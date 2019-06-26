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Все про:вымогательство (271) Нацполиция (9600) шантаж (50)

 Полиция разоблачила несколько групп "общественных активистов", вымогавших у бизнесменов и публичных людей деньги за нераспространение компромата

С начала года полиция разоблачила несколько групп "общественных активистов" на занятии криминалом. Среди них - руководители организаций, которые позиционировали себя как борцы с коррупцией и произволом властей. Девятерым лицам уже сообщено о подозрении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

"В последнее время участились случаи обращений в правоохранительные органы граждан, которые сообщают о давлении на них со стороны представителей общественных организаций. Требования довольно просты: определенная сумма средств за непроведение мероприятий, направленных на дескридетацию лица.

Перед тем, как прийти к бизнесмену или публичному лицу, уличенные злоумышленники заранее готовились: проводили сбор конфиденциальной информации о всех членах семьи, готовили фейковые материалы компрометирующего содержания и распространяли их через подконтрольные веб-ресурсы. Позже за прекращение таких действий злоумышленники требовали деньги", - сказано в сообщении.

Так, например, в г. Днепр полицейские задержали руководителя общественной организации за вымогательство и получение 10 000 долларов США от предпринимателя. Деньги предназначались за прекращение распространения ложной компрометирующей информации о предпринимателе, членах его семьи и о его хозяйственной деятельности.

Полиция разоблачила несколько групп общественных активистов, вымогавших у бизнесменов и публичных людей деньги за нераспространение компромата 01

В Полтаве руководитель ОО требовал и получил от застройщика 459 000 гривен за непрепятствование строительству.

Полиция разоблачила несколько групп общественных активистов, вымогавших у бизнесменов и публичных людей деньги за нераспространение компромата 02

В Киеве правоохранители разоблачили группу "активистов" во главе с руководителем общественной организации. Члены группы занимались сбором и распространением фейковой информации о публичных лицах и служащих правоохранительных органов, а также организацией фальшивых митингов против них. Суммы, которые требовали данные лица, колебались в зависимости от должности потерпевшей стороны.

Полиция разоблачила несколько групп общественных активистов, вымогавших у бизнесменов и публичных людей деньги за нераспространение компромата 03

Активная общественная деятельность задержанных не мешала им заниматься противоправной деятельностью. В частности, полицейские задокументировали, что часть злоумышленников занималась сбором информации путем взлома личных почтовых ящиков, мессенджеров, баз данных, другие - систематизировали полученные данные, готовили фейковые материалы для СМИ, организовывали митинги и акции протеста или руководили всем процессом и координировали действия других.

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Правонарушители пренебрегали нормами законодательства, нарушая его для собственных корыстных целей. Когда правоохранительные органы на основании решения суда проводили необходимые процессуальные действия в отношении лиц, причастных к противоправной деятельности, - те начинали кампанию по дискредитации правоохранительных органов через СМИ. Такие кампании мотивировались как преследованием правоохранительными органами задержанных граждан за якобы их активную гражданскую позицию. На самом деле это лишь один из способов избежать ответственности за совершение противоправных действий и нарушение норм действующего законодательства.

Полиция напоминает, что международное и национальное законодательство четко отмечают: никто не должен подвергаться произвольному или незаконному вмешательству в его личную или семейную жизнь, незаконным посягательствам на неприкосновенность его жилища или тайну его корреспонденции или незаконным посягательствам на его честь или деловую репутацию. Исключения могут быть установлены только судом в случаях, предусмотренных законом, с целью предотвратить преступление или выяснить истину при расследовании уголовного дела, если другими способами получить информацию невозможно. В то же время за нарушение законодательства виновные лица будут нести ответственность.

Источник: https://censor.net.ua/n3134318
 
 
 Топ комментарии
 
Началось!!!
Когда опчественные активисты поливали говном предыдущую власть - это была борьба с коррупцией. Да общественнички? Допрыгались? Думали всю жисть на этом кормится будете?
Думали нынешняя власть вас медалями за это наградит?
Нет. Не на тех нарвались. И страну просрали и сами сгинете как роса на солнце.
Теперь коррупции не будет. Не потому что не будет. А потому что об этом объявят по телевизору. И попробует кто-то быть против
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Отвечу словами Шарикова: "Всё поделить"
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Костик Б. - его ему морду прятать. Уже на свободе
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Та все активисты проплаченные!.. И только Порохоботы за идею!
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За совершённую подлость нужно платить, по полной программе, ещё на этом свете. И пусть скажут спасибо, что взяли деньгами, а не здоровьем или жизнью. Респект посоны. Есть компромат, его нужно обналичивать как и любой товар.Чем это хуже. Рыночные отношения.
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Началось!!!
Когда опчественные активисты поливали говном предыдущую власть - это была борьба с коррупцией. Да общественнички? Допрыгались? Думали всю жисть на этом кормится будете?
Думали нынешняя власть вас медалями за это наградит?
Нет. Не на тех нарвались. И страну просрали и сами сгинете как роса на солнце.
Теперь коррупции не будет. Не потому что не будет. А потому что об этом объявят по телевизору. И попробует кто-то быть против
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Мне всегда было интересно : какова судьба добычи ?
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Отвечу словами Шарикова: "Всё поделить"
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Скоро (если не уже!) термин "активист" (как и "блохер") станет ругательным. За это будут сразу в морду бить.
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Так сьогодні поливають брудом Бірюкова, а от матеріали суду ніхто не показує.
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сегодня «активистом» быть очень выгодно, прикидаешься патриотом-борцом с противной властью и в итоге требуешь бабок от тех на которых наезжаешь
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На фотках все в демисезонных курточках - фото делались в апреле месяце.
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