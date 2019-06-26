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 ГБР подтвердило проведение обысков у должностных лиц Минобороны: Труба даст брифинг

Сегодня, 26 июня, в 16:00 состоится брифинг директора Государственного бюро расследований Романа Трубы о проведении обысков по местам жительства должностных лиц Министерства обороны Украины, местам расположения служебных и офисных помещений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В брифинге примут участие Руслан Марчук, директор Киевского территориального управления ГБР, которое осуществляет досудебное расследование по этому производству, представители Генеральной инспекции Генеральной прокуратуры Украины и Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Европейская Солидарность" заявила про обыски у кандидата Бирюкова, назвав их "частью реванша"

ГБР подтвердило проведение обысков у должностных лиц Минобороны: Труба даст брифинг 01

Ранее "Европейская Солидарность" заявила про обыски у кандидата Бирюкова. Отметим, что ранее Бирюков был помощником министра обороны по вопросам вещевого обеспечения ВСУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3134330
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Обыщите взяточника реву и его подчинённых,это главные коррупционеры в стране.
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Рева тепер за Зе. Тому не можна його чіпати ДБР підтвердило проведення обшуків у службових осіб Міноборони: Труба дасть брифінг - Цензор.НЕТ 2237
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Рева всегда был и останется потрохоботом,как и свинарчуки,как и луцик,как и остальные охреневшие до предела коррупционеры.
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Тепер це нове обличчя Слуг народу. Звикай до їхньої брехні.
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А може крали не лише Свинарчуки.? Інші дивилися на шефа і також не відставали?
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Надеюсь есть результат, особенно по петиному дружку ворюге Бирюкове.
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И Полторака с Мужеложенком?
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Юрий Бирюков30 мин. · Они очень надеялись найти злата-серебра, тонны денег, коллекции раритетных автомобилей... Скажу честно - и я бы такое хотел найти. Но увы 🙂
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опытный порохобот. все держит в офшорах, как и его шэф
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В офшорах которые Зебилы так и не нашли, а у Зецарька своего то другие правильные офшоры
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а між тим самий чесниу прЗедент пропонує на пост глави луганської військово-цивільної адміністрації декана інститу мвс,адепта руцкага міра комарницького. а лахам разкажем как борємся з баригамі
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а соевому совесть не мешала бизнес в россии вести?
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Поэтому вы выбрали шмарклю которая финансируется с кацапии. Зебил обыкновенный - 1 штука
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Так що дало привід проводити обшуки?
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Так у вас нема логіки, бо інакше би ви зрозуміли, що я теж не знаю.
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Пора патриотам идти прессовать суды, иначе кацпских пророссийских сук не остановить.
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