 Оккупанты в Крыму оштрафовали активиста, у которого изъяли портрет Бандеры

Так называемый "Сакский районный суд Крыма" 25 июня оштрафовал на 2 тысячи рублей (830 грн. - Ред.) жителя села Орехово, проукраинского активиста Олега Приходько. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

Как сообщил журналистам сам Приходько, его признали виновным по части первой статьи 20.3 кодекса России об административных правонарушениях (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики).

"Они очень долго думали вердикт. Суд начался в 4 часа дня и закончился почти в 11 вечера. 67 страниц, целый том, на меня составили, что я занимаюсь пропагандой… Все это фальшь. Это все из-за того, что у меня в машине украинский и крымскотатарский флаг. И дома под беседкой развевается украинский флаг. Это все из-за этого", – сказал Приходько.

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Ранее Олег Приходько сообщил, что его вызвали в российскую прокуратуру на 21 июня. Ему вменяют административное правонарушение по статье 20.3, которое предусматривает наложение штрафа в размере от одной до двух тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо административный арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией предмета административного правонарушения.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 8 февраля сотрудники крымского главка ФСБ провели обыск у Олега Приходьков селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины.

В июне 2016 года российские силовики задерживали активиста за украинские номерные знаки на автомобиле.

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После российской оккупации Крыма весной 2014 года на полуострове регулярно проходят обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией "Хизб ут-Тахрир".