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 Политика Украины, За рубежом
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 Делегация Украины не будет голосовать за кандидатуру нового генсека Совета Европы без санкций против РФ, - Арьев

Постоянная делегация Украины в ПАСЕ не будет участвовать в выборах нового генсека СЕ и досрочно покинет летнюю сессию Ассамблеи, если полномочия российских депутатов в ПАСЕ будут признаны без введения каких-либо санкций.

Об этом журналистам заявил в кулуарах ПАСЕ глава украинской делегации Владимир Арьев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Украинская делегация немедленно прекратит работу. Тогда мы едем в Киев и на следующей неделе, в том числе на комитете по иностранным делам, будем обсуждать эту ситуацию. Украинская делегация может тогда зарегистрировать постановление (в Верховной Раде. - Ред.) о приостановке работы в ПАСЕ до момента выполнения Россией ряда условий", - заявил глава украинской делегации в Ассамблее.

Он отметил, что при рассмотрении накануне в комитете проекта резолюции по обжалованию полномочий российской делегаций многие депутаты поддержали введение санкций против РФ, но для этого не хватило несколько голосов.

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Арьев подчеркнул, что работа по убеждению делегатов поддержать санкции против РФ в резолюции о признании их полномочий сегодня продолжается. Голосование состоится в среду во второй половине дня.

Он также заявил, что украинская делегация не будет участвовать в проходящих сегодня выборах нового генерального секретаря Совета Европы, если против России в ПАСЕ не будут введены санкции.

В проекте резолюции ПАСЕ предлагают ратифицировать полномочия российской делегации, но осуществлять мониторинг взаимного выполнения обязательств со стороны РФ, в том числе о прекращении агрессии против Украины.

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Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

Источник: https://censor.net.ua/n3134309
 
   
 Топ комментарии
 
после того как Нидерланды проголосовали за то есть закрыли глаза на смерть своих граждан пора понять, мы являемся свидетелями развала европы и их ценностей
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Не хочу думать , что это связано с Зелей , но оно так .
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Не хочу думать , что это связано с Зелей , но оно так .
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ДЛЯ ТИХ, У КОГО СЛОВО "КОЛЛАЙДЕР" І ПОДІБНІ СЛОВА НЕ ВИКЛИКАЮТЬ ОСАТАНІННЯ.
Подивіться це ВІДЕО , і прокоментуйте його, у зв'язку з ПАРЄ, і т.д.
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после того как Нидерланды проголосовали за то есть закрыли глаза на смерть своих граждан пора понять, мы являемся свидетелями развала европы и их ценностей
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Ваші висновки помилкові, бо вкрай примітивні.
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То, что состоится пересмотр дела о Боинге, теперь не стоит сомневаться. До голландцев УЖЕ начинает что-то доходить.
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То, что первое прошёл банальный финансовый шантаж со стороны кацапов, не вызывает сомнения. Но и Украина талдыча про безальтернативный Минск тоже особо ничего не делала. Мир это не ценности, это интересы и нужно уметь их защищать, а не трепать я о ценностях, при этом празворовывать собственную страну. Результат закономерность.
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ПАСЕ предала Украину. А что ожидали в Киеве, когда сами выдают на убийство ФСБ невинных людей?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДелегация Украины не будет голосовать за кандидатуру нового генсека Совета Европы без санкций против РФ, - Арьев
 
 
 
 
 
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