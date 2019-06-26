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 Нарушена процедура: Окружной админсуд объяснил отмену переименования проспектов Московского и Генерала Ватутина в Киеве

Проспекты Московский и Генерала Ватутина в Киеве были переименованы в проспекты Степана Бандеры и Романа Шухевича с нарушением процедуры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Окружного админсуда г.Киева. 

Окружной административный суд города Киева принял решение по делу о переименовании проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича, а Московского проспекта в проспект Степана Бандеры, рассмотрение которого длился с августа 2016 года. В частности, суд удовлетворил частично иск ОО "Еврейская правозащитная группа" и ОО "Антифашистская правозащитная лига" в Киевский городской совет и признал противоправным и отменил соответствующие переименования.

"Указанное решение принято судом ввиду нарушения процедуры по переименованию проспектов Московского и Генерала Ватутина, а также в связи с отсутствием надлежащего обоснования принятия данных решений. Также судом при рассмотрении указанного дела принят во внимание значительный общественный интерес, который отражен и в петициях против переименования, что не было учтено КГС во время совершения действий по изменению названия проспектов", - сказано в сообщении.

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В суде напомнили, что в июне 2017 постановлением Окружного административного суда города Киева было удовлетворено ходатайство о частичном обеспечении иска, которое оставлено без изменений. А именно - судом было запрещено Киевскому горсовету подавать на подпись и публиковать решения сессии депутатов КГС о переименовании проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича до принятия решения по данному делу.

Отмечается также, что третьими лицами, которые не заявляли самостоятельные требования относительно предмета спора, на стороне истца Общественная организация "Ветераны труда - дети войны", Общественная организация "Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной", Киевская городская организация ветеранов, третьи лица, которые не заявляли самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика: Всеукраинское объединение "Свобода", Украинский институт национальной памяти, Общественная организация "Художественный центр" Локация", Неведомый Евгений Леонидович.

Источник: https://censor.net.ua/n3134324
 
 
 Топ комментарии
 
Ватний інтерес, а процедура так, для відмазки. Але ви вдумайтесь, хто ті позови подавав! В нормальній країні цих виродків не просто б заборонили, а реально судили, а тут...
Приречена ця держава, ще й з таким піплом...
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"Ужасный сон отяготел над нами,
Ужасный, безобразный сон:
В крови до пят, мы бьемся с мертвецами,
Воскресшими для новых похорон" (с)
повылазила совковая нечисть из могил и нафталина
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с каких это пор суд руководствуется "значительным общественным интересом", не буквой Закона? Где в УК УПК или АК Украины есть статья позволяющая трактовать Закон со ссылкой на общественное мнение Нарушена процедура: Окружной админсуд объяснил отмену переименования проспектов Бандеры и Шухевича в Киеве - Цензор.НЕТ 3045? Это называется судебный беспредел, когда всякая мразь в мантии толкует Закон по своему желанию или за полученный гонорар
Нарушена процедура: Окружной админсуд объяснил отмену переименования проспектов Бандеры и Шухевича в Киеве - Цензор.НЕТ 7097
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Так я не понял - нарушена процедура или ватный интерес?
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Ватний інтерес, а процедура так, для відмазки. Але ви вдумайтесь, хто ті позови подавав! В нормальній країні цих виродків не просто б заборонили, а реально судили, а тут...
Приречена ця держава, ще й з таким піплом...
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"Граната не того калібру?" Дали їм по 200 тисяч на місяць зарплати, а хабарюги стали на голови народу с.ати.
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Eugen Mk
Так я не понял - нарушена процедура или ватный интерес?
Нарушена процедура: Окружной админсуд объяснил отмену переименования проспектов Московского и Генерала Ватутина в Киеве - Цензор.НЕТ 1057

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Якщо є ватний інтерес, то процедура не порушена. Так навіть КС недавно вирішив. Тепер у праві рулить ватний інтерес.
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А можна, щоб євреї нарешті уже лише у себе в країні щось вирішували. Вже ж і країну дали, аби лише носа не совали не в свої справи.
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"Ужасный сон отяготел над нами,
Ужасный, безобразный сон:
В крови до пят, мы бьемся с мертвецами,
Воскресшими для новых похорон" (с)
повылазила совковая нечисть из могил и нафталина
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Та шо ви тєлітєсь? Відміняйте вже постанову Верховної Ради УРСР про державний суверенітет України.
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ты смотри "дух закона" и нарід хочет, тут уже не работает
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началось виляние судейскими задницами и очень многа слов и параграфоф.
а всего судью выкинуть на автомойку....
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Может пора запустить процедуру роспуска этого горе-суда
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с каких это пор суд руководствуется "значительным общественным интересом", не буквой Закона? Где в УК УПК или АК Украины есть статья позволяющая трактовать Закон со ссылкой на общественное мнение Нарушена процедура: Окружной админсуд объяснил отмену переименования проспектов Бандеры и Шухевича в Киеве - Цензор.НЕТ 3045? Это называется судебный беспредел, когда всякая мразь в мантии толкует Закон по своему желанию или за полученный гонорар

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Для чого ці організації розпалюють міжнаціональну ворожнечу? Ви розумієте, що можуть постраждати ті, хто не займався хамством проти українців?
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Я кажу про тих людей, які ніяким боком до цих ганебних рішень, але яких зроблять цапами відбувайлами.
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надо выходить. Эта ватная шобла сразу хвосты подожмет.
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Это все политика Зе - слабохарактерность и трусость.
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За нарушение процедуры можно наказать ответственных за нарушение, но нельзя отменить саму процедуру!
суд же втирает народу наперстки базарные
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шо бы суделские не сделали - в заднем кармане у них всегда оправдалка лежит...
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Чук заплатил,судьишко исполнил,все по заветам великого мовнотомосовскоармейского потроха.
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Якщо в розпал Другої світової війни якийсь московський суд перейменував би у Москві
наприклад вул. Горького в вулицю Берлінську , то ті судді в кращому вападку вже через три години з сім"ями їхали б у вагонах до Сибіру !! Разом з усіма тими , хто таке прейменування
якимсь чином підтримав ! Ех , Петро Олексійович, дарма ви з ними в демократію гралися !
Потрібно було з ними - ПО- СТАЛІНСЬКІ !!
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для чого такі тупі "алегорії"?
Якби в норм. країні президент/вождь заморив би голодом мільйони населення, то його би:
а)
б)
в)

Правда совок і країною не був навіть. Але і Сралін не тільки наших морив. Ватники плачуть що ще трильйони бидла виморили на Рязанщині
Але треба дивитись на Грузію - чи Сралін там морив, бо він звідтам.
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Дані проспекти слід перейменувати, на виконання Закону "Про декомунізацію", проте іменами справжніх героїв, можливо ********, але не із СУМНІВНОЮ або СПІРНОЮ репутацією (Бандера, Шухевич), що розколює суспільство.
Якщо прибираємо імена дотичні до діяльності компартії то не потрібно реанімувати посіпак фашистів (навіть якщо вони діяли під лозунгами "за Україну").
Якось так.
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1. Найти документы о Ирине Райхенберг, которую спас Шухевич и его семья.
2. Впаять встречный иск ОО "Еврейская правозащитная группа" и ОО "Антифашистская правозащитная лига" за разжигание антисемитизма.
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Прикольное понятие, если учитывать что "семитские народы" - это также и .... арабы Нарушена процедура: Окружной админсуд объяснил отмену переименования проспектов Московского и Генерала Ватутина в Киеве - Цензор.НЕТ 9499
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Давайте посмотрим, что послужило поводом для принятия такого решения Окружным админнистративным судом г. Киева.
Решение тварей в судебных мантиях основывается на завлянии нескольких "псевдо-общественных организациях" за которыми стоят сторонники Януковича!

1. ОО "Антифашистская правозащитная лига" - сепаратистская организация титушек, поддерживаемая регионалами Шуфричем и покойной Бережной.
2. Общественная организация "Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной" - ну как-бы все понятно.
3. ОО "Еврейская правозащитная группа" - непонятная структура. К ней имела отношение мать Бережной, такая же ****-сепарша.
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Такого знущання над Законами .Україна не витримає і може дійти до хаосу і самосудів. Це не правова держава--це поведінка гопників.
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Йойць.А і хдє Бідлєцький,Тягнибик,Сєльодка(тьху,Карась),Тарасенко-Сциклясенко,Чистильшик?Га?Альо?Де?А-а,вони зайняті сур'йозною справою - геїв ганяють.От жеж тридвараси.
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выходит, что в Киеве будет московский проспект.....вот это поворот
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Главно не сильно нервничай - есть ещё и улеца мацковская.
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