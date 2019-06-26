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 Политика Украины
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Все про:выборы (22582) кандидат (960) ЦИК (3137) Слипачук (53)

 На место в парламенте претендуют 5845 кандидатов, - ЦИК

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала на досрочных выборах в Верховную Раду 5845 кандидатов. Около 90% пакетов документов ЦИК получила в последние 3 дня до окончания сроков регистрации.

Об этом заявила на брифинге 26 июня глава ЦИК Татьяна Слипачук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "ГОРДОН".

По словам Слипачук, около 90% пакетов документов комиссия получила в последние три дня до окончания срока регистрации. В настоящее время процесс регистрации завершен.

В одномандатных (мажоритарных) избирательных округах ЦИК зарегистрировал 3171 кандидата, среди которых и самовыдвиженцы, и кандидаты от партий.

По партийным спискам в многомандатном общегосударственном округе ЦИК зарегистрировал 2674 кандидата в народные депутаты.

23 мая указ президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля вступил в силу. С 24 мая в Украине автоматически начался избирательный процесс.

Внеочередные парламентские выборы пройдут по действующему избирательному законодательству, предусматривающему смешанную систему (225 депутатов избираются по пропорциональной системе и 225 – по мажоритарной) и закрытые партийные списки.

Источник: https://censor.net.ua/n3134304
 
 
 Топ комментарии
 
И все честные На 450 мест в парламенте претендуют 5845 кандидатов, - ЦИК - Цензор.НЕТ 7519, и у всех за Украину болит На 450 мест в парламенте претендуют 5845 кандидатов, - ЦИК - Цензор.НЕТ 2677, и все новые лица На 450 мест в парламенте претендуют 5845 кандидатов, - ЦИК - Цензор.НЕТ 2506
На 450 мест в парламенте претендуют 5845 кандидатов, - ЦИК - Цензор.НЕТ 1956
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Количество "борцов за счастье народа" просто зашкаливает. ( есть предложение после каждой каденции 50% зачищать по праву "социальной защиты", 40% на отработку в места не столь отдаленные, оставшиеся 10% ( ну надо же людям шанс оставлять) на УДО. И с улыбкой объявить что "запись на следующую каденцию открыта". Ну и так раза три, потом думаю количество желающих должно уменьшиться, и возможно их качество улучшится. ( Мечты.., мечты..)
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Совет форумчанПравила форума
 
Конкурс на бюджетные места всегда таким был)))
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Там, помимо бюджетных мест, есть еще один нюансик: партии, набравшие больше 2% будут 5 лет финансироваться за счет государства крепостных. Т.е. даже не попавшие в Зраду, для чего надо 5% набрать. Миллионов под 100 гривен в год на партию реально будет нарубить, смотря от числа прошедших барьер.
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Ни одного места псу, нф и шлюшкам! 21 июля винесем их разом!
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В середньому 17 рил на один округ? Ну чого їх як ос до меду тягне попрацювати за символічну плату на благо народу?
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Як на мене - в статті помилка .. Депутатів не буде 450 - через те, що не буде 225 мажоритарників.. Округів стало менше - повністю відпали округи криму та севастополя, та частина округів Донецької і Луганської областей..
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Количество "борцов за счастье народа" просто зашкаливает. ( есть предложение после каждой каденции 50% зачищать по праву "социальной защиты", 40% на отработку в места не столь отдаленные, оставшиеся 10% ( ну надо же людям шанс оставлять) на УДО. И с улыбкой объявить что "запись на следующую каденцию открыта". Ну и так раза три, потом думаю количество желающих должно уменьшиться, и возможно их качество улучшится. ( Мечты.., мечты..)
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это всё мечты.главным борцуном с корупцией ни одна падла за 5 лет не была посажена.Наоборот выпускали и награждали
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эти 450 давно пора переполовинить.А то,панимаешь,колонии законсервированные стоят,а потенциальные клиенты никак не хотят валить нах.. на "заслуженный отдых"
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Давай посилання на "потенціальних клієнтів".
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весь тырнет в ссылках.Начиная от "пахана нации" и его свыней.
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И все честные На 450 мест в парламенте претендуют 5845 кандидатов, - ЦИК - Цензор.НЕТ 7519, и у всех за Украину болит На 450 мест в парламенте претендуют 5845 кандидатов, - ЦИК - Цензор.НЕТ 2677, и все новые лица На 450 мест в парламенте претендуют 5845 кандидатов, - ЦИК - Цензор.НЕТ 2506

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Как где На 450 мест в парламенте претендуют 5845 кандидатов, - ЦИК - Цензор.НЕТ 1379? В Верховной Раде разумеется На 450 мест в парламенте претендуют 5845 кандидатов, - ЦИК - Цензор.НЕТ 6602
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Президент України Володимир Зеленський призначив Антона Кориневича постійним представником президента України в Автономній Республіці Крим. Відповідний указ №454/2019 від 25 червня 2019 року розміщений на сайті глави держави. Читайте також Зеленський реорганізував АП в Офіс президента і призначив його керівником Богдана «Призначити Кориневича Антона Олександровича постійним представником президента України в Автономній Республіці Крим», - йдеться в документі. *** Антон Кориневич - кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. На сайті КІМО зазначається, що він є фахівцем із міжнародного гуманітарного права, міжнародного кримінального права, міжнародного енергетичного права.

https://www.unian.ua/politics/10597734-zelenskiy-priznachiv-svogo-postpreda-u-krimu.html
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А то, що це продовження політики Порошенка. Раніше зебіли його критикували за призначення на кримські посади. Тепер ми маємо аналогічну політику.
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Сам знайдеш. Цього було більше ніж достатньо.
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Вот что они все туда лезут? Сделать жизнь людей лучше? Сильно сомневаюсь...
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Если будет оклад депутата минимальным, да ещё без привелегий и депутатской неприкосновенности, то в ВР будет настоящей Радой, а не клубом миллионеров по своим интересам.
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Да!Вот это конкурс...как в средний ВУЗ-13 ЧЛЕНОВ на место. Наверное откуда то узнали,что 100% неприкосновенность остаётся. Иначе бандюки не рвались бы к корыту...
У нас,в Новой Каховке появились бигборды ВАНЬКИ ВИНЫКА (БПП),знаете такого....ездит по району" песни поёт".
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