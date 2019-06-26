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 Отвод украинских подразделений состоялся в районе Станицы Луганской

Сегодня в полдень украинские военные отошли с одной из позиций, которая находилась перед КПВВ "Станица Луганская".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

В штабе отметили, что все происходило под наблюдением представителей ОБСЕ, которые были по обе стороны. Кроме того, за отводом войск наблюдал лично командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский.

По его словам это первый этап отвода сторон от окраин населенного пункта.

"По сигналу сигнальных ракет с нашей стороны и стороны боевиков наши военные покинули определенные ОБСЕ позиции. Пока не известно отвел свои войска противник, за этим уже следят представители наблюдательной миссии ОБСЕ. Также ожидается на днях приезд представителя украинской трехсторонней контактной группы Леонида Кучмы для того чтобы продолжить работу по отводу сторон на определенные минскими договоренностями рубежи", - говорится в сообщении.

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Отвод украинских подразделений состоялся в районе Станицы Луганской 01

Источник: https://censor.net.ua/n3134327
 
 
 Топ комментарии
 
The стадо -ви зробили це разом !!!
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Зебєня вирішив що до Києва ще далеко. Кемску волость? Да забирайте.(С)
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Цікаво скільки людей загинуло щоб відвоювати ті позиції...
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Тоесть уже и территорию начали сдавать... Но зеблов и это не проймет...
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На него хуже !!продажные чужеродцы мрази
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Радіо Свобода, 10 квітня 2018 року. Коментуй, унтерша.
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В штабе АТО причиной срыва разведения войск называют периодические обстрелы позиций украинских военнослужащих со стороны боевиков. В частности, на запланированном участке разведение последний обстрел был зафиксирован 4 апреля около 7 вечера. А для того, чтобы разведение началось, режим тишины должен соблюдаться в течение 7 дней. При этом, пресс-офицер штаба АТО Олег Сушинский заявил, что Вооруженные силы Украины готовы отойти в случае выполнения всех договоренностей.

Подразделения ВСУ готовы к отведению своих сил на этом участке
Олег Сушинский
«Подразделения ВСУ готовы к отведению своих сил и средств на этом участке обороны в зеркальном варианте при условии необходимого выполнения всех требований рамочного решения трехсторонней контактной группы», - рассказал Олег Сушинский.
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Развода сторон у Станицы так никогда и не состоялось из-за рисков минирования и огневых провокаций. Привет зебилам. Вы зробили це разом. Сдали русне территорию
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при Порохе, мы, хоть по чуть-чуть, но шли вперед.

При клоуне - драпаем........
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Вот так вот.Мы радовались когда ВСУ отжимало у орков часть украинской земли.Теперь с приходом Зе нам предлагают радоваться тому факту, что ВСУ отошло со своих территорий.
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Читаю коменты и накатывает печаль - сколько у нас тупых людей у которых отстутсвует память! Все "зрадофилы" и любители пороха сразу забыли что отведение войск в Станице Луганской анонсируется с 2017-го года, и регулярно срывалось из-за того что не прекращался огонь. Но нет - главное обосрать Зеленского! Зачем помнить что именно порох анонсировал отведение войск в Станице, и эти же порохоботы и зрадофилы не кричали тогда "зрада"0 об этом кричали добровольцы но любители пороха затыкали им рот "Не раскачивайте лодку! Вы агент кремля" и так далее. а сейчас **** у всех мозг отшибло, как с такими дебилами противостоять рашке если они даже логическую цепочку построить не могут? Тупые кретины.
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Євреї космополіти при владі та їх поплічники, а також проросійська мерото, продовжують, вже не ховаючись, робити свою підлу справу з розвалу держави: пинчук торгує трубами з ерефією, армія здає ворогові завойовані дорогою ціною позиції, вулицям відновлюють колишні назви, в ПАРЄ відновлено повноцінна присутність агресора і багато інших знакових подій. Питання - скільки можна терпіти наругу над Україною?
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