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 Политика Украины
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 Более 80% украинцев планируют принять участие в голосовании на выборах в Раду, - опрос

Более половины украинцев (51,3%) уверены, что примут участие в голосовании на внеочередных выборах в Верховную Раду,

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова.

При этом 30,1% респондентов также сказали, что скорее всего примут участие в голосовании.

Затруднились ответить, потому что ещё не решили 9,9% опрошенных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа", "ОП - За життя", "Голос", "Европейская Солидарность" и "Батькивщина" преодолевают 5% барьер, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

В то же время 8,2% сказали, что точно или скорее всего не пойдут голосовать. 0,5% не ответили на поставленный вопрос.

Общенациональный опрос был проведен с 13 по 20 июня 2019 года во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий. Опрошено 2017 респондентов. Теоретическая ошибка выборки не превышает 2,3%.

Источник: https://censor.net.ua/n3134308
 
 
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Нужно отложить все дела, отпуска и прийти проголосовать. Чем больше явка - тем меньше ПЕС получит, мб вообще не пролезет!
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Ваша армия - это свинарчуки?
Ваша медицина - ЭТО СУПРУНША?
Тогда пнх, куда вас народ и отправил. Более 80% украинцев планируют принять участие в голосовании на выборах в Раду, - опрос - Цензор.НЕТ 7801
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Армия- это СОЛДАТЫ !!
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Медецина- Это МЕДРАБОТНИКИ !
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Голосуй "За ЖИДДЯ" и не прогадаешь! Более 80% украинцев планируют принять участие в голосовании на выборах в Раду, - опрос - Цензор.НЕТ 7291
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Тупорылое, чем хоть тебе армия не угодила?
На хлеб тебе не намазала, или ты с лопаты предпочитаешь?
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Не, нужно туда, только петя очень хитрый маршрут выбрал. Как хитрожопый таксист, который (чтобы заработать) полдня будет иногороднего до вокзала везти, хотя тот - в двухстах метрах находится.
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Интересно, как скоро это соевое недоразумение, после смены власти в минстеце, начнет с тем же энтузязизмом топить тут за Зеленского?Более 80% украинцев планируют принять участие в голосовании на выборах в Раду, - опрос - Цензор.НЕТ 2424Более 80% украинцев планируют принять участие в голосовании на выборах в Раду, - опрос - Цензор.НЕТ 7571
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Более 80% украинцев планируют принять участие в голосовании на выборах в Раду, - опрос

Более 80% украинцев планируют принять участие в голосовании на выборах в Раду, - опрос - Цензор.НЕТ 344
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В общем, здрасти, зекарапузики, кончились танцы... Меня в фб пока забанили-теперь я к вам опять пришла😂😂😂
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совместно с социологической службой Центра Разумкова

Более 80% украинцев планируют принять участие в голосовании на выборах в Раду, - опрос - Цензор.НЕТ 9918
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результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова Более 80% украинцев планируют принять участие в голосовании на выборах в Раду, - опрос - Цензор.НЕТ 6222
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Более 80% украинцев планируют принять участие в голосовании на выборах в Раду, - опрос - Цензор.НЕТ 5221лето.моря,горы,дачи...но зебилы эту туфту схавают Более 80% украинцев планируют принять участие в голосовании на выборах в Раду, - опрос - Цензор.НЕТ 5221
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБолее 80% украинцев планируют принять участие в голосовании на выборах в Раду, - опрос
 
 
 
 
 
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