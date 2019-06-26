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Все про:Саакашвили (2745) ЦИК (3137) Рух нових сил (18) Слипачук (53)

 Отказ "Руху новых сил" в регистрации на выборах в Раду законный, последнее слово за ЦИК, - Слипачук о решении суда

Центральная избирательная комиссия Украины считает законной свою позицию по поводу отказа в регистрации на выборах в Верховную Раду партии "Рух нових сил" экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Об этом заявила на брифинге 26 июня глава ЦИК Татьяна Слипачук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".

"Центральная избирательная комиссия считает свою позицию, которая отражена в соответствующем постановлении, абсолютно законной и будет пытаться доказать это в судебных процессах, которые будут происходить. Но это в определенной степени будет оказывать влияние на другие стадии судебного процесса, о чем мы сообщим позже", - заявила Слипачук.

Она подчеркнула, что решение о регистрации той или иной политсилы в любом случае принимает ЦИК, а суды могут сделать определенный юридический вывод по решению комиссии.

Читайте также: ЦИК завершил регистрацию кандидатов в нардепы на досрочных выборах в Раду

Слипачук отметила, что ЦИК – это единственный орган, уполномоченный регистрировать кандидатов в депутаты.

Напомним, ранее ЦИК отказал в регистрации кандидатам от партии Саакашвили из-за того, что списки были утверждены гораздо раньше назначения даты выборов.

Позже суд обязал ЦИК повторно рассмотреть регистрацию на выборах партии Саакашвили.

Источник: https://censor.net.ua/n3134310
 
 
 Топ комментарии
 
Слипачук - РАССКАЖИ КАК ТЫ УБЕГАЛА ОТ ПАРАСЮКА - И ПОЧЕМУ ОН НЕ ЗАРЕГЕСТРИРОВАН, А ТВАРЬ.. ?
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А что ЦИК отдельная республика которой решение Суда не указ ? А за решетку полным составом ЦИК ?
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Даже 3% важно для спасения страны от всей той плесени, что напокупала места в списках рабов Коломойского.
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Слипачук - РАССКАЖИ КАК ТЫ УБЕГАЛА ОТ ПАРАСЮКА - И ПОЧЕМУ ОН НЕ ЗАРЕГЕСТРИРОВАН, А ТВАРЬ.. ?
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Найцікавіше, що він в себе там по округу, скоріше за все, не пройде, а не зареєстрували його через формальність - документи там в нормі. Не розумію, навіщо це все?
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С какого перепугу Парасюк не пройдет - народ легко за него проголосует.
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бо він для свого округу ніфіга не зробив...
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депутат не дет садики строит..или крышу ремонтирует..а законы пишет на благо Украины..
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Народ на окрузі цього не розуміє... Це Жовква, туристичне місто, там ремонт замку не завершений, наприклад.
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5 октября 2018 года Татьяна Слипачук была назначена в Центральную избирательную комиссию формально по квоте депутатской группой "Воля народа". В тот же день на закрытом заседании ЦИК избрала Татьяну Слипачук своим председателем, она была избрана тайным голосованием из числа членов комиссии.

«Воля народа» укр. Воля народа - депутатская группа в Верховной Раде Украины VIII созыва, созданная 27 ноября 2014 года. До 12 августа 2015 г. её возглавлял народный депутат Игорь Еремеев. С 6 октября 2015 года возглавляет народный депутат Ярослав Москаленко. Эта группа включает в себя 17 народных депутатов, подавляющее большинство которых избраны на внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 года по мажоритарным избирательным округам. Основной костяк группы сформирован из народных депутатов VII созыва, которые перед выборами входили в депутатскую группу «Суверенная европейская Украина». До этого часть депутатов группы в прошлом созыва была членами Партии регионов, принимали участие в голосовании за т. н. «законы о диктатуре».

Формально выдвиженка "Воли народа". Сделано Порошенко для Запада в качестве аргумента в пользу мнения о "независимости" новой комиссии, чтобы иметь возможность на международных встречах говорить, что комиссию возглавила представитель маленькой группы, а не большой партии власти. На самом деле - человек команды Порошенко.
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Чёрный капс... Как бомбануло от отказа в регистрации какого-то шизофреника... Отказ "Руху новых сил" в регистрации на выборах в Раду законный, последнее слово за ЦИК, - Слипачук о решении суда - Цензор.НЕТ 7770
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Саакашвили со своими 3% только Зе поднасрет, так что пусть гуляет.
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Даже 3% важно для спасения страны от всей той плесени, что напокупала места в списках рабов Коломойского.
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Как можно спасть от того, что вернуло гражданство карлсону?)
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Ну, плюсик в карму от люмпенов. Но лучше, чтоб он попал на выборы, даже если зелень этого не хочет
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Зелень не хочет? Бред какойты
А зачем же Зеля вернул ему укргражданство?
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Среди самых упоротых зебилоидов - михофаны. Вот ради такого куска электората этот жест и сделан. А на выборы - извините, но нет. Они проглотят, все равно память на зашквары у них как у аквариумных рыбок.
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Завдання Саака-топити рейтинг Пороха( чим він і займається),а не відгризати рейтинги в слуги і голосу.
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Боюсь что минимум 17% он откусит от зелиных 47%.
А в связи с последними выходками Зели по назначению откровенной сепарни на глав администраций, нечистопплотности Зели по составлению предвыборных списков куда попало туча зашкваров. РНС может откусить у него и все 30%.
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А что ЦИК отдельная республика которой решение Суда не указ ? А за решетку полным составом ЦИК ?
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сoбытия с недoпускoм РНС будет пoвoдoм к дoсрoчнoму прекращению деятелънoсти этoгo сoстава ЦИК пoсле выбoрoв
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Ну и что что состав поменяют. Тут вопрос что в принцыпе они суду не подчиняюца а хоть каким составом.
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Цікаво ...а *партейку Шарія * мабуть зарееструють .!?.
*ЖИЄМ ..ПО НОВОМУ -2 .*..ПРодовжується ! Отказ "Руху новых сил" в регистрации на выборах в Раду законный, последнее слово за ЦИК, - Слипачук о решении суда - Цензор.НЕТ 7156
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КАКОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ МОЖНО ЖДАТЬ ОТ ЦИК Отказ "Руху новых сил" в регистрации на выборах в Раду законный, последнее слово за ЦИК, - Слипачук о решении суда - Цензор.НЕТ 3775 ЕСЛИ:

Глава ЦИК живет со «смотрящим Порошенко»
https://antikor.com.ua/articles/293031-glava_tsik_hivet_so_smotrjashchim_poroshenko_-_kuprij
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Ну, не только ж главарь (главарькиня?)
Там Петиных шнырей штыков еще минимум 6 тел (2 из 8 были не полностью определившиеся, но скорее да, чем нет):

Алла Басалаева
Михаил Вербенский
Ольга Желтова
Олег Конопольский
Светлана Кустовая
Ольга Лотюк
Виталий Плукар
Олег Диденко
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Ігор Мельничук:
Отказ "Руху новых сил" в регистрации на выборах в Раду законный, последнее слово за ЦИК, - Слипачук о решении суда - Цензор.НЕТ 3674Отказ "Руху новых сил" в регистрации на выборах в Раду законный, последнее слово за ЦИК, - Слипачук о решении суда - Цензор.НЕТ 7997Що за фігня !? Чому РНС виключили з виборів, а «КПУ» Компартію разом з рашиською заразою Шарієм включили і вони йдуть на вибори!? А як же декомунізація? Як же війна з рашиськими холуями?
Що там в тому ЦВК курять?Отказ "Руху новых сил" в регистрации на выборах в Раду законный, последнее слово за ЦИК, - Слипачук о решении суда - Цензор.НЕТ 7246

.Отказ "Руху новых сил" в регистрации на выборах в Раду законный, последнее слово за ЦИК, - Слипачук о решении суда - Цензор.НЕТ 2369
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У ЦИК повно людей Порошка і жодної людини, призначеної Зелеським.
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А вот скажите, мне, ЗеДятлы, КАК может принимать участие в выборах в ВР человек с НЕПОГАШЕННОЙ СУДИМОСТЬЮ? Бог с ним, с не законным возвратов его в Украине фигляром, но с НЕПОГАШЕННОЙ СУДИМОСТЬЮ и находящимся ПОД СЛЕДСТВИЕМ? Я имею в виду пожирателя галстуков Сулугуни Коксовича Карлсоношвили. Он же батоно Хачапур, он же биджо Чхурчхела.
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да точно так же как и Пепрезидент с офшорами и не проданными ТВканалами
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У нас преЗЕдент с офшорами но ты ж про это страешся помалкивать, а тут заскулил про офшоры. Забыл что ли, что у твоего клоуна офшорок как у собаки блох.
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Ты еще скажи что он за 7 лимонов лучшую конфетную фабрику страны свиздил Відмова "Руху нових сил" у реєстрації на виборах у Раду законна, останнє слово за ЦВК, - Сліпачук про рішення суду - Цензор.НЕТ 441
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дивно, що тебе шарій та інші риги не бентежать. Хоча, що тут дивного. Свої ж в доску.
зі. В Міхо немає непогашених судимостей в Україні. А що там грузинські ****** повідкривали - справа грузинів.
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" НЕПОГАШЕННАЯ СУДИМОСТЬ " дoлжна бытъ пoдтверждена УКРАИНСКИМ СУД0М
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Судимость уже погашена
Отказ "Руху новых сил" в регистрации на выборах в Раду законный, последнее слово за ЦИК, - Слипачук о решении суда - Цензор.НЕТ 5168
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Пусть отсидит сначала положенное в реформированной грузинской тюрьме, а потом можно говорить о том, что он бывший уголовник, а не просто скрывающийся от правосудия преступник.
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Странно слышать такой протест от порохобота - я думал в вашем корпоративе факт судимости в почете.
У отца Порошенко -ходка.
У кума Порошенко - ходка.
У бывшего босса и соратника Порошенко - две.
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Виноват, а вам то, в губернии Параши БелаСрусь, какое дело до проблем в моей стране?
Первое, - свой бред оставьте для своих сограждан, этому безропотному забитому стаду покорных баранов.
Второе, - что за скверная привычка, совать своё посконо-лапотное рыло в чужой дом?
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Этот свинячий визг возмущения говорит о точном попадании в цель -у нас кажуць "як свiня у плоце"
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Ты перед кем выслуживаешься курица? Пети с Кроликом уже не будет Отказ "Руху новых сил" в регистрации на выборах в Раду законный, последнее слово за ЦИК, - Слипачук о решении суда - Цензор.НЕТ 718
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Так перед Беней и выслуживается. Его ручной блазень и галстукоед на одном люмпенском электоральном поле пасутся. Электорат Порошенко за такое опустившееся отребье голосовать не станет.
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согласен,у Порошенко нет выборцев ,один только лохторат
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Лохторат не могут поделить два кокаиновых клоуна, отсюда этот цирк с допуском-недопуском. У Порошенко свой ядерный патриотичный электорат, презирающий популизм в любом виде и не участвующий в подобных спектаклях.
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Ха-ха. лохторат порошенко и есть опустившееся отребье
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Как проголосовали самые ватные регионы, включая освобожденная часть даунбасса? Как голосовали бурштыновые республики?
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Варто вірити коханці грановського що виконує вказівки Мародера ?
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если хитрый хинкальщик будет участвовать в выборах тогда не у свиносявки пинкиса - эльзы ни тем более у свиновальцмана вариантов попасть в верхнее шапито нету.
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Дуже просто - Саакашвілі був невигідний Пєті і так само невигідний Зе з Бєньою.

Нагадаю, що саме після його виступу з критикою Бєні передачу Шустера зняли з 1+1!


Але якщо Порох діяв дуже топорно, позбавивши Міхо громадянства і депортувавший його, то Бєня діє витонченіше. Паспорт Саакашвілі-то вернули, але в Раду його не допустять... Він їм не потрібен в Раді, бо Бєню і Зе Міхо дуже скоро почне критикувати, адже це не менші бариги, ніж Пєтя!
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Да ладно вам)) Посмотрим, как утонченно будет действовать Беня, если Михо начнет тут мутить и собирать майданы против Клоуна.
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И это же везде этот жидёнок-Вальцман понапихал своих выкормышей, гадёнышь. Ну ничего, после выборов с него снимут скальп.
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нельзя писать слово жиденок. нужно писать мыролюбный реформатор щироукраинской реформаторской национальности.
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А я шо? Я тільки повторив вираз про "жидёнка-Вальцмана".
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свиновальцман это уже не национальность, а статья в уголовном кодексе.
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Але зараз поправлю. Я теж за політкоректність.
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А "жидёнок-Зєломойський" та "жид Коломойский" можуть пхати?
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В тебе навіть немає що знімати, бо ти безголовий.
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Ну и правильно, в будущей Раде и так клоунов выше необходимого, одних слуг только половина будет.
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Підстилка Грановського вам "навибирає". Чекайте, б....я.
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Пусть в Грузию едет балотировапца что он к Украине пристал. В Грузии как раз тоже досрочные выборы, но что то он туда не спешит
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Це треба ПАРЕ адресовать, а не громадянам..... Відмова "Руху нових сил" у реєстрації на виборах у Раду законна, останнє слово за ЦВК, - Сліпачук про рішення суду - Цензор.НЕТ 5753
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Та пішла вона в сраку!!!17% виборців які не визначились,думаю 10% з них точно б за Міхо проголосували,бо такі люди потрібні в парламенті!!!
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В нас не суди, а заробітчани. Хто мав горе бути учасником судових засідань, той знає цей цинічний, безсовісний, нахрапистий клан. Часто рішення--просто за гроші і ніякого закону.
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Отказ "Руху новых сил" в регистрации на выборах в Раду ЗАКОННЫЙ.

Правда, сейчас зели плюют на все законы
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Ну,тоді треба визначитись,рішення яких судів можна не виконувати за ступенем власної крутості.
Відмова "Руху нових сил" у реєстрації на виборах у Раду законна, останнє слово за ЦВК, - Сліпачук про рішення суду - Цензор.НЕТ 6404
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Т.е. она только что заявила что любой в праве не исполнять решения судов???

Девочка. Ты рамсы не попутала?
ЦИК - орган исполнительной власти. Твоя задача исполнять. И тем более исполнять постановления судов.
Исполнительная власть не может быть выше судебной аж ни как.
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Исполнять надо постановление суда, если оно соответсвует ЗАКОНУ!
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И зебильному ЦИКу суд не указ = пятая власть Відмова "Руху нових сил" у реєстрації на виборах у Раду законна, останнє слово за ЦВК, - Сліпачук про рішення суду - Цензор.НЕТ 6693
А все потому что зебилы понимают, что Миха будет гонять русский мир - т.е. их
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а мог не дать? сразу же обвинили бы в порохоботстве. У него выхода не было.
А теперь зеро будет развешивать вокруг Михи красные флажки. От членства в "слугах" разумков сразу резко отказал, хотя Миха не просил
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Вот же мразь свинарчуковская,"ЦИК - это единственный орган, уполномоченный регистрировать кандидатов в депутаты".Регистрировать,а не отказывать в регистрации по придуманным причинам.Для потроха будет невероятным унижением если его псины барьер не возьмут,а партия Саакашвили получит неизбежно высокий процент.
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Как стать народным депутатом в Украине?

Требование к кандидатам:
Гражданин Украины
ПЯТЬ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ ЖИВЕТ В УКРАИНЕ
Не имеет судимости
Не младше 21 года

Саака 5 последних лет не жил в Украине. Зачем ЦИКу брать на себя проблемы Сааки?
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Який ЦВК такі й вибори. Вірніше їх результат. Рішення суду значить вибіркові в нашій країні.
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КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
9.8. Конституційно-правовий статус народного депутата України

Народним депутатом може бути громадянин України, що на день виборів досяг 21 року, має право голосу ТА ПРОЖИВАЄ В УКРАЇНІ ПРОТЯГОМ ОСТАННІХ 5 РОКІВ років.
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Народ, вы что оглохли и ослепли? Читайте кто имеет право быть депутатом!
Суд у нас такой суд, что уже все враги Украины подняли головы. Но суд может изменится, а закон пока не отменен. Потом другой суд скажет что ЦВК нарушила закон. И никакая ссылка на какого-то продажного судью не поможет!

Не зря есть правило - НЕ ЗНАЕШЬ КАК ПОСТУПИТЬ - ПОСТУПАЙ ПО ЗАКОНУ!
Вот ЦВК так и поступает
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Как стать народным депутатом в Украине?
Требование к кандидатам:
Гражданин Украины
пять последних лет живет в Украине
НЕ ИМЕЕТ СУДИМОСТИ
Не младше 21 года

Суд в Тбилиси заочно приговорил экс-президента Грузии к 3 годам лишения свободы за злоупотребление властью.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОтказ "Руху новых сил" в регистрации на выборах в Раду законный, последнее слово за ЦИК, - Слипачук о решении суда
 
 
 
 
 
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