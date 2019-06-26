 Оккупанты "мобилизуют" на Донбассе мужчин в возрасте за 45 лет, - разведка

Такую информацию получило Главное управление разведки Минобороны, сообщил на брифинге в Киеве спикер министерства Максим Праута. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

"Идет подготовка к переписи населения для скрытого формирования базы данных "мобилизационного ресурса" и проведения призывной кампании. В то же время качество пополнения, поступающего из военкоматов в соединения и части российско-оккупационных войск, постепенно снижается. Поэтому оккупанты вынуждены доукомплектовывать соединения и части лицами старше 45 лет", - сказал Праута.

Он добавил, что значительная часть таких "мобилизованных" не соответствуют требованиям к прохождению военной службы по состоянию здоровья.

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