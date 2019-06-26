 Фирташу в США светит свыше 80 лет тюрьмы с конфискацией, - американский юрист

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Голосу Америки" сообщил американский юрист, партнер юридической фирмы Arnall Golden Gregory LLP Джин Берд.
"Фирташа обвиняют в отмывании денег, в нарушении так называемого "закона Рико" - об организациях, действующих под влиянием рэкета и коррупции, а также в попытке нарушить закон о коррупции за рубежом. С технической стороны, это более 80 лет заключения - это просто основываясь на расчетах. Плюс, прокурор просит о конфискации всех его активов, - рассказал Берд.
Впрочем, юрист отметил, что Соединенные Штаты могут изменить обвинение, если Фирташ согласится на сотрудничество.
"Фирташ хорошо знаком с различными финансовыми соглашениями, в которые вовлечены топ-политики разных стран, в том числе Украины и России. Поэтому возможно, что он располагает информацией, которая может заинтересовать Соединенные Штаты. Поэтому для него всегда есть возможность сотрудничать и заключить соглашение о признании вины, где он предоставит эту информацию в обмен на изменение обвинений", - отметил Берд.
Напомним, Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США.
Председатель совета группы компаний Group DF Дмитрий Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу властей США, выданному в 2013 году. Во время прежней американской администрации украинского бизнесмена обвинили в том, что он с помощью взяток на общую сумму $18,5 млн хотел получить разрешения на добычу титанового сырья в Индии для последующей продажи готовой продукции в США. Фирташ все обвинения отрицает и называет политически мотивированными, направленными на ограничение его влияния на процессы в Украине. Земельный суд Вены по уголовным делам избрал Фирташу меру пресечения в виде экстрадиционного ареста, но затем согласился освободить его под залог в EUR125 млн и обязательство не покидать Австрию.
Согласно австрийскому законодательству окончательное решение об экстрадиции за федеральным министром юстиции Австрии.
И не до такого ГНУСА дотягивались...
Но не обижайся, что тебя подловили именно на "любви к хозяину" - что в твоей тупой головешке, о том ты и визжишь каждый день
а теперь беги, пожалуйся своему хозяину что циничные бЕндеры тебя СНОВА обидели..))
С такими суммами - вообще НЕ живут.
В том смысле что свои же замочат (рашка), чьи деньги в США переводил..
и вазелин - пойдет паровозом... потому что через свои офшоры ссыкун пропустил более 140млн долл, плюс наплевал на мнение Госдепа "не назначать разумкова и богдана"
Лучше бы его здесь закрыли с конфискацией. Но это фантастика. Он же всех сдаст. Вслед за ним тогда нужно сажать Кучму, Ющера, Хряка1/2 и всю их челядь
хммм.. стоит задуматься!
бедный и как ты сношаеся то с комарами или улитками...
оно основано на английском праве целью которого является абстрактная справедливость а удовлетворение сторон
я бы на месте Фирташа усилил бы сейчас охрану
Нашему еальному презу гражданину Израиля ИВ ПРИГОТОВИТСЯ)))
к нему в США аналогичные претензии...не уплата налогов...отмывание денег...подкупы и прочие ПОЖИЗНЕННЫЕ ништячки от пиндосов)))))
И БЕНЮ тоже?)))
Кто же тогда президентом будет?
Не КЛОВАН же?)))
ФБР по нему дела не закрывал...
Потому эта крыса убежала в Украину...
В Израиле стало не спокойно...
В хорошем смысле....
Порохоботам явно не по душе эта новость, но Цензор дальше тянуть не мог)))
А було б непогано.
Ех, ще б ахметовапорошенкаколомойськогомедведчукапінчука до пари...