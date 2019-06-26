 Делегация Украины не будет голосовать за кандидатуру нового генсека Совета Европы без санкций против РФ, - Арьев

Об этом журналистам заявил в кулуарах ПАСЕ глава украинской делегации Владимир Арьев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Украинская делегация немедленно прекратит работу. Тогда мы едем в Киев и на следующей неделе, в том числе на комитете по иностранным делам, будем обсуждать эту ситуацию. Украинская делегация может тогда зарегистрировать постановление (в Верховной Раде. - Ред.) о приостановке работы в ПАСЕ до момента выполнения Россией ряда условий", - заявил глава украинской делегации в Ассамблее.

Он отметил, что при рассмотрении накануне в комитете проекта резолюции по обжалованию полномочий российской делегаций многие депутаты поддержали введение санкций против РФ, но для этого не хватило несколько голосов.

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Арьев подчеркнул, что работа по убеждению делегатов поддержать санкции против РФ в резолюции о признании их полномочий сегодня продолжается. Голосование состоится в среду во второй половине дня.

Он также заявил, что украинская делегация не будет участвовать в проходящих сегодня выборах нового генерального секретаря Совета Европы, если против России в ПАСЕ не будут введены санкции.

В проекте резолюции ПАСЕ предлагают ратифицировать полномочия российской делегации, но осуществлять мониторинг взаимного выполнения обязательств со стороны РФ, в том числе о прекращении агрессии против Украины.

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Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.