 Отвод украинских подразделений состоялся в районе Станицы Луганской

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

В штабе отметили, что все происходило под наблюдением представителей ОБСЕ, которые были по обе стороны. Кроме того, за отводом войск наблюдал лично командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский.

По его словам это первый этап отвода сторон от окраин населенного пункта.

"По сигналу сигнальных ракет с нашей стороны и стороны боевиков наши военные покинули определенные ОБСЕ позиции. Пока не известно отвел свои войска противник, за этим уже следят представители наблюдательной миссии ОБСЕ. Также ожидается на днях приезд представителя украинской трехсторонней контактной группы Леонида Кучмы для того чтобы продолжить работу по отводу сторон на определенные минскими договоренностями рубежи", - говорится в сообщении.

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