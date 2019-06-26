 На место в парламенте претендуют 5845 кандидатов, - ЦИК

Об этом заявила на брифинге 26 июня глава ЦИК Татьяна Слипачук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "ГОРДОН".
По словам Слипачук, около 90% пакетов документов комиссия получила в последние три дня до окончания срока регистрации. В настоящее время процесс регистрации завершен.
В одномандатных (мажоритарных) избирательных округах ЦИК зарегистрировал 3171 кандидата, среди которых и самовыдвиженцы, и кандидаты от партий.
По партийным спискам в многомандатном общегосударственном округе ЦИК зарегистрировал 2674 кандидата в народные депутаты.
23 мая указ президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля вступил в силу. С 24 мая в Украине автоматически начался избирательный процесс.
Внеочередные парламентские выборы пройдут по действующему избирательному законодательству, предусматривающему смешанную систему (225 депутатов избираются по пропорциональной системе и 225 – по мажоритарной) и закрытые партийные списки.
государствакрепостных. Т.е. даже не попавшие в Зраду, для чего надо 5% набрать. Миллионов под 100 гривен в год на партию реально будет нарубить, смотря от числа прошедших барьер.
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https://www.unian.ua/politics/10597734-zelenskiy-priznachiv-svogo-postpreda-u-krimu.html
бандюкине рвались бы к корыту...
У нас,в Новой Каховке появились бигборды ВАНЬКИ ВИНЫКА (БПП),знаете такого....ездит по району" песни поёт".