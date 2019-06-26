 Зеленский уволил назначенного 14 дней назад врио главы Сумской ОГА Акперова и назначил на его место Купрейчик

Соответствующие указы опубликованы на сайте АП, передает Цензор.НЕТ.

11 июня президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющим обязанности главы Сумской областнойгосударственной администрации Вадима Акперова.

Указом от 25 июня Акперов уволен с данной должности. Другим указом врио главы Сумской ОГА назначена Купрейчик Ирина Валерьевна, занимавшая до этого должность замглавы Сумской ОГА. В 2012 г. Купрейчик была избрана народным депутатом Украины от партии Всеукраинское объединение "Батькивщина" по округу № 162.

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