 Нарушена процедура: Окружной админсуд объяснил отмену переименования проспектов Московского и Генерала Ватутина в Киеве

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Окружного админсуда г.Киева.
Окружной административный суд города Киева принял решение по делу о переименовании проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича, а Московского проспекта в проспект Степана Бандеры, рассмотрение которого длился с августа 2016 года. В частности, суд удовлетворил частично иск ОО "Еврейская правозащитная группа" и ОО "Антифашистская правозащитная лига" в Киевский городской совет и признал противоправным и отменил соответствующие переименования.
"Указанное решение принято судом ввиду нарушения процедуры по переименованию проспектов Московского и Генерала Ватутина, а также в связи с отсутствием надлежащего обоснования принятия данных решений. Также судом при рассмотрении указанного дела принят во внимание значительный общественный интерес, который отражен и в петициях против переименования, что не было учтено КГС во время совершения действий по изменению названия проспектов", - сказано в сообщении.
В суде напомнили, что в июне 2017 постановлением Окружного административного суда города Киева было удовлетворено ходатайство о частичном обеспечении иска, которое оставлено без изменений. А именно - судом было запрещено Киевскому горсовету подавать на подпись и публиковать решения сессии депутатов КГС о переименовании проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича до принятия решения по данному делу.
Отмечается также, что третьими лицами, которые не заявляли самостоятельные требования относительно предмета спора, на стороне истца Общественная организация "Ветераны труда - дети войны", Общественная организация "Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной", Киевская городская организация ветеранов, третьи лица, которые не заявляли самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика: Всеукраинское объединение "Свобода", Украинский институт национальной памяти, Общественная организация "Художественный центр" Локация", Неведомый Евгений Леонидович.
Приречена ця держава, ще й з таким піплом...
Так я не понял - нарушена процедура или ватный интерес?
Ужасный, безобразный сон:
В крови до пят, мы бьемся с мертвецами,
Воскресшими для новых похорон" (с)
повылазила совковая нечисть из могил и нафталина
а всего судью выкинуть на автомойку....
суд же втирает народу наперстки базарные
наприклад вул. Горького в вулицю Берлінську , то ті судді в кращому вападку вже через три години з сім"ями їхали б у вагонах до Сибіру !! Разом з усіма тими , хто таке прейменування
якимсь чином підтримав ! Ех , Петро Олексійович, дарма ви з ними в демократію гралися !
Потрібно було з ними - ПО- СТАЛІНСЬКІ !!
Якби в норм. країні президент/вождь заморив би голодом мільйони населення, то його би:
а)
б)
в)
Правда совок і країною не був навіть. Але і Сралін не тільки наших морив. Ватники плачуть що ще трильйони бидла виморили на Рязанщині
Але треба дивитись на Грузію - чи Сралін там морив, бо він звідтам.
Якщо прибираємо імена дотичні до діяльності компартії то не потрібно реанімувати посіпак фашистів (навіть якщо вони діяли під лозунгами "за Україну").
Якось так.
2. Впаять встречный иск ОО "Еврейская правозащитная группа" и ОО "Антифашистская правозащитная лига" за разжигание антисемитизма.
Решение тварей в судебных мантиях основывается на завлянии нескольких "псевдо-общественных организациях" за которыми стоят сторонники Януковича!
1. ОО "Антифашистская правозащитная лига" - сепаратистская организация титушек, поддерживаемая регионалами Шуфричем и покойной Бережной.
2. Общественная организация "Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной" - ну как-бы все понятно.
3. ОО "Еврейская правозащитная группа" - непонятная структура. К ней имела отношение мать Бережной, такая же ****-сепарша.