 Отказ "Руху новых сил" в регистрации на выборах в Раду законный, последнее слово за ЦИК, - Слипачук о решении суда

Об этом заявила на брифинге 26 июня глава ЦИК Татьяна Слипачук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".
"Центральная избирательная комиссия считает свою позицию, которая отражена в соответствующем постановлении, абсолютно законной и будет пытаться доказать это в судебных процессах, которые будут происходить. Но это в определенной степени будет оказывать влияние на другие стадии судебного процесса, о чем мы сообщим позже", - заявила Слипачук.
Она подчеркнула, что решение о регистрации той или иной политсилы в любом случае принимает ЦИК, а суды могут сделать определенный юридический вывод по решению комиссии.
Слипачук отметила, что ЦИК – это единственный орган, уполномоченный регистрировать кандидатов в депутаты.
Напомним, ранее ЦИК отказал в регистрации кандидатам от партии Саакашвили из-за того, что списки были утверждены гораздо раньше назначения даты выборов.
Позже суд обязал ЦИК повторно рассмотреть регистрацию на выборах партии Саакашвили.
«Воля народа» укр. Воля народа - депутатская группа в Верховной Раде Украины VIII созыва, созданная 27 ноября 2014 года. До 12 августа 2015 г. её возглавлял народный депутат Игорь Еремеев. С 6 октября 2015 года возглавляет народный депутат Ярослав Москаленко. Эта группа включает в себя 17 народных депутатов, подавляющее большинство которых избраны на внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 года по мажоритарным избирательным округам. Основной костяк группы сформирован из народных депутатов VII созыва, которые перед выборами входили в депутатскую группу «Суверенная европейская Украина». До этого часть депутатов группы в прошлом созыва была членами Партии регионов, принимали участие в голосовании за т. н. «законы о диктатуре».
Формально выдвиженка "Воли народа". Сделано Порошенко для Запада в качестве аргумента в пользу мнения о "независимости" новой комиссии, чтобы иметь возможность на международных встречах говорить, что комиссию возглавила представитель маленькой группы, а не большой партии власти. На самом деле - человек команды Порошенко.
А зачем же Зеля вернул ему укргражданство?
А в связи с последними выходками Зели по назначению откровенной сепарни на глав администраций, нечистопплотности Зели по составлению предвыборных списков куда попало туча зашкваров. РНС может откусить у него и все 30%.
*ЖИЄМ ..ПО НОВОМУ -2 .*..ПРодовжується !
Глава ЦИК живет со «смотрящим Порошенко»
https://antikor.com.ua/articles/293031-glava_tsik_hivet_so_smotrjashchim_poroshenko_-_kuprij
Там Петиных
шнырейштыков еще минимум 6 тел (2 из 8 были не полностью определившиеся, но скорее да, чем нет):
Алла Басалаева
Михаил Вербенский
Ольга Желтова
Олег Конопольский
Светлана Кустовая
Ольга Лотюк
Виталий Плукар
Олег Диденко
Що за фігня !? Чому РНС виключили з виборів, а «КПУ» Компартію разом з рашиською заразою Шарієм включили і вони йдуть на вибори!? А як же декомунізація? Як же війна з рашиськими холуями?
Що там в тому ЦВК курять?
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зі. В Міхо немає непогашених судимостей в Україні. А що там грузинські ****** повідкривали - справа грузинів.
Ну, ну.
У отца Порошенко -ходка.
У кума Порошенко - ходка.
У бывшего босса и соратника Порошенко - две.
Первое, - свой бред оставьте для своих сограждан, этому безропотному забитому стаду покорных баранов.
Второе, - что за скверная привычка, совать своё посконо-лапотное рыло в чужой дом?
Нагадаю, що саме після його виступу з критикою Бєні передачу Шустера зняли з 1+1!
Але якщо Порох діяв дуже топорно, позбавивши Міхо громадянства і депортувавший його, то Бєня діє витонченіше. Паспорт Саакашвілі-то вернули, але в Раду його не допустять... Він їм не потрібен в Раді, бо Бєню і Зе Міхо дуже скоро почне критикувати, адже це не менші бариги, ніж Пєтя!
Правда, сейчас зели плюют на все законы
Девочка. Ты рамсы не попутала?
ЦИК - орган исполнительной власти. Твоя задача исполнять. И тем более исполнять постановления судов.
Исполнительная власть не может быть выше судебной аж ни как.
0
А все потому что зебилы понимают, что Миха будет гонять русский мир - т.е. их
А теперь зеро будет развешивать вокруг Михи красные флажки. От членства в "слугах" разумков сразу резко отказал, хотя Миха не просил
Требование к кандидатам:
Гражданин Украины
ПЯТЬ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ ЖИВЕТ В УКРАИНЕ
Не имеет судимости
Не младше 21 года
Саака 5 последних лет не жил в Украине. Зачем ЦИКу брать на себя проблемы Сааки?
9.8. Конституційно-правовий статус народного депутата України
Народним депутатом може бути громадянин України, що на день виборів досяг 21 року, має право голосу ТА ПРОЖИВАЄ В УКРАЇНІ ПРОТЯГОМ ОСТАННІХ 5 РОКІВ років.
Суд у нас такой суд, что уже все враги Украины подняли головы. Но суд может изменится, а закон пока не отменен. Потом другой суд скажет что ЦВК нарушила закон. И никакая ссылка на какого-то продажного судью не поможет!
Не зря есть правило - НЕ ЗНАЕШЬ КАК ПОСТУПИТЬ - ПОСТУПАЙ ПО ЗАКОНУ!
Вот ЦВК так и поступает
Требование к кандидатам:
Гражданин Украины
пять последних лет живет в Украине
НЕ ИМЕЕТ СУДИМОСТИ
Не младше 21 года
Суд в Тбилиси заочно приговорил экс-президента Грузии к 3 годам лишения свободы за злоупотребление властью.