 Нарушена процедура: Окружной админсуд объяснил отмену переименования проспектов Московского и Генерала Ватутина в Киеве

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Окружного админсуда г.Киева.

Окружной административный суд города Киева принял решение по делу о переименовании проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича, а Московского проспекта в проспект Степана Бандеры, рассмотрение которого длился с августа 2016 года. В частности, суд удовлетворил частично иск ОО "Еврейская правозащитная группа" и ОО "Антифашистская правозащитная лига" в Киевский городской совет и признал противоправным и отменил соответствующие переименования.

"Указанное решение принято судом ввиду нарушения процедуры по переименованию проспектов Московского и Генерала Ватутина, а также в связи с отсутствием надлежащего обоснования принятия данных решений. Также судом при рассмотрении указанного дела принят во внимание значительный общественный интерес, который отражен и в петициях против переименования, что не было учтено КГС во время совершения действий по изменению названия проспектов", - сказано в сообщении.

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В суде напомнили, что в июне 2017 постановлением Окружного административного суда города Киева было удовлетворено ходатайство о частичном обеспечении иска, которое оставлено без изменений. А именно - судом было запрещено Киевскому горсовету подавать на подпись и публиковать решения сессии депутатов КГС о переименовании проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича до принятия решения по данному делу.

Отмечается также, что третьими лицами, которые не заявляли самостоятельные требования относительно предмета спора, на стороне истца Общественная организация "Ветераны труда - дети войны", Общественная организация "Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной", Киевская городская организация ветеранов, третьи лица, которые не заявляли самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика: Всеукраинское объединение "Свобода", Украинский институт национальной памяти, Общественная организация "Художественный центр" Локация", Неведомый Евгений Леонидович.