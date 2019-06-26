 ГБР подтвердило проведение обысков у должностных лиц Минобороны: Труба даст брифинг

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В брифинге примут участие Руслан Марчук, директор Киевского территориального управления ГБР, которое осуществляет досудебное расследование по этому производству, представители Генеральной инспекции Генеральной прокуратуры Украины и Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

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