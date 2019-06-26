 Фирташу в США светит свыше 80 лет тюрьмы с конфискацией, - американский юрист

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Голосу Америки" сообщил американский юрист, партнер юридической фирмы Arnall Golden Gregory LLP Джин Берд.

"Фирташа обвиняют в отмывании денег, в нарушении так называемого "закона Рико" - об организациях, действующих под влиянием рэкета и коррупции, а также в попытке нарушить закон о коррупции за рубежом. С технической стороны, это более 80 лет заключения - это просто основываясь на расчетах. Плюс, прокурор просит о конфискации всех его активов, - рассказал Берд.

Впрочем, юрист отметил, что Соединенные Штаты могут изменить обвинение, если Фирташ согласится на сотрудничество.

"Фирташ хорошо знаком с различными финансовыми соглашениями, в которые вовлечены топ-политики разных стран, в том числе Украины и России. Поэтому возможно, что он располагает информацией, которая может заинтересовать Соединенные Штаты. Поэтому для него всегда есть возможность сотрудничать и заключить соглашение о признании вины, где он предоставит эту информацию в обмен на изменение обвинений", - отметил Берд.

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Напомним, Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США.

Председатель совета группы компаний Group DF Дмитрий Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу властей США, выданному в 2013 году. Во время прежней американской администрации украинского бизнесмена обвинили в том, что он с помощью взяток на общую сумму $18,5 млн хотел получить разрешения на добычу титанового сырья в Индии для последующей продажи готовой продукции в США. Фирташ все обвинения отрицает и называет политически мотивированными, направленными на ограничение его влияния на процессы в Украине. Земельный суд Вены по уголовным делам избрал Фирташу меру пресечения в виде экстрадиционного ареста, но затем согласился освободить его под залог в EUR125 млн и обязательство не покидать Австрию.

Согласно австрийскому законодательству окончательное решение об экстрадиции за федеральным министром юстиции Австрии.