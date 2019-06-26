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 Политика Украины, Общество
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 Суд назначил подготовительное заседание по делу об обжаловании нового украинского правописания на 27 июня

27 июня состоится подготовительное заседание по делу об обжаловании новой редакции правописания.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Окружного админсуда г.Киева.

"27 июня 2019 состоится подготовительное заседание по иску к Кабинету Министров Украины об обжаловании новой редакции украинского правописания. Рассмотрение дела будет проходить по правилам общего искового производства", - сказано в сообщении.

В пресс-службе суда напомнили, что истица обратилась в суд в интересах своей дочери - ученицы 7-го класса. Среди требований иска - признание противоправным и недействительным Постановление Кабинета Министров Украины №437 от 22 мая 2019 "Вопросы украинского правописания".

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По мнению истицы, правительство, принимая изменения в правописание, действовало за пределами своих полномочий и не учло реального состояния развития украинского языка, что затруднит его изучение и грамотное использование.

Напомним, 22 мая Кабинет министров одобрил "Украинское правописание" в новой редакции, разработанной Украинской национальной комиссией по вопросам правописания.

Как сообщалось, 3 июня Минобразования опубликовало финальные изменения в правописании.

Источник: https://censor.net.ua/n3134335
 
 
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Во поперло. Слухайте, а чого ж так по дрібницях. А давайте відразу Декларацію про Незалежність відмінимо, чого ж там, одним махом і все.
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Цікаво, на якій мові ця тупорила мати учениці 7-го класу, писала заяву?
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Вот странно...73 % чрезмерно волнуются тарифами и желудками, а в суд подают на правописание, названия проспектов и подобное....
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Да здравствует пророссийский реванш, большой и маленький!
Да здравствует его вдохновляющая сила - президент Украины Зеленский В.А.!
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" не учло реального развития украинского языка" ну так что и дальше развивать не надо и остаться на низком уровне? Измения это и есть развитие
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд назначил подготовительное заседание по делу об обжаловании нового украинского правописания на 27 июня
 
 
 
 
 
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