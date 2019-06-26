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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:США (15081) Фирташ (1004) экстрадиция (420)

 Фирташу в США светит свыше 80 лет тюрьмы с конфискацией, - американский юрист

Украинскому олигарху Дмитрию Фирташу, которого могут экстрадировать в США, грозит там более 80 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Голосу Америки" сообщил американский юрист, партнер юридической фирмы Arnall Golden Gregory LLP Джин Берд.

"Фирташа обвиняют в отмывании денег, в нарушении так называемого "закона Рико" - об организациях, действующих под влиянием рэкета и коррупции, а также в попытке нарушить закон о коррупции за рубежом. С технической стороны, это более 80 лет заключения - это просто основываясь на расчетах. Плюс, прокурор просит о конфискации всех его активов, - рассказал Берд.

Впрочем, юрист отметил, что Соединенные Штаты могут изменить обвинение, если Фирташ согласится на сотрудничество.

"Фирташ хорошо знаком с различными финансовыми соглашениями, в которые вовлечены топ-политики разных стран, в том числе Украины и России. Поэтому возможно, что он располагает информацией, которая может заинтересовать Соединенные Штаты. Поэтому для него всегда есть возможность сотрудничать и заключить соглашение о признании вины, где он предоставит эту информацию в обмен на изменение обвинений", - отметил Берд.

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Напомним, Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США.

Председатель совета группы компаний Group DF Дмитрий Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу властей США, выданному в 2013 году. Во время прежней американской администрации украинского бизнесмена обвинили в том, что он с помощью взяток на общую сумму $18,5 млн хотел получить разрешения на добычу титанового сырья в Индии для последующей продажи готовой продукции в США. Фирташ все обвинения отрицает и называет политически мотивированными, направленными на ограничение его влияния на процессы в Украине. Земельный суд Вены по уголовным делам избрал Фирташу меру пресечения в виде экстрадиционного ареста, но затем согласился освободить его под залог в EUR125 млн и обязательство не покидать Австрию.

Согласно австрийскому законодательству окончательное решение об экстрадиции за федеральным министром юстиции Австрии.

Источник: https://censor.net.ua/n3134321
 
   
 Топ комментарии
 
Может хоть американцы упыря закроют. А сколько светит Коломойскому?
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Вскрытие покажет. Надеюсь и до Бени дотянутся.
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Так Коломойський весь цей цирк і клоунаду затіяв, щоб від американського суду сховатись.
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Может хоть американцы упыря закроют. А сколько светит Коломойскому?
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Вскрытие покажет. Надеюсь и до Бени дотянутся.
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Дотянутся...
И не до такого ГНУСА дотягивались...
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Вальцману и Гнойсману приготовиться и принять низкий старт.
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Вальцман? смени методичку касабчик
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Пороху и Гройсу бояться нечегно.. а бене и вазелину - еще как нужно.. ссаться)ФБР давно сказала - "Беня+Вова - вы следующие" Фірташу в США світить понад 80 років в'язниці з конфіскацією, - американський юрист - Цензор.НЕТ 2356

Фірташу в США світить понад 80 років в'язниці з конфіскацією, - американський юрист - Цензор.НЕТ 2939
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собаки таки умнее порохоботов.. Фірташу в США світить понад 80 років в'язниці з конфіскацією, - американський юрист - Цензор.НЕТ 1614 они хоть искрине любят хозяев..
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браво, мокша!)) у зебилов, как и у кацапов - главное "любовь к хозяину" Фірташу в США світить понад 80 років в'язниці з конфіскацією, - американський юрист - Цензор.НЕТ 796
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ботяра, мои хвалебные оды какому либо "хозяину " в студию..! твои же я отлично вижу.. так кто из нас кацап и дебил..?
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мокша, то что ты тут же о своей ботоферме вспомнил - симптоматично)
Но не обижайся, что тебя подловили именно на "любви к хозяину" - что в твоей тупой головешке, о том ты и визжишь каждый день Фірташу в США світить понад 80 років в'язниці з конфіскацією, - американський юрист - Цензор.НЕТ 9756
а теперь беги, пожалуйся своему хозяину что циничные бЕндеры тебя СНОВА обидели..))
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Не обращай внимания на умалишенных,все порохоботы такие.
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а хто такой петя петров? Не однофамилец мой,случайно?
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спроси у ФБР)) Уж они точно не из ольгино, как ты)
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Вспоминаю, как Черновецкий (Леня-космос) не воровал: он просто ни-че-го не подписывал. Поэтому доказать, что он что-то воровал невозможно.
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Вот, за шо я такой влюблёный в Омерыку. Это вам не ЕС вафлисты
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беня украл 470+ млрд.долларов, как минимум (только отмыванием через Приватбанк)...
С такими суммами - вообще НЕ живут.
В том смысле что свои же замочат (рашка), чьи деньги в США переводил..
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Фирташа судят за взятку 20 миллионов,грозит до 80 лет тюрьмы,а у Бени со товарищи дела в десятки раз серьёзнее - вроде бы 647 миллионов долларов отмыто,и это только начало.В Штатах Фемида серьезная - могут и несколько столетий впаять фактическому президенту Украины.
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470 млрд.долларов
и вазелин - пойдет паровозом... потому что через свои офшоры ссыкун пропустил более 140млн долл, плюс наплевал на мнение Госдепа "не назначать разумкова и богдана"
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Єто ж шо получается. Облгазы и химзаводы станут американскими после конфискации?
Лучше бы его здесь закрыли с конфискацией. Но это фантастика. Он же всех сдаст. Вслед за ним тогда нужно сажать Кучму, Ющера, Хряка1/2 и всю их челядь
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открою тебе секрет полишинеля - с фирташем повяжут беню и вову. но никак не Пороха)
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а ведь Каломойский и Андрей Богдан, тоже подпадают под действие "закона Рико" - об организациях, действующих под влиянием рэкета и коррупции..
хммм.. стоит задуматься!
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Так Коломойський весь цей цирк і клоунаду затіяв, щоб від американського суду сховатись.
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Будем надеяться, что и эти упыри своей участи не избегут.
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СОТРИДНИЧЕСТВО ЭТО БЕЗ СУДА ПРИСЯЖНЫХ- СУД УТВЕРДИТ МИРОВОЕ ГДЕ ФИРТАШ ПРИЗНАЕТ ЧТО ОН ДАЛ ВЗЯТКУ В ИНДИИ УВЛ КОНТРАКТ У КОМПАНИИ США СОВЕРШИЛ КОРРУПЦИЮ ДАСТ КУЧУ ПОКАЗАНИЙ ПРОТИВ ПОРОШЩЕНКО И ОННЫХ И ЕМУ ДАДУТ 20 ЛЕТ ТЮРЬМЫ С ПРАВО УДО ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ И КОНФИСКАЦИЯ С ТЕМ ЧТО ЕМУ ОСТАНЕТСЯ 10% ОТ ТОГО ЧТО ОН ИМЕЛ... на покушать... и без права после выхода оставаться после отбытия нказаня и УДО на территории США принудительная депортация...
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А тебе, кот помойный, все Порошенко покоя не дает )))). Так весело наблюдать, как тебя корежит ))).
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ты дебил что с тебя взять зеленый еще поця... пасть закрой уродливое...
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Ну ... судя по тому, как безграмотно ты пишешь, дебил как раз ты ))). Каникулы в школе, кот помойный ? Второгодник ? ))
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у тебя между ног болтается также плохош Фірташу в США світить понад 80 років в'язниці з конфіскацією, - американський юрист - Цензор.НЕТ 5874
бедный и как ты сношаеся то с комарами или улитками...
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Да ты, кроме того, что дурак, еще и озабочен ? ))) Так весело тебя, кот помойный, палочкой тыкать и наблюдать за твоей реакцией ))).
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ну так американское правосудие поощряет сделки со следствием

оно основано на английском праве целью которого является абстрактная справедливость а удовлетворение сторон
я бы на месте Фирташа усилил бы сейчас охрану
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Оно то все так, вот только вся эта канитель с экстрадицией тянется почти 5 лет, и ни конца, ни краю...И сейчас, кстати, тоже непонятка...Уже второй раз Австрия дает согласие, а Фирташ и ныне там.
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И так..
Нашему еальному презу гражданину Израиля ИВ ПРИГОТОВИТСЯ)))
к нему в США аналогичные претензии...не уплата налогов...отмывание денег...подкупы и прочие ПОЖИЗНЕННЫЕ ништячки от пиндосов)))))
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у свиновальцмана настают тяжелые времена. фирташенок всех своих шнырей сдаст чтобы срок скостить.
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Всех?))
И БЕНЮ тоже?)))
Кто же тогда президентом будет?
Не КЛОВАН же?)))
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и беню посадят если в госдепе на него чтото есть.
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Есть...
ФБР по нему дела не закрывал...
Потому эта крыса убежала в Украину...
В Израиле стало не спокойно...
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Израиль вроде своих не выдаёт..там скорее безопасней, чем в Украине..
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зебил.. беня потому и сбежал из Израиля - знает что его точно выдадут. Надежда только на зебилов в Украине)
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А каким местом Беня к Венскому сговору?
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Так з України по закону Ріку можна вивезти пару десятків вагонів всіляких рудих, лисих, кучерявих і бородатих.
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Обрезанных всех подряд можно грузить.
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которая пару раз Раху вытаскивала из жёппы, вместо чтобы если не уничтожить, то хотя бы не мешать ей разлагаться, а та в благодарность за спасение выкашивала украинцев миллионами и грозилась ядерными пеплами той же омериге - люби, люби, любилку не порви Фірташу в США світить понад 80 років в'язниці з конфіскацією, - американський юрист - Цензор.НЕТ 9220
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Ай-яй-яй! Все олігархічне кодло тепер у ФБР у руках. Вірніше, кілька пар самих крутих яєць опинилися у ніжно-сталевих руках Держдепу. Для України це - добре, для ставлеників олігархату у владі - дуже погано. А Фірташ буде здавати тепер не лише конкурентів, але й найближчих друзів і партнерів.
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Фірташа ще в часи Януковоча називали одним із можливих "гаманців" Путлера,так що в Штатах він може розповісти багато цікавого.
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далеко не все. фирташ это один из 4 столпов олигархата в Украине. коломойский фирташ пинчук ахметов - это те люди которые довели Украину до сегодняшнего состояния.
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Так він, як один з чотирьох стовпів, точно знає дуже багато про трьох інших.
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Это, когда он выйдет, ему лет 140 будет?
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Тырил (и тырит ) у нас, а конфискуют они..интерестно получается.
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вот то же такая же мысль возникла - будет Лазаренко 2
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так його ж 80 років кормити повинні! тому вони і конфіскують!
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Да свинтит фирташ энтот,бороду наклеит цепку сгрызет и утекет в Бердичев, у него тама трактир и два паравоза
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Ахметов, Пинчук, Беня - выбирайте хату, Фирташ уже к тому времени обживётся, будет приплачивать нигерам в тюряге, вобщем у вас есть связи))))))
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Да будет как с Пашей Лазаренко, так "ужасно" будет сидеть что аж натрахает троих детей!.. Фирташу в США светит свыше 80 лет тюрьмы с конфискацией, - американский юрист - Цензор.НЕТ 7754
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Главное чтоб этот Перец рассказал в штатах как купил Юща и Петю, а он расскажет....в США с ублюдками умеют разговаривать

Порохоботам явно не по душе эта новость, но Цензор дальше тянуть не мог)))
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икать-копать ты дебиииииииииииииииииииииииииил...
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Порохобот, у тебя нервы шалят сядь на бутылку попрыгай))))
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У нас по этому закону можно посадить всю "элиту", некому будет страной управлять.
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Не проблема. Можно посадить и все население, скажем, за неуплату налогов. Тогда и управлять никем не будет нужно.
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Почему новость полностью не передали? После этот юрист говорил что США будут требовать выдачи Порошенко, у которого не меньше преступлений чем у Фирташа
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Дружка Ющенка і Порошенка посодют?
А було б непогано.
Ех, ще б ахметовапорошенкаколомойськогомедведчукапінчука до пари...
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Потроха и ахметку нужно с ним в одну камеру засадить,а конфискованное имущество передать в пенсионный фонд.
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Весь кацпо-еврейский олигархат должен исчезнуть, иначе исчезнет страна..но не стоит думать, что это за народ Украины сделают те же американцы..
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Може і газ українського видобутку який наша Рада подарувала Фірташу (цікаво за які гроші) повернуть народу ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФирташу в США светит свыше 80 лет тюрьмы с конфискацией, - американский юрист
 
 
 
 
 
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