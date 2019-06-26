 На место в парламенте претендуют 5845 кандидатов, - ЦИК

Об этом заявила на брифинге 26 июня глава ЦИК Татьяна Слипачук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "ГОРДОН".

По словам Слипачук, около 90% пакетов документов комиссия получила в последние три дня до окончания срока регистрации. В настоящее время процесс регистрации завершен.

В одномандатных (мажоритарных) избирательных округах ЦИК зарегистрировал 3171 кандидата, среди которых и самовыдвиженцы, и кандидаты от партий.

По партийным спискам в многомандатном общегосударственном округе ЦИК зарегистрировал 2674 кандидата в народные депутаты.

23 мая указ президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля вступил в силу. С 24 мая в Украине автоматически начался избирательный процесс.

Внеочередные парламентские выборы пройдут по действующему избирательному законодательству, предусматривающему смешанную систему (225 депутатов избираются по пропорциональной системе и 225 – по мажоритарной) и закрытые партийные списки.