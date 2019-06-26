 Восемь Зеленских идут на выборы в Раду, - ЦИК

Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Татьяна Слипачук на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини".
"Восемь кандидатов с фамилией Зеленский, но с другими именами и отчествами баллотируются на разных округах", - сказала она.
При этом Слипачук заверила, что эти кандидаты не используют технологию "двойников", а действительно имеют такую фамилию.
"Это не клоны. Это реальные люди. Это не те лица, которые меняли свою фамилию. Это легко проверить. Во-первых, мы получали информацию о смене фамилии. Во-вторых, указывается информация о родителях. Если они Зеленские, то и кандидат - Зеленский", - сообщила она.
семейный подряд так сказать все на услужение народу быдлу..ха-ха...
Странные люди.
Боже, храни Украину!
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Всё что сегодня может достичь Зубожіла это так желаемую ею запись в трудовой книжке, сутенёрша Украины...
не уверен, шо хочу слышать ети увертюры...
Один раз проиграл разгромно, второй раз уже на подходе.
папа беня скромно улыбнется в бороду...
зеленские всех стран... и странностей... объединяйтесь!
сбивайтесь в кучу - верховна зрада называется!
МаклаудЭдриан Пол удавится от зависти.
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- Новая партия старушек? - спросил Остап.
- Это сироты, - ответил Альхен, выжимая плечом инспектора из кухни и исподволь грозя сиротам кулаком.
- Это сироты, - ответил Альхен, выжимая плечом инспектора из кухни и исподволь грозя сиротам кулаком.
- Дети Поволжья?[146]
Альхен замялся.
- Тяжелое наследье царского режима?
Альхен развел руками, мол, ничего не поделаешь, раз такое наследие.