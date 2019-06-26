 Отвод украинских подразделений состоялся в районе Станицы Луганской

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.
В штабе отметили, что все происходило под наблюдением представителей ОБСЕ, которые были по обе стороны. Кроме того, за отводом войск наблюдал лично командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский.
По его словам это первый этап отвода сторон от окраин населенного пункта.
"По сигналу сигнальных ракет с нашей стороны и стороны боевиков наши военные покинули определенные ОБСЕ позиции. Пока не известно отвел свои войска противник, за этим уже следят представители наблюдательной миссии ОБСЕ. Также ожидается на днях приезд представителя украинской трехсторонней контактной группы Леонида Кучмы для того чтобы продолжить работу по отводу сторон на определенные минскими договоренностями рубежи", - говорится в сообщении.
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В штабе АТО причиной срыва разведения войск называют периодические обстрелы позиций украинских военнослужащих со стороны боевиков. В частности, на запланированном участке разведение последний обстрел был зафиксирован 4 апреля около 7 вечера. А для того, чтобы разведение началось, режим тишины должен соблюдаться в течение 7 дней. При этом, пресс-офицер штаба АТО Олег Сушинский заявил, что Вооруженные силы Украины готовы отойти в случае выполнения всех договоренностей.
Подразделения ВСУ готовы к отведению своих сил на этом участке
Олег Сушинский
«Подразделения ВСУ готовы к отведению своих сил и средств на этом участке обороны в зеркальном варианте при условии необходимого выполнения всех требований рамочного решения трехсторонней контактной группы», - рассказал Олег Сушинский.
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