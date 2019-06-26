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Все про:МИД (5034) НАТО (6396) Столтенберг (670) Рябков (5)

 В РФ обещают "компенсационные военные меры" при реализации "угроз НАТО" по ДРСМД

Россия примет компенсационные военные меры в случае материального воплощения угроз НАТО в связи с Договором по ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом этом заявил в среду журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Попытки изобразить происходящее как военно-политический ответ на действия России носят характер пропагандистской акции с большим элементом преднамеренной дезинформации мирового общественного мнения, - сказал Рябков. - Когда эти угрозы начнут воплощаться в материальных шагах, нам, видимо, придется предпринимать компенсационные военные меры".

"Страны альянса в последние годы взяли на вооружение идеологию двойного подхода к отношениям с Россией: сдерживание в сочетании с диалогом по вопросам, где у натовских стран есть интерес к поддержанию такого диалога с РФ, - отметил он. - Не декларируя это в таких терминах, мы проводим аналогичную линию. Мы будем сдерживать агрессивные намерения НАТО, калибровать, очень селективно подходить к тематике диалога с альянсом, которую продвигают члены этой организации".

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По словам дипломата, заинтересованность альянса в обсуждении проблематики вокруг Украины в рамках Совета РФ - НАТО "вовсе не означает, что Москва будет готова это делать".

Рябков также заявил, что Россия изучает намерения НАТО в связи с ситуацией по ДРСМД и готова ко всем вариантам развития.

"Мы будем изучать то, что в ближайшие месяцы страны-участницы НАТО сформулируют на эту тему (о мерах по России в связи с ситуацией по ДРСМД). Мы готовы к любым вариантам, ответственность за возможное осложнение военно-политической ситуации в Евроатлантике, разумеется, (ляжет) на США и их союзников по альянсу, - отметил Рябков. - Именно они вели осознанную линию на слом ДРСМД".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 25 июня заявил, что страны альянса могут договориться о ряде мер в связи с приостановкой участия России в ДРСМД. Кроме того, он отметил, что у РФ есть еще пять недель для "ликвидации своих ракет, нарушающих положения договора".

Источник: https://censor.net.ua/n3134345
 
 
 Топ комментарии
 
В РФ обещают "компенсационные военные меры" при реализации "угроз НАТО

Будут бомбить воронеж
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Россия примет компенсационные военные меры в случае материального воплощения угроз НАТО в связи с Договором по ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). "

....

Ага, а Европа радостно их оплатит, давая кремлядям деньги за газ и нефть
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Кацапы грозят всех забросать потными лаптями...
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В РФ обещают "компенсационные военные меры" при реализации "угроз НАТО" по ДРСМД

Мультипликаторов из отпусков подтянули?
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хуре. русня как обычно насерет еще себе в портки.
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Россия примет компенсационные военные меры в случае материального воплощения угроз НАТО в связи с Договором по ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). "

....

Ага, а Европа радостно их оплатит, давая кремлядям деньги за газ и нефть
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не дадут кацы гусям жизни пока всех под трактора положат в пику нато...
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сначала Тупин крутит мультики , а потом кричат "вы все врьоце"
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В РФ обещают "компенсационные военные меры" при реализации "угроз НАТО

Будут бомбить воронеж
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так надо договор с союзмульфильмом заключить на постоянной основе.у них этих компенсаторов-немеряно.тем более шо мультики уже не надо вручную рисовать.компьютер поможет В РФ обещают "компенсационные военные меры" при реализации "угроз НАТО" по ДРСМД - Цензор.НЕТ 4636
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Кто-то понял, что за меры такие будут?
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так они еще сами не знают - главное чтоб страшнее звучало, чтоб никто усмехнуться не посмел!
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Я думаю, что начнут присоединять Белорусь или Украину дальше и ставить ракеты средней дальности, что бы ближе было к ЕС
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ну и зачем такие сложности когда ес за 3 рупля и ведро газа можно купить?
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ну разве шо раздеть кацапню - так то святое...
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россия самая паскудная страна, великая помойная яма. Жаль, что Гитлер не поставил точку в русском вопросе. Не тому США помагали

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кацап каже, що ПАРЄ одобрило агресію проти балтійських країн та Польщі
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Пора кремлю бомбить Воронеж,ато НАТО дружить не хочет
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Ой да, давайте быстрее втянитесь в гонку вооружений с нато, или вообще нападите на них и дело с концом
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вова души НАТУ мультиками. мультиками души ,век воли не видать.
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Почему бы и не покуражиться )(уйлу? Дела в порядке - возврат в ПАСЕ, СП-2 строится, хранцузы в голос заговорили об отмене санкций, Боинг молча проглотили.
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зачем так пафосно называть закупку памперсов?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ РФ обещают "компенсационные военные меры" при реализации "угроз НАТО" по ДРСМД
 
 
 
 
 
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