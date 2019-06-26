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 Экономика
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Все про:энергетика (1092) Насалик (175) электроэнергия (273)

 Резкого роста тарифов на электроэнергию с 1 июля не будет ни для населения, ни для бизнеса, - Насалик

Запуск рынка электроэнергии с 1 июля не приведет к резкому росту тарифов на электроэнергию для потребителей.

Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик в интервью Gazeta.ua, сообщают Українські новини. 

"С введением новой модели рынка не должна резко подняться цена на электроэнергию - не только для населения, но и для бытовых потребителей. Для последних цена вырастет на 5-6 процентов, потому что даже при формировании прогнозного баланса на 2019, уже на второе полугодие НКРЭКУ предусматривала увеличение оптовой рыночной цены на 8-9 процентов. Следовательно, цена выросла бы, даже если бы новую модель не вводили", - сообщил министр.

Игорь Насалик также отметил, что правительство приняло решение о возложении спецобязательств на государственные предприятия с целью недопущения роста тарифов на электроэнергию для населения.

"Мы сбалансировали систему так, что она не приведет к росту цены для населения. Ее, кстати, не повышали с марта 2017 года. Стоит также знать, что цена электроэнергии для населения Украины в 2,6 раза ниже, чем в России и в Беларуси. И в десять раз, чем в Дании", - отметил Насалик.

Напомним, согласно принятому Верховной Радой Закона Украины "О рынке электрической энергии", новый рынок электроэнергии должен быть введен 1 июля 2019. Запуск рынка - это обязательства Украины в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства 5 июня заявил, что рынок электроэнергии будет запущен вовремя и заверил, что тарифы для населения не вырастут.

Источник: https://censor.net.ua/n3134323
 
 
 Топ комментарии
 
Так это зебилы приняли закон про рынок электроэнергии, а я и не знал... Резкого роста тарифов на электроэнергию с 1 июля не будет ни для населения, ни для бизнеса, - Насалик - Цензор.НЕТ 65
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Зебилы чуствуют уже что их имеют или еще нет?
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резкого не будет.ключевое слово 'резкого'
но будет медленное!целый год!
зеБилЫ вы говна поели!
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Нассалик готовиться к бою. Нет, не с Кличко
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ДЭБИЛО насралик....
И ВЫШЕ В 8 РАЗ тарифы на свет В СРАВНЕНИИ С ДОХОДАМИ НАРОДА УКРАИНЫ....
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Зебилы чуствуют уже что их имеют или еще нет?
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после порошенко - это еще по божески. и кстати, а насалик это министр кабмина зеленского, или еще порошенковский?
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по-божески - это как? Если с 2017 тариф не поднимался?
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а в 2017 -ом кто главой государства был? и уже спасибо за тарифы на газ и зарплату кобелеву в 2 ляма в месяц (на секундочку, зарплата премьер - министра 40 тысяч)
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резкого не будет.ключевое слово 'резкого'
но будет медленное!целый год!
зеБилЫ вы говна поели!
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Так это зебилы приняли закон про рынок электроэнергии, а я и не знал... Резкого роста тарифов на электроэнергию с 1 июля не будет ни для населения, ни для бизнеса, - Насалик - Цензор.НЕТ 65
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Зебилы схавали конфетку от узеленского, что будет снижение тарифов. И опять клоун их во все дыры...
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Закон о рынке электроэнергии подписал Порошенко и тут уже ничего не сделать, а по газу и отоплению уже есть снижение тарифов.
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Дебил, на улице - ЛЕТО! Какое отопление? А газ подешевел, потому что мировые цены снизились. Но не волнуйся, если доживешь до зимы, вкусишь весь смак новых тарифов.
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воем шоколадного дегенерата, удовлетворён Різкого зростання тарифів на електроенергію з 1 липня не буде ні для населення, ні для бізнесу, - Насалик - Цензор.НЕТ 1764
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Пиданор, ты не босой, ты - тупой. Жри дальше зеленые сопли...
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молодцы хоть предупредили шо зарабатывать будут не спеша, а ещё упрекнули шо держитесь, вы и так копейки платите по сравнению с Данией))) зебилы ***)))
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баран, а насалик это случайно не министр кабмина гройсмана? и не подскажешь кто гройсмана на должность премьер-министра выдвинул?
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ну так Зе все возьмет и отменит, правда?
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Данию вспомнил . Резкого роста тарифов на электроэнергию с 1 июля не будет ни для населения, ни для бизнеса, - Насалик - Цензор.НЕТ 8748 У них зарплаты в десять раз больше , и цены тоже .
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А кто важнее в офисе директор или уборщица ? Это к вопросу о том, кто вообще потом за весь этот бардак отвечать будет.
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конечно уборщица!
***
директор уехал в отпуск - никто не заметил отсутствия...
уборщица ушла - на второй день сортиром завоняло во всех кабинетах)))
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но где-то проскочила информация про отмену ночного тарифа!
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Да, в Дании электроэнергия выше в 10 раз по стоимости, чем в Украине)
Зато зарплата выше в 30 раз, чем в Украине)
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зато для насцалика будет резкое затягивение петли на его свиношее.
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Так выборы 21 июля никто не ожидал, если бы знали о них заранее так не только не собирались бы повышать тарифы но не заикались бы об этом заранее! Но ничего ребята после "выборов" оттянетесь по полной, сразу три плюса в Роттердам засунете...
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А какого хрена цена вообще должна повышаться???? Доллар на месте, даже снижается, мировые цены на енергоносители тоже, так с какого перепуга в Украине растут на ВСЁ цены чуть ли не каждый день?!?!!!!! Сволочи!!! Шоб вы подавились!
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Пшел вон под лавку, шмондя порошковая
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по Дерибасовской нужно прогуливаться постепенно..
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И в десять раз, чем в Дании", - отметил Насалик в Дании зарплата в 10 раз выше Різкого зростання тарифів на електроенергію з 1 липня не буде ні для населення, ні для бізнесу, - Насалик - Цензор.НЕТ 7714
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Резкого роста тарифов на электроэнергию с 1 июля не будет ни для населения, ни для бизнеса, - Насалик


Ну да. Рост тарифов начнется плавно и со 2-го июля. Я так понял именно так и надо его слова понимать.
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насцалик - шоколадное недоразумение.. тырить, обманывать, грабить население как основополагающие принципы партии ПЕСиків
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаРезкого роста тарифов на электроэнергию с 1 июля не будет ни для населения, ни для бизнеса, - Насалик
 
 
 
 
 
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