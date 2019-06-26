 "Слуга народа", "ОП - За життя", "Батькивщина", "Европейская Солидарность", "Голос" и "Сила и честь" преодолевают 5% барьер, - опрос "Деминициатив" и Центра Разумкова

Согласно результатам исследования лидером избирательной гонки с большим отрывом является партия "Слуга народа" (33,6% среди всего населения и 42,7% среди тех, кто пойдет на выборы и определился с выбором), передает Цензор.НЕТ.

Преодолевают избирательный барьер партии "Оппозиционная платформа "За життя" (9,5% среди всех и 10,5% среди тех, кто определился), "Батькивщина" (9,3% среди всех и 10,2% среди тех определившихся), "Европейская Солидарность" (соответственно, 8,9% и 9,8%) "Голос" (5,8% среди всех и 6,4% среди тех, кто определился).

На грани прохождения партия "Сила и честь" (4,1% среди всего населения и 5,2% среди тех, кто определился с выбором).

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"Еще есть шансы достичь нужного результата у партии "Гражданская позиция" (3,7% среди всех и 4,1% среди тех, кто определился). Перспективы других политических сил попасть в Верховную Раду можно оценить как минимальные", - говорится в исследовании.

Партия "Слуга народа" является лидером во всех регионах. Больше всего готовы поддержать партию на юге (55% среди тех, кто собирается голосовать), на востоке "Слуга народа" имеет 42%, в центре - 35%, на западе - 32%. Партия "Оппозиционная платформа "За життя" лучший результат имеет на востоке (19%) и на юге (14%). Зато ее значительно меньше поддерживают в центральном регионе (6,7%) и почти не поддерживают на западе (1,2%). За партию "Батькивщина" больше готовы проголосовать в центральном регионе(13,1%), но и в других регионах партия имеет проходной результат: 8,3% на западе, 7% на юге, 5,2% на востоке. Партия "Европейская Солидарность" имеет наибольшую поддержку в центральном (12,4%) и западном (10,9%) регионах и получает меньшие проценты в южном (3,3%) и восточном (4,2%) регионах. Партия "Голос" имеет высокую поддержку в западном регионе (13,4%) и значительно меньше - в центральном (4,4%) и совсем незначительную - на юге (1,3%) и востоке (2,6%).

В возрастном разрезе политические силы можно разделить на те, которые поддерживает в большей степени молодежь, и те, которые имеют большую поддержку от старшего поколения. К партиям, которым больше симпатизирует молодежь, следует отнести в первую очередь партию "Слуга народа": за нее готовы проголосовать 57% молодежи в возрасте до 30 лет, дальше с ростом возраста избирателей поддержка несколько спадает, и среди избирателей в возрасте 50-59 лет и старше 60 лет процент голосов составляет 27% и 29%. Однако даже в этой старшей группе избирателей "Слуга народа" является явным лидером.

К политическим силам, которым симпатизирует больше старшее поколение, следует отнести прежде всего партию "Оппозиционная платформа "За життя", за которую готовы отдать свой голос 16,4% тех, кому за 60 лет и только 3,5% молодежи до 30 лет. Преобладает старший электорат и среди сторонников партии "Батькивщина": в группе 50-59 и старше 60 лет за эту партии готовы проголосовать 13% избирателей, а среди молодых - только 4,5%.

Неплохие проценты старшего электората имеет и партия "Сила и честь" - 7% среди избирателей старше 50 лет, вот только среди младших поддержка значительно ниже избирательного барьера.

Более равномерно в возрастном распределении представлен электорат партии "Европейская Солидарность": 8-10% почти во всех возрастных группах, за исключением самых молодых (6%).

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Партия "Голос", напротив, имеет примерно одинаковую поддержку во всех возрастных группах избирателей (6 - 8%), за исключением самых старых, где за эту партию готовы отдать свой голос лишь 3,5% избирателей.

В избирательных симпатиях мужчин и женщин существенных различий нет.

Общенациональный опрос был проведен Фондом "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 20 июня 2019 г. во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошены 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.