. Європа не повинна втручатися і заважати цьому.
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Paul Petrovach
это толпа генетических зеградантов?
Кращі з кращих... ЦИК потратит на выборы в Раду около 2 млрд гривен - Цензор.НЕТ 5439
 показать весь комментарий
 
пора у ПЕТЮха и его шмарины из фондов забрать назад выделеные из бюджета 1 млрд+700млн
 показать весь комментарий
 
300 миллионов на новую администрацию, 3 миллиарда на новую столицу, 2 миллиарда на перевыборы. Пенсионеры держитесь - денег нет..
 показать весь комментарий
 
 
Це ВСЕРІВНО дешевше ніж утримувати нинішніх СОЄВО - РИГОВИХ УРОДІВ, у ВР, уряді, обл і рійдержадміністраціях!!!
 показать весь комментарий
 
 
За месяц просрать 5 миллиардов нормалек?)
 показать весь комментарий
 
 
2 миллиарда и так ушло бы очередные выборы в октябре этого года. кроме того эти расходы и прописаны в гос бюджете, который твоя соевая верховная рада принимала. и за 3 миллиарда спрашивай с соевой рады и ушлепка кличка. при чем тут зе?
 показать весь комментарий
 
 
Деньги запланированые в бюджете на очередные выборы должны были быть заработаны осенью. Их еще нет в природе. А то что делают сейчас, - просто снимают финансирование сегодняшних проектов. Шахтеры без зарплат думаешь просто так сидят?
 показать весь комментарий
 
шановный, гос бюджет принимается еще в декабре предыдущего года. и в расходной части там уже давно запланиролваны затраты на выборы. так что идите лесом и читайте закон про гос бюджет на 2019 год
 показать весь комментарий
 
 
Бюдежет це карта доходів і витрат. Ти не можеш потратити ще незароблену зарплату в листопаді в червні. Хоча кому я це пояснюю...
 показать весь комментарий
 
бюджет - это уже спланированные доходы и расходы. а значит затраты на выборы уже были запланированы. так что какие еще вопросы и при чем тут зеленский, если гос бюджет принят в ноябре прошлого года верховной радой на основе расчетов порошенковского кабмина?
 показать весь комментарий
 
Ти дурачек походу? Иди купи седни телевизор за свою будущую зарплату за ноябрь.
 показать весь комментарий
 
спасибо, у меня есть плазма на 60 дюймов. так что иди лесом, порохобот
 показать весь комментарий
 
надо хоть выбрать за эти деньги кого-то стоящего..., а то придут опять 400 засранцев, корми их еще 5 лет...
 показать весь комментарий
 
Тех же самых и выберут. 30 лет так было, а тут, что, граждане обвально поумнели? Эти манёвры с выборами имеют значение только для тех, кто тусуется возле корыта. ЦИК потратит на выборы в Раду около 2 млрд гривен - Цензор.НЕТ 5613
 показать весь комментарий
 
Брат Медведчука идет в парламент и может пройти,Кандидат родился 25 марта 1959 года в Красноярском крае, гражданин Украины, живет здесь последние пять лет, является президентом ООО Керамбуд и может варить сталь ЦИК потратит на выборы в Раду около 2 млрд гривен - Цензор.НЕТ 1520
 показать весь комментарий
 
 
"ЦИК потратит на выборы в Раду около 2 млрд гривен"

..
Дорогие мыло и веревка для украинского народа...
 показать весь комментарий
 
 
а ПЕТЮхам не сказали что выборы так стоят не зависимо от того когда их провести- летом или осенью?
 показать весь комментарий
 
Алла Прасолова:
Ось деякі коментарі європейських політичних аналітиків, з австрійської, німецької та швейцарської преси:
- Схоже на те, що ми до кінця не розуміємо - що відбувається у відносинах України і Росії. Довгий час екс президент Порошенко переконував нас, що український народ чітко визначився зі своїм вибором, але виходячи з результатів останніх президентських перегонів, це м'яко кажучі не зовсім так.
- Конфлікт між Україною і Росією є сусідським непорозумінням політиків. Український народ зацікавлений у добрих відносинах з Росією. Взагалі все це не наша справа.
- Європа не повинна битися за американські інтереси в Україні. До того ж цього не бажає і сам український народ.
- Президент Зеленський шукає шляхи припинення конфронтації з росією і зближення позицій. Європа не повинна втручатися і заважати цьому.
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.
 показать весь комментарий
 
 
21 июля в ВР проходят "Голос" 47%, "Европейская солидарность" 30%, "Батькивщина" и "жопоблок".
Партия "Слуга народа" не набирает 5%.
зебилы за месяц самоуничтожились.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Надо же, 2 лярда на выборы по всей стране. А пэтька алкаш на себя любимого 1 лярд выделил
 показать весь комментарий
 
 
"пэтька алкаш"?
кацап, это твой отец или сын?
 показать весь комментарий
 
 
А що він не так сказав - загляньте в Бюджет України 2019 і Ви охрінієте. А бюджет приймали ДІЮЧІ соєво-ригові УРОДИ!!!
 показать весь комментарий
 
заглянув і що? мені все подобається. поясніть, будь ласка, що в бюджеті вас не влаштовує?
 показать весь комментарий
 
что 1 лярдна "соевого Петра"?
расшифруйте, пжлста.
кто такой "соевый Петр" и что 1 лярд?

Пока вы только какую-то околесину сугубо тупороссийскую городите.
я понимаю, что россияне генетические дегенераты по сути своей .... но не настолько же.
 показать весь комментарий
 
 
вы кретины где размножаетесь, в навозной куче как черви? если ты про фонд Президента, то его внесли в бюджете в сентябре 2018, для поощрения талантливой молодежи. теперь его тратит вафля--приЗЕдент
 показать весь комментарий
 
Порохоботи-дебіли!!! А чому ж просто цей лярд напряму не передбачили на премії талановитим студентам і молоді, а вирішили "прогнати" через фонд гаранта, Ви не подумали...
 показать весь комментарий
 
 
Вы читали В.И. Ленина?
Почему Ленин говорил, что "россияне" это генетические дегенераты и рекомендовал своим подельникам уничтожать россиян как бесполезную биомассу на Планете?
 показать весь комментарий
 
Ну так я не проти того щоб росіян, козлорилих в Україні не було, причому бажано ЖОДНоГО!!!
 показать весь комментарий
 
ХА-ХА. Ну я ж не Пебот, Зебот, чи ригобот. Я просто націоналіст. А ми дратуємо різних ботоУРОДІВ!!!
 показать весь комментарий
 
у гаранта свой фонд, называется "ФМП". то, о чем ты накукарекал, не персональный фонд, и он был всегда в бюджете, в $ больше всего при Кучме. ответь зубожилый, у тебя 1 млрд, как его распределять в 25 регионах, сотнях городов, кто это должен делать "напряму" ?
 показать весь комментарий
 
ничего, зеленое ... отработает на тяжелых физических работах вместе со своим подельником удмуртом.
 показать весь комментарий
 
ЦИК потратит?потратит налогоплательщик мать вашу,через ЦИК просто пройдут потоки,часть из которых прилипнет к липким циковским рукам.
 показать весь комментарий
 
Не пора ли выборы платными делать? С кандидата по 1 миллиону будет норм.
 показать весь комментарий
 
открою тебе секрет, кандидаты платят. за кандидатуру в нардепы кажись 40 штук. в президенты 2 ляма
 показать весь комментарий
 
И что, 40 тысяч 1200 кандидатов хватит на компенсацию 2 миллиардов???
 показать весь комментарий
 
 
ну так это вопросы не ко мне) не я рулю бюджетной политикой) я считаю что кандидат вообще платить не должен, так как это нарушает принцип права каждого быть избранным в органы власти просто на основе отсутсвия бабла. есть масса достойных людей у которых просто нет денег чтоб заплатить взносы, потому потом и попадают в органы олигархи.
 показать весь комментарий
 
1200 скотов по 40 000 грн= всего 48 миллионов.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦИК потратит на выборы в Раду около 2 млрд гривен
 
 
 
 
 
 вверх