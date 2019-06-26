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 Политика Украины
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Все про:выборы (22582) Зеленский (1900) ЦИК (3137) Слипачук (53)

 Восемь Зеленских идут на выборы в Раду, - ЦИК

Восемь человек с фамилией Зеленский примут участие во внеочередных выборах Верховной Рады 21 июля.

Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Татьяна Слипачук на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини".

"Восемь кандидатов с фамилией Зеленский, но с другими именами и отчествами баллотируются на разных округах", - сказала она.

При этом Слипачук заверила, что эти кандидаты не используют технологию "двойников", а действительно имеют такую фамилию.

"Это не клоны. Это реальные люди. Это не те лица, которые меняли свою фамилию. Это легко проверить. Во-первых, мы получали информацию о смене фамилии. Во-вторых, указывается информация о родителях. Если они Зеленские, то и кандидат - Зеленский", - сообщила она.

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Источник: https://censor.net.ua/n3134317
 
 
 Топ комментарии
 
АСТАНАВИТЕСЬ! Украина и одного не вытягивает! А вы хотите восемь???? О_о
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Господи, там не один клоун, там целая труппа.........

Боже, храни Украину!
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АСТАНАВИТЕСЬ! Украина и одного не вытягивает! А вы хотите восемь???? О_о
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мама папа тещя тесть жона и куча облизунчиков СЕМЬИ ЗЕЛЕНСКИХ... Восемь Зеленских идут на выборы в Раду, - ЦИК - Цензор.НЕТ 7222
семейный подряд так сказать все на услужение народу быдлу..ха-ха...
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Так от шо малось на увазі під словами "вєжліві зелені чілавєчкі"!Восемь Зеленских идут на выборы в Раду, - ЦИК - Цензор.НЕТ 4343
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Все равно подозрительно, не такая уж и распространенная фамилия.
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В мене сусіди Зеленські. А так глянув на сайт Рідні, то чоловіків на прізвище Зеленський по Україні більше 4-х тисяч. жінок - більше 5-ти.
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И ни одного Януковича и Ющенко?
Странные люди. Восемь Зеленских идут на выборы в Раду, - ЦИК - Цензор.НЕТ 6414
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Там всем семейством отправились на нищенскую депутатскую зарплату.
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Господи, там не один клоун, там целая труппа.........

Боже, храни Украину!
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Перед монитором безопасней словами кидатся
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Еще 8 таких же тупеньких зебилов как и сам зепрезик? Боюсь это уже будет перебор.
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Они Гарвард не заканчивали как ты
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от него было десятка полтора юров тимошенок и ему подобных
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Технологія клонів вже відпрацьована. Ну нехай, може у шмарклі відкусять зебілів. Восемь Зеленских идут на выборы в Раду, - ЦИК - Цензор.НЕТ 9672
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Н-да... Рядом с этой веселухой зомби-апокалипсис отдыхает.
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Я не фанат Пети , я не фанат Зели . Я не знаю , за кого голосовать .
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Я тоже...будем посмотреть, что там у Славика за люди в команде - может быть и за него...
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Ты на выборы вообще забей. Пустое это. А к Славику ты лучше геморрой межушного нервного ганглия ходи лечить, он парень добрый, не откажет, сделает всё, как себе.
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Голосуй за вакарчука, у него реально новые лица в партии, он сам украинец и далеко не дурак.
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Поёт он хорошо , но в политике слабый . А как вариант - нет альтернативы .
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А как тогда поменять верховную раду? Если голосовать за старых то они и останутся
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А кто правила менять будет? Старые коррумпированные депутаты?
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Я його слухав на Слабоді слова. Наївний хлопчина.
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Если сравнивать с балаболами со свободы слова - то да, слабоват.
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Не надо сравнивать говно с нормальным украинцем.
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далеко не дурак он был,когда отказался от пэтиной авантюры и снялся с прзд.гонки
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Погано бути фанатом. Фанатизм не є добре. Потрібно оцінювати кандидатів і партії по їхнім справам
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Их всех надо послать за "их дела" . Извини , пишу на русском , не хочу уродовать украинский своей безграмотностью .
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Ну я буду голосовать за юльку-вароффку. Во всяком случае у неё есть все расчеты как вывести экономику из тупика. Когда она была премьером жить было легче.
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Правильно. Мы как раз в этом году отдадим долги, которые она понабирала, теперь ей можно будет еще 20 млрд$ долгов набрать.
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"Когда она была премьером" тогда советскую промышленность пустили на полный прихватизационный драбадан, в том числе и сельское хозяйство! Отсюда и тогдашний экономический "подъем" который сегодня обернулся обнищанием!
Всё что сегодня может достичь Зубожіла это так желаемую ею запись в трудовой книжке, сутенёрша Украины... Восемь Зеленских идут на выборы в Раду, - ЦИК - Цензор.НЕТ 5690
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Діти лейтенанта Шмідта? Напевне, щоб не дискредитувати батька позашлюбними звичками, людині варто повернутися до свого справжнього, дідівського прізвища?
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еще 8 роялей?
не уверен, шо хочу слышать ети увертюры...
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"Украине нужен не один Зеленский, а миллионы Зеленских", - заявил Коломойский
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Оказывается настолько "популярная" фамилия в Украине. Ну почти как раньше "Тимошенко".
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Его народ не видит . Подражает тёзке . Восемь Зеленских идут на выборы в Раду, - ЦИК - Цензор.НЕТ 3823
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Петя так ничего и не понял и пытается играть по-старому.
Один раз проиграл разгромно, второй раз уже на подходе.
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Тобі Петя і сьогодні в штани насрав?
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А Каломойша казав що Україні треба ммільйони Зеленських, а нашкріб лиш 8 тіл. Восемь Зеленских идут на выборы в Раду, - ЦИК - Цензор.НЕТ 846
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А прикиньте преЗЕдент зеленский, спикер зеленский и премьер зеленский. Страну назвать ЗЕландия. Цирк так цирк
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Страшно . Опять упаковали "чемодан - если что" . Восемь Зеленских идут на выборы в Раду, - ЦИК - Цензор.НЕТ 8993
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Сейчас наверное выгодно иметь фамилию Зеленский. Восемь Зеленских идут на выборы в Раду, - ЦИК - Цензор.НЕТ 4406
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Та да..Ну или хотя бы Гриневич.Для села сойдет.))
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******** (мусить, так воно й було, поки Берія не очолив НКВД).
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Судя по шабашу порохатых, это очередная манипуляция Пэци, никак не угомонится лузер..
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а в принципе можна застолбить еще слоган - "за ЗЕ-х!"...
папа беня скромно улыбнется в бороду...
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Чёт смешно! Восемь Зеленских идут на выборы в Раду, - ЦИК - Цензор.НЕТ 7229 А парашенок сколько? Неужели Зеленские обогнали!
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Тут щойно отримав прохання від бренд... тьху трясця, від жінок передати їхню позицію щодо таких подій:

Восемь Зеленских идут на выборы в Раду, - ЦИК - Цензор.НЕТ 6696
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***
зеленские всех стран... и странностей... объединяйтесь!
сбивайтесь в кучу - верховна зрада называется!
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ну вы хоть для шариёв место оставьте !
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Пускай на куях фехтуются. А мы сериал про это снимем. Должен остаться только один!
Маклауд Эдриан Пол удавится от зависти.
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Кроме старух, за столом сидели Исидор Яковлевич, Афанасий Яковлевич, Кирилл Яковлевич, Олег Яковлевич и Паша Эмильевич. Ни возрастом, ни полом эти молодые люди не гармонировали с задачами социального обеспечения, зато четыре Яковлевича были юными братьями Альхена, а Паша Эмильевич - двоюродным племянником Александры Яковлевны. Молодые люди, самым старшим из которых был 32-летний Паша Эмильевич, не считали свою жизнь в доме собеса чем-либо ненормальным. Они жили в доме на старушечьих правах, у них тоже были казенные постели с одеялами, на которых было написано «Ноги», облачены они были, как и старухи, в мышиный туальденор, но благодаря молодости и силе они питались лучше воспитанниц. Они крали в доме все, что не успевал украсть Альхен. Паша Эмильевич мог слопать в один присест 5 фунтов тюльки, что он однажды и сделал, оставив весь дом без обеда.
*********

- Новая партия старушек? - спросил Остап.
- Это сироты, - ответил Альхен, выжимая плечом инспектора из кухни и исподволь грозя сиротам кулаком.
- Это сироты, - ответил Альхен, выжимая плечом инспектора из кухни и исподволь грозя сиротам кулаком.
- Дети Поволжья?[146]
Альхен замялся.
- Тяжелое наследье царского режима?
Альхен развел руками, мол, ничего не поделаешь, раз такое наследие.
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Не знаю, как у Голобородько, а у папы Зеленского лисапет точно был!
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Смотрите новый триллер: Беня-осьминог и его восемь марионеток.
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