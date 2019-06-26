EN|RU|UK
Темы дня: Протесты в Грузии Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  942  25
Все про:Зеленский (1882) назначение (1417) ОГА (1446) Сумщина (673) Купрейчик (4)

 Зеленский уволил назначенного 14 дней назад врио главы Сумской ОГА Акперова и назначил на его место Купрейчик

Президент Украины Владимир Зеленский сменил временно исполняющего обязанности главы Сумской областной государственной администрации.

Соответствующие указы опубликованы на сайте АП, передает Цензор.НЕТ.

11 июня президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющим обязанности главы Сумской областнойгосударственной администрации Вадима Акперова.

Указом от 25 июня Акперов уволен с данной должности. Другим указом врио главы Сумской ОГА назначена Купрейчик Ирина Валерьевна, занимавшая до этого должность замглавы Сумской ОГА. В 2012 г. Купрейчик была избрана народным депутатом Украины от партии Всеукраинское объединение "Батькивщина" по округу № 162.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский внес в Кабмин 8 кандидатов на должности глав ОГА, - Розенко. СПИСОК

Источник: https://censor.net.ua/n3134299
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Банальний конкурс. Хто запропонує привабливіші умови ( в народі - більше дасть). За Купрейчик стоїть потужна і багата
Тимошенко, вибачте, "Батьківщина".
 показать весь комментарий
 
 
Ну скоморохи просять у свого боса трохи бабла відсипати на рАзвітіЄ... Зеленский уволил назначенного 14 дней назад врио главы Сумской ОГА Акперова и назначил на его место Купрейчик - Цензор.НЕТ 8966
 показать весь комментарий
 
 
Так их теперь на две недели назначают? Нормальная циркуляция намечается.. Зеленский уволил назначенного 14 дней назад врио главы Сумской ОГА Акперова и назначил на его место Купрейчик - Цензор.НЕТ 3252
 показать весь комментарий
 
ну так всё по прейскуранту вначале 500, и потом каждый месяц по 10-20 в зависимости от области
 показать весь комментарий
 
 
Зебеня назначил маразматичку из Батькивщины!
 показать весь комментарий
 
 
Якщо людина була замглави, чого одразу не призначили? Бабло 2 тижні збирали?
 показать весь комментарий
 
Аваков подгрёб под себя вертолётное училище в Кременчуге.Шустрый,как электровеник.Будут готовить лётчиков и обслугу на вертолёты Аербас.
 показать весь комментарий
 
Ну красава,значит взятки за назначения не берет,облажался -иди нах.
 показать весь комментарий
 
А також планується розведення сил в ООС і відступ наших позицій на 2 км назад.
Браво, що ще казати.. ми таки плюнули на могили загиблих.
 показать весь комментарий
 
 
что Зе, потянуло на девочек???

И пофиг на ПАСЕ, правда??? Шалунишка....
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский: «Хочу увидеть, как ПАСЕ будет требовать от России возвратить украинских моряков».



Зеленский уволил назначенного 14 дней назад врио главы Сумской ОГА Акперова и назначил на его место Купрейчик - Цензор.НЕТ 6782
 показать весь комментарий
 
 
это йуле на сдачу досталось...за помощь в переизбрании пороха Зеленский уволил назначенного 14 дней назад врио главы Сумской ОГА Акперова и назначил на его место Купрейчик - Цензор.НЕТ 9589.фиг его знает,вся это сдача,или еще чего то будет
 показать весь комментарий
 
Ты же требовал от Порошенко, теперь от ПАСЕ.
Вова, президент теперь ты ! Требуй теперь от Зеленского !..........
.
 показать весь комментарий
 
аукцион продолжается.
"лот № 5 глава сумского ОГА. стартовая цена 100000 долларов! Кто даст больше господа?"
 показать весь комментарий
 
 
Виявляється, що всі цензорні порохоботи проживають у Сумах🙄 і їм це питання дуже болить.
 показать весь комментарий
 
момент, коли нарешті не треба робити вигляд, ніби в тебе з дупи не стирчить рука бабці
С дньом раждєнія!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский уволил назначенного 14 дней назад врио главы Сумской ОГА Акперова и назначил на его место Купрейчик
 
 
 
 
 
 вверх